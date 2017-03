Crear un espacio para la izquierda no nacionalista en Catalua

Lo que estamos viviendo en Catalua es terrible. Al margen de las consecuencias devastadoras para los que vivimos en Catalua de la fase actual del capitalismo y del gobierno del PP, aqu tenemos el problema aadido de un movimiento totalitario que quiere imponer un nuevo Estado sobre bases de insolidaridad y de un nacionalismo etnicista. La situacin actual es dramtica para los ciudadanos de izquierda que vivimos en Catalua. Lo es porque los partidos de la izquierda catalana han entrado en el juego de los nacionalistas. El nuevo partido del comuns que se est construyendo en Catalua (a partir de Barcelona encom de Ada Colau, Podem, ICV y EUiA) est defendiendo un referndum que legitima la voluntad de secesin bajo criterios identitarios y su discurso est impregnado de conceptos nacionalistas. Algunos de sus dirigentes, como el parlamentario y dirigente de EuiA Joan Josep Nuet han entrado adems en el discurso del independentismo. El PSC se ha desmarcado del referndum y est defendiendo el Estado de derecho, pero con muchas ambigedades en su discurso y sin una autocrtica de sus responsabilidades en la creacin del movimiento nacionalista en Catalua. Podemos, en un ejercicio combinado de oportunismo y de miopa poltica, defiende el referndum unilateral en Catalua. Incluso Pedro Snchez, que se presenta como la voz de la autntica voz de la izquierda en el PSOE, coquetea con el tema. Lo mismo Alberto Garzn, de Izquierda Unida.

Estos ltimos aos se ha creado un movimiento poltico ideolgicamente transversal que es Societat Civil Catalana (SCC), que est realizando un trabajo necesario y que hoy est dirigido por personas claramente desvinculas de nacionalismo espaolista o derechista. Ha aparecido tambin Concordia cvica, cuya cabeza visible, Teresa Freixes, una persona de larga trayectoria constitucionalista y de defensa de los derechos humanos.

Pero dentro de estos movimientos transversales hace falta un espacio especfico para la izquierda no nacionalista. Federalistes desquerra tambin ha jugado un papel positivo pero se mueve en una idea ambigua de federalismo, que incluye planteamientos asimtricos y de una supuesta tercera va que en estos momentos no existe.

La semana que va del sbado 25 de febrero al viernes 3 de marzo me parece que ha sido muy importante para el inicio de una dinmica de creacin de este espacio poltico que debera tener la izquierda no nacionalista en Catalua. El sbado 25 de febrero Alternativa Ciudadana Progresista convoc una reunin amplia, bautizada como Encuentro de la izquierda no nacionalista, en el centro cvico Can Golferich de Barcelona, para todos aquellos que se consideran dentro del espacio poltico de la izquierda no nacionalista. Alternativa Ciudadana Progresista (ACP) fue creada hace ya varios aos y lleva desarrollando un trabajo paciente para critica al nacionalismo y sus aliados y crear las bases para la construccin de esta izquierda no nacionalista en Catalua. Asistieron personas significativas de Recortes cero, ASEC-ASIC, Unin de los socialistas, de los ncleos que quieren potenciar una federacin del PSOE, de CNI (un nuevo grupo fundado por Antonio Robles), el coordinador general de la tendencia [email protected] del PSC,y algunos militantes y dirigentes del ala socialdemcrata de Ciudadanos. Tambin gente de izquierda implicada en movimientos transversales ideolgicamente como Sociedad Civil Catalana y Concordia Cvica. La reunin fue un primer contacto, donde se discutieron muchas cuestiones y se sentaron las bases para posteriores reuniones donde pudieran acordarse acciones comunes.

El mircoles 28, Recortes cero (apoyado por organizaciones como ACP, ASEC-ASIC) organiz una concentracin por la tarde en la Plaza Sant Jaume bajo el lema Per la unitat del poble treballador, NO a la independncia. Asistieron unas 200 personas, y aunque el acto fue minoritario los participantes lo hicieron de manera activa (pancartas, intervenciones...).

Lo ms importante fue, a mi modo de ver, la elaboracin de un documento, a iniciativa de miembros de ASEC-ASIC, contra la convocatoria unilateral del referndum cataln. ASEC-ASIC son las siglas de lAssemblea Social de lEsquerra de Catalunya- La Asamblea Social de la Izquierda de Catalua. Es un grupo de personas, la mayora con una larga tradicin de compromiso con la izquierda, que vimos la necesidad de potenciar este espacio para potenciar la confluencia de la izquierda no nacionalista. Lo que tena de significativo es que los firmantes se definan explcitamente como de izquierdas. Esto es lo que deca el documento:

"MANIFIESTO en contra del referndum unilateral, y por tanto antidemocrtico, de Catalua / MANIFEST en contra del referndum unilateral, i per tant antidemocrtic, de Catalunya

"Los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas de izquierda que vivimos, mayoritariamente, en Catalua, nos manifestamos en contra del referndum unilateral y, por tanto, antidemocrtico de Catalua. Estamos en contra porque lo hace sin contar con la opinin de todos los posibles afectados en el conjunto de Espaa, legitima el derecho a la secesin de una parte, con el objetivo de construir un nuevo Estado, y adems sobre la base de un nacionalismo etnicista. Pensamos, por el contrario, que nuestra lucha pasa por conseguir un Estado de Derecho que garantice por igual los derechos civiles, polticos y sociales de toda la ciudadana, incluida, por supuesto, la catalana. Sostenemos que las declaraciones de Podemos, en la lnea de lo que plantean CSQP y el nuevo partido de los "comunes" en construccin, divide a los ciudadanos y a las ciudadanas en esta lucha comn y hace el juego a los nacionalistas."

Els sotasignats, ciutadans i ciutadanes desquerra que vivim, majoritriament, a Catalunya, ens manifestem en contra del referndum unilateral i, per tant, antidemocrtic de Catalunya. Estem en contra perque, sense comptar amb lopini de tots els possibles afectats en el conjunt dEspanya, legitima el dret a la secessi duna part, amb lobjectiu de construir un nou Estat, i a ms sobre la base dun nacionalisme etnicista. Pensem, ben al contrari, que la nostra lluita demana aconseguir un Estat de Dret que garanteixi per igual els drets civils, poltics i socials de tots els ciutadania espanyols, inclosa, per supusat, la catalana.. Sostenim que les declaracions de Podemos, en la lnia del que plantegen CSQP i el nou partit dels comuns en construcci, divideix els ciutadans en aquesta lluita comuna i fa el joc als nacionalistes.

El documento ha generado en pocos das mltiples adhesiones. Entre ellas vale la pena mencionar la de figuras tan carismticas como Flix Ovejero o Carlos Jimnez Villarejo. Y tambin la de dirigentes de Societat Civil Catalana y Concordia Cvica.

El jueves 2 de marzo, a las 19 horas, tuvo lugar en el centro cvico Can Verdaguer de Nou barris una conferencia y debate abierto con el algo provocativo ttulo Porqu no es democrtico el derecho de decidir? La intencin era que la conferencia fuera bsicamente una invitacin a la participacin de los asistentes. Se trataba tambin de presentar a ASEC-ASIC.

Un formato horizontal, interactivo, y no un acto formal en el que unos hablan y los otros escuchan. El objetivo se llev a cabo a la perfeccin. Hubo muchas intervenciones y todas muy interesantes, que iban desde las ms analticas hasta las ms vivenciales.

Miguel Candel realiz una brillante exposicin en la que reflexionaba sobre las causas que haban llevado a enredar a la izquierda comunista en la trampa de aplicar el derecho de autodeterminacin de una manera abstracta en un contexto totalmente diferente al que le daba un sentido. Este fue un eje de intervencin en el que insistieron muchas aportaciones, algunas de ellas de militantes cuyos dirigentes haban cado en una deriva claramente nacionalista. Tambin explic la falacia de presentar como federalismo lo que era confederal, que implica una soberana y una independencia previa seguida de la decisin de unirse. Igualmente la falsa comparacin entre Escocia y Catalua, ya que la primera parte de una unin histrica entre los dos reinos soberanos de Inglaterra y Escocia. Un asistente britnico complement este planteamiento sealando que la reivindicacin soberanista en escocia estaba vinculada a las clases ms desposedas y estaba ligada a una reivindicacin de derechos sociales.

Vicente Serrano, el otro ponente, puso de manifiesto la falacia que afirma que el 80% de los catalanes defienden el derecho a decidir. Lo argument de manera consistente, tomando como base sus estudios sobre el voto real en Catalua. Vicente argument tambin como la participacin de los contrarios al referndum con un No lo que hara sera legitimar el llamado derecho a la secesin. Derecho que no es ms que una artimaa retrica para esconder la voluntad de la secesin, que no se apoya, por otra parte, en ningn derecho reconocido.

La conclusin a la que se lleg es que la izquierda catalana ha interiorizado totalmente el discurso nacionalista. Que es absolutamente necesario una izquierda en Catalua que plante cara al nacionalismo hegemnico y que defienda lo que realmente le corresponde, que el la igualdad y la justa redistribucin de la riqueza. La pobreza, como se seal en varias intervenciones, es un problema real en Catalua. Qu se puede hacer para construir esta izquierda no nacionalista? Pues potenciar las pequeas organizaciones que, como ASEC-ASIC, han organizado el acto.

Hay que continuar trabajando. Hay que fortalecer este movimiento de izquierda no nacionalista, que ha de participar adems en este frente antinacionalista con grupos ms transversales como SCC o CC. Hay que pasar de la resistencia a la ofensiva poltica. La manifestacin que ha convocado Societat Civil Catalana ser importante y lo ser tambin que est izquierda est presente en ella.

