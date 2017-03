Fragmento del libro "Ecuador Cara y Cruz"

Octubre 27 de 1999 (sbado). Mahuad involucrado por la justicia en escndalo financiero.



El presidente del Ecuador, Jamil Mahuad, fue involucrado por una jueza en un caso por supuesto mal manejo de los fondos de la campaa electoral que lo llev a la jefatura del gobierno. La jueza Isabel Segarra orden remitir lo actuado a la Corte Suprema de Justicia, pues los fue- ros de los que goza Mahuad como mandatario obligan a que todo juicio en el que se lo involucre sea tramitado por el presidente del mximo rgano judicial. Segarra haba ordenado el lunes la prisin de uno de los hombres fuertes del gobierno, Ramn Yulee, quien fuera tesorero de la campaa y secretario de la Presidencia hasta la semana pasada. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hctor Romero Parducci, dispuso analizar la conducta de la jueza y sancionarla por haber invo- lucrado a Mahuad en la causa sin tener potestades para eso, pero no se pronunci sobre el caso en s, que sigue su curso. En medio del es- cndalo, se conoci el informe anual de la organizacin Transparencia Internacional, que clasifica a Ecuador entre los tres pases de Amrica Latina con mayor imagen de corrupcin, solo superado por Honduras y Paraguay, y el decimoctavo en el mundo. La acusacin contra Yulee fue presentada la semana pasada por el ex banquero Fernando Aspiazu, que pidi cuentas sobre la utilizacin de US $ 3,1 millones que afirma haber aportado a la campaa electoral de Mahuad. El ministro de Gobierno (Interior), Vladimiro lvarez, se manifest extraado por la rapidez con que la jueza orden la detencin de Yulee y 24 horas despus extendi el sumario al presidente Mahuad. Yulee acus a Segarra de actuar as porque fue empleada de Carlos Navarrete, abogado de Fernando Aspiazu.



Las leyes ecuatorianas obligan a los candidatos presidenciales a presentar luego de las elecciones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una declaracin de gastos de campaa, en la que se justifique la procedencia del dinero. Aspiazu asegur que en las cuentas presenta- das por el partido de gobierno ante el Tribunal no consta su aporte, y para demostrarlo ense los comprobantes de transferencias bancarias a nombre de Ramn Yulee. l otras personalidades del gobierno seala- ron que su partido, Democracia Popular, habra gastado cerca de US $ 10 millones en las dos vueltas electorales, y que en esa suma figurara el dinero aportado por el ex banquero. Sin embargo las cuentas de gas- tos electorales presentadas por todos los partidos al Tribunal Supremo Electoral ascienden a US $ 8 millones, de los cuales 3,4 millones corresponden a la Democracia Popular. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Villaquirn, sostuvo que el organismo nunca se enter del aporte de Aspiazu porque no const en la informacin suministrada por el partido de gobierno. La Comisin de Control Cvico de la Corrupcin, creada para combatir irregularidades en la administracin pblica, tomar cartas en el asunto y se pronunci a favor de investigar la denuncia del ex banquero.



Carlos Gonzlez, diputado de la Izquierda Democrtica, pedir a la Fiscala General de la Nacin una investigacin de los donantes de la campaa electoral de Mahuad y no descart llamar a juicio poltico al presidente del Repblica. Exigimos la aclaracin del origen de esos aportes para saber si los donantes pagaron el impuesto a la renta y si esos recursos son lcitos. Es indigno recibir dinero de la banca corrupta para asegurar la Presidencia, dijo el legislador. Aunque el ministro de Gobierno todava no ha dispuesto la detencin de Yulee, la Polica Judicial est atenta para detenerla, asegur su jefe, general Guillermo Salas. En marzo, ante la quiebra inminente del Banco del Progreso, uno de los ms importantes del pas, el gobierno congel por un ao 50% de las cuentas corrientes y de ahorros superiores a US $ 200 y el total de los depsitos en cuenta corriente y a plazo en moneda extranjera mayores a US $500. El congelamiento no sirvi de mucho porque un mes despus el banco anunci su quiebra. Aunque se denunci al presidente de la entidad, Fernando Aspiazu, de mal manejo de fondos, el gobierno accedi a que el Banco Central le concediera un crdito. En julio, durante movilizaciones lanzadas por indgenas y taxistas, el gobierno dispuso la prisin de Aspiazu, en lo que muchos consideraron un golpe de efecto porque ocurri tras la agudizacin de las protestas y luego de una dura represin a 15.000 nativos que llegaban en marcha pacfica a Quito. Se inici un juicio contra el banquero por no haber volcado al Fisco el impuesto a las transacciones bancarias cobrado a sus clientes, algo que haba sido denunciado muchos meses antes sin que se tomaran medidas. Ahora Aspiazu contraatac, y adems del juicio contra Yulee brind una lista de banqueros y empresarios que tambin habran colaborado con la campaa de Mahuad.



Alvaro Guerrero, presidente del Banco La Previsora, que entr en quiebra hace dos semanas y fue absorbido por un banco estatal, fue director del Consejo Nacional de Modernizacin, entidad encargada de instrumentar las privatizaciones, pero renunci tras la bancarrota de su entidad financiera. Guillermo Lasso, del Banco de Guayaquil, fue gobernador de la provincia costera del Guayas nombrado por el Ejecutivo y superministro de Economa. Nicols Landes, presidente del Banco Popular que tambin quebr hace dos semanas y fue rescatado por el gobierno, se fue del pas das antes de que la justicia iniciara un proceso contra l por irregularidades en su banco. ()



Texto del libro Ecuador Cara y Cruz del Levantamiento del noventa a la Revolucin Ciudadana-, de Kintto Lucas



