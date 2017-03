Trump tiene razn, seguramente su telfono fue interceptado

Cuando Donald Trump plante que su telfono haba sido interceptado durante la administracin Obama, seguramente estaba en lo cierto.Los Servicios Especiales del gobierno de Estados Unidos, antes y durante Obama y estoy seguro lo continuarn haciendo durante la administracin Trump, han mantenido un control total de todo tipo de comunicacin electrnica, ya sea por telfono, ordenadores, internet, radio, televisin y cualquier otro equipo de comunicacin que pueda utilizarse.La American Civil Liberty Union, la prensa establecida y las organizaciones de carcter liberal que luchan por el respeto a los Derechos Humanos y el respeto a la privacidad del ciudadano, han protestado en infinidad de veces por este tipo de control ciberntico establecido por el gobierno estadounidense, sealando como principales agencias que ejercen ese control a la NSA, la CIA, el FBI, el Departamento de Defensa y otros.Este control controla las comunicaciones de todos los ciudadanos, estadounidenses y de otros pases, llmese Donald Trump, Michael Moore, Papi Ortiz, ngela Merkel (que ya protest por esto), Noam Chomsky o Evo Morales. Recuerdan que se tenan todas las llamadas que Hillary haba efectuado por su celular y las comunicaciones que haba realizado por su cuenta particular de correo. Esa informacin la dio la NSA o los rusos? Se supone que las comunicaciones del presidente y los miembros del gabinete no pasen por este procedimiento, pero las de Hillary, Secretario de Estado, estaban.Los representantes de las agencias de inteligencia y contrainteligencia que realizan este trabajo, no pueden admitir que se est realizando, pues el mismo es TOTALMENTE ILEGAL y es una seria violacin de los Derechos Humanos, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los pases del mundo.Desde hace muchos aos, Estados Unidos, con un nmero selecto de aliados tiene en funcionamiento el SISTEMA ECHELON, que capta toda comunicacin que se transmita por va area, prcticamente todas, pues con la era de los satlites, hasta las comunicaciones de un barrio a otro cercano van por esa va, ya sea de celulares, computadoras, radio y otras. Esto se denomina INTELIGENCIA DE SEALES (SIGINT). Este sistema intercepta ms de tres mil millones de comunicaciones diarias, las que son analizadas utilizando un sistema de supercomputadoras que seala aquellas que sean de inters. Poner el nombre de una persona en el sistema, es suficiente para que todo lo que hable o enve por correo electrnico pase a ser analizado. Los analizadores de voces del sistema tambin funcionan con este objetivo.El sistema ECHELON cuenta con una serie de antenas parablicas en distintos pases del mundo para la captacin de seales de los satlites, tambin tiene equipos que pueden captar comunicaciones donde no intervengan los satlites, muchos de ellos utilizando el rayo lser proyectado contra una ventana de cristal, que hace de micrfono por las vibraciones que recibe. Estos equipos se sitan en las Embajadas, Consulados y viviendas de funcionarios diplomticos o agentes. Por ejemplo, uno de esos equipos situado en la Embajada de Estados Unidos en la Habana, tendra un campo de accin de dos a tres kilmetros, siempre y cuando no se interponga en el mismo algo que impida la llegada del rayo lser a su objetivo.El sistema PRISM que utiliza la informacin obtenida por ECHELON fue sacado a la luz pblica en junio del 2013, en que entre otros, el Washington Post alert sobre la violacin de la privacidad que este sistema promova, utilizando los datos de Google, Apple, Microsoft, Facebook, Tweet y otros ara la recopilacin de datos personales de los usuarios e ir crendole un expediente con sus antecedente, gustos, reacciones, hbitos de consumo, amistades, deportes favoritos y todo lo que tenga que ver con su vida particular.Para las comunicaciones que viajan por el cable submarino, existe una nave que pincha las mismas, para que no se escape nada. Como el cable se cambiar por otro de fibra ptica, ya est listo el submarino Jimmy Carter, que cost 1,500 millones de dlares, completamente habilitado para pinchar la fibra ptica.Dentro de las novedades tecnolgicas desarrolladas ltimamente para la intercepcin de llamadas telefnicas y mensajes computarizados se encuentra el equipo denominado STINGRAY que tiene el tamao de un maletn y funciona como una torre de telefona celular. Es un interceptor porttil que permite recibir la seal casi inmediatamente que la misma se produce, lo que representa una ventaja para los que est interceptando la misma.Existen dispositivos que pueden hacer que se active un telfono celular que su propietario tuvo la precaucin de apagar antes de entrar en una reunin, pero entr con el celular, que al ser activado, se convierte en un micrfono transmisor de todo lo que se hable en la misma.El da 8 de marzo, WikiLeaks difundi una serie de documentos sobre el ciberespionaje realiz por la CIA mediante los cuales se ofrecen detalles de un programa de hackeo de telfonos, ordenadores y televisores por parte de los servicios especiales estadounidenses, los que por medio de internet los convierte en micrfonos para espiar a sus usuarios. Estos documentos abarcan del 2013 al 2016.El llamado programa "Ao Cero" incluye toda una serie de armas informticas para poder hackear telfonos y dispositivos producidos por compaas estadounidenses, como los iPhone de Apple, el sistema Android de Google, el Windows de Microsoft o los televisores Samsung con conexin a Internet, que se convierten en micrfonos encubiertos a travs de los cuales espiar a sus usuarios. El mtodo de ataque a la televisin Samsung se dise, dice WikiLeaks, en cooperacin con Reino Unido. Y se plantea que al vender un televisor la empresa alerta sobre esta posibilidad.Las revelaciones de este martes, donde se publican documentos secretos de la CIA, de confirmarse, darn a Trump una buena base para insistir en que la agencia de inteligencia est plagada de soplones que no cuidan bien de la informacin confidencial y los mayores secretos de la nacin.Cualquier ciudadano estadounidense, incluyendo a Trump cuando todava no era presidente, e inclusive de otros pases del mundo, puede decir, sin equivocarse, que los servicios especiales estadounidenses le tienen intervenido el telfono y los otros medios de comunicacin con que realiza su actividad.Espero que despus de ser presidente le den otro tratamiento a su celular. (No estoy seguro de esto).Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/184012