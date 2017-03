Declaraciones nada inocentes las del general Castro

Los soldados de nuestras FFAA., y en especial sus oficiales, por la naturaleza de la profesin estn sujetos a lo largo de su carrera a una formacin continua, y especficamente quienes llegan al grado de general de la Repblica, han recibido en los cursos de Estado Mayor y otros -por llamarlas de alguna manera y reunirlas en un solo trmino- materias de carcter estratgico, como geopoltica, anlisis estratgico y otras, que buscan de quienes van a dirigir las FFAA, desarrollar competencias que le permitan asumir el rol que tan alta jerarqua exige. Se espera de un general de la Repblica capacidades y destrezas para comandar, administrar, educar y representar a tan importante y querida institucin, como son nuestras FF.AA.



Por ello las declaraciones realizadas por el general Luis Castro no pueden ser consideradas inocentes, ya que un oficial de su nivel jerrquico y formacin profesional es muy consciente de las implicaciones y consecuencias polticas de una declaracin de carcter poltico, como la que realiz. Las mismas han dado pbulo al discurso de la oposicin en el sentido de que se est construyendo un fraude y provocando dudas infundadas en la ciudadana, conocedor de que esa matriz de opinin la oposicin la viene erigiendo desde antes de la primera vuelta electoral. Las declaraciones del general Castro fueron inmediatamente utilizadas por todos los opinlogos de la oposicin y amplificadas por todos los medios que tienen una lnea editorial de oposicin al actual gobierno, facilitando la atmsfera que requieren determinados actores fanticos para justificar la violencia que se quiere generar en caso de que el candidato Lasso no gane la eleccin en la segunda vuelta. General Castro, usted seguramente conoca que en las afueras del CNE se apostaron entre la multitud que se concentr ah, aproximadamente 50 elementos armados con armas incluso largas. Probablemente paramilitares colombianos y guarimberos venezolanos. Como es de dominio pblico, y usted general Castro debera conocer dado su nivel jerrquico, que existen intereses hegemnicos que buscan destruir o neutralizar los gobiernos nacional-populares aplicando diferentes metodologas, que en su momento las hemos analizado. Buscan destruir las democracias que han favorecido a las mayoras y han promovido una lnea de actuacin autnoma como forma de llegar a un desarrollo nacional integral e inclusivo.



Un dirigente poltico hasta la primera vuelta de oposicin- ha expresado muy acertadamente que antes que parecernos a Venezuela, si el pueblo ecuatoriano se equivoca, nos vamos a parecer a la Argentina de Macri. La prctica del discurso opositor siempre ha sido posicionar clichs para provocar miedos al estilo de ya viene el comunismo. En los ltimos das hemos vuelto a escuchar que estamos a un tris de convertirnos en Venezuela, al igual que durante 10 aos nos pusieron el miedo de que Correa nos va a sacar de la dolarizacin; en el medio militar se escucha otro clich, que el gobierno quiere destruir las FF.AA, cuando en este perodo se ha logrado en mucho recuperar sus capacidades operativas, pero obviamente en esto hay mucho por hacer no porque el gobierno no lo haya promovido, sino porque estas capacidades requieren del concurso y gestin de los mismos militares, como tambin lo propio debe suceder en los otros campos de la vida nacional. La historia del pueblo ecuatoriano nos ha enseado que no copia modelos, puede analizar experiencias pero nunca copiarlas. Los ecuatorianos construimos nuestra historia, al estilo ecuatoriano, y aspiramos a seguir hacindolo de esa manera.



Si de buscar en nuestra historia parecidos- deberamos cuestionar de acuerdo a las revelaciones que Wikileaks nos proporciona de los cables diplomticos estadounidenses, como durante dcadas muchos oficiales de alta graduacin buscaron parecerse al ejrcito de los EE.UU y algunos fueron informantes de la embajada.



Han sido los gobiernos nacional-populares o de izquierda los que han respetado de manera absoluta la voluntad popular expresada en las urnas, como por ejemplo cuando el gobierno del presidente Chvez perdi el referndum constitucional en el ao 2007 por mnima diferencia, lo mismo ocurri cuando el gobierno del presidente Maduro perdi la mayora en la Asamblea Nacional en el ao 2015. A pesar de que se ha construido el clich de que las FF.AA venezolanas son chavistas, stas tambin se han enmarcado en el respeto de las instituciones democrticas de nuestra hermana repblica. Lo que ha sucedido en Venezuela con las FF.AA es que stas han recuperado el origen del cual surgieron, su carcter de bolivarianas.



Se espera de un oficial de alta jerarqua de nuestras FF.AA un mnimo de ubicacin geopoltica, un mnimo de comprensin del actual contexto nacional e internacional y los intereses que se juegan en el mismo. Y tambin se espera que no contribuya a exasperar los nimos en el marco de las tensiones normales que provoca una eleccin presidencial. Usted, general Castro, favoreci con sus declaraciones a intereses antipatria que buscan provocar violencia y en ese caso s, no respetar la voluntad popular. Aqu cabe preguntar qu y quines estn detrs de las declaraciones del general Castro, hasta el momento la evidencia que existe al respecto es la arenga sediciosa que realiz el candidato vicepresidencial Pez, en la cual le nombr a usted varias veces.



Mario Ramos: Director del Centro Andino de Estudios Estratgicos



