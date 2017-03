Combativa XIV Cumbre del ALBA

Inspirada por las enseanzas e ideas de sus fundadores, Hugo Chvez y Fidel Castro, a cuatro aos de la partida del primero y cuatro meses de la del segundo, tuvo lugar en Caracas el 5 de marzo la XIV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra Amrica-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

La cumbre centr su atencin en la nueva agenda de dominacin imperialista a escala regional y global impulsada desde Washington, conducente al saqueo y la explotacin desenfrenados, al racismo, la xenofobia, el proteccionismo extremo, a la exacerbacin del militarismo y las ideas ms conservadoras y a amenazar los de por s insuficientes acuerdos de Pars sobre el cambio climtico. De la misma manera, en la crucial etapa en la que un retroceso de los procesos emancipadores en la regin tendra impactos muy negativos para nuestros pueblos, como afirm en su discurso el presidente Ral Castro (http://www.cubadebate. cu/noticias/2017/03/05/raul- castro-estamos-en-una-etapa- crucial-de-nuestra-historia.) Basta mirar a Brasil y Argentina para comprobar los sufrimientos humanos ocasionados por el neoliberalismo plus que se quiere generalizar.

Los lderes del ALBA denunciaron el hostigamiento a los migrantes, el aumento en el gasto militar y policial, la persecucin por motivos religiosos o raciales y la construccin de muros como el que se proyecta a lo largo de la frontera con Mxico, con el pretexto de la seguridad, y expresaron su total solidaridad con el pueblo mexicano.

Era natural que esta reunin fuera convocada en Venezuela. La patria de Bolvar y Chvez es el blanco principal de la arremetida imperialista y oligrquica contra los gobiernos revolucionarios y populares de nuestra Amrica. Es tambin, la que, junto a Cuba, hizo posible el surgimiento del ALBA, creadora de PETROCARIBE y una de las principales protagonistas, con el liderazgo de Chvez, del surgimiento de una arquitectura de unidad e integracin, expresada en la UNASUR y la CELAC. Con Chvez, y mano a mano con Fidel, el pas suramericano puso en prctica ejemplares iniciativas de solidaridad internacional y latinoamericana, con particular nfasis en el Caribe. Bastin antimperialista, en Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI, manifest Ral.

La cumbre, por eso, pidi que se levanten por Washington las arbitrarias sanciones contra Venezuela, en especial la inexplicablemente dirigida contra su vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissamy y se derogue la orden ejecutiva presidencial que la califica de peligro para la seguridad de Estados Unidos. La batalla por Venezuela no es solo de los venezolanos sino de todos los hombres y mujeres revolucionarios, democrticos y progresistas del mundo y, en particular de la regin, porque all se decide la independencia, la unidad y la integracin de los pueblos de nuestra Amrica.

A las pequeas economas del Caribe, cinco de las cuales forman parte del ALBA, les fue reiterado la solidaridad por el exterminio de su poblacin aborigen, los crmenes de la esclavitud y el colonialismo y con el derecho de ser tratadas con arreglo a las adversas condiciones en que las han colocado el subdesarrollo y el cambio climtico, origen de graves y continuos desastres naturales.

La cumbre destac a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos, nuestra obra ms preciada, y fulmin a la OEA por su complicidad en los proyectos hegemonistas y la indigna conducta de su secretario general, que no responde al mandato de sus miembros.

Consider la Proclama de Amrica Latina y el Caribe como Zona de Paz, que reafirma el compromiso de los pases miembros de la CELAC con los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU, como gua de su poltica exterior. En particular, subray la importancia de la solucin de las diferencias mediante el dilogo y la negociacin y el derecho de cada pueblo a escoger libremente su rgimen poltico y social.

Los programas sociales del ALBA han alfabetizado a seis millones de personas, erradicado el analfabetismo en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, reducido la mortalidad infantil en un 5.1 por ciento en sus pases miembros y formado 21 mil mdicos comunitarios.

La Cumbre llam a un fortalecimiento de los movimientos sociales y su imbricacin con el foro de Sao Paulo. Enfatiz en la unidad regional y proclam: Somos responsables no solo de construir conciencia de la necesidad del cambio, sino de persuadir y demostrar la certeza de su posibilidad.







Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.