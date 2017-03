El estigma de las Repblicas independientes

De Gmez Hurtado a Bonnet Locarno/Acore

Generales anticomunistas resucitan la idea de las Repblicas independientes con la que lvaro Gmez promovi, en los aos 60 del siglo pasado, una invasin militar a Marquetalia, en Planadas, para aplastar a los comunistas y a las organizaciones agrarias que debieron transformarse en autodefensa y en entidad guerrillera, que en adelante se llamara Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Farc.

Se repetir la insensatez hoy?

No se ahorran recurso los enemigos de la paz para destruir el proceso de erradicacin del conflicto armado que se adelanta mediante la implementacin de los acuerdos correspondientes, sellados en el Teatro Colon el pasado 24 de noviembre del 2016, entre el Presidente Santos y las Farc.

La ltima novedad corre por cuenta del conocido ex general Bonnet Locarno, en representacin de la Acore, gremio de generales anticomunistas, quien salta a la arena para estigmatizar las Zonas veredales ( http://bit.ly/2mm29cy ) donde se han ubicado los frentes guerrilleros de las Farc en el plan de dejacin de las armas y su transformacin en un partido y movimiento poltico.

Este militar revive la famosa campaa del hijo de Laureano Gmez, lvaro Gmez, quien en 1962 orquest toda suerte de mentiras y estigmas para presionar el ataque militar contrainsurgente sobre la vereda Marquetalia, en el Corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, departamento del Tolima.

Decir que las Zonas veredales son Repblicas independientes donde impera la anarqua, es un disparate del tamao de una catedral. Es desconocer olmpicamente los contenidos de los consensos en dicha materia, que las Farc cumplen de manera estricta.

Lo que se pretende es imponer un control draconiano, violento y fascista sobre los territorios en los que se han ubicado los integrantes de la guerrilla de las Farc, para impedir la relacin democrtica y civilista con la poblacin civil.

Resucitar la idea de las Repblicas independientes es muy grave, pues un error de esas dimensiones llevo a una sanguinaria campaa del ejrcito contra los campesinos y los comunistas en los aos 60, dando origen a las Farc, como respuesta de las masas rurales a la agresin de la ultraderecha militarista.

Hagamos un poco de historia para que nos contextualicemos en este peligroso giro de la actual situacin que pretenden los enemigos de la paz.

En 1962 se posesiona como presidente el conservador Guillermo Len Valencia, y los territorios de colonizacin donde ejerca su liderazgo e influencia el Partido Comunista, fueron puestos en la mira del gobierno, en gran parte por el anticomunismo que por los aos sesenta se expanda desde el gobierno de Estados Unidos y que en Colombia introdujo el general gringo William Yarborough, mediante la conformacin de los mercenarios Lanceros y nuevas brigadas militares en los departamentos de Caldas, Valle y Tolima .

En 1962, el ejrcito realiza una primera operacin contra la vereda de Marquetalia que obliga a los pobladores a colocarse a disposicin de la resistencia agraria y a prepararse para cualquier tipo de ofensiva militar, esta iniciativa del gobierno, lleva a los dirigentes del Partido Comunista a activar paulatinamente la autodefensa (organizada despus del asesinato de Gaitn), para prepararse ante futuros ataques y para concientizar a la poblacin sobre la situacin. El PC mediante su acertada estrategia de lucha de masas y defensa de las comunidades, refuerza la organizacin de la autodefensa, preparndose para cualquier ataque porque la situacin en estas zonas cada vez era ms tensa, el ejrcito comenz a rodear estos territorios para evitar que se expandiera su influencia a otros, aislndolos e impidiendo muchas veces que vendieran sus productos fuera de estas tierras, alejndolos de la posibilidad de insercin en la economa nacional y del desarrollo capitalista que se estaba dando en el pas.

Los territorios de influencia Comunista fueron denominados Repblicas Independientes por el senador conservador lvaro Gmez en el Congreso de la Repblica: no se ha cado en la cuenta que hay en ste pas una serie de repblicas independientes que no reconocen la soberana del Estado, deca ese siniestro personaje. Sus declaraciones, dan impulso a las posteriores acciones militares en las que el gobierno busca restituir su control militar en las regiones apartadas donde antes no haba hecho mayor presencia, se determina que en estos territorios la creciente influencia del PC es un peligro para el mantenimiento del poder oligrquico del Frente Nacional y se decide acabar con ellas a sangre y fuego.

El ejrcito por orden del gobierno conservador frentenacionalista, buscar terminar violentamente con la influencia comunista en los territorios de Marquetalia, Richiquito, El Pato y Guayabero.

El Partido Comunista, como era obvio y necesario, se prepara para los ataques del ejrcito, debido a esto.

En Marquetalia, el PC organiza nuevamente la Columna de marcha, que ya haba operado a principios de los aos 50, para movilizar a las familias de los combatientes hacia las montaas y hacia Richiquito con el fin de evitar que los ataques los acaben; los combatientes se quedan en Marquetalia para resistir la ofensiva militarista.

Entre finales de abril y principios de mayo de 1964, son evacuadas unas 1700 personas de la poblacin civil de Marquetalia y de las veredas vecinas, la poblacin queda a la expectativa del inicio de los operativos.

Comienza as la guerra preventiva contrarrevolucionaria bajo los lineamientos del plan LASO (Latin American Security Operation) inspirado en la nueva filosofa de la guerra contrainsurgente, con el supuesto fin de devolverle al Estado la soberana sobre todo el territorio nacional, y quitarles a los comunistas la legitima influencia en dichas territorialidades.

Las fuerzas militares promueven la campaa de intimidacin y propaganda en contra del Partido Comunista: cierran el acceso y salida de estos territorios; impiden la movilizacin de campesinos a otras zonas para evitar la creciente expansin del PC, y obstaculizan la comercializacin de sus productos, para que econmicamente les sea cada vez ms difcil el mantenimiento de estos territorios, dejndolos prcticamente aislados para facilitar la accin del ejrcito.

Entre el 27 de mayo y el 14 de junio de 1964, se desarrollan combates entre la resistencia de Marquetalia y las Fuerzas Armadas, hasta que el ejrcito toma el control de la zona y los combatientes comunistas dejan definitivamente la autodefensa para convertirse en guerrilla revolucionaria agraria. Los ataques a Marquetalia, dan como resultado la activacin definitiva de la estrategia revolucionaria de los comunistas.

De esta forma, la autodefensa popular deja de ser un movimiento espontneo para convertirse en una orientacin sistematizada y generalizada por los destacamentos comunistas, que la recomiendan para responder organizadamente a los ataques, con un criterio militar, pasando de la autodefensa a la accin guerrillera.

Despus de los ataques, se expide el Programa Agrario de Marquetalia el 20 de julio de 1964, que en adelante ser la base para el trabajo de la guerrilla comunista en el territorio nacional. El Programa agrario de los guerrilleros, como se conocer en adelante, establece que el cierre de todas las posibilidades de vida y lucha reivindicativa pacfica, obliga a la poblacin campesina a la resistencia social y al inicio de la lucha armada, debe servir adems como plataforma para los diferentes destacamentos guerrilleros.

La Columna de marcha conformada despus de los ataques a Marquetalia, transita las montaas, donde al ejrcito se le dificultaba entrar y donde los campesinos podan esconderse ms fcilmente a pesar de las condiciones de la selva, all esperaron muchos hasta que fuera seguro salir, otros buscaron territorios cercanos de colonizacin para asentarse, y otros se fueron para Richiquito donde comenzaran posteriormente los ataques del ejrcito, el 15 y 16 de septiembre de 1965, en condiciones parecidas a Marquetalia, los habitantes de este territorio deben ser movilizados nuevamente mediante la Columna de marcha hacia El Pato, Guayabero y otras zonas de colonizacin, organizando la defensa con fundamento militar, pasando de la autodefensa a la accin guerrillera.

Surgieron las Farc y la historia ya la conocemos Pretenden estos chafarotes que todo ello se repita con otros 60 aos de guerra y violencia?

Imposible tanta insensatez.

