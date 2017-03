Patria Grande, radicalicemos la integracin

Integrmonos y unmonos todos. En ello est la victoria , con esta frase concluyo la Declaracin de la Cumbre del Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra Amrica - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que recientemente se desarroll en Caracas, Venezuela.

Y realmente no puede ser de otra forma, pues en esa esencia coincidieron la totalidad de los presidentes, ministros y jefes de delegaciones que asistieron a la cita, donde tambin rindieron tributo al lder de la Revolucin Bolivariana, Hugo Chvez y al Comandante en Jefe Fidel Castro.

Tanto un lder como el otro, inspirados en los ideales de Bolvar y Mart, mostraron que el mejor de los caminos para, con el sublime respeto a la diversidad, UNIRSE por los sueos comunes de libertad, dignidad, justicia y paz para la Patria Grande.

En medio de la arremetida neoliberal que inunda estas tierras es preciso radicalizar los organismos que, como el ALBA, son integradores y que defienden la independencia, la autodeterminacin y la identidad de nuestros pueblos.

Claro est que en esta arremetida la oligarqua latinoamericana no est sola, a ella la acompaa una prensa tan falta de tica y corrompida como los propios postulados que defiende, as mismo poder judiciales y legislativos que nada tienen que ver con la defensa de los ms desposedos y que en esta Patria Grande continan siendo mayora.

La leccin para los pueblos que viven al Sur del Ro Bravo y hasta la Patagonia, debe ser mirarse en el espejo que hoy reflejan naciones como Argentina, Paraguay y Brasil tras la vuelta atrs con gobiernos de corte Neoliberal y que apuestan por los recortes sociales en detrimento de la prosperidad para esos pases.

En la reciente cita del ALBA, en Caracas qued claro que el ataque principal es contra la Revolucin Bolivariana, agudizada con la arbitraria orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de ese pas.

Resulta que la patria de Bolvar y Chvez constituye un hueso duro de roer, porque precisamente es Venezuela, la cuna de la libertad de Nuestra Amrica, impulsora de la integracin regional y bastin del antiimperialismo, por tanto la declaracin de la Cumbre del ALBA deja claro que defenderla no es un problema solo de los venezolanos, es causa que convoca a TODOS los que luchamos por la verdadera independencia en Amrica Latina y El Caribe.

El ALBA-TCP con su propsito de hacer del rea bastin de la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperacin ha de afianzarse ahora ms que nunca, en momentos que se atraviesa por una etapa crucial de su historia y, de ello depender el empeo de los gobiernos y de manera especial de los pueblos y la impostergable radicalizacin de la UNIDAD e INTEGRACION.

Tal as que la radicalizacin de la integracin deber inyectar a bloques como el MERCOSUR, la UNASUR, CARICOM, y otros que recobraron su protagonismo en la ltima dcada, deben continuar contribuyendo a la integracin regional, as y solo as perdurar vivo el legado que llega desde Bolvar y Mart y que, como nunca antes los gigantes Fidel y Chvez echaron a andar por los pobres de esta tierra.

