El judasmo tiene miles de aos de existencia estando asociado a la religin juda, la ms antigua de las tres religiones monotestas ms difundidas (junto con el cristianismo y el Islam). Como toda fe, est constituida por un conjunto de ideas reveladas y de prcticas del ser humano hacia entidades a las que se atribuyen algn tipo de poder divino o sobrenatural, conjunto conformado a su vez, por mltiples corrientes.Sus creyentes se denominan judos, y como los cristianos e islmicos estn diseminados por todo el mundo. Su concepcin, preceptos y valores, al igual que las de esas otras religiones, son de paz y armona entre los hombres, por lo que merece y es digna del mayor respeto. Como son dignos de respeto tambin todos los judos, religiosos activos o no, que buscan la justicia en el mundo, y que han luchado y luchan por un mundo ms justo.As, como ha sealado la Red Juda Antisionista Internacional, suman miles los judos comprometidos con las luchas de emancipacin humana y otros tantos han tenido una participacin prominente... en la lucha de los trabajadores durante la depresin americana, en el movimiento de los derechos civiles, en la lucha en contra del apartheid sudafricano, en la lucha contra el fascismo en Europa y en muchos otros movimientos por el cambio social y poltico[1]. Son numerosos tambin los que estn en contra del sionismo y el genocidio del pueblo palestino. Y muchos los judos que - por expresa peticin del Mossad[2]- han sido perseguidos y asesinados pues constituan un peligro para dicha entidad.El sionismo, sin embargo, nace en las primeras dcadas del siglo XIX, y lo que le importa del judasmo ms que nada, si es que le importa algo, son sus creyentes, pues los ha necesitado y los necesita para lograr sus fines. Por ello y para eso, el cuerpo de ideas y de prcticas que el sionismo desarrolla ha estado dirigido a inventar y exacerbar lo que esta doctrina ha denominado el excepcionalismo judo, derivando de ste, precisamente, la legitimidad poltica de la existencia de Israel.El sionismo, por ende, es una ideologa y un movimiento asociado a la poltica imperialista de dominio del mundo. Su accionar ha estado y est dirigido no slo contra los palestinos, cuyo territorio mantienen ocupado como base de operaciones sino, y sobre todo, a crear y defender la existencia de una entidad que representa los intereses de la gran burguesa juda, personificados en el gran capital financiero internacional, asociada y con el apoyo de la burguesa capitalista mundial. Para ello, capitalizan una fe religiosa: el judasmo, las masas judas y las propias contradicciones mundiales. Y todo para ejercer el poder sobre una regin inmensamente rica y decisiva para el mundo, el Medio Oriente.Lo que une y lo que identifica a los sionistas entonces, es su papel opresor, su insaciable sed de riqueza y poder, su comportamiento racista y discriminatorio, prepotente, altamente agresivo e intransigentes, y sus acciones genocidas, hurfanas totalmente de principios ticos. No hace falta en consecuencia tener una raza, una fe o haber nacido en un pas especfico para ser sionista. Sera una lista interminable que podra incluir, desde los notables colonialistas ingleses hasta una buena parte de los flamantes Presidentes de Estados Unidos de Norteamrica (sin hablar de otros altos funcionarios), pasando tambin por unos cuantos jefes de estado rabes que aplauden, apoyan y comulgan con Israel y cuyos actos de hecho responden a esa ideologa.Quizs por eso, es que tambin hay tanta gente en el mundo a favor de la causa palestina y, entre ellos, tantos judos dentro y fuera de Israel que estn por la paz y en contra de la ocupacin de este sufrido pas, y que luchan por desenmascarar a los sionistas y por lograr la convivencia e integracin de judos y rabes, a fin de cuentas y simplemente, como personas. Las condiciones de hoy son, no obstante, tan complejas, enmaraadas y difciles que hay que repetir lo sealado por algunos de los propios rabinos israeles: Deseamos poder estar en paz y en respeto mutuo, pero sabemos que no ser posible mientras que el estado de Israel exista" [3].Las concepciones del sionismo sobre el excepcionalismo judo encierran un peligroso y letal carcter y tienen, podra decirse, varias direcciones. As, por ejemplo, su concepcin sobre la asimilacin juda inventa una supuesta calidad de judo como miembro de un pueblo especial, estando encaminada a desvincularlos como personas, de sus pases de origen y de sus intereses de clase, revirtiendo su natural integracin en las sociedades que habitan[4]. Quizs de mayor importancia e impacto an han sido las ideas sionistas expuestas en lo que los autores han denominado su historia herencial. Una historia que no slo deforma e invierte las condiciones materiales reales de existencia de los judos y les inventa un supuesto estatus como grupo tnico y una conciencia nacional juda, sino que tambin desfigura las propias ideas msticas del antiguo judasmo convirtiendo sus conceptos, que se refieren a cuestiones de contenido esencialmente teolgico y espiritual, en otros de carcter muy terrenal, esencialmente poltico, tnico y racista, articulados en un proyecto nacionalista de continuidad histrica de raz tnica.Al derivar la legitimidad de la existencia de Israel y su agresivo accionar, de su estatus como hogar de un pueblo y de su funcin de proteccin de ese grupo nacional, el sionismo convierte esa legitimidad y ese accionar en una consecuencia natural de su condicin de nacin y raza. Y, en eso, no se diferencia en nada del nazismo. La convergencia de ambos, sionismo y nacional socialismo como ideologas similares en relacin a etnicidad y nacionalismo es lo que, precisamente, facilit su trabajo conjunto para obtener cada uno lo que crea corresponda a su propio inters nacional. Nazismo, Zionismo. Son lo mismo.Cuando se habla de sionismo, entonces, no se trata en general, de los judos ni del judasmo, siendo esta ideologa, en definitiva, el principal enemigo de ambos, pues los destruye desde adentro, lo corrompe, y aleja al judo de su condicin de hombre natural.Sin embargo, se preguntan los mismos judos: Cmo es que ha triunfado la mentira que iguala al judasmo con el sionismo? Y responden: La historia la escriben invariablemente los que salen victoriosos de sus convulsiones. En el caso del forcejeo sionista-palestino del siglo pasado, este factor coloca inmediatamente al Estado israel, a sus propagandistas y apologistas internacionales, en posicin de timoneros ideolgicos[5].Pero la historia de esos triunfadores est llena de mentiras y leyendas y, a causa de ellas, se han y estn cometindose horrendos crmenes y masacres, se quiere hacer desaparecer al pueblo palestino y se pretende transfigurar totalmente el mapa del Medio Oriente con la balcanizacin.De todas formas, en los medios de comunicacin casi no se habla de sionistas. Y mucho menos hay referencias al sionismo, trmino que slo aparece en algn que otro documento de historia o cultura general en los que, como algo normal, refieren algunas de sus ms destacadas figuras, o sobre sus distintos, segn se dice, tipos, muchos de ellos antecedentes de movimientos y partidos polticos existentes actualmente en Israel. Al parecer, no hay razn para preocuparse. Se habla prcticamente solo, por ejemplo, de israeles, haciendo tabla comn de todos los judos que viven en la entidad sionista, y asignndoles a todos la misma responsabilidad en sus infames acciones. O de lobby judo, trmino que, como concepto, iguala sionista a judo, fijando como base comn entre ellos la inventada unidad como pueblo y como nacin juda que adjudica a stos caractersticas propias especiales y diferentes como grupo social, lo que en realidad lleva en s intrnsecamente una connotacin antisemita, a la vez que enmascara su esencia real. Sionismo y sionistas, al parecer, son cosas del pasado. Como presente, y no siempre en el mismo sentido, slo hablan de sionistas los que luchan contra la ocupacin de Palestina y contra las racistas y criminales polticas de Israel y sus aliados.Hacer ignorar el sionismo, sin embargo, es lo que ms se aviene a las mentiras y polticas imperialista y tiene en el fondo, a fin de cuentas, una clara y malvola intencin, tan obvia que casi no es percibida: Ocultar y desfigurar el hecho de que el mal llamado conflicto rabe-israel o, si se quiere, palestino-israel no es un problema entre razas ni religiones, no es una guerra entre musulmanes y judos, ni una disputa por territorios, sino en ltima instancia y ante todo, una lucha ideolgica. Dicho en palabras bien simples y comprensibles: una lucha entre los que piensan y encaminan sus acciones a explotar y dominar al mundo para su provecho, y los que no quieren ni piensan dejarse explotar y dominar. As de sencillo.Por ello es inmensa la hazaa que est protagonizando y tan grande el ejemplo del pueblo palestino el cual, segn los clculos sionistas, deba haber sido liquidado hace muchos aos, luego de que su territorio ha sido robado a sangre y fuego, de que una parte importante de su poblacin haya sido expulsada y masacrada, y de que otra se encuentre hacinada y asediada en lo que no llega a ser ni un 23% de su territorio histrico, que adems est controlado por el ejrcito israel, descuartizado y circundado por colonias, muros y puestos militares israeles y sujeto a continuas amenazas e incursiones militares.Pero este pueblo, a pesar de las amenazas externas e internas a las que se ve sometido, y en contra de toda lgica imperialista, no ha desaparecido, sigue y seguir resistiendo y luchando por su liberacin y sabr vencer. Y en este fin, ms temprano que tarde, estar acompaado por muchos otros pueblos. Sobre eso no puede haber dudas![1] Carta de la Red Juda Antisionista Internacional, 2012. http://www.apc-suramerica.net/?p=5787 [2] Mossad, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales Israel, en espaol. Se cre en diciembre de 1949, depende directamente del primer ministro y es la responsable de la recopilacin de informacin de inteligencia, accin encubierta, espionaje y contraterrorismo en el mbito mundial. La inteligencia y el contraespionaje al interior de la entidad sionista, de Cisjordania y de la Franja de Gaza, estn a cargo del Servicio de Seguridad General (Shabak), creado en 1948.[3] Rabinos Ahron Cohen (Inglaterra) y Rabino Dovid Weisse (EEUU). Declaracin en su visita a Chile en Julio del 2008.[4] Ver en este sentido el artculo de los autores, Una aclaracin necesaria: Por qu a los sionistas no les conviene la asimilacin juda, y s el antisemitismo? Rebelin. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=223632&titular=%BFpor-qu%E9-a-los-sionistas-no-les-conviene-la-%93asimilaci%F3n%94-jud%EDa-y-s%ED-el-antisemitismo? -.[5] Ver: Yisrael Dovid Weiss. Sionismo y judasmo: definiendo la terminologa. Conferencia en la en la Asociacin Unida para Estudios e Investigaciones (UASR). http://www.nkusa.org/foreign_language/spanish/UASR.cfm

