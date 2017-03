Arabia Saud, donde la mitad de la poblacin es "discapacitada"

En este pas cuya bandera est adornada con un arma, y que lleva el nombre de la dinasta tribal que lo fund (gracias a los colonialistas britnicos), las mujeres como gnero necesitan por ley un tutor, que adems debe ser varn. No les salva de esta humillacin ni ser doctora en filosofa o en tecnologa punta ni millonaria. Arabia ocupaba en 2014 el puesto 134 entre 142 pases del Informe sobre la Brecha Mundial de Gnero (Espaa tiene el nmero 29). Esta brecha ha ido aumentando en los ltimos aos.

En 2017, por primera vez en su historia, la teocracia islmica de Riad ha autorizado la celebracin del Da Internacional de la Mujer Trabajadora para lavar su cara. Cmo pueden hacerse or y cambiar el sistema, las mujeres de un pas que junto con Estados Unidos es el principal patrocinador del terrorismo misgino de Al Qaeda, Taliban y el Daesh y que ha prohibido todas las formas de organizarse? El Partido Comunista, que siempre fue ilegal y perseguido, acept disolverse en 1991 a cambio de la liberacin de varios de sus presos polticos, algo absolutamente inaudito entre las fuerzas de izquierda del mundo.

Apartheid de gnero

La dictadura saud utiliza la religin y la estrategia de divide y vencers para mantener el control sobre la poblacin. En nombre de Dios ha legitimado las desigualdades entre las clases sociales, entre los inmigrantes y los nativos y, sobre todo, entre los hombres y las mujeres. En la nacin ms segregada por gnero del mundo, a ellas se les impide:

Tener el estatus de ser humano completo. Son consideradas subgnero, algo parecido al Untermensch (subhumano) alemn. Para sobrevivir en ste sistema poltico, la mujer necesita ser tutelada por un hombre para sobrevivir. Trabajar, estudiar, viajar, enamorarse o casarse sin permiso. Estudiar en diversas carreras masculinas universitarias, como las ingenieras. Divorciarse cuando se le acaba el amor, si lo hubo en el matrimonio forzoso y concertado que tuvo. Practicar la poliandria (pues, los hombres practican la poliginia). Ser tutora de sus hijos. Cantar, bailar, vestirse como quiera, soltar una carcajada en pblico, vivir sola, pasear sola Usar las piscinas pblicas, mientras en Occidente, los y las fundamentalistas tiene la misin de forzar a las autoridades a que se les permitan entrar en las piscinas con burquini. Manifestar alegra y jbilo, utilizar colores vivos en su abaya. Abrir una cuenta bancaria (pero puede invertir en la bolsa!). Participar en la vida pblica y poltica. Ni mucho menos intercambiar ideas y opiniones con la otra mitad de la poblacin. Conducir vehculos. El fracaso de las campaas de las feministas de Arabia en contra de esta norma, se debe a que las autoridades son conscientes de que el objetivo de las mujeres, ms que conducir, es conseguir un derecho, que podra agrietar la estructura totalitaria del pas, planteando ms demandas.

Desde hace unos aos, las mujeres ya pueden ir al mdico sin sus guardianes: Cuando un sistema poltico como el Saudi arrebata los derechos fundamentales a toda una nacin, presenta este tipo de cesiones no esenciales como avance social para el agrado de sus aliados occidentales, que de vergenza ya no saben cmo presionar a los jeques para que al menos guarden las apariencias.

Uno de sus clrigos propuso que para paliar esta situacin y para que las mujeres puedan compartir el mismo espacio que los hombres, sin caer en pecado, pueden amamantarlos, y as crear unos lazos materno-filiales. No entremos en los detalles pornogrficos de las discusiones que gener este antiguo edicto religioso: las mentes ms moralistas suelen ser las ms enfermas y perversas.

La pedofilia es legal

Miles de nias, incluso de 7-8 aos, son entregadas en matrimonio por su padre, a cambio de dinero: cuanta ms nia, ms cotizada. La primera causa de esta venta de hijas es la pobreza de familias que mientras caminan sobre un mar de Oro Negro, no tienen agua corriente ni luz. Aunque algunos jueces se han opuesto a estas formas tan aberrantes de la violencia de gnero que mata cada ao de decenas de nias por la hemorragia causa de las violaciones del esposo o en el primer parto a los 12-13 aos-, la ley considera un delito la desobediencia filial.

Las esclavas

Se desconoce qu porcentaje de los 6 a 10 millones de inmigrantes que realizan los trabajos ms duros y ms bajos de Arabia, son mujeres. Huyendo de la pobreza ms absoluta, las mujeres que procedentes de Bangladesh, Etiopa, Indonesia, Filipinas y Sri Lanka, trabajan de sirvientes. La mayora no pueden ni salir de la prisin que se convierte las casas de sus amos, ya que necesitan guardin varn para hacerlo, sus pasaportes son retenidos, y son objetos de abusos sexuales por los amos. Para denunciar una violacin deben testificar en su favor cuatro personas, que sean hombres, y adems musulmanes. A ello se aade el problema de idioma: la mayora de los musulmanes del mundo no hablan el rabe. En enero del 2015 el rgimen decapit a la ciudadana birmana Lausa Bint Muttalib Basin acusada de asesinato. Sus gritos y llantos de yo no lo he hecho no llegaron a los odos tapados de los jueces.

La crisis econmica que atraviesa el pas es el pretexto del gobierno para expulsar a 4 millones de inmigrantes. El gobierno de Etiopa ha anunciado facilitar el regreso de 200.000 de sus mujeres que trabajaban en Arabia en las tareas domsticas. Los activistas pro derechos humanos, hombres y mujeres son acusados de atentar contra la seguridad nacional para as imposibilitar que se defiendan.

Las profundas contradicciones sociales que vive la sociedad de Arabia, lejos de ir solucionndose con mseras concesiones, se agravan. Arabia Saud es un proyecto inviable: la situacin de sus mujeres as lo confirma.





Fuente original: http://blogs.publico.es/puntoyseguido/3788/arabia-saudi-donde-la-mitad-de-la-poblacion-es-discapacitada/