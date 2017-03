Amnistas y tratamientos penales especiales diferenciados

Un acierto en la construccin de la paz?

Razn Pblica

La implementacin del Acuerdo de paz ha comenzado con la concesin de un conjunto de beneficios judiciales a los actores involucrados en la negociacin.

Durante las ltimas semanas los reflectores se han posado especialmente sobre la polmica referente a la no aplicacin a los miembros de la guerrilla de la Ley 1820 de 2016 sobre amnistas e indultos. La respuesta del gobierno fue expedir el Decreto 277 de 2017, que busca llenar algunos de los vacos dejados por la mencionada Ley para permitir su aplicacin inmediata.

Sin embargo el paquete de beneficios judiciales que pronto empezar a ser aplicado a los miembros de la Fuerza Pblica ha pasado desapercibido. Una lectura atenta de esta Ley y de su Decreto reglamentario nos muestra que algunas de estas medidas no garantizan de manera eficaz los derechos de las vctimas y van en contrava de las obligaciones internacionales del Estado colombiano.

No han sido objeto de debate pblico los tratamientos especiales que fueron ofrecidos por el gobierno a la Fuerza Pblica bajo la lgica de incentivos. Estos beneficios fueron incluidos en la Ley para favorecer a aquellos funcionarios que incurrieron en delitos cometidos por causa, con ocasin o en relacin directa o indirecta con el conflicto armado. Este conjunto de medidas se puede resumir as:

Dado que de conformidad con la Constitucin solo es posible conceder amnistas e indultos por delitos polticos y conexos, se cre la posibilidad de renunciar a la persecucin penal esto es, se facult a las autoridades judiciales para que dejen de perseguir los delitos cometidos por estos funcionarios. Esta decisin extingue la accin y la sancin penal. La aplicacin de la renuncia a la persecucin penal tiene como efecto adicional extinguir todo tipo de responsabilidad o sancin disciplinaria, fiscal o administrativa derivada de la conducta penal. As, los miembros de la Fuerza Pblica beneficiados dejarn de cumplir, adems, las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuradura General de la Nacin. Se impide el ejercicio de la accin de indemnizacin de perjuicios derivada de la conducta punible y la responsabilidad derivada de la accin de repeticin. Este beneficio permitira que como consecuencia de una decisin judicial los miembros de la Fuerza Pblica dejen de estar obligados a indemnizar a las vctimas por los crmenes cometidos y adems queden exentos de devolverle al Estado los dineros que este ha tenido que pagar por los mandatos de reparacin ordenados por jueces administrativos. A aquellos que estn privados de la libertad se les conceder el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada. Este beneficio les permitir obtener la libertad a aquellas personas que estn procesadas o hayan sido condenadas por delitos relacionados con el conflicto. Incluso les permitir a los militares condenados por crmenes internacionales, como desaparicin forzada, ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) o violencia sexual, recuperar su libertad si han cumplido ms de cinco (5) aos de pena. Si obtienen este beneficio, a los acusados se les levantar la suspensin del ejercicio de funciones y atribuciones. Incluso podrn ser reintegrados a la Fuerza Pblica si fueron expulsados (salvo algunas excepciones) y podrn retornar al ejercicio de sus funciones. Adicionalmente, cuando hayan obtenido la libertad condicionada, se les suspendern todos los procesos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP). En caso de que no hayan cumplido los cinco aos de privacin de la libertad, se les permitir el traslado de centro de reclusin para cumplir el resto del tiempo en una unidad militar o policial. Finalmente, el Estado les brindar un sistema de asesora y defensa gratuito a quienes aleguen carecer de recursos suficientes para una defensa idnea. Para ello los militares podrn acceder al Fondo de Defensa Tcnica (Fondetec) o a abogados miembros de la Fuerza Pblica.

​Es claro que en el mbito de la justicia transicional el alcance y la extensin de las medidas de amnista deben ser lo ms amplios posibles. No obstante, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido en la necesidad de que la poltica de beneficios judiciales que se otorgue a los actores del conflicto sea diseada e implementada asumiendo como principio rector que estos beneficios no pueden convertirse en un fin en s mismos.

Les permitir a los militares condenados por crmenes internacionales, como falsos positivos recuperar su libertad si han cumplido 5 aos de pena.

Estos mecanismos pueden beneficiar a quienes perpetraron delitos a cambio de un compromiso serio y genuino con los derechos de las vctimas. Por eso es necesario que el mecanismo incluya un conjunto de incentivos negativos aplicables a quienes pretendan burlar la generosidad de lo pactado.

Lamentablemente, en las normas citadas no se ve que existan estas garantas. Las condiciones dispuestas all no son adecuadas para asegurar la participacin efectiva de los beneficiados en los mecanismos del Sistema integral de verdad, justicia, reparacin y no repeticin. El compromiso de los beneficiarios con el esclarecimiento de la verdad, el funcionamiento de la administracin de justicia y la reparacin integral a las vctimas es meramente formal y no da garantas a quienes sufrieron los daos ocasionados por el delito.

Si seguimos el esquema dispuesto en la Ley el compromiso con la verdad difcilmente puede cumplirse. Por ejemplo, si las autoridades competentes de la justicia ordinaria dejan de investigar y juzgar estos hechos, esperando la entrada en funcionamiento de la JEP, en qu queda el compromiso del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario? Este deber de esclarecimiento se satisface con la sola palabra de los perpetradores?



Adems, cmo se asegurar que los beneficiados participen efectivamente en los mecanismos pactados? A pesar de las menciones formales de la Ley no existen incentivos efectivos para que los beneficiarios se sometan a la justicia.

Ms all de la buena voluntad que debe acompaar los procesos de paz, la administracin de justicia requiere el despliegue efectivo y estratgico del poder estatal para representar los intereses de las vctimas. Y empezar por la concesin de beneficios, sin mayores condicionamientos, no parece ser un mensaje muy esperanzador.

Qu pasara si, por ejemplo, un oficial involucrado en uno o varios casos de falsos positivos recobra la libertad y, en retaliacin por lo sufrido, decide intimidar o atentar contra las vctimas que denunciaron el caso que lo llev a prisin? En este caso la ausencia o inoperancia de mecanismos efectivos de vigilancia es un riesgo concreto para la vida y la integridad de las vctimas y para la correcta administracin de justicia.

Adems, sorprende que el nuevo marco de beneficios no contemple incentivos negativos. Incluso los marcos legales que han sido ms criticados, como la Ley de Justicia y Paz, incluyen el garrote en caso de incumplimiento. Pero en los nuevos beneficios que cobijan a los miembros de la Fuerza Pblica el incumplimiento de los deberes no acarrea la prdida de sus prerrogativas, ni el retorno de la competencia de la justicia ordinaria.

Empezar por la concesin de beneficios, sin mayores condicionamientos, no parece ser un mensaje muy esperanzador.

Finalmente, hay que recordar que en el marco del conflicto algunos lderes campesinos fueron acusados o condenados por ser rebeldes, sin serlo, y fueron privados de su libertad. Para salir de la crcel stos solo tienen que acogerse a la Ley y comprometerse a no utilizar las armas para atacar al rgimen constitucional. Una vez acepten esta condicin ya no habr marcha atrs: nunca ms podrn argumentar que no fueron guerrilleros sin incurrir en el delito de fraude procesal. De esta manera, la memoria judicial de la amnista le habr dado la razn a un acto arbitrario de judicializacin indebida, y de paso habr descalificado para siempre a quienes denunciaron estos abusos de poder. Adems, para estas personas no habr reparacin por los daos sufridos.

​El proceso de paz con las FARC debe ser visto como una oportunidad para maximizar la garanta de los derechos humanos de todos los ciudadanos y, muy especialmente, de las vctimas de la guerra. Esto exige la aplicacin e implementacin de medidas legislativas, judiciales y administrativas que garanticen que las personas responsables por la comisin de violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, en especial los miembros de la Fuerza Pblica (por ser garantes constitucionales), participen de manera genuina en todos los mecanismos del Sistema integral.

Su contribucin a este proceso debe ser requisito para que puedan recibir las concesiones o beneficios con criterios de transparencia y publicidad. De esta manera las vctimas y la sociedad en general podran encontrar la satisfaccin de los derechos a la verdad, la justicia, la reparacin y las garantas de no repeticin. ​

Todos los actores del conflicto deben asumir sus responsabilidades, y en los casos que involucran a miembros de la Fuerza Pblica debe procederse con prudencia y rigor para permitir un juicio serio que asuma la gravedad del dao provocado.

Solo si se lleva a cabo este proceso de asuncin de responsabilidad y rendicin de cuentas podr el Estado colombiano librarse de la pesada carga de violaciones que arrastra hace aos. Esta es una gran oportunidad para confrontar el pasado y realizar las reformas institucionales que garanticen la prevencin y la no repeticin de estas conductas.







Todd Howland, Representante de la ONU-Derechos Humanos en Colombia.

Fuente original: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10061-amnist%C3%ADas-y-tratamientos-penales-especiales-diferenciados,-un-acierto-en-la-construcci%C3%B3n-de-la-paz.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Amnist%C3%ADas+y+tratamientos+penales+especiales+diferenciados%3A+%C2%BFun+acierto+en+la+construcci%C3%B3n+de+la+paz%3F&utm_campaign=20170227_m137818403_Amnist%C3%ADas+y+tratamientos+penales+especiales+diferenciados%3A+%C2%BFun+acierto+en+la+construcci%C3%B3n+de+la+paz%3F&utm_term=Todd+Howland