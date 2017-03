Documento

Organizaciones celebran rechazo de proyecto minero portuario Dominga

El proyecto minero portuario DOMINGA considera la construccin de dos minas a rajo abierto (hechas por tronaduras), para la extraccin anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre en slo 22 aos de vida til. Adems, incluye una planta desalinizadora, un relave con un muro de ms de 100 metros de alto y un puerto de embarque (con un trnsito estimado de ms de 100 buques al ao) que se ubicara a 10 kilmetros del mega puerto Cruz Grande de CAP, proyecto que tambin pretende instalarse en La Higuera cercano a zona de reservas marinas y terrestres, lo que llevara a la industrializacin del lugar convirtindolo en una zona de sacrificio.

A continuacin presentamos los argumentos de por qu el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Dominga de la empresa Andes Iron es ilegal:

1) ECOSISTEMA NICO EN EL MUNDO FRAGMENTADO PARA LA EVALUACIN AMBIENTAL

Debido a las observaciones realizadas en su informe Consolidado N3 (CE/0027) de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones (ICSARA) la autoridad solicit al titular reconocer a la Reserva Nacional del Pingino de Humboldt (RNPH) y la Reserva Marina Isla Choros e Isla Damas como parte del rea de influencia del proyecto.

Al respecto el titular responde de forma ambigua, acompaando en la figura N45 del anexo I.7 de la ADENDA 3 un estudio de comunidades submareales realizados en la costa centro norte de Chile , en el cual contempla expresamente un polgono que abarca Isla Chaaral, Isla Damas, Isla Choros e Isla Gaviota. Por tanto reconoce la naturaleza Hidrodinmica Regional inclusiva la cual contempla el mismo tratamiento para toda la RNPH, pero de forma arbitraria declara que el proyecto tan slo tendr impactos ambientales en la cuarta regin contradiciendo argumentos presentados en la misma evaluacin del proyecto.

Primera Ilegalidad: El proyecto contempla Impactos Ambientales sobre la Reserva Nacional Pingino de Humboldt, la cual se encuentra ubicada en la tercera y cuarta regin, por tanto el proyecto es de carcter interregional. Debiendo ser conocido y tramitado frente a la direccin ejecutiva del SEA y no frente a la Direccin Regional de la Cuarta Regin.

2) NO TIENE RESPALDO CIENTFICO

Al ver el listado de los profesionales que tuvieron una responsabilidad prioritaria en la preparacin del EIA, queda en evidencia que no existe ningn cientfico en el equipo principal. Respecto al Medio Marino especficamente el Estudio de Cetceos, al no existir campaa en terreno para este componente, tristemente no es ms que una recopilacin bibliogrfica a cargo de un ingeniero pesquero. Es necesario enfatizar que la aproximacin bibliogrfica no corresponde a un requisito de evaluacin, por lo que no es objeto de observacin por parte del evaluador.

La lnea de base para el Pingino de Humboldt fue realizada mediante dos campaas en terreno en otoo de 2013. Totalmente arbitrario en atencin a que un EIA cuyo proyecto generar impactos significativos, debe realizar campaas en terreno en pocas contrastadas que incorporen estaciones desfavorables como las de mayor actividad de la fauna, incluso para el caso de proyectos que puedan presentar impactos ms complejos es necesario que se presenten campaas en terreno en las cuatro estaciones del ao.

Segunda Ilegalidad: La Lnea de base ambiental respecto a fauna marina es incompleta y carece de toda representatividad y respaldo cientfico.

3) ARBITRARIEDAD DEL SHOA PARA AVALAR INFORME TCNICO SOBRE DINMICA COSTERA O DICHOS FALSOS DEL CONSULTOR

La empresa CostaSur, compuesta por ingenieros (ex SHOA), realiz el informe tcnico de lnea base para el componente medio marino (que integra componentes de oceanografa y especies de fauna clave para este ecosistema como delfines, ballenas y pinginos de Humboldt), en el referido informe sealan que cada una de las campaas efectuadas para evaluar la dinmica costera cont con la inspeccin en terreno y posterior revisin en gabinete por parte del Servicio Hidrogrfico y Oceanogrfico de la Armada (SHOA). Si bien ya es extrao que un servicio pblico de la armada realice asesoras a empresas privadas, ms extrao es que la dinmica costera presentada no defina si se impactar ambientalmente a las Reserva Nacional del Pingino Humboldt y Reserva Marina Isla de Choros e Isla Dama.

Tercera Ilegalidad: Un servicio pblico, fuera de su competencia , brinda asesoras para empresas privadas en Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o un consultor presenta informacin falsa al realizar el informe tcnico para el medio marino de la lnea de base del proyecto.

4) PRESIN POLTICA Y EL SILENCIO DE LOS SERVICIOS

Despus de la ADENDA 3 tan slo 2 servicios pblicos realizaron observaciones al proyecto:

La Gobernacin Martima de Puerto de Coquimbo y la Corporacin Nacional Forestal (CONAF)

La Gobernacin Martima observ entre otras cosas que

Existe una incongruencia entre el modelo y el informe tcnico presentado en relacin a la descarga hipersalina el modelo dio como resultado un valor numrico de Froude (FD) menores a uno (con signo negativo) y el informe tcnico muestra en su tabla 9 que los valores numricos de Froude eran mayores a uno (es decir signo positivo), cabe sealar que los valores negativos significan una mayor toxicidad al medio ambiente por la descarga hipersalina de la planta desaladora.

Lo lamentable es que la autoridad, sin que se lo pidieran y de forma arbitraria estim de suma importancia aprobar (textual de las observaciones de la gobernacin a la tercera adenda) el proyecto estableciendo la condicin de un monitoreo, sin aclarar antes la incongruencia sealada. De est manera se vio vulnerado violentamente el principio precautorio establecido en las bases del sistema ambiental chileno.

CONAF por su parte observ entre otras cosas que

S existen impactos significativos, sobre atributos ecolgicos clave no evaluados por el titular. Pero el titular mantiene su afirmacin de que el rea de influencia del proyecto no incluye a la Reserva Nacional del Pingino de Humboldt siendo que la proximidad a reas Silvestres protegidas del Estado es un criterio que obliga a que la RNPH y la RMCHD, junto a sus objetos de conservacin, sean considerados como zona de influencia del proyecto.

El sr. Oscar Robledo Burrows, director subrogante del SEA Coquimbo, desestim las observaciones de CONAF, haciendo una interpretacin arbitraria de un dictamen de la Contralora General de la Repblica, de forma tan violenta, arbitraria e ilegal, que si uno revisa la respuesta de CONAF a la ADENDA N4 presentada por el titular la directora se expresa en los siguientes trminos: Impelida se encuentra esta Corporacin de realizar observaciones al ICSARA N4.

Es decir a travs de la fuerza han obligado a CONAF a no tener observaciones.

Cabe destacar que CONAF administra las reservas marinas y terrestres de la zona desde el ao 1990 en que fueron creadas. y que en el pronunciamiento que realizan sobre el Informe Consolidado de Evaluacin (ICE) realizado mediante el ordinario N 11-EA/2017 expresan que dada la ausencia de informacin esencial y relevante para la evaluacin del proyecto han solicitado diversas aclaraciones respecto a:

-rea de influencia desestimada.

-Lnea de base complementaria de la ruta de navegacin realizada en invierno con un esfuerzo de muestreo de dos das.

-Incorrecta identificacin y evaluacin de impactos ambientales.

-Integracin de las rutas de navegacin slo a nivel de declaracin, sin realizar una evaluacin real de los impactos.

-Insuficiente anlisis de los efectos sinrgicos con otros proyectos.

-No recomendacin de la direccin y velocidad predominantes de los flujos de corrientes.

-Desequilibrio entre impactos y medidas de compensacin.

-Los planes de contingencias y medidas presentados por el titular no dan certeza de que se puedan hacer cargo de los impactos generados en el mbito marino y terrestre.

-No se presentan por parte del titular todos los antecedentes que permitan evaluar adecuadamente los potenciales impactos que podra generar este proyecto a las especies objeto de conservacin de la Reserva Nacional del Pingino de Humboldt.

Cuarta Ilegalidad: SEA arbitrariamente silencia a servicios del Estado y presionando la aprobacin del proyecto cuando an existen observaciones al proyecto.

5) NO EXISTE CONSULTA INDGENA

En Chile el Estado reconoce como sus principales etnias indgenas a las etnias Mapuche, Aimara; Rapa Nui y Pascuense, comunidades Atacameas, Quechuas, Collas y Diaguita del norte.

La consulta indgena contenida en el convenio internacional n169 de la OIT, se realiza a los pueblos indgenas susceptibles de verse afectados ya sea por una disposicin legal o una disposicin administrativa, y est dirigida a las organizaciones indgenas tradicionales, comunidades indgenas o asociaciones reconocidas por la Ley.

En el anexo MH-3 Actas de constitucin de organizaciones indgenas en la regin de Coquimbo, el titular del proyecto Dominga a travs de un requerimiento de informacin da cuenta de las diversas organizaciones indgenas y diaguitas en las regiones de Atacama y Coquimbo. Por tanto en conocimiento de la existencia de organizaciones diaguitas reconocidas por ley no realiza la consulta previa a los pueblos indgenas (Diaguitas)

Quinta Ilegalidad: Falta de consulta indgena al pueblo Diaguita.

6) COMUNA DE FREIRINA, DENTRO DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, NO FUE CONSULTADA

Despus de la adenda 3 Andes Iron reconoce que el rea de influencia si impacta a la reserva marina Isla Chaaral ubicada en la tercera regin, sin embargo no se realiza participacin ciudadana. Por esto el alcalde de Freirina, Don Csar Orellana, escribi una carta al director del SEA para invalidar el proceso de participacin ciudadana y por lo tanto el proyecto. En dicha carta se enfatiza que:

Al ser la Reserva Marina Chaaral de Aceituno una de las que se vera impactada por la minera Dominga, consideramos improcedente que nuestro municipio no haya sido contemplado en las observaciones ciudadanas, ya que es nuestra responsabilidad velar por el bien comn de nuestra comuna, y eso incluye la proteccin del ecosistema que rodea a los habitantes de Freirina.

7) NO TIENE MEDIDAS DE PREVENCIN DE RIESGOS Y CONTROL DE ACCIDENTES

No establece medidas de prevencin de riesgos y control de accidentes suficientes, tanto para derrames de hidrocarburos, como graneles al mar, como en relacin a la manipulacin de agua desalinizada en napas subterrneas. Tampoco tiene medidas de mitigacin y/ o prevencin por contaminacin por Material Particulado ultrafino por transporte de concentrado de hierro, desde la faena al puerto y otros recorridos.

Se le solicit a Dominga contar con un Plan de Contingencia por derrame de hidrocarburos que considere la implementacin de insumos de suficientes para controlar un derrame mayor (500 m3) de hidrocarburos. Lo anterior, con el objetivo de asegurar (bajo el peor escenario de contingencia posible) que el proyecto cuenta con insumos suficientes para controlar este tipo de contingencias sin afectar las bahas contiguas a BTN, la Reserva Marina Isla Choros e Isla Damas y la Reserva Nacional Pingino de Humboldt. Plan que el Titular se neg a presentar lo solicitado presentando un plan con equipos y elementos necesarios para contener un derrame de slo 50m3.

Sexta Ilegalidad : No es posible determinar impactos en el medio marino. El titular no ha dado cumplimiento al artculo 12 letras c), d) y e) de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

8) FALTAN MODELACIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES

El titular no realiza una modelacin de ruidos y vibraciones en el medio marino, ni los consecuentes impactos y medidas requeridas por la legislacin. Adems, Andes Iron, admite que va ahuyentar a especies tales como cetceos, loros tricahue, cururos y guanacos, todas especies protegidas.

El Titular vulnera el Art 6 letra f) del Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental, ya que no establece la diferencia entre los niveles estimados de inmisin de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y caracterstico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hbitats de relevancia tanto para su nidificacin, reproduccin o alimentacin. De tal forma, no consider como receptor de ruido a la fauna marina, ni se realizaron modelaciones de ruido y vibraciones de las etapas de construccin, operacin y cierre del Proyecto.

Respecto de este punto tampoco seala cul sera la afectacin de los cetceos (mayores y menores) por ruidos y vibraciones presentes en toda el rea de influencia marina del Proyecto (prdida de hbitat y daos fisiolgicos).

El Titular determina que cesar en su actividad de indicado de pilotes si las especies de cetceos costeros se acercan a una distancia lmite de 350 m de la fuente del ruido, misma distancia que segn autores internacionales establecen como distancia mnima para evitar daos permanentes al sistema auditivo de las especies acuticas. De tal forma, la medida no dice relacin con el impacto previsto respecto del Ahuyentamiento y perturbacin del trnsito de cetceos menores al interior de la BTN en todas sus etapas, sino con evitar daos permanentes al sistema auditivo de las especies acuticas. No se seala la distancia en que stos escuchan o se ven afectados por dicha presin sonora.

Tampoco se consideraron los ruidos y vibraciones como parte de los efectos sinrgicos de ambos proyectos de Puertos (Dominga y Puerto Cruz Grande), los que se encuentran a menos de 5 km de distancia tanto para el medio marino como para el componente turismo.

Sptima Ilegalidad : No es posible determinar impactos en el medio marino dentro de un ecosistema frgil y nico en el mundo

