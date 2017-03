Obama aplic el espionaje sin orden judicial contra los ciudadanos desde 2012, no es raro que lo haya hecho contra Trump

Edward Snowden, el norteamericano que filtr detalles acerca de los programas de espionaje telefnico y ciberntico de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA)

Es muy probable que Obama hubiera utilizado los medios de Inteligencia para el espionaje contra Trump, dijo el socilogo norteamericano, profesor James Petras, en su columna de anlisis de la coyuntura internacional en CX36 (*). La gran mentira de Obama es que como sabemos estaba investigando y usando el espionaje para millones de ciudadanos- ahora dice que no utilizaba las mismas tcticas contra Trump, agreg y record que aunque los medios traten de negar que Obama lo hizo en 2012 el propio Obama firm un Decreto permitiendo el espionaje sin necesidad de ninguna orden judicial, tal cual lo denunci el ex agente Edward Snowden. En ese marco, Petras dijo dudar de que el Congreso pueda llevar adelante una investigacin seria ya que no puede confiar en las Agencias de Seguridad excepto en la CIA que tiene ahora nuevo Jefe- pero la Polica Federal (FBI) y la Agencia de Seguridad Nacional, siguen encamisados con Obama. En otro orden, analiz la situacin argentina, el avance estadounidense en territorio sirio, las elecciones francesas y la situacin de China. Transcribimos este completo anlisis internacional que Ud. puede volver a escuchar aqu:

Mara de los ngeles Balparda: Buenos das Petras. Qu tal? Cmo est?

James Petras: Buen da, ngeles. Cmo ests?

MAB: Muy bien, Petras.

Esperndote para escucharte sobre temas importantes. Y queramos comenzar con nuestro continente, con Argentina, donde se ve venir una semana muy agitada que comienza con un paro docente. Dos das de huelga docente que apoyan las cinco centrales.

JP: Si. Es un paso adelante, porque las condiciones se han empeorado en el ltimo ao y no hay ningn respiro.

Creo que esta huelga tiene mucha influencia porque no slo est incluyendo a los principales sindicatos, sino tambin a mucha pequea y mediana industria, comerciantes, estudiantes, estn metidos en esta gran marcha.

Y esto debemos ponerlo en un contexto.

(El presidente argentino, Mauricio) Macri tena algn respaldo en primera instancia por las promesas de rectificar los problemas econmicos y sociales. Y en vez de eso ha hecho mucho dao, los ndices han tenido una cada brutal y ms all de eso, la economa en su conjunto no tiene ningn indicio decrecimiento ni mucho menos de mejorar la situacin.

Creo que en el prximo perodo vamos a ver varias cosas. Las primeras huelgas van a inaugurar un tiempo de mayor agitacin y confrontaciones. La primera no va a ser la ltima. Y creo que los sindicatos, los burcratas, que estn participando van a ser superados porque no estn preparando una lucha continua. Y las elecciones en el otoo (la primavera en Argentina) van a tener muchos problemas, muchos conflictos.

Considero que dentro de un ao Macri podra enfrentar un gran levantamiento, porque no tiene ninguna salida y las deudas se estn acumulando, los inversionistas no estn estimulando la Economa, los capitales de Wall Street cobraron lo que queran y nadie va a volver a Argentina en crisis, con muchos conflictos y una incapacidad del gobierno.

MAB: En Argentina con toda esa problemtica que crece tambin ha habido represin y amenazas de represin.

JP: Es la nica solucin que tiene Macri, como no tiene soluciones cae el palo.

Eso tiene un efecto boomerang. El primer impacto podra intimidar a algunos sectores, puede asustar a otros, pero tarde o temprano va a provocar una reaccin ms fuerte. La represin nunca es solucin, sino que es una muestra de debilidad poltica y econmica. Uno no puede mandar sentado arriba de palos. En ese sentido creo que la represin va a aumentar la protesta y ms all de protestas, enfrentamientos ms profundos e intensos.

MAB: Ayer en los medios argentinos veamos que en esta semana estn citados Cristina Fernndez y sus hijos al Juzgado, y encima de toda la tensin que se est generando, estn sin ftbol, porque tambin hay huelga en el futbol.

JP: Es una indicacin de la profundidad del descontento. Los jugadores de ftbol estn entre los mejores pagados entre los trabajadores, y si los futbolistas estn protestando y en huelga, es una indicacin de la profundidad de la crisis. Hay que reconocer que muchos futbolistas hace semanas o incluso meses que no cobran.

Entonces, es una falta de la clase capitalista. No hay que olvidar que Macri forma parte de esta lite de dueos del ftbol y es una persona ahora muy desprestigiada entre la clase profesional, que incluye los futbolistas, pero no slo a los futbolistas, incluye a mdicos, profesores y otros sectores que no son exactamente obreros, y estaban entre los profesionales mejores pagados. Y eso significa que est perdiendo el apoyo de la clase media, de la clase media acomodada; y los que quedan con Macri ahora son los de clase alta, los militares y la represin, y eso no es suficiente para mantenerse en el poder por un tiempo extendido.

MAB: Bien. Pasamos al tema Siria. Qu est sucediendo all?

JP: En Siria, tenemos las ltimas noticias que sealan que observadores dicen que los carros armados, los tanques norteamericanos, con la bandera de Estados Unidos ya estn entrando en Siria y apoyando a los terroristas, supuestamente luchando contra ISIS. Pero es una situacin muy precaria, porque una vez que los tanques norteamericanos entran en Siria hay grandes posibilidades que choquen con el gobierno autntico y tambin con los rusos que apoyan a sus aliados., Entonces, es muy peligroso, pero a la vez un indicio de que las fuerzas apoyadas por EEUU no tienen la capacidad de mantenerse y estn debilitados Y la entrada norteamericana es casi necesaria para suplementar a los terroristas que han perdido terreno en los ltimos seis meses.

MAB: Y no es solo Siria, todo el Medio Oriente estn muy agitado.

JP: Si, est muy agitado en el sentido de que en Irak hay una pelea en Mosul.

Pero debemos entender que las fuerzas del terrorismo en Irak han bajado porque los EEUU con el gobierno ttere de Irak, abrieron un paso para que los terroristas salgan de Mosul para ir a Siria. Hay miles de terroristas que salieron de Mosul para avanzar en Siria y quedarse luchando contra el gobierno de Bashar Al Asad. Mientras que en Mosul hay resistencias, muy exageradas, por parte de la Casa Blanca y los medios.

Yo creo que es inevitable que Mosul caiga en las fuerzas apoyadas por los EEUU, los kurdos y los dems, pero quiere montar el escenario de una gran pelea contras las fuerzas unidas de los terroristas, pero en realidad han liberado a ms de la mitad para que salgan hacia Siria.

MAB: Ser por eso que Donald Trump decidi excluir a Irak del decreto migratorio?

JP: Si, sigue esta poltica. Pero no han encontrado el respaldo judicial. Entonces todo est en el aire. Hay algunas expulsiones, ms o menos al rimo que tena (en el gobierno de Barack) Obama.

Quiero repetir que la salida hacia EEUU siempre era bloqueda y las deportaciones fueron parte de la poltica de Obama y ahora se sigue aplicando las mismas medidas. No hay diferencia a pesar de que los medios se enfocan en Trump, lo que hace es una continuacin de la poltica migratoria, anti inmigrante, de los gobiernos anteriores.

MAB: Cmo hay que tomar las acusaciones de Trump contra Obama por espionaje?

JP: Yo creo que es muy grave. Hay indicaciones concretas de que Obama estaba usando la Polica Federal (FBI), la polica clandestina, durante toda su Presidencia, o hay que olvidarse de Edward Snowden, que fue el gran informante de documentos norteamericanos sobre infiltracin y espionaje de millones de norteamericanos. Y cmo es que Snowden no aparece ahora en los diarios para confirmar la posibilidad real de que Obama utilizaba la misma tctica con Trump, que utilizaba con todos los ciudadanos.

Creo que es muy probable que Obama hubiera utilizado los medios de Inteligencia para el espionaje contra Trump. Ahora, la gran mentira de Obama que como sabemos estaba investigando y usando el espionaje para millones de ciudadanos- dice que no utilizaba las mismas tcticas contra Trump. Los medios tratan de negar e inventar ficciones de que Obama no lo hizo, pero en 2012 el seor Obama firm un documento permitiendo el espionaje sin necesidad de ninguna orden judicial -para investigar en forma silenciosa necesitas de un Juez legalizndolo y permitindolo- y no por razones de poltica. Pero es ahora muy evidente que Obama aplicaba su propio Decreto de 2012 para el espionaje. Creo que la investigacin va a salir a partir del Congreso, pero el Congreso no puede confiar en las Agencias de Seguridad excepto en la CIA que tiene ahora nuevo Jefe- pero la Polica Federal (FBI) y la Agencia de Seguridad Nacional, siguen encamisados con Obama.

Entonces, la investigacin va a ser muy conflictiva entre una agencia y la otra.

MAB: Respecto a las relaciones entre Trump y Vladimir Putin. Qu es lo que hay atrs?

JP: Nada. Es comn que los representantes de Rusia tengan conversaciones con todos los Senadores involucrados en la poltica externa. Eso ocurri en el pasado y ocurri con los congresistas en los ltimos perodos.

Segundo, no es nada de espin aje si los medios de comunicacin rusa utilizan informacin para publicar y educar al pblico norteamericano, sobre las diferentes tramas que est utilizando EEUU.

Tercero, debemos reconocer que Trump gan con el voto de decenas de millones de votantes que no tiene nada que ver con Rusia, sino con el descontento interno.

En fin, no hay ninguna justificacin como para involucrar a Rusia como determinante en las elecciones, como factor en las intrigas de la Presidencia norteamericana.

MAB: Hay algn otro tema al que quieras referirte?

JP: S, creo que debemos considerar varias cosas. En particular las elecciones en Francia. Es obvio que Franois Fillon no va a participar o no va a tener xito en las elecciones primarias, en la primera vuelta. Lo que va a pasar es que en la segunda vuelta se enfrentarn Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Yo creo que la posibilidad es muy alta de que Macron gane a partir de acumular toda la oposicin como partidarios, incluso grandes sectores de la burocracia del Partido Socialista. Entonces tiene todo el apoyo de la derecha y del centro del electorado. En todo caso, creo que Le Pen conseguira hasta un 45% del apoyo del electorado, contra un 55% de Macron. Y tal vez un margen menor. Pero creo que Le Pen va a tener un buen apoyo particularmente en las clases populares y la pequea burguesa. Mientras que Macron podra combinar el apoyo de la gran burguesa, la pequea burguesa y algunos sectores atrasados de las clases populares. En todo caso es muy probable que Macron y Le Pen pasen a segunda vuelta. Y creo que Le Pen todava est sufriendo muy mala publicidad y ataques en el proceso judicial.

Por otro lado, quiero citar algo importante. La prensa burguesa ha dicho cada ao, cada mes, que hay una crisis en China, que las clases populares estn con mucho desafecto (hacia el gobierno), que China sigue siendo un pas atrasado y que en cada momento enfrenta una u otra crisis.

Es totalmente falso.

Y tambin dicen que China representa un peligro hacia los EEUU. Los chinos tienen un presupuesto militar que es una quinta parte de lo que gastan los EEUU. Los EEUU gastan ms de 680 mil millones, mientras que China slo gasta 145.

China es el principal manufacturero de robots en el ltimo tiempo, tiene 25.000 escuelas tcnicas para preparar a sus trabajadores bien calificados, China crece a un paso de 6.5% el ao pasado y va rumbo a duplicarlo. China no tiene crisis, sus salarios son superiores a los de Argentina, Brasil, Colombia, Mxico, etc.; y en poco tiempo ms China va a ser un pas que alcance los salarios de Europa y EEUU. Creo que en diez aos ms podra alcanzarlos y superarlos.

Los trabajadores en China ahora ganan ms de 3.60 dlares por hora. Por tanto, creo que debemos dejar de pensar en China como un pas pobre y atrasado e incapaz de superar las contradicciones de la actualidad.

MAB: Petras, te agradecemos mucho por este tiempo. Hasta el lunes.

JP: Un gran abrazo.

