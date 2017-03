El videoclip cubano: venturas y desventuras

Confieso que prefiero escuchar la msica que verla convertida en imgenes; en definitiva, no soy muy amante del videoclip porque me entretiene en la tarea de or, con su rpida sucesin de historias o efectos especiales.

Pero ello no me limita hasta el punto de no reconocer que los clips hechos en Cuba tienen cada da una mayor presencia en la pequea pantalla y que los adolescentes y los jvenes los siguen con un fervor difcil de entender para los que llegamos a los sesenta aos.

Las nuevas tecnologas han democratizado la realizacin de audiovisuales. En la actualidad cualquiera puede tomar una cmara domstica, filmar escenas y hasta concebir un videoclip que no necesariamente posee los valores artsticos a los que cierto nmero de sus realizadores aspira.

Y he aqu uno de los peligros de esa manifestacin: la libertad con que cualquier persona puede dirigir un audiovisual y proclamarse artista, haciendo gala de una chabacanera inaceptable o recurriendo a lugares comunes muy del gusto de quienes conciben la cubana como un estereotipo y se regocijan en asociarla con los almendrones y las mulatas.

Sin embargo, el equilibrio que Orlando Cruzata, creador de los Premios Lucas al videoclip cubano, ha sabido imprimir a su programa de televisin semanal, nos lleva a un balance ms positivo que negativo en lo que se nos ofrece para la promocin de un tema, un artista o una agrupacin.

Creo que esta ltima es la principal funcin de esta manifestacin visual: promover la msica; pero si a ello se aade una vocacin artstica verdadera, el saldo resultar superlativamente superior en el empeo de comunicar. Lo demostr Fernando Prez, el notable cineasta cubano, con su incursin sorpresiva en este gnero cuando realiz la Cancin fcil de Marta Valds, con la presencia y la voz de la extraordinaria Hayde Milans.

Como Fernando hay muchos otros. Podramos citar al propio Cruzata, a Manolo Ortega o a Joseph Ros, algunas de las figuras del clip que en los ltimos aos se han destacado por una obra cuyos valores agregados al de la promocin satisfara a cualquier espectador exigente.

Con sus venturas y desventuras, no se puede negar que Lucas ha conseguido calar en la preferencia de los jvenes y adolescentes cubanos, con una manera fresca y novedosa de hacer televisin, ms all de la presencia de los videoclips que trasmite.

Es cierto que todava abundan realizaciones mediocres, pero no podemos exigir una excelencia al ciento por ciento a una empresa en desarrollo dentro del contexto cubano y que, a pesar del relativamente poco tiempo con que comenz a verse en Cuba, ha logrado una evolucin que pudiramos calificar de positiva.

Quizs pudiera reprocharse a los actos de premiacin de Lucas una suerte de espectacularidad excesiva que recuerda a las que se realizan en contextos forneos. Pero tambin se trata de atraer a un pblico que se identifique convenientemente con lo que se hace dentro de nuestras fronteras.

Por otra parte, muy pocos videoclips estimulan la cancin de autor o inteligente, y quizs existan talentos musicales que queden fuera de estos mecanismos. Mucha falta haran divulgar, por ejemplo, a los nuevos trovadores cubanos.

De todas maneras, Lucas trabaja con lo que llega a sus manos y tengo entendido que existe una evaluacin previa de todo el material antes de ser trasmitido en el programa.

No se trata de censuras, sino de orientacin a esos nuevos realizadores, muchas veces sin experiencia, pero que pueden convertirse, en el futuro, en verdaderos valores del audiovisual cubano.

La preferencia de un pblico mayoritario que cada ao colma el teatro Karl Marx en la gala de premiaciones, y su participacin a la hora de votar por lo ms popular, son testimonios de la gran influencia que tiene el gnero en un sector de la poblacin cubana.

Los sesentones como yo tendremos que acostumbrarnos a que, en estos tiempos, la msica se ve y no solo se escucha. Y cranme que, de vez en cuando, algn videoclip ms que otro suscita mi inters. Quizs ya me estoy acostumbrando a una manifestacin que, internacionalmente, es reconocida y hasta estimulada desde los grandes centros de la industria del entretenimiento.

Si podemos hacer videoclips a lo cubano, no veo razones para no seguir esta corriente, siempre que asuma una visin autntica y descolonizada.

Fuente: http://www.lajiribilla.cu/articulo/el-videoclip-cubano-venturas-y-desventuras