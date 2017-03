Paro Mundial de las Mujeres & 8 Marzo

Da Internacional de las mujeres trabajadoras: Por un paro mundial de mujeres

Cuando en 1910 Clara Zetkin propuso al 8 de marzo como Da Internacional de la Mujer durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, reivindic la heroica lucha de las obreras que pelearon para que se reconocieran nuestros derechos como mujeres y como trabajadoras. Especialmente se refiri a las ms de quince mil obreras textiles que se movilizaron en Nueva York reclamando igual trabajo, igual salario y condiciones laborales dignas, en marzo de 1908. Esta fecha que tambin fue el impulso para las jornadas de febrero, puntapi inicial de la Revolucin Rusa de 1917, durante muchos aos pretendi ser convertida en un da comercial de agasajos a las mujeres, especialmente desde que la Organizacin de las Naciones Unidas la tom como propia en el ao 1975.



Sin embargo, en los ltimos aos las mujeres cobramos protagonismo en las luchas de todo el mundo. Desde el 3 de junio de 2015 cuando las mujeres argentinas nos movilizamos al grito de Ni una menos! se hicieron eco las mujeres mexicanas, las peruanas, las brasileras, las turcas y las indias que marcharon contra las violaciones y los femicidios.



Tambin se sumaron las mujeres polacas defendiendo el derecho al aborto atacado por la jerarqua de la Iglesia Catlica y las francesas salieron a la calle con un gran paro por la igualdad salarial, frente a los ajustes del gobierno de Franois Hollande. A pocos das de la asuncin de Donald Trump, fueron las mujeres las que se lanzaron a las calles a enfrentar a ese gobierno imperialista, machista y racista. Por la unidad de las trabajadoras para enfrentar la crisis capitalista.



Actualmente, mujeres y organizaciones de ms de 40 pases hemos comenzado a preparar el primer paro mundial de mujeres para el prximo 8 de marzo. Para el movimiento de mujeres es un desafo muy importante demostrar el papel clave que tenemos en la reproduccin de la vida cotidiana a travs del trabajo domstico y de cuidado, que est totalmente invisibilizado. Pero a su vez, como parte integrante de la clase trabajadora en nuestra mayora jugamos un papel central en la produccin de bienes y servicios, justamente en los puestos ms precarizados y peores pagos, por los que somos superexplotadas. Por eso, en este contexto de mltiples violencias a travs de los femicidios, los golpes, la ilegalidad del aborto o la trata, tenemos que pelear tambin para que no seamos nosotras las que paguemos la crisis capitalista.



Este 8 de marzo, no puede ser el da de las ngela Merkel, las Eugenia Vidal o las Cristina Fernndez, todas ellas gobernantes y empresarias contra la mayora de las mujeres. Tiene que ser el 8 de marzo de las mujeres refugiadas del pueblo sirio y de las que huyen del hambre y la guerra. Tambin queremos que sea el 8 de marzo de las trabajadoras docentes que salen a pelear por aumento de salario y de las ferroviarias que se organizan en el ferrocarril Sarmiento por el cupo femenino y contra la violencia machista. Por eso, reclamamos a las centrales sindicales que convoquen a un paro para enfrentar el ajuste y acompaar la movilizacin de las mujeres ese da.



Por Beln y todas las que son criminalizadas por abortar, por las mujeres que defienden el derecho a decidir en sus pases, por las jvenes que son secuestradas en las barriadas populares para las redes de trata, por las 57 mujeres argentinas vctimas de femicidios en solo 43 das de 2017, por todas ellas llamamos a parar y a movilizarnos el 8 de marzo en todo el pas y el mundo.



Denunciamos que Macri junto con el resto de los gobiernos capitalistas son responsables de esta situacin. Basta de polticas de ajuste y discriminacin.



Nosotras no vamos a pagar la crisis. Igual trabajo por igual salario



Ni una menos!



Exigimos la declaracin inmediata de la emergencia en violencia de gnero con presupuesto para planes de prevencin.







