Donald Trump y Oriente Medio

La primera reunin entre Vladmir Putin y Donald Trump se realizar en el Kremlin antes de julio, ha afirmado la presidenta del Senado ruso. El encuentro est precedido de declaraciones prometiendo restaurar las deterioradas relaciones entre ambos pases y sentarse a dialogar sobre asuntos relevantes como la lucha contra el terrorismo islamista en Siria e Irak.Pero el entendimiento parece estar muy lejos de la realidad. El lder de EEUU en conversaciones con el presidente turco Erdogan ha acordado actuar conjuntamente en los preparativos de la liberacin de la ciudad siria de Al Raqa, capital del Estado Islmico. Cabe recordar que el plan de la administracin Obama se bas en una estrecha colaboracin sobre el terreno con las milicias kurdas sirias consideradas por Turqua como un grupo terrorista vinculado al Partido de los Trabajadores del Kurdistn.En Irak si podra ver la luz un pragmtico acuerdo entre las grandes potencias: Rusia y su aliado Irn colaborando con la coalicin internacional liderada por Occidente en las operaciones militares en Mosul y el resto del pas. Pero tambin aqu Trump ha mostrado su rechazo hacia el gobierno de Tehern. El presidente apuntaba en su cuenta de Twitter: "Irn rpidamente se apodera cada vez ms de Irak incluso despus de que Estados Unidos ha derrochado all tres billones de dlares. Hace mucho, obviamente".Las noticias que llegan de Bagdad confirman la creciente intensidad de las manifestaciones sadristas lideradas por el clrigo chi Muqtada al Sadr en contra de la corrupcin del gobierno del primer ministro al Abadi, protestas que pueden llegar a provocar la dimisin del hombre de confianza de Washington. Al Sadr se declara federalista y a pesar de haber estado varios aos exiliado en Irn asegura defender un proceso no violento junto con chies del sur y kurdos del norte para implementar reformas democrticas en su pas.El Ejecutivo de Trump est formado por polticos ultraconservadores, militares obsesionados con la amenaza iran y empresarios multimillonarios dispuestos a negociar con Mosc las sanciones econmicas impuestas a cambio de la devolucin de Crimea al gobierno reaccionario ucraniano. La xenofobia fue el espritu con que el presidente firm el decreto migratorio, decreto suspendido posteriormente por un juez federal, una especie de abracadabra para bloquear la entrada de refugiados procedentes de aquellos pases de Oriente Medio donde han sido desplazados por la violencia del Estado Islmico.La dimisin del Consejero de Seguridad Nacional de EEUU, el general Michael Flynn, ha significado la prdida del nico asesor rusfilo. Segn el FBI, existieron conversaciones entre Flynn y el embajador ruso en Washington para intentar levantar las sanciones que Barack Obama haba impuesto al pas europeo. Sin embargo la organizacin WikiLeaks afirma que el motivo de la dimisin es parte de una campaa para socavar la legitimidad del candidato electo orquestada por espas estadounidenses, los medios de comunicacin y las lites manejadas por los demcratas.El magnate republicano ha aadido a su yerno, Jared Kushner, en el grupo de asesores de la nueva administracin. Se trata de un acaudalado empresario inmobiliario, que entre otros cargos ostenta el de director de la Fundacin Kushner y desde la que habra donado decenas de miles de dlares a asentamientos ilegales en Cisjordania. Trump afirm que podra ser su mejor enviado a Oriente Medio para negociar en el conflicto palestino-israel. No sin motivos Benjamn Netanyahu declar en su reciente visita a la Casa Blanca: "Potenciemos la seguridad. Busquemos nuevas avenidas para la paz y llevemos la notable alianza entre Israel y Estados Unidos a alturas an ms elevadas".

