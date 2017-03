Carta del fundador de Wikileaks al XV Encuentro de la Red En Defensa de la Humanidad, Comunicacin emancipadora o patrias colonizadas

Las virtudes de Chvez sacudieron el planeta

El fundador del sitio web Wikileaks, Julian Assange, envi una carta a las y los integrantes de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales por la Humanidad, quienes se reunieron este lunes 6 de marzo 2017 en la Casa Amarilla, como se le conoce a Cancillera venezolana en Caracas, a propsito de los 4 aos de la siembra del Comandante Hugo Chvez.

A continuacin el texto completo de la misiva:



En el libro de Proverbios dice que una casa se construye con sabidura, y se establece por medio de entendimiento. Sus cuartos se llenan de hermosos tesoros a travs del conocimiento. Pero hay algo ms en todo esto. El siguiente verso es Los sabios son ms poderosos que los fuertes



El conocimiento es poder.



Tengo el gran honor de dirigirme a Ustedes en este aniversario por la muerte de un hombre que ha luchado amplia y aguerridamente contra el imperialismo, el neocolonialismo y otras formas de opresin a los pueblos, especialmente en Amrica Latina.



Chvez tuvo el papel ms importante en el escenario global con sus incansables esfuerzos para seguir avanzando en la integracin y cooperacin regional y construir un mundo multipolar.



Denunci las injusticias tal y como l las vea y en el 2001 fue el nico lder que denunci el asesinato cometido por los Estados Unidos de civiles inocentes en Afganistn , indicando: Ustedes no pueden pelear el terrorismo con terrorismo. Poco despus de 6 meses, los EEUU apoyaron un golpe de estado en su contra que fue revertido cuando cientos de miles de venezolanos tomaron las calles, muchos de ellos con la Constitucin en sus manos.



Como todos nosotros, l no estaba libre de pecado, pero sus virtudes sacudieron la tierra. Como director de Wikileaks, sacamos a la luz los secretos de los poderosos y adems construimos una Biblioteca distinta y poderosa , una biblioteca que contiene la informacin sobre cmo realmente funciona nuestro mundo y sus instituciones, que contiene informacin que por siglos ha estado solamente en manos de las lites y que ahora ―no sin correr riesgos y persecuciones― hemos democratizado y puesto a disposicin del pueblo, sin distincin de orientacin poltica o credo.



Es para todos y todas, para que la sociedad del todo mundo abra los ojos, y con datos irrefutables en la mano, confronte a los poderosos y saque sus propias conclusiones, sin filtros mediticos, sobre los eventos y decisiones polticas que afectan sus vidas.



El objetivo de Wikileaks, de buscar la verdad en nombre de la humanidad, es hoy ms importante que nunca, un objetivo que seguimos buscando a pesar del alto precio que pagamos por ello. El costo, en mi caso, ha sido alto. He estado perseguido judicialmente y detenido por casi siete aos, sin que pese cargo alguno en mi contra. La persecucin se ha extendido a mi familia, a mis hijos, a quienes no he podido ver durante todo este tiempo.



Tanto Naciones Unidas, como numerosas organizaciones de Derechos Humanos y personalidades a nivel mundial han hecho un llamado a Suecia y al Reino Unido para que respeten sus obligaciones internacionales, para que respeten y reconozcan la soberana del Estado de Ecuador y por tanto reconozcan mi asilo y dejen de bloquear el ejercicio de este derecho humano. Es inconcebible que la actitud imperialista de Reino Unido y de Suecia, en pleno siglo 21, les permita, con total impunidad, ignorar un acto soberano de un pas independiente, Ecuador.



Recuerdo a los presentes que Ecuador pag y sigue pagando un alto precio al otorgarme el asilo para protegerme de la persecucin poltica por haber expuesto los secretos del imperio. Su Embajada en Londres sufri amenazas de ataque por la polica britnica y hasta el da de hoy, es sujeta de niveles de vigilancia que no tienen comparacin alguna.



Denegar el salvoconducto para que yo pueda ir a Latinoamrica es un acto de imperialismo puro, de pases que ocupan altos cargos en Naciones Unidas, y, sin embargo, se rehsan a reconocer y habilitar el ejercicio de un derecho universal, y lo hacen en total impunidad, burlndose, adems, de la soberana de un pas del Sur y de toda la regin Latinoamericana que respald unnimemente mi asilo, constituyendo un grave insulto a la dignidad de nuestros pueblos y al mismo sistema de Naciones Unidas. Hacer esto por aos muestra el deterioro y grave retroceso del sistema internacional de proteccin de derechos humanos para todos.



Ni hablar de mi pas, Australia, un sirviente ms de los intereses imperialistas, que en siete aos no ha abogado por m ni una sola vez y que adems busca criminalizarme para que yo no pueda volver a casa. A pesar de una Resolucin firme de la ms alta autoridad en temas de Detencin Arbitrarias que despus de analizar detenidamente mi caso, estableci que mi detencin ha sido arbitraria e ilegal y el deber de dejarme en libertad de inmediato e indemnizarme, tanto Suecia como el Reino Unido la ignoran por completo.



Pero a pesar de todo, el imperio no ha logrado silenciarme. Soy libre simplemente porque soy libre de expresarme. Y disfruto de esta libertad gracias al coraje de Ecuador y otros Estados, entre ellos Venezuela, que se han unido para apoyarme. Mi lucha puede convertirse en una historia exitosa para la libertad de expresin y los derechos humanos.



Por lo tanto la concesin de un salvoconducto sera un acto de justicia y dignidad para la regin.



Permaneceremos fieles a la promesa de publicar la verdad sin miedo o negociaciones bajo la mesa. Seguiremos esforzndonos en nuestro compromiso con la verdad y la justicia social.



La liberacin de los pueblos depende de la liberacin de la mente de los pueblos. Para ello, necesitamos que esfuerzos revolucionarios pacficos como el de Wikileaks, florezcan alrededor del mundo. Por esta razn necesitamos detener la persecucin contra WikiLeaks y su gente.



Hagmoslo juntos hoy. Maana puede ser tarde.



Julian Assange