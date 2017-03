Una impresionante y masiva demostracin contra el gobierno

La fecha

El acto fue masivo, impresionante. Tal vez ms grande que el del primero de mayo del ao pasado. Un acto claramente opositor al gobierno, por lo menos en el nimo de los manifestantes, sin importar colores partidarios. El dato ms fuerte, donde no pusieron suficiente atencin los tres dirigentes cegetistas, fue que la convocatoria era una vlvula de escape del clima que haba presionado para que se realizara. Y ese clima se senta a medida que el acto creca, creca y creca. En las diferentes columnas que confluan desde toda la ciudad se poda sentir el enojo, la calentura con el gobierno. Era as tanto en las columnas de los movimientos sociales, como en las de los sindicatos o en las barriales. Era un clima que superaba el nimo de los dirigentes, siempre ms tiempistas, ms calculadores.

Haba una contradiccin en la convocatoria. El triunvirato de la CGT se esforz para que el acto no apareciera como antigobierno, por eso no fue en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Se convoc en un lugar incmodo para semejante multitud, frente al Ministerio de la Produccin porque la intencin era que quedara claro que el acto criticaba aspectos puntuales de la poltica econmica y social del gobierno. Pero tambin se convocaba con la idea de que se iba a anunciar un paro contra el gobierno.

Se cre una expectativa para confrontar la poltica econmica del gobierno en el marco del fuerte impacto de esas polticas en los bolsillos de los trabajadores. La convocatoria apuntaba a convertir el malhumor y la bronca en una accin de protesta concreta. Paro general, paro general!!! fue la consigna comn que entonaron las diferentes columnas de gremios y barrios, como si la consigna hubiera sido previamente acordada entre los organizadores.

O sea: si se convoca para lanzar un paro, es obvio que es contra el gobierno, las medias tintas del lugar y las explicaciones los hizo aparecer bajando el tono de lo que ellos haban convocado. Y si se convoca con el gancho de que se va a anunciar un paro, fue un error no anunciarlo. Se hizo una convocatoria sobre la base de un clima de enojo contra el gobierno en el universo del trabajo. No se puede ir contra ese clima. El tro que conduce la CGT, surgi de otra situacin en la sociedad, cuando recin asuma el gobierno de Cambiemos, y le resulta muy difcil reflejar el cambio que se produjo. Las polticas que representa esa alianza gremial se enredan en sus propias contradicciones y no puede contener la presin cada vez ms fuerte de las bases. Es una conduccin que reflej otro momento. La poltica del gobierno de Cambiemos genera una fuerte polarizacin y en ese contexto, el opoficialismo tiene poco margen, cada vez ms superado por la bronca. Se estn produciendo despidos, suspensiones y cierres en todas las ramas de la industria y en los servicios, la preocupacin por la estabilidad en el trabajo, que antes no figuraba, se convirti en un tema central de los trabajadores.

Un retroceso en el proceso de unificacin de las centrales no sera positivo para el movimiento obrero. Hctor Daer, alineado con el massismo, responsabiliz a un grupo de Berazategui por los hechos, lo cual es poco serio. Fue una forma de acusar al kirchnerismo, que no est representado en esa conduccin, y cuyas principales columnas quedaron muy lejos del palco. Suena muy limitado como explicacin.

La multitud core hasta desgaitarse Paro general! Paro general! Pero, inexplicablemente, ninguno de los oradores lo convocaba realmente y evitaba ponerle fecha. Y al final el mismo Daer se confundi y dijo que el paro se hara antes de fin de ao. Y all, la gente que estaba ms adelante empez a gritar Ponle fecha, la puta que te pari, y la consigna se extendi. El acto era inmenso, as que estos sucesos quedaron limitados a las miles de personas que estaban en las zonas menos alejadas del palco, pero fue algo espontneo que surgi del choque entre el clima de la misma convocatoria y las vacilaciones en el terceto que encabeza la CGT para expresarlo.

Estos contrastes que se produjeron en el acto constituyen un tema de debate en el movimiento obrero. Pero desde el punto de vista del macrismo y sus aliados, el acto fue una impresionante y masiva demostracin contra el gobierno, un anticipo del clima social que estn creando sus medidas econmicas. El hecho de que las posiciones ms conciliadoras dentro de la CGT hayan sido desbordadas por el enojo de la muchedumbre, enfatiza esa percepcin.

