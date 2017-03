En jaque las "democracias representativas" latinoamericanas

OAS y Odebrecht, telaraa de corrupcin en Chile y Amrica Latina

Punto Final

El caso Odebrecht, una piedra angular del escndalo Lava Jato de Brasil, se ha extendido como peste infecciosa o metstasis por casi todos los pases latinoamericanos y un par de africanos de habla portuguesa. Las coimas, sobornos y cohecho pagadas por esta megaconstructora van desde jefes de Estado a funcionarios de medio rango. Chile se salvaba hasta enero. Los supuestos pagos de la constructora OAS a la campaa de Bachelet rebalsan el pantano de corrupcin nacional con escatologas regionales. Todos chapotean en el mismo estercolero.

El caso Odebrecht es hasta la fecha el mayor escndalo de corrupcin conocido, con pagos ilegales a funcionarios de gobiernos que iran, segn quien haga las estimaciones, entre 800 y tres mil millones de dlares. La empresa constructora brasilea Odebrecht mantuvo durante dcadas una caja chica, o cuenta B, para comprar polticos y funcionarios y conseguir multimillonarios contratos en infraestructura. Bajo estas atractivas condiciones abrieron sus cuentas corrientes a los flujos de esta compaa polticos de primera lnea, e incluso gobernantes de la mayora de las naciones latinoamericanas, del Caribe y algunas africanas.

El impacto del escndalo golpea severamente en nuestra regin. La corrupcin en el espacio de los negocios se eleva a miles de millones de dlares. Es tambin el lugar de las mayores injusticias planetarias en un continente de los mayores contrastes y de infinitas desigualdades. Lo que ha canalizado Odebrecht a los bolsillos de polticos, funcionarios y toda laya de intermediarios son recursos pblicos finalmente financiados por el trabajo de la ciudadana. Una vez ms, las elites polticas y financieras que conforman el 1% de la poblacin le arrebatan al resto, a travs de una torcida panoplia de trampas, sus recursos. Quien finalmente paga a Odebrecht y sus cmplices ha sido el pueblo.

Cmo no clamar contra la injusticia cuando el tndem capital y poltica conspira contra la poblacin, cuando todo el espectro poltico presta de buena gana sus servicios al dinero corruptor? En las dcadas que registran las oscuras operaciones de Odebrecht se inscriben gobiernos de varios colores, los cuales, con el paso del tiempo y la distancia histrica, se vuelven homogneos bajo los matices del capital. Por citar slo un ejemplo entre los doce pases comprometidos (desde Angola a Estados Unidos), en Per los pagos de la constructora comprometen a los gobiernos de Toledo, Garca, Fujimori y Humala.

La poltica brasilea, cuna de la corrupcin, se orienta tambin por Odebrecht. Las investigaciones establecen pagos -desde finales de la dcada pasada- por ms de 300 millones de dlares a diferentes polticos con vnculos en la gigante estatal Petrobras. Un foco de corrupcin que le ha costado el gobierno a la presidenta Dilma Rousseff y salpicado al Partido de los Trabajadores (PT), al ex presidente Incio Lula da Silva y con ellos, al mayor proyecto socialdemcrata de inclusin social en Latinoamrica. En elclarin.cl el acadmico chileno residente en Brasil, Fernando de la Cuadra, escribi un artculo titulado Caso Odebrecht: un bestial golpe a la democracia. Advierte sobre los riesgos que viven las democracias de la regin: La democracia -dice- se encuentra amenazada no solamente por la exclusin de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre temas fundamentales que afectan sus vidas. Ella tambin se ve enfrentada por la emergencia de grupos nacionalistas y neofascistas que utilizando el argumento de la lucha contra la corrupcin, han erigido proyectos ultraconservadores que se alimentan con la crisis poltica y con la falta de credibilidad en los partidos y en las instituciones democrticas. Los casos de neoliberales extremos como Michel Temer, en Brasil, y Mauricio Macri, en Argentina, confirman esta afirmacin.

La magnitud del escndalo Odebrecht apunta a convertirlo en la lpida que sepultar a varios gobiernos latinoamericanos, desde conservadores, neoliberales a socialdemcratas.

El andamiaje de la corrupcin incluye presidentes de la Repblica, parlamentarios, dirigentes de partidos polticos, ministros, directores de empresas y todo tipo de funcionarios pblicos. Las investigaciones tienen en la mira a emblemticos representantes polticos, como los ex presidentes Da Silva y Rousseff en Brasil, y el mandatario en funciones, Michel Temer. Lo mismo el ex presidente colombiano Alvaro Uribe Vlez, implicado a travs de unas oscuras concesiones viales que conducen hasta el actual presidente Jos Manuel Santos. En la misma madeja aparecen el ex mandatario panameo Ricardo Martinelli (2009-2014) y los ex presidentes peruanos ya mencionados. Las investigaciones en el resto de los doce pases (que incluyen a los africanos Angola y Mozambique), ya tienen ciertos avances. Hay varios empresarios y polticos en la crcel y a otros los fiscales estn pisndoles los talones.

Marcelo Odebrecht, cabeza brasilea de la constructora, nieto del fundador, fue condenado en el escndalo conocido como Lava Jato, que involucra a la estatal Petrobras a 19 aos de prisin, tras ser acusado de pagar ms de 30 millones de dlares en sobornos. En Argentina, Gustavo Arribas, director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), est implicado en este escndalo. Junto al imputado Arribas, dos publicistas fueron condenados en los primeros das de febrero a prisin en el caso Lava Jato. La investigacin conduce hasta el ex gobernador de Crdoba, Jos Manuel de la Sota, por recepcin de coimas para influir en la licitacin de gasoductos en 2008.

Son slo algunos ejemplos en las investigaciones que conmueven a la regin. El caso Odebrecht est en los primeros lugares de la agenda poltica regional. En todos los pases, y no slo en los involucrados, la corrupcin es hoy el foco del debate poltico. Ocurre en Brasil, Argentina o Per y Colombia, pero tambin en Chile, si bien no implicado directamente en el caso Odebrecht, s en otros marcados por sobornos y el cohecho de empresas pesqueras, mineras y forestales.

Odebrecht no slo es una empresa constructora. Es un conglomerado para infraestructura, negocios inmobiliarios, petroqumicos y de transporte, entre otros. En 2014 tuvo ingresos por 31 mil millones de dlares. Un gigante latinoamericano y mundial, cuyo crecimiento lo debe a mltiples nexos con la poltica.

Diferentes versiones en la web datan el inicio de las coimas y sobornos de Odebrecht en los aos 80. Hacia finales de esa dcada, en pleno auge neoliberal y de privatizaciones en la regin, Odebrecht crea la caja chica destinada al pago de coimas bajo el eufemismo de sector de relaciones estratgicas. Su primera secretaria, despedida en 1992, guard como tesoro la informacin de los pagos ilegales que entreg a la justicia tres dcadas ms tarde.

La corrupcin no slo es una inmoralidad mayscula en la poltica. Es tambin una apropiacin de los recursos de una nacin. Cada sobrefacturacin, cada coima y soborno finalmente la paga la ciudadana, a la vez que neutraliza las polticas pblicas y profundiza la inequidad. Organismos como el Banco Mundial, Transparencia Internacional o la agencia Oxfam, tienen a la corrupcin en el centro de sus investigaciones y crticas. La sindican como una de las principales fuentes de la pobreza y desigualdad en pases emergentes o dependientes. Segn datos de la consultora estadounidense Global Financial Integrity presentados en la Cumbre contra la Corrupcin efectuada en Londres el ao pasado, Amrica Latina pierde cada ao por lo menos 140 mil millones de dlares por este concepto. Aproximadamente un 3% del producto de la regin se le arrebata cada ao a sus ciudadanos.

Hay otro aspecto que facilita an ms la corrupcin: la dependencia de nuestros pases de la extraccin de recursos naturales y las economas basadas en la renta. Eduardo Gudynas, analista de CLAES, establece una relacin ntima entre extractivismo y corrupcin. Slo en Brasil, dice el acadmico en un texto publicado en diciembre pasado en rebelin.org, se desviaron 1.800 millones de dlares entre Petrobras y las empresas constructoras. Gudynas concluye que la corrupcin en los extractivismos no es el resultado de hechos aislados fruto de unos pocos inescrupulosos. Por el contrario, hay una repetida, consistente e ntima asociacin entre extractivismo y corrupcin. Los extractivismos necesitan de la corrupcin por diversos motivos, como puede ser el acceso a las concesiones, disfrutar ventajas tributarias, y muy especialmente, para ocultar tanto sus impactos ambientales y sociales, y la criminalizacin violenta de las comunidades locales.

Los informes de Transparencia Internacional y otras agencias destacan a Chile y Uruguay como las naciones sudamericanas con los ms bajos estndares de corrupcin. Una mirada que podra ser ratificada por el caso Odebrecht, que ha sufrido una discontinuidad en los pases citados. La corrupcin, sin embargo, apunta en otra direccin. En Chile la corrupcin, instalada en las primeras planas de la agenda pblica desde hace menos de una dcada, tiene, segn diversas investigaciones, una presencia activa durante toda la transicin poltica iniciada en 1990. Los casos SQM, Penta, MOP Gate, Chiledeportes encabezan una larga lista.

Chile tiene vinculaciones con otro conglomerado brasileo de la construccin, tambin investigado por los fiscales. Se trata de OAS, otro gigante multisectorial de Brasil, con actividades similares a Odebrecht repartidas por Latinoamrica y algunos pases africanos. La empresa no slo es investigada por corrupcin, tambin ha sido sancionada a pagar elevadas multas por trfico de personas. En 2015 la justicia de Brasil conden a once aos de crcel a tres ejecutivos de OAS por lavado de dinero e integrar una organizacin criminal. El juez Sergio Moro seal que la corrupcin era una poltica corporativa de OAS.

OAS est presente en Chile desde la dcada pasada y en la actualidad forma parte del grupo que construir el puente del Canal de Chacao. Pero su salto a las portadas de peridicos es por presuntos aportes a la campaa electoral de Michelle Bachelet en 2013. El caso sali a la luz por la revista Veja, de Brasil, y el Ministerio Pblico chileno ha abierto una investigacin. En la primera semana de febrero el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, junto a la fiscal Ximena Chong, que lleva el caso OAS, viajaron a Brasil para coordinar trabajos con el Fiscal General de ese pas, Rodrigo Janot.

Segn el reportaje de Veja, en noviembre de 2013, Lula (Da Silva) viaj a Santiago en un jet dispuesto por OAS, dio una charla pagada por OAS y se encontr con Michelle Bachelet. En el mes siguiente, un consorcio integrado por la empresa gan una licitacin en el pas. Aquel mismo ao, revela la revista, una delegacin de OAS y del Partido de los Trabajadores (PT) viaj a Chile para coordinar pagos a la campaa presidencial de Marco Enrquez-Ominami. Al dirigente del PRO se le investiga por el uso en su campaa de un jet facilitado por OAS.

El reportaje de Veja tuvo como fuente a los dos operadores del PT que viajaron a Chile, quienes relataron los hechos en el marco de un acuerdo de delacin compensada. Un segundo artculo aparecido a inicios de febrero seala como fuente al ex gerente de OAS, Leo Pinheiro, que est preso en Curitiba por la operacin Lava Jato. Este habra entregado datos que, afirma Veja, no son nada de buenos para Bachelet.

Como en el resto de la regin, las investigaciones podran herir de muerte a la Nueva Mayora ya bastante desprestigiada por otros escndalos de corrupcin con empresas locales. Un fenmeno del cual la ultraderecha no sacara ninguna tajada. Su carta presidencial para noviembre, Sebastin Piera, est tambin hasta el cuello por casos no menores. Aparece involucrado en negocios de su empresa, Bancard, con la pesquera peruana Exalmar.

Resulta evidente que la poltica chilena enfila tambin hacia la alcantarilla regional de la corrupcin.