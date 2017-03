Una postura 'tercerista'

Frente Amplio: ni de izquierda, ni de derecha?

No es la primera vez que emerge ese discurso en nuestro pas, lo hizo la concertacin en 1989 en su campaa presidencial de Patricio Aylwin, abandon su discurso de izquierda, se llen de nuevos bros europeos cuando instalan la teora de la "Renovacin Socialista" de los aos 80 de Tony Blair y Anthony Guidden. Aos ms tarde lo hizo La Surda cuando se estaba descomponiendo como propuesta politica entre los aos 2000 y 2005 y luego terminaron trabajando la campaa de Michelle Bachelet y entraron en masa a su primer gobierno del 2006 al 2010. Si vamos ms atrs en la lnea del tiempo fu el discurso que levant Carlos Ibez del Campo en 1952 en la campaa presidencial de su segundo gobierno, su estrategia se basaba en no hacerse apoyar ni por la izquierda, ni la derecha clsica...Levant una campaa populista que tuviera la demanda de la izquierda del perodo y la inyeccin econmica que precisaba el empresariado respaldado por la CORFO. De esa manera tena comiendo de su mano al gallo rojo y al gallo negro. La idea de Carlos Ibez del campo era ubicarse en el centro. A los dos aos de gobierno ya estaba gobe rnando para los grandes monopolios, pero por otra parte dej contento al Partido Comunista al derogar la ley de defensa de la democracia tambin conocida como la "Ley maldita" que creara Gabriel Gonzales Videla para dejar fuera del parlamento a los Comunistas en 1947 (en plena guerra fra y por mandato del presidente de EE.UU. Harry Truman).Volviendo al gobierno de Ibez del Campo se situ en una posicin tercerista (al medio o al centro de las dos grandes posturas: Izquierda Vs Derecha) su objetivo fu ganarse las grandes masas electorales, sobre todo a los sectores ms despolitizados, cosa que consigui sacando un aplastante votacin cercana a los 500 mil electores. Super lejos a la derecha que sac cerca de 350.mil votos. Allende sac solo 50 mil votos. Quienes mantenemos viva la memoria histrica de las luchas de nuestro pueblo recordamos la masacre del 2 y 3 Abril de 1957. Ibez cerco en el centro de Santiago haciendo una encerrona a los estudiantes que protestaban, instalando nidos de ametralladoras punto 30 en plena Alameda y Mapocho, desato una de las grandes masacres "en perodo democrtico".EL FRENTE AMPLIO Y LA ESTATEGIA TERCERISTACreo que el Frente Amplio en el actual contexto histrico quiere rescatar la estrategia que utiliz entre 1988 y el 2000 La Concertacin que es la postura tercerista, ubicarse al centro del Vs Izquierda-derecha. El objetivo es llegar a los sectores despolitizados que en el actual perodo que es bastante ms de lo que imaginamos, Con una derecha desprestigiada por sus relacin con la dictadura y los millonarios negocios de Sebastin Piera en su gobiernos de 2010 al 2014 y una Nueva Mayora (ex Concertacin democrtica) agotada con 5 gobiernos a cuesta que ya no tiene nada que ofrecer. La descomposicin de una izquierda institucionalizada como el Partido Socialista y el Partido Comunista coludidos con la corrupcin institucional y desprestigiada por sus instrumentos que controlan la CUT para frenar las demandas de los trabajadores. El control que hacen de los instrumentos del Estado para frenan las demandas de las masas.El Frente amplio no se posiciona, ni se identifican dentro de la izquierda clasista y revolucionaria (que sigue existiendo), sino que se posiciona bajo un contexto reformista (en el buen sentido, sin ser peyorativo) creen, piensan que la institucionalidad chilena permite las reformas. Que basta con las buenas intenciones y los deseos, pero abandonan un anlisis de la realidad concreta, histrica. Su apuesta es copar el espacio que abandon la Concertacin o la Nueva Mayora, la apuesta Tercerista, ubicarse al centro de la lucha de clases, ni a favor de los trabajadores ni a favor de los empresarios. Es resucitar el modelo agotado de los aos 80 y 90 de la Renovacin Socialista en Europa e importada a Chile y latino Amrica.Dentro de los grupos que participan de la construccin del Frente Amplio estn los tericos de la Surda, tambin estn los liberales (ojo son de derecha). De ah nace la idea que el F.A no debe teirse de rojo, hay que dar cobertura a la derecha democrtica. La derecha liberal que histricamente se ha confrontado con la derecha Conservadora. No olvidemos que durante el perodo del gobierno de Salvador Allende la derecha Liberal hizo una tregua con la derecha conservadora y, en alianza, impulsaron el Partido nacional que fue el opositor ms frreo contra el gobierno de Salvador Allende. La derecha liberal estuvo en contra de Allende y durante la dictadura no sacaron la voz, muchos de ellos participaron del gobierno de Pinochet. Hoy una expresin de esta derecha liberal quiere ocupar un lugar en el Tercerismo que impulsa el Frente Amplio, pero con una exigencia que el F.A no est controlado por la izquierda.Uno se pregunta a qu obedece esas concesiones a la derecha liberal dentro del Frente Amplio?, si los liberales tienen una insignificante votacin. La pregunta queda abierta

