El fenmeno Trump en perspectiva histrica

Diario Por esto! (Mrida)

Trump no es un fenmeno nuevo. Es la ltima y ms agresiva expresin hasta la fecha de la derecha corporativa radical que intenta reafirmar su hegemona corporativa y el control sobre la economa mundial y la sociedad estadounidense. Tiene sus antecedentes en las polticas y estrategias de Richard Nixon, Ronald Reagan y en el contrato por Amrica de Gingrich (un programa asociado a la toma del Congreso por la derecha radical en 1994), a cuya mezcla Trump ha aadido sus nuevos elementos.Tal es la valoracin del lugar verdadero que corresponde en la perspectiva histrica al actual gobernante estadounidense, Donald Trump, segn el autor, profesor y doctor en economa poltica Jack Rasmus, quien imparte ctedra en el Saint Marys College de California, en su ms reciente ensayo titulado Trump no es un fenmeno nuevo.El doctor Rasmus, afamado por sus vaticinios polticos, expone que Trump ha integrado a elementos del Tea Party separados por las elites del partido republicano en su purga posterior a las elecciones nacionales de 2012 y ha introducido la dosis de nacionalismo econmico que necesitaba la derecha radical para profundizar sus nexos con la clase obrera tradicional, un paso clave en el camino para establecer en el futuro un verdadero movimiento populista de base fascista. Trump es una reaccin poltica y econmica de la nacin a la crisis en la economa de Estados Unidos en el siglo XXI, que la administracin Obama no pudo tratar con eficacia luego de la crisis de 2008-09. Comparte este papel histrico con los citados Richard Nixon, que represent una respuesta a otra declinacin en el poder poltico corporativo econmico de Estados Unidos en la dcada de 1970; Ronald Reagan, que fue una respuesta al estancamiento econmico de esa dcada, y con el llamado Contrato para Amrica, un programa asociado con la toma del Congreso por la derecha radical en 1994 tras la crisis inmobiliaria, el desplome del ahorro y el crdito, y la recesin de 1989 a 1992 en Estados Unidos.Trump, unificando algunos de los elementos ms agresivos de las lites del capital financiero, los fondos de cobertura, los bienes races comerciales, el capital privado, los especuladores de valores y sus similares, ha captado -al menos por el momento- importantes elementos de la clase obrera industrial de raza blanca en el medio oeste y sur del pas, ha cooptado a dirigentes sindicales del comercio de bienes races y ha llegado a neutralizar lderes sindicales en algunas industrias manufactureras con falsas promesas de un nuevo renacimiento industrial. Se ha aliado firmemente al lobby de las armas y a la derecha religiosa.Estos son los antecedentes que encuentran su expresin en el movimiento de Trump y las posiciones polticas y programas que ahora estn tomando forma en el rgimen del flamante presidente. Las lites econmicas y polticas estadounidenses nunca han sido remisas a cambiar las reglas del juego a su favor cuando ello se ha hecho necesario para asegurar su hegemona contra sus competidores capitalistas de otras naciones, en particular cuando crece demasiado su influencia o la potencial oposicin interna de los trabajadores, los sindicatos y las minoras, incluso las liberales, intentan salirse de su papel de socios menores en las reglas.Esta reestructuracin de las reglas se ha producido no slo en las dcada de 1970, 1980, y mediados del decenio de 1990, sino tambin con Obamacuando se apreci que el rgimen no era capaz de contener la competencia extranjera y la agitacin interna. Las lites norteamericanas lo hicieron en escala an mayor entre 1944 y 1947 e incluso antes, durante la primera guerra mundial. Pero las polticas fundamentales y la estrategia de Trump comparten una clara continuidad con anteriores reestructuraciones presentadas antes que l por Nixon y Reagan en las dcadas de 1970 y 1980, respectivamente.Igual que sus predecesores, Trump se present en respuesta a grandes desafos populares nacionales y capitalistas extranjeros portadores de la agenda corporativa neoliberal, resalta Rasmus.El fenmeno Trump debe considerarse una continuacin de la Alianza de la derecha radical corporativa que ha estado creciendo en Estados Unidos desde la dcada de 1970. Y la oposicin hoy es mucho ms dbil que entonces: el Partido Demcrata ha colapsado prcticamente y miopemente contina en su camino neoliberal bajo el liderazgo de la faccin que captur su direccin desde 1992; los sindicatos no son ms que una sombra de su pasado y adems estn divididos; la llamada prensa liberal ha sido completamente mercantilizada y demuestra que no tiene idea de cmo enfrentar el desafo. Lo que fue la extrema izquierda socialista prcticamente ha desaparecido de la organizacin demcrata condenando a los millones de jvenes favorables al socialismo a tener otra vez que aprender las lecciones a partir de cero. Pero Trump y sus amigos les ensearn y ellos aprendern, vaticina Jack Rasmus.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/