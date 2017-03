Entrenamiento militar Made in USA

Sabemos que Costa Rica y Panam enviaron a sus policas a recibir entrenamiento, por el simple hecho que ambos pases no tienen ejrcitos; pero entre estas dos naciones el total suma 44 el 2016 Qu otros pases enviaron tambin a sus policas a recibir entrenamiento militar a una academia militar? No lo sabemos, esa informacin no est disponible.Lo que sabemos es que esto puede influir negativamente en las llamadas Fuerzas del Orden y es muy posible que el aumento de la militarizacin y represin de las policas en Amrica Latina, hacia el movimiento social, se deba a la doctrina promovida por EEUU que bsicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la seguridad nacional.En Costa Rica por ejemplo, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la informacin pblica, se conoci que entre los cursos que tomaron los policas de este pas en la Escuela de las Amricas, en los ltimos aos, figuran Curso de Anlisis Contra Terrorismo, Curso Operaciones de Inteligencia, Curso Operaciones informacin, Curso Antidrogas y Antiterrorismo, Curso Bsico de Inteligencia para Oficiales y Curso Analista de Informacin, entre otros.Ya sabemos de sobra que entiende EEUU sobre terrorismo y cmo lo enfrenta. Ya sabemos que en la lucha contra la droga y el terrorismo que ellos promueven morirn siempre, porcentualmente, ms civiles. Ya sabemos que son las operaciones de inteligencia y de informacin; listas negras, infiltracin a movimientos sociales, noticias falsas, etc.Por otro lado, de los datos oficiales, dos de los principales pases que enviaron ms tropas a esta academia militar, el 2016, fueron Colombia y Honduras donde se siguen registrando graves violaciones a los derechos humanos.Colombia, que por aos ha sido el pas que ms soldados enva uniformados a formarse a EEUU, entren el ao 2016 a 862 efectivos ms en la Escuela de las Amricas. Es lejos, desde aos, el nmero uno en envos y en violaciones a los derechos humanos.De acuerdo a un Informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) el ao 2016 se registraron en Colombia 117 asesinatos contra defensores de los derechos humanos, ms de 350 amenazas, 46 atentados y 5 casos de desaparicin forzada.En Colombia el conflicto armado dej al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas en el periodo comprendido entre 1958 y 2012 de acuerdo a las cifras reveladas por el Informe Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. El 82 % de las vctimas fueron civiles.El segundo pas que ms uniformados envi a la Escuela de las Amricas a recibir entrenamiento fue Honduras, registrando 261 efectivos el ao 2016.De acuerdo al Informe Honduras: El lugar ms peligroso para defender el Planeta, de Global Witness, desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras; muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.El Informe recuerda el asesinato de Berta Cceres, sucedido el 2 de marzo del 2016. Meses despus el diario El Heraldo de Honduras inform que entre los detenidos por este caso figuran Un militar activo, dos oficiales retirados y un tcnico ambiental.De acuerdo al diario, dos de ellos, el mayor Mariano Daz Chvez y el teniente Douglas Giovanny Bustillo recibieron entrenamiento antiterrorista el 2005 en EEUU. Bustillo adems recibi entrenamiento en la Escuela de las Amricas. Tambin, el ao pasado, un ex soldado hondureo, miembro de las unidades de lite, dijo que haba visto el nombre de Berta Cceres y otros en una lista negra que circul dentro del ejrcito.Nada de esto nos puede sorprender porque detrs de las muertes de defensores de derechos humanos, aunque las realicen sicarios o paramilitares o delincuentes, y quisieran pasarlas como hechos comunes, se esconde la mano del poder.Por otro lado, Mxico, donde actualmente se registran las ms graves violaciones a los derechos humanos en Amrica Latina, si bien figura haber enviado 46 uniformados el ao 2016 - y en los ltimos cinco aos 130 efectivos- a la Escuela de las Amricas lo cierto es que EEUU est comprometido, por otras vas y acuerdos, con el entrenamiento de sus soldados y policas.Un artculo de John Lindsay-Poland, indica que tan slo en el periodo 2013 y 2014 Los Estados Unidos dieron entrenamiento militar a ms de 5700 policas y soldados mexicanos en unas 45 localidades estadounidenses y al menos diez sitios en Mxico durante los ltimos dos aos, segn datos publicados por el Departamento de Estado.En Mxico de acuerdo a datos oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en la ltima dcada hubo 151.233 asesinatos hasta agosto de 2015. Al 30 de septiembre de 2015, el Estado mexicano reportaba 26.798 personas desaparecidas y la Procuradura General de la Repblica (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2420 investigaciones en trmite por casos de tortura, y slo 15 sentencias condenatorias por este delito.La acadmica, politloga y escritora mexicana Denise Dresser, sin embargo, seala que los aos de guerra han dejado al menos 213.000 muertosUn ndice de letalidad en el cual el Ejrcito mata a ocho personas por cada una que hiere. 12.408 quejas ante la CNDH y el involucramiento de manos militares en Tlatlaya y Ayotzinapa, seal Dresser.Pero no slo Colombia, Honduras y Mxico envan sus tropas a la Escuela de las Amricas tambin lo hacen Brasil, Chile, Costa Rica, Repblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Mxico, Per, Panam, Paraguay, entre otros.Sin embargo, no todos envan sus tropas a la Escuela de las Amricas, este 2016 no lo volvieron a hacer Venezuela, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Uruguay pases que se comprometieron de no seguir enviando a sus soldados ni policas a esta cuestionada institucin.Venezuela, por ejemplo, retir sus soldados el ao 2004 dos aos despus del intento fallido de golpe de estado contra el presidente Hugo Chvez donde entre sus cabecillas figur el general Efran Vzquez graduado de la Escuela de las Amricas.Venezuela, como otros pases no vivieron dictaduras militares, anteriormente. Sin embargo, antes de que asumiera Hugo Chvez se registraron graves violaciones a los Derechos Humanos que poco o nada se conocieron en Latinoamrica y el mundo.De acuerdo a la Comisin por la Justicia y la Verdad en Venezuela, entre los aos 1958 y 1998, se registraron 10.071 vctimas de asesinato, torturas y desapariciones por motivos polticos.Finalmente, la Escuela de las Amricas, que hoy se conoce como Instituto de Cooperacin y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, en ingls), tiene ms de 70 aos de existencia, fue fundada en 1946 en Panam, y por sus aulas han pasado ms de 80 mil soldados de toda Amrica Latina a la fecha.Muchos de sus graduados se transformaron en dictadores, torturadores y asesinos y otros guardaron un silencio cmplice cuando sucedan desapariciones y asesinatos contra el pueblo que juraron defender.Pablo Ruiz, periodista, es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Amricas.