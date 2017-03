Guatemala: los culpables de sus muertes somos nosotros

Yo estoy convencida de que Guatemala no tiene solucin, y tchenme de lo que quieran. No tiene solucin porque el problema somos nosotros. Nosotros la hundimos, la ensuciamos, la desangramos, la escupimos y la deshonramos. Nosotros somos los nicos culpables de todo lo que sucede en el pas. De los feminicidios, de la hambruna, de las violaciones sexuales a nios, nias, adolescentes y mujeres. Nosotros somos los culpables de los gobernantes que tenemos, de las bandas de saqueadores que infestan los tres poderes del Estado. Nuestro racismo, nuestra soberbia, haraganera, nuestro descaro. Nuestro oportunismo y la ligereza para pasar sobre quien sea cuando se trata de acaparar como los azadones.En el 2015 se alzaban victoriosos por las manifestaciones de los sbados de ir a broncearse, las mismas fueron a morir con el voto a Jimmy Morales. Permitieron que les pusieran a otro ttere, en sus narices! Y todo porque no tuvieron las suficientes agallas para apostar por un cambio real. Era ah, se era el comienzo, sin embargo como tpicos guatemaltecos se echaron para atrs. Eso s, les quedaron las fotos para fanfarronear que fueron partcipes del despertar ciudadano. Pero patadas en el culo, dira to Lilo.Qu ha cambiado, qu cambio provocaron? Ninguno. Porque las cosas empeoran en el pas, sigue el divisionismo, la falta de respeto a los Pueblos Originarios, por aquellos mismos capitalinos que en las manifestaciones de los sbados de ir a broncearse se jactaban de ser humanistas, y que amaban la patria y que la hermandad y que unidad y no s qu y que no s cunto. Puros cuentos, era para la foto nada ms.La prueba irrefutable fue voltearle la espalda a la marcha reciente de los Pueblos Originarios exigiendo la renuncia de Jimmy Morales, ah los capitalinos, catrines y graduados de universidad recularon en una muestra clara que de chilate estn hechos.En este momento hierven las redes sociales, el chucho y el coche comenta sobre el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asuncin que dej 19 nias muertas y 20 heridas. Unos indignados, otros fingiendo indignacin y otros culpando a las nias. Ese Hogar se viene investigando desde el ao pasado cuando sali a la luz pblica que ah las autoridades violaban nias y adolescentes y que haba un enorme problema de trata de personas con fines de explotacin sexual. Se realizaron varios reportajes escritos y televisivos que presentaron prueban contundentes de las denuncias, adems del estado de calamidad en el que las tenan, instalaciones no aptas para refugio de ninguna persona.Sin embargo con pruebas y todo las masas no salieron a manifestar, por qu? Porque eran nias y adolescentes que pertenecen al sector ms marginado y golpeado de la sociedad. Porque eran las nadies de todos los tiempos. Ah no salieron licenciados, ni feministas, ni estudiantes universitarios, ni periodistas, ni humanistas, ni mierda, a manifestar masivamente exigiendo una investigacin inmediata y solucin al problema de salubridad del refugio y el de la trata. Al contrario se hicieron los locos, no era tema al que pudieran sacarle jugo, no era tema que diera para las fotos ni para la jactancia como lo fueron las manifestaciones del ao pasado.En donde estuvo en todo esto aquellos bocones encapuchados que gritaban en las manifestaciones del 2015, la USAC es pueblo? O aquellos landivarianos que tambin para la foto dijeron lo mismo? Son pueblo cuando les conviene.Hoy precisamente 8 de marzo, Da Internacional de la Mujer, ocurre un incendio en el hogar, hay 19 muertas y 20 heridas. Las autoridades no tuvieron la capacidad de dejarlos salir hasta que el incendio cobr vidas. Y los culpables somos nosotros, por la vergenza de sociedad que somos, por inhumanos. Por oportunistas. Tambin en este momento hierven las redes sociales, es ms cmodo y requiere menos responsabilidad protestar por internet que hacer acto de presencia, que ir a poner el pecho, alzar la voz, con el rostro descubierto. Esas muertes pudieron ser evitadas y los abusos pudieron haber terminado si como sociedad nos hubiramos pronunciado en su momento.Nosotros y solamente nosotros somos los culpables de esas muertes. Nosotros y solo nosotros porque somos los responsables del sistema que tenemos, de los gobernantes que escogimos y que Guatemala cada da sea menos rescatable. Las muertes de esas criaturas y de todas las que han fallecido por hambre, falta de medicina y violencia institucional las llevamos en la conciencia, nos guste o no. As como los feminicidios, la muerte de pilotos, el asalto a la tierra y a los ros. El saqueo millonario por parte de las autoridades que nosotros pusimos ah. Sigamos as, que cualquier da nos tocar a nosotros y ah s, vamos a corcovear de dolor y otros harn lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo: volteando la espalda, aprovecharnos para la chachalaquera, acusarlas y sealar y juzgar con la autoridad moral de los come mierda. Pues entre come mierdas nos veremos.