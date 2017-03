El papel radical de la renta bsica

La mayora de los malentendidos que tienen que ver con la renta bsica conciernen las exageraciones sobre lo que podra o debera conseguir. Esto queda ilustrado en los razonables puntos que evoca Ruth Lister en un artculo de la serie que publica Compass. En mi opinin, la renta bsica aborda algunos problemas fundamentales del diseo institucional. Hacer frente a esos problemas contribuir a resolver una serie de desafos contemporneos, pero estarn supeditados a la consecucin de otros cambios.

Al igual que Lister, me atrajo la idea de la RBU porque apela a indagar sobre principios fundamentales. Con qu criterio ayuda el Estado del bienestar a las personas? Cul debera ser la funcin del Estado social en la sociedad actual?

Me parece curioso ver cmo el enfoque que se da al hecho de garantizar una renta de subsistencia conserva un sesgo de clase moral y social reminiscente de pocas pasadas, mientras que el hecho de suministrar servicios sociales de manera universal e incondicional no merece cuestionamientos. La clave reside en la palabra renta. La gente se preocupa con razn si tiene la sensacin de que la idea es reemplazar el trabajo por una renta. Cuando algunos defensores de la renta bsica afirman que lo que quieren es disociar la renta del trabajo, deberan aadir que lo que quieren es separar la renta del trabajo parcialmente. Esto facilitara que se pudiera pensar en la renta bsica como si fueran los servicios que ya garantizamos, teniendo en cuenta que proporcionarlos es dotar de medios a las personas e instilar un bsico sentimiento de igualdad y comunidad, que incluye muchos aspectos relacionados con la salud, la educacin y la asistencia.

La idea fundamental detrs de la renta bsica queda reflejada en el logotipo de la Basic Income Earth Network (Red Global de Renta Bsica), que representa la vista lateral de una escalera. La parte de abajo es la ms ancha de la estructura, y en la base est todo el mundo. Como la base est garantizada, las personas pueden ascender. Algunas personas ascienden ms que otras, y esto representa la oportunidad que tienen de obtener una renta adicional y utilizarla para diversos fines. En realidad, la relacin de esta imagen con la renta no difiere tanto de la manera en que tratamos las dems oportunidades que existen en la sociedad, como por ejemplo la educacin que se ofrece en un principio de forma gratuita sin tener en cuenta la contribucin social de los padres.

Renta y trabajo

Por eso, introducir una renta bsica no supone disociar completamente la renta del trabajo. Las ventajas que ofrece reconocer con dinero la contribucin que se realiza son numerosas, entre ellas que el dinero es un medio neutral que permite la negociacin social de las condiciones contractuales, un hecho muy importante a la hora de fijar las expectativas. En este sentido, la renta bsica no debera verse como un sustituto de los ingresos, sino como una fuente primaria de seguridad. Adems de ser un instrumento de pago y una moneda para reconocer y planificar a lo largo del tiempo la contribucin realizada en forma de empleo, el dinero tambin es sencillamente necesario para vivir. Una sociedad ms civilizada asla las diversas funciones del dinero. La renta bsica es una parte de cmo llevar a cabo esta separacin que hace tiempo que tendra que existir. La renta bsica es un umbral por debajo del cual nadie debera caer. Ciudadanos con ingresos varios ya reciben un montante bsico gracias a las subvenciones fiscales y a las exenciones de impuestos. En esencia, la RB no trata sobre la redistribucin del dinero, sino sobre el principio en el que se asienta la redistribucin.

Repensar las condiciones no conlleva devaluar la contribucin social, como preocupa a Lister y a otros, sino que propone una reflexin muy necesaria sobre cmo incentivar y sostener esta contribucin. La negociacin actual sobre el bienestar ha situado la mayor parte de la responsabilidad sobre estos asuntos en el individuo, y ha dispensado a la sociedad y a los responsables polticos de responder a preguntas difciles sobre cmo elaborar una planificacin educativa y ocupacional ms eficaz. Visto desde esta perspectiva, el mayor cambio que conlleva una reforma de la renta bsica es eliminar las condiciones a cumplir para obtener la renta bsica.

Incentivos y castigo

Las condiciones existentes para obtener una ayuda econmica buscan incentivar, pero la lnea que separa el incentivo del castigo es extremadamente delgada cuando existe un riesgo permanente de perder el sustento bsico y la seguridad mnima est condicionada a aceptar cualquier trabajo que se ofrezca. Las polticas actuales no estn diseadas para castigar particularmente a los grupos ms vulnerables, pero ese puede acabar siendo su efecto. El debate poltico se centra con acierto en cmo paliar el bucle de la pobreza, entendido como la falta de incentivo posible cuando la tasa de retirada de servicios asistenciales bsicos es elevada. Sin embargo, esta representacin del bucle de la pobreza se equivoca al no tener en cuenta otras fuentes de motivacin humana que no sean los ingresos inmediatos. El bucle de la pobreza no tiene que ver solo con el dinero, tambin tiene que ver con la seguridad. Existen numerosas pruebas de que el miedo a perder una mnima seguridad resulta en comportamientos en los que prima el instinto de supervivencia a corto plazo. Al contrario, si existe una oportunidad de pensar a largo plazo, la motivacin para elaborar estrategias continuadas y expansivas es mucho mayor. En mi artculo Working-Life, Well-Being and Welfare Reform (Vida laboral, bienestar y reforma asistencial), resumo y ofrezco nuevas pruebas en este sentido. La estrategia institucional actual busca motivar a la gente a corto plazo y utiliza grandes dosis de palo. El objetivo debera ser permitir que las personas elaboren estrategias personales a largo plazo, que beneficiaran a los individuos, a las familias y a la sociedad en su conjunto.

Qu pasa con el riesgo de que algunas personas se sientan motivadas a contribuir y vivir una existencia muy humilde con solo una renta bsica durante toda su vida, algo que hoy en da sera imposible hacer sin castigo? No se puede negar que este punto plantea algunas preguntas complicadas desde el punto de vista tico. No obstante, no creo que sean exclusivas de la renta bsica, sino ms bien permanentes en la sociedad humana. La mayora de las instituciones que apoyan el empleo formal tambin tienen otras valiosas funciones adicionales. El nico objetivo de la renta bsica no es producir un mayor valor de mercado, como tampoco es el nico objetivo de la educacin. Si alguien decide ser un/a amo/a de casa, lo ms probable es que sigamos pensando que la educacin que ha recibido es de alguna manera til. Hay gente que practica deportes de riesgo que la gran mayora que no los practicamos tenemos que asegurar. Las crceles son caras. En resumen, existen muchos elementos del gasto pblico que no tienen un valor de mercado productivo directo, pero que de igual manera consideramos valiosos. Podramos valorar el hecho de entregar una seguridad econmica a los ciudadanos sobre la premisa de que esto generara comunidades ms seguras. Es importante tener en cuenta que la motivacin para ganar y progresar no se ve afectada en s por una reforma de la renta bsica.

Apuntar alto

En el Reino Unido est emergiendo un consenso sobre la necesidad de implementar polticas que incentiven a las personas a apuntar alto y a seguir estudiando durante ms tiempo. Es necesario formar con urgencia a ms enfermeras y doctores, y otorgar un estatus profesional a la asistencia. Hace falta disear sistemas que estimulen nuevas formas de ahorro y financiacin social para la asistencia. Estos retos no pueden solucionarse solo con una renta bsica, algunos requieren cambios legislativos que promuevan mejores sueldos y estatus profesional para el empleo relacionado con los servicios asistenciales. No obstante, una renta bsica puede desempear un papel en estos cambios institucionales que hacen falta. Una renta bsica puede alterar la motivacin de una persona para continuar estudiando o regresar a los estudios y colaborar tambin en la mejora a largo plazo de sus perspectivas para poder reincorporarse al mercado de trabajo. Una renta bsica es un umbral que puede incentivar la adopcin de estrategias de ahorro a largo plazo y que puede, junto con otros cambios legislativos, formar parte de un proceso para redisear la seguridad social de tal manera que pueda ayudar a una base afiliada ms amplia.

Esto me lleva de vuelta a una preocupacin sealada por Lister. No considero la renta bsica, ya sea en teora o en la prctica, como un desafo a la tica del trabajo. El error est en primer lugar en pensar que esta es la tarea de la renta bsica. Pero esta es la lnea de pensamiento a la que hay que oponerse. Por qu reincidir en el problemtico supuesto de que la gente no trabajar si dispone de una mnima seguridad? Facilitar o, preferentemente, eliminar las condiciones para acceder a un subsidio mnimo es solo un pequeo paso para abordar una serie de problemas ms complejos, pero as y todo podra ser uno muy importante. Los municipios locales en diversos lugares europeos estn experimentando con la eliminacin de condiciones porque consideran que no funcionan. Sin embargo, es importante plantearse cambios en los sistemas que prestan ayudas econmicas adems de en las polticas que buscan generar incentivos ocupacionales y de ahorro a largo plazo, que tambin hacen falta porque los sistemas actuales no funcionan. Si pensamos en la renta bsica basndonos en estos tres pilares, entonces la renta bsica pasa a formar parte de un proceso para diferenciar mejor las instituciones econmicas presentes en la sociedad, con la vista puesta en apoyar incentivos a largo plazo.

Si esto se lleva a cabo de la manera adecuada, lo ms probable es que el resultado sea un sistema de incentivos ms estructurado que premie las contribuciones mejor que el sistema actual. En este sentido, la preocupacin de Atkinson por la contribucin, que Lister reutiliza, es importante, aunque es posible que las condiciones directas no sean la mejor solucin, porque existe el riesgo de que generen dilemas morales y costosos problemas de clculo. Atkinson intent cubrir demasiados objetivos con una nica poltica. En mi artculo Policy and Politics (Polticas y poltica) y en Basic Income Studies (Estudios de renta bsica), argument que no existe ninguna razn de principios, ni prctica tampoco, que permita considerar que la renta bsica entra en conflicto con sistemas del bienestar ms complejos que, como sucede en los pases nrdicos, buscan intencionadamente el desarrollo humano.

Un marco feminista

Apoya la renta bsica las preocupaciones feministas? De nuevo, mi respuesta es la misma. No se puede pretender que una reforma de la renta bsica sea la solucin a todos los problemas que afectan a las mujeres en esta sociedad moderna. La seguridad bsica que ofrece una renta bsica ser ms valiosa para unos grupos que para otros. Como las mujeres, de media, sufren situaciones ms graves y complejas de inseguridad que los hombres, las mujeres se beneficiarn ms todava, pero la renta bsica no puede solucionar toda una variedad de problemas que hacen que sea ms difcil para las mujeres conseguir controlar su trabajo y su tiempo, y estos son problemas que requieren un respuesta legislativa y de riesgo compartido. Servicios de cuidado infantil asequibles de verdad, expectativas de volumen de trabajo ms equilibradas y reconocimiento del rendimiento laboral con equilibrio de gnero son asuntos que requieren soluciones coordinadas.

Finalmente, esto nos lleva a una serie ms amplia de argumentos posibles en favor de un tipo de transicin que d como resultado una forma de seguridad ms estable como base de la sociedad. Estoy de acuerdo con Lister en que la inminente automatizacin no es el motivo principal para establecer una renta bsica. Sin embargo, yo ira un poco ms all y afirmara que tampoco la mayor precariedad de muchos trabajos es la razn fundamental que podra garantizar ciertas formas de transicin hacia una renta bsica. Existen argumentos para utilizar la renta bsica como respuesta a los cambios sistmicos. Segn uno de ellos, una garanta de subsistencia es la nica respuesta slida a la incertidumbre que generan los patrones de contratacin cada vez ms complejos y cambiantes. Sin embargo, uno de los motivos de que muchas organizaciones, entre ellas los sindicatos, no estn de acuerdo con este tipo de argumento es que aade una nota de pasividad.

La verdad es que la renta bsica posee una finalidad de alivio de la crisis, aunque su papel a largo plazo sea ms positivo. Aun cuando los regmenes de libre comercio estn experimentando una importante vuelta atrs, no cabe duda de que los patrones de contratacin mundiales seguirn siendo objeto de cambios complejos. En este contexto, una renta bsica no puede sustituir la creciente necesidad de desarrollar polticas ms proactivas y respuestas legislativas de mbito estatal, pero puede potencialmente ser un elemento clave de presin que provoque una respuesta de este tipo. Se puede convertir la tecnologa en una oportunidad de redirigir la energa humana hacia otras formas de trabajo, como la asistencia, el fomento de la salud y la proteccin. Una renta bsica no ser el responsable directo, pero podra interpretar un papel secundario para asegurar un mayor equilibrio de poder en la sociedad. El argumento sistmico ms importante a favor de la renta bsica tiene que ver con los trminos generales de democratizacin.

Segn esta lgica, los sindicatos no deberan considerar la renta bsica como una amenaza a sus intereses por dar forma a los tipos de trabajo del futuro. La renta bsica puede ayudar a que surjan nuevas formas colectivas de trabajar, organizarse y compartir los riesgos. Puede ayudar a reflexionar sobre los derechos en relacin con el Estado del bienestar y el trabajo en trminos ms amplios. La calidad del empleo no es una cuestin independiente de la calidad y disponibilidad de la asistencia en la sociedad, por poner un ejemplo. El uso actual que se hace de las polticas sociales para controlar la relacin de la gente con el mercado de trabajo atomiza a las personas y a ciertos segmentos de la sociedad. La renta bsica tiene el potencial de permitir la creacin de una nueva serie de relaciones directas entre ciudadanos, y una relacin entre ciudadanos y el Estado ms equilibrada.

Traduccin de lvaro San Jos.

Este texto est publicado en Social Europe.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170307/Politica/11506/Econom%C3%ADa-Renta-B%C3%A1sica-Social-Europe-Equilibrio-Crisis.htm