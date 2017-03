Desigualdad de Gnero & Desigualdad Salarial

La brecha salarial no es lo que pensabas

eldiario.es

En 2015, se inspeccionaron rutinariamente 414 empresas para detectar brecha salarial: solo se advirti en cuatro "Lo complicado es lo indirecto, cuando el valor del trabajo es el mismo, pero la categora o el sueldo, no", dice la Unin Progresista de Inspectores de Trabajo

En la empresa de Gloria una secretaria y un administrativo hacen funciones similares: gestin de llamadas, facturas, atencin a clientes... Sin embargo, la secretaria, mujer, tiene una categora inferior y su sueldo es, por tanto, ms bajo que el del administrativo, hombre. Este podra ser un caso tpico de brecha salarial, sutil e indirecta: no tiene tanto que ver con que la empresa asigne explcitamente sueldos base diferenciados en funcin del sexo, sino con reconocer de forma distinta empleos que tienen igual valor o con premiar con complementos unas tareas en detrimento de otras.





Segn la metodologa que se use para el clculo, la brecha salarial oscila entre el 17% y el 24%."Es muy complicado detectarla. No se trata de una discriminacin directa, en la que a l se le pague 1.000 y a ella 800, eso es lo grosero y no te lo encuentras. Lo complicado es lo indirecto, cuando el valor del trabajo es el mismo, pero la categora o el sueldo, no", explica el inspector de trabajo y portavoz de la Unin Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), Fermn Ybenes. En 2015, ltimo ao con datos disponibles, hubo 414 inspecciones rutinarias a empresas para detectar discriminacin salarial por razn de sexo.



Se advirti en cuatro: a tres se les extendi acta de infraccin por un importe total de 37.502 euros, y a la otra se le envi un requerimiento para que subsanara la situacin bajo amenaza de sancin. Para la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoanzas, son pocas actuaciones para atajar un problema grave como es el de la brecha salarial. Ms all de de las actuaciones de la Inspeccin contra la discriminacin salarial, en 2015 se hicieron 1.357 inspecciones para detectar discriminacin por razn de sexo, 769 sobre planes de igualdad, 623 sobre discriminacin en la negociacin colectiva, 247 sobre acoso discriminatorio por razn de sexo, y 274 sobre sobre discriminacin en el acceso al empleo. En total, 56 infracciones. Los datos, dice Antoanzas, muestran que la igualdad y la discriminacin "no son una prioridad". "En principio todas las empresas niegan que haya brecha. Es algo que no vas a ver en el convenio, la prctica de dar sueldos diferenciados ya est eliminada.



Tampoco es algo que va a ver el inspector si pide el plan de igualdad", asegura la vicesecretaria general de UGT, que pone como ejemplo el de las cajeras y reponedores. "Muchas cajeras ya estn tambin en los pasillos haciendo trabajo de reponedor y es un empleo ms feminizado. Sin embargo, las empresas tienden a reconocer ms a los reponedores".



Otro de los ejemplos que utiliza el portavoz de la UPIT es el de las camareras de piso, encargadas de la limpieza de las habitaciones de hotel, un empleo fuertemente feminizado. "Por qu es justo ese trabajo el que se est externalizando y precarizando as? Tienen estas trabajadoras las mismas condiciones que, por ejemplo, los camareros de la cafetera o el servicio de habitaciones?", se pregunta Ybenes. La UPIT pide que, ms all de las campaas especficas, se fomente que en cada actuacin de la inspeccin, la igualdad de gnero tambin est presente.



"Incluso cuando vamos a un accidente de trabajo podemos mirar si hay discriminacin en esa empresa. Para eso tambin hara falta que en lugar de pedirnos cumplir con un nmero tan alto de inspecciones al ao prioricen la calidad", apunta Ybenes, que reclama tambin un aumento de las sanciones. Tanto UGT como CCOO piden aumentar la actividad inspectora. "Y que si se encuentra una infraccin se multe directamente, no que se les haga un requerimiento para subsanar", dice Antoanzas.