No tengo ninguna duda de que el 9 de marzo volvern a estar las aulas vacas de alumnado y profesorado. Las calles de las grandes ciudades se llenaran de gente reivindicando ms educacin pblica. Cuando se convoca una nueva huelga en la educacin no es un acto rutinario, sino una necesidad de primer orden porque est en juego el futuro de este pas. Y es que el modelo educativo tiene mucho que ver con el modelo productivo, el social y con la calidad de la democracia.

Las reformas laborales estn sirviendo para la renovacin de las plantillas a travs del despido y de los ERE, para sustituir empleos de ms calidad por otros con menos salario y menos derechos. Hace unos das conocamos tres noticias en paralelo: rcord de turismo, con 75 millones de visitantes en 2016; recuperacin del sector del ladrillo y exilio laboral de 800.000 personas, buena parte de ellas son jvenes, que abandonaron el pas desde el comienzo de la crisis (60.000 solo en el primer semestre de 2016). Turismo, emigracin y ladrillo, al igual que en el franquismo, como modelo productivo de bajos vuelos. Por no hablar de la democracia devaluada, donde se amordaza la crtica, se protege la corrupcin y se cuestiona a diario la divisin de poderes del Estado.

Mal futuro para este pas si el objetivo de la derecha conservadora es reforzar un modelo que educa de forma segregada a las lites y, por otro lado, a un precariado que sirva caas en ingls a los turistas. Por ello, la movilizacin es imprescindible y es de agradecer la conciencia y el esfuerzo que hace la comunidad educativa para convocar una huelga general en la enseanza. Es una huelga unitaria, para todos los niveles educativos desde infantil a la universidad. Y est convocada por CCOO, UGT, CGT y STES; el Sindicato de Estudiantes, FAEST, Estudiantes en Movimiento y el Frente de Estudiantes; la Confederacin Espaola de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA); los Movimientos de Renovacin Pedaggica y apoyada por Unidos Podemos.

a) El Gobierno del Partido Popular ha aplicado una brutal poltica de recortes en la Escuela Pblica. La inversin en educacin se ha reducido un 11% entre 2009 y 2016 (de 53.000 a 47.000 millones). En trminos de PIB, el gasto total en educacin ha pasado de un 5,07% del PIB en 2009 a un 4,37% en 2014, por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%). Para el ao 2018 est previsto que caiga por debajo del 4%, lo que totalizara 10.000 millones de euros de recortes. Se trata de blindar una inversin en educacin pblica del 7% del PIB, porque, como coinciden todos los expertos, una educacin de calidad necesita una financiacin sostenible.

b) Como medidas concretas que reviertan los recortes hay que volver a contratar masivamente a nuevo profesorado para reponer los 32.000 puestos de trabajo que se han perdido (cuando hay un 6% ms de alumnado), reducir el 20% de temporalidad, y dignificar las condiciones en las que imparten la docencia; bajar las ratios de alumnado por aula y recuperar todas las medidas de inclusin y atencin a la diversidad.

c) En las universidades pblicas, en los ltimos aos, el precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Estamos ante el desmantelamiento de las Universidad Pblica cuando vemos que la financiacin pblica de las universidades ha supuesto una cada de 1.213 millones de euros en el perodo de 2010 a 2014 y que ha disminuido en 7.500 empleos pblicos. Tambin la Formacin Profesional se ha visto afectada por el aumento de las tasas: una FP de grado superior cuesta 480 , y una de grado medio entre 120 y 220 de media.

Frente a ello, se reivindica una Universidad entendida como servicio pblico que no busque la competitividad, sino la calidad y la cooperacin al servicio de la sociedad, para hacerla ms justa, ms sabia, ms universal, ms equitativa y ms sostenible, no una universidad al servicio de los intereses privados del empresariado. Una FP que ample su oferta formativa, que reduzca significativamente las tasas y suprima las prcticas no remuneradas.

d) Por ltimo, en relacin a la LOMCE, urge la derogacin de una ley sectaria, segregadora antidemocrtica y orientada a la privatizacin al colocar la Educacin Pblica como algo subsidiario. A la voluntad manifestada por la comunidad educativa y por la mayora de las fuerzas polticas parlamentarias hay que aadir que hay alternativa. Buena parte del trabajo est hecho con el Documento de Bases para una nuea Ley de Educacin consensuado por una amplia representacin de las fuerzas sociales y polticas, colectivos y mareas por la educacin pblica. Debe ser el cimiento para el nuevo marco legal educativo.