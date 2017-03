Encontraron glifosato en la orina del 90 % de los marplatenses

Ecoportal

"Hicimos una prueba con muestras de orina de personas que viven en mbitos urbanos y con personas que se encuentran en mbitos rurales pensando que bamos a encontrar diferentes resultados y no fue as, ambas poblaciones tenan glifosato o su metabolito, es decir, lo que se genera en el cuerpo cuando el glifosato se metaboliza. Detall Silvana Bujan, referente de Bios. Bujan insisti en que lo que encontramos es que la mayora de nuestros alimentos industrializados contiene algo con soja, ya sea lecitina de soja, harina o protena. Por otra parte el agua y los suelos, aunque no sean rociados con glifosato, lo reciben por la lluvia.

El glifosato fue calificado como cancergeno por la Organizacin Mundial de la Salud y pese a su impacto en el medio ambiente y en la salud humana, es el herbicida ms vendido del mundo. Sus excipientes no se degradan ni desaparecen despus de aplicados. Se dice muchas veces que sin agrotxicos no se podra sostener la produccin de alimentos, y esto es falso, la mayora de la produccin de soja no es para consumo humano. No es increble querer cambiar este modelo, lo increble es aceptarlo cmo est.

Fuente: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Encontraron-glifosato-en-la-orina-del-90-de-los-Marplatenses