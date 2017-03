Abandonar el euro puede ayudar a salvar Europa

Salir del euro

No hay soberana europea sin un presupuesto real. Y sin presupuesto no hay una poltica econmica viable. Mientras Europa no salga de este dilema, la zona del euro permanecer atrapada en un crculo vicioso de estancamiento, resentimiento y de conflictos de competencias. Si el federalismo fiscal est fuera del alcance de Europa, entonces es crucial poder ajustar los tipos de cambio para impulsar el crecimiento y el empleo liquidando la unin monetaria.

En general dos dificultades se argumentan frente al abandono del euro. La primera se refiere a que en el corto plazo podra haber efectos perturbadores en el comercio y en los precios. Sin embargo hay pocas muy dudas deque las nuevas paridades podran, rpidamente, eliminar los desequilibrios y estimular la actividad de los pases que ms han sufrido en los ltimos aos. Por otra parte, en el actual contexto de pre-deflacin, los pases que abandonen el euro podrn contener los efectos de una inflacin importada.

La segunda objecin es una interpretacin de carcter econmico. El desmantelamiento del euro (o la salida de un solo pas) tendra consecuencias catastrficas en los balances de los agentes econmicos.

En un reciente estudio hojas de balance despus de la UEM: una evaluacin del riesgo de redenominacin, Documento de trabajo, OFCE, 2016, se examina esta cuestin con detalle y concluye tres lecciones sustanciales:

- La primera es que la exposicin de sectores econmicos es mucho menor de lo que generalmente se cree. En primer lugar la mayor parte de las empresas estn respaldados por contratos del derecho nacional, por tanto los compromisos financieros se convertirn fcilmente a las nuevas monedas nacionales sin afectar la solvencia de los agentes domsticos.

- En segundo lugar los riesgos asociados a una devaluacin como consecuencia del aumento del valor de los bonos bajo legislacin extranjera (o contratados en moneda extranjera) pueden ser minimizados por el hecho que los activos extranjeros se tendrn que revalorizar. Ahora, no todos los agentes econmicos estn uniformemente tutelados por sus activos internacionales.

Por ltimo los pasivos no constituyen un problema. El elemento crucial es la deuda internacional y en particular la deuda a corto plazo, que puede causar que determinados valores aumenten en caso de una devaluacin.

Una vez que se toman en cuenta estos elementos la segunda leccin de este estudio es que solo hay unos pocos pases y sectores econmicos que sean realmente vulnerables, a saber. la deuda pblica griega y portuguesa, la deuda del sector financiero griego (que inevitablemente tendr que ser reestructurada) que como es bien sabido tiene una sostenibilidad cuestionable.

En los otros casos el riesgo de "redenominacin" de las monedas es una preocupacin de aquellos pases con economas cuyo sector financiero est muy desarrollado y altamente internacionalizado, fundamentalmente Luxemburgo, cuya posicin externa representa ms de 180 veces su producto interno bruto (PIB), as como Irlanda y los Pases Bajos.

Por lotanto los sectores no financieros de la mayora los pases de la zona euro tienen una exposicin baja, lo que sugiere que una salida del euro o un desmantelamiento de la zona no tendr consecuencias importantes en los balances de las empresas.

Tomemos como ejemplo el sector privado no financiero en Francia. A finales de 2015 la deuda vulnerable a una redenominacin representaba el 33 % del PIB (17 % en el corto plazo), pero los activos internacionales representan el 74 % del PIB. Suponiendo una devaluacin del 11 %, el peso de la deuda a corto plazo aumentara un 2 % del PIB (3,7 % de la deuda total), que es grande pero muy limitado. Sobre todo porque, al mismo tiempo, el valor de los activos internacionales expresado en trminos de la moneda nacional (+ 8,6 % del PIB), significar que, en ltima instancia, los agentes privados seran ms ricos en moneda nacional en caso de una salida del euro (4,9 % del PIB).

Lo que hay que temer son las turbulencias en el sector financiero. Ser necesaria una poltica monetaria que asegure la integridad del sistema de pagos, el establecimiento temporal de los controles de capital para contrarrestar la especulacin y los bancos pblicos tendrn que facilitar el acceso al crdito para las empresas ms directamente expuestas garantizando el acceso a las divisas para importaciones esenciales.

Haciendo efectivas estas precauciones los estudios han demostrado que por encima del efecto riqueza, despus de una redenominacin seguida de una devaluacin, se estimular la actividad econmica.

Prima de cooperacin

- La tercera leccin de este estudio es que las consecuencias sobre el balance de situacin en los pases que tendrn que devaluar vern que sus pasivos internacionales expresados en moneda local aumentarn y los pases cuya nueva moneda se valorar respecto del antiguo euro tendrn que aceptar que sus activos internacionales expresados en la nueva moneda nacional perdern valor.

Este punto es muy importante porque obligar a establecer una prima de cooperacin entre diferentes pases: en el pasivo o en el activo existir el inters de ambas partes de cooperar para prevenir un sobreajuste de las divisas.

Para evitar las turbulencias financieras, las negociaciones deben centrarse tambin en la reestructuracin de una deuda pblica excesiva y en la reduccin de sectores financieros hipertrofiados.

Por lo tanto hoy esta claro que en el frente econmico un desmantelamiento total o parcial del euro creara una nueva estructura de incentivos conducentes a una verdadera cooperacin en Europa.

Mientras la arquitectura de la moneda nica promueve polticas de competitividad que tienden a oponer a diferentes pases y crea tendencias deflacionarias explosivas su reformulacin restaurara el poder de negociacin de los pases deudores y promovera un nuevo equilibrio a favor del desarrollo del sector productivo y del empleo.

El anlisis del ajuste de los balances confirma el diagnstico de Joseph Stiglitz: abandonar el euro puede ayudar a salvar a Europa.

