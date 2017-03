Ministerio del Interior permanece tomado por la Cumbre Agraria

REMAP

El 13 de mayo de 2014 la Cumbre Agraria acord con el Gobierno crear, por decreto, la Mesa nica Nacional (MUN) para tramitar exigencias que iniciaron con el paro agrario de 2013, el cual dej 12 manifestantes asesinados y 485 heridos por acciones de la Fuerza Pblica.Ver: A ustedes les va a pasar lo mismo / Documental sobre Paro AgrarioAl completarse casi 3 aos de negociaciones con el Gobierno, desde este mircoles la Cumbre Agraria decidi declararse en sesin permanente tom ndose las instalaciones del Ministerio del Interior, e informando que la accin es fruto del incumplimiento del Gobierno en la negociaciones y por el asesinato sistemtico de lderes sociales que suman, segn cifras de esta organizacin, 150 desde el 2016.Queremos denunciar que esta persecucin es sistemtica. Estamos en contra de las declaraciones del Gobierno que dice que no hay sistematicidad en estos asesinatos. S hay sistematicidad. Pensamos que hay la idea del exterminio del movimiento social, expres en rueda de prensa Marylen Serna, vocera de la Cumbre Agraria que se dirigi a la prensa este jueves.Para la Cumbre la responsabilidad del paramilitarismo en estos crmenes es un tema que el Gobierno niega y evade, constituyndose en otro de los motivos para la toma pacfica realizada al ministerio del Interior.Estamos reclamando del Gobierno que se reconozca la presencia, la existencia del paramilitarismo, y sobre todo la voluntad poltica para el desmonte de esas fuerzas paramilitares, exigi la vocera.Serna adems record que los asesinatos cometidos contra el movimiento social son producto del incumplimiento del Gobierno que no ha tomado medidas para proteger a los lderes sociales, tal como establece el decreto 870 que dio vida a la Mesa nica Nacional (MUN) para discutir ste y otros puntos.En el decreto 870 que firm la Cumbre en el 2014, hay un compromiso del Gobierno de haber garantas para las organizaciones de la Cumbre Agraria y para el movimiento social, un compromiso de proteccin, de poder dar posibilidades para el ejercicio de la poltica, de la movilizacin y de la negociacin. Este tambin es un punto importante de incumplimiento por parte del Gobierno.Actualmente la Cumbre Agraria centra la negociacin con el Gobierno en ocho puntos contenidos en el Pliego Unitario de Exigencias , puntos a negociar con el Gobierno donde, afirma Serna, no se ha abierto la discusin en temas que conllevan a transformaciones polticas para el campo.La Cumbre Agraria ha manifestado que permanecer en asamblea permanente en las instalaciones de Ministerio del Interior, hasta que el Gobierno enve funcionarios con poder de decisin, entre los que deberan estar el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro de Agricultura, Aurelio Irragori, para destrabar las negociones y generar acuerdos.Nosotros queremos una comisin de alto nivel del Gobierno que haga presencia en la Mesa, que firmemos unos acuerdos, y esos acuerdos se cumplan. Eso es lo que estamos reclamando, indic Serna, quien tambin aclar que el Gobierno deba hacer presencia el mircoles para negociar, pero dej a los voceros de la Cumbre esperando en las instalaciones del ministerio del Interior.