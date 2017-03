Fukushima 6 aos. Manifiesto. reflexiones hacia el futuro

Despus de seis aos de catstrofe continuada, las informaciones sobre Fukushima se han estabilizado. De vez en cuando, como ha ocurrido con los ltimos descubrimientos sobre el estado de uno de los reactores desde el robot scorpion, aparece de forma secundaria en los titulares informativos; pero la mayor parte de la informacin se concentra en el aniversario del inicio de la catstrofe y, como ya ocurri con Chernbil, se establecen pautas informativas e imgenes que se repiten cada ao. Si en Chernbil son ciudades abandonadas y bosques con vida salvaje, en Fukushima es la "normalidad" de miles de pilas de plstico con residuos ordenadamente almacenados, trabajadores con mono blanco, y algn tcnico.



Tanto en Chernbill como en Fukushima no se sabe qu pasa con la poblacin. nicamente nos llegan imgenes y relatos personales (mayoritariamente de personas viejas en Chernbil, y de mediana edad en Fukushima), pero no hay informaciones sobre la salud de grupos sociales, estadsticas de incidencias de enfermedades, de cmo la catstrofe afecta a las diferentes franjas de edad, todo lo que servira para formarse un criterio de lo que supone una catstrofe nuclear.



Entre Chernbil y Fukushima transcurrieron 25 aos. Repasando la historia de accidentes nucleares civiles con vertido importante de radiacin al entorno, o fusin (o riesgo de fusin) del ncleo del reactor se obtiene una lista mnima de 34 sucesos graves que se remonta a 1952 . Dos de estos accidentes se han convertido en catstrofes globales reconocidas e irreversibles que han dispersado, y siguen dispersando, radiacin por todo el mundo, marcando la vida de las personas durante dcadas, de las que las vivieron, y de las que nacieron despus.



Entre 2015 y 2016 se han puesto en funcionamiento 15 nuevos reactores nucleares en el mundo. La industria nuclear ha abandonado los delirios de un "paraso" de abundancia y derroche energtico, pero tiene planificado perdurar hasta que quede uranio aprovechable, para ello cualquier mentira es vlida, desde presentarse como la "alternativa" al agotamiento de los combustibles fsiles, hasta adjudicarse la "mitigacin" del cambio climtico. En esta perspectiva los pro-nucleares tienen la voluntad de que accidentes y catstrofes peridicas sean una "normalidad" a la que hay que adaptarse. Y a seis aos del inicio de Fukushima tenemos derecho a interrogarnos, a interpelar la sociedad, y exigir cuentas a los polticos que nos representan ...



Queremos realmente vivir as? Queremos dejar a nuestros descendientes este, digamos, "futuro"? Unos vertidos radiactivos importantes cada 2 o 3 aos y una catstrofe global e irreversible cada 25?



En la Pennsula Ibrica funcionan hoy siete reactores nucleares, que cuando les llegue la renovacin de licencias 2020 (Almaraz 1 y 2 y Vandells 2), 2021 (Asc 1 y 2 y Cofrentes) y 2024 (Trillo), habrn sobrepasado los 30 aos de funcionamiento, de emisin de contaminacin y de acumulacin de accidentes. La voluntad de la industria nuclear, de los grupos que lo apoyan, y de una parte importante de los partidos con representacin en el Congreso, es que puedan seguir funcionando hasta los 60 aos. Lo ocurrido con Garoa lo demuestra. No es necesario entrar en detalles de lo que ello supone en trminos de peligro, contaminacin radiactiva, impactos para la salud, y generacin de residuos peligrosos durante cientos y miles de aos, es algo fcilmente imaginable.



En Catalua, Catalunya Si Que Es Pot (CSQEP) present una propuesta de resolucin el ao 2015 pidiendo un pronunciamiento del Gobierno, dirigido al Gobierno del PP, reclamando la no renovacin de los permisos de Asc y Vandells en 2020 y 2021, en base a las declaraciones hechas por representantes de la industria nuclear para alargar su funcionamiento hasta los 60 aos. Del resto de partidos slo tenemos las manifestaciones genricas del PSC y la CUP contra la energa nuclear. Los tres reactores de Asc y Vandells son los que acumulan mayor cantidad de averas y accidentes de la Pennsula Ibrica.



Todos los partidos del Parlamento, incluso los que se declaran contrarios a la energa nuclear, apoyan por activa o por pasiva la propuesta del gobierno del PDECAT y ERC de establecer los presupuestos de 2017, un "impuesto" que regular y legitimar el carcter perjudicial para la salud de las emisiones de radiacin que los reactores nucleares provocan en su funcionamiento cotidiano, algo que hasta ahora se ha negado desde todas las instancias oficiales.



Es imprescindible una movilizacin de las mayoras sociales contrarias a la energa nuclear. Si el ao 2017 no marca un cambio desde el rechazo pasivo al activismo, las posibilidades de que muchas y muchos seamos radiactivos ser una realidad maana, y en el caso de Catalua, radiactivos legalmente reconocidos. Recordemos Fukushima en su sexto aniversario desde la voluntad de movilizarnos para avanzar hacia el final de la era nuclear.