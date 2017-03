Aniversario del feriado bancario del 8 de marzo de 1999

Un da infame en nuestra historia

Los bancos son ms peligrosos para nuestras libertades que ejrcitos en pie de guerra. Quin dijo esa frase? Carlos Marx? No. Fue Toms Jefferson, uno de los siete padres fundadores de los Estados Unidos. 200 aos despus de haber sido pronunciada esta opinin, no ha perdido vigencia en el mundo, como lo demuestra el atraco de la banca espaola contra nuestros compatriotas que adquirieron casas en Espaa: les quitaron sus casas y todava les exigieron el pago de la deuda. Este 8 de marzo de 2017 recordamos 18 aos del asalto de la banca contra el pueblo del Ecuador, durante la infame jornada llamada feriado.



El feriado bancario del 8 de marzo de 1999 no fue improvisado, fue premeditado y para eso se prepararon leyes para quitar las regulaciones a la banca y a las instituciones financieras, y librarlas de toda culpa posterior. Aunque la gran mayora de ecuatorianos lo desconocamos, una minora saba cundo pasara y cmo se beneficiara de la desesperacin de los ahorristas. En los meses siguientes, alrededor de la dcima parte de los ecuatorianos tuvo que emigrar y perdimos nuestra unidad monetaria, mientras unos pocos lucraron con la prdida de muchos.



En su ltimo documental, "Rquiem por el sueo americano", el clebre lingista estadounidense Noam Chomsky (quien es adems un gran matemtico) analiza hechos similares en Estados Unidos. Tras la quiebra de los mercados mundiales en 1929, Estados Unidos entr en una profunda depresin. La poltica radical de Franklin Roosevelt (1933-1945) cambi el panorama, regulando con firmeza a la banca y a las instituciones financieras, entregando recursos a los ms pobres (para que pudieran comprar y se reactivara la economa) y dndoles trabajo mediante alta inversin pblica en carreteras, escuelas y hospitales. Estados Unidos entr a la II Guerra Mundial (1939) como el primer productor del planeta.



La regulacin a la banca, mayores impuestos a los ms ricos y servicios gratuitos para los trabajadores (especialmente en educacin y salud) permitieron que Estados Unidos surgiera como una potencia mundial, simbolizada en el alunizaje de 1969. En los aos 70, las instituciones financieras empezaron el contraataque, que no se hizo efectivo hasta 1980, con la llegada de Ronald Reagan al poder. Este baj los impuestos a los ricos, elimin muchos servicios gratuitos y flexibiliz los controles bancarios. Estados Unidos, que no haba tenido crisis financieras desde la II Guerra Mundial, volva a ser vulnerable. General Electric, desde su inicio en tiempos del inventor Edison dedicada a fabricar alta tecnologa, solo obtiene hoy el 50% de sus ingresos de sus fbricas, la otra mitad proviene de operaciones especulativas de sus capitales.



La falta de regulacin y el empobrecimiento de los trabajadores llevaron al mundo a la crisis de 2008. En Estados Unidos ocurri lo inimaginable: el presidente Bush llam a los causantes de la crisis (lase las financieras) a solucionarla y les dio recursos del Estado. Los bancos, en vez de salvar al pas, dieron departamentos y carros de lujo a sus gerentes. En 2015, con Obama, hubo otra crisis ms leve y otras estn en camino.



La leccin que nos dejan estas experiencias es que los bancos requieren regulaciones, y son un peligro cuando se juntan al poder poltico.



Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/un-dia-infame-en-nuestra-historia