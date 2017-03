Cmo categorizar la geopoltica hoy? Trabajo productivo vs. trabajo improductivo

Introduccin

El concepto de trabajo productivo/improductivo es relevante para mejor entender la economa capitalista de hoy, al acentuarse la contradiccin existente entre la produccin y la apropiacin de valor excedente por el capital financiero, que conforme se expande presiona de manera exacerbada sobre la apropiacin y redistribucin del excedente. Lo anterior pone en creciente conflicto diferentes fracciones de capital que define el cuadro geopoltico de hoy.

La subsuncin real del trabajo por el capital exige, no slo la subordinacin del trabajo asalariado al capital dentro de la empresa, sino hoy en da en la actual fase de la globalizacin tambin de los trabajos y actividades efectuados en la totalidad de los espacios sociales.

Podra afirmarse incluso que la subsuncin real implica la subordinacin de la tecnologa, la cultura, la subjetividad, la poltica y las relaciones sociales en su conjunto, al ciclo del capital. La subsuncin del trabajo por el capital no es condicin suficiente para la generacin de plusvala. Si este capital no invierte en la economa real, es decir en trabajo productivo, este trabajo improductivo que emplea podr generar ganancia pero no plusvala.

Con la financiarizacin de la economa, la subsuncin real del trabajo al capital se ha dado cada vez ms en el mbito improductivo. En apariencia y medido por las ganancias el capital financiero pareciera incluso ms productivo que el capital industrial. Lo anterior no solo compromete el ciclo reproductivo del capital a nivel global sino provoca fuertes confrontaciones entre fracciones de capital, fenmeno a la vista hoy.

Con la globalizacin neoliberal ha dominado la poltica econmica que promueve la liberalizacin de los mercados en general y de los financieros en especial. El poder de los Estado-nacin para definir con independencia su poltica econmica dentro de un marco nacional, se ha visto reducido de forma drstica, primero en los pases perifricos en general y luego en la Unin Europea y en el rea del NAFTA en particular.

Es el paso del Estado-nacional al Estado-Regional-Continental. Es ms todava, durante la ltima dcada del siglo pasado, a partir de megafusiones y grandes adquisiciones, las transnacionales y los principales bancos financieros se transforman en Estados privados sin fronteras ni ciudadanos. Forman juntos y entrelazados un capital financiero globalizado que no da cuenta de nada a nadie ms all de sus mayores accionistas.

Se trata de la formacin de un capital financiero globalizado ms all del Estado-Regin-Continente que guerrea por ms reas de influencia para instaurar un orden global bajo su hegemona y procura subordinar incluso al Estado-Continente para dar paso a un nuevo Estado global total. Esta puja se est dando dentro de los propios EUA. Este Estado global sin fronteras ni ciudadanos consiste en las llamadas redes financieras globales, con su red de empresas transnacionales (ETNs) y cities financieras con su centro en Wall Street y la City de Londres.

El Continentalismo financiero de pas central est basado en su complejo industrial y militar, enfrentado histricamente al Continentalismo sovitico. Hoy encuentra mayores lmites geogrficos de inversin productiva aunque haya expandido su territorio geogrfico con NAFTA y otro tanto sucede con la Unin Europea. Ambos proyectos de Estado-Regin-Continente estn a la defensiva para no ser subordinado a la tendencia globalista.

Ambas fuerzas en pugna buscan estar por encima de los pueblos y de las naciones creando un mundo unipolar. La fuerza que constituye el mayor peligro para el retorno del nazismo (contrario a lo que divulgan hoy los grandes medios bajo su control) es el capital financiero globalista. Al tratar de estar por encima de todas las naciones incluyendo a EUA y sin respetar fronteras ni ciudadanos, es un sistema potencialmente totalitario, aunque hoy acusen a Trump de personalizar precisamente esta amenaza.

Hoy se escribe y habla ms del Estado profundo, pero es preciso saber que ese Estado est cada vez ms dividido ya que una fraccin del capital financiero de EUA est en conflicto con la otra. Es cada vez ms un secreto pblico que las Torres Gemelas eran el centro de operaciones del capital financiero globalista. Es preciso saber que un magnate en bienes races, firm el 24 de julio de 2001 un contrato de arrendamiento-compra del World Trade Center (WTC). El contrato se hizo seis semanas antes del ataque terrorista del 11 de setiembre. El banco J. P. Morgan Chase y las Autoridades del Puerto de Nueva York, ambos controlados por la familia Rockefeller (defensores Estado-Regional-Continental) negociaron el trato. Luego aseguraron fuertemente el complejo del WTC contra ataques terroristas.

Las prdidas a consecuencia de la cada de las Torres Gemelas superaran eventualmente las posibilidades de las empresas aseguradoras y de manera indirecta de Lloyds como empresa reaseguradora de ltima instancia. Es preciso saber que Lloyds es una de las empresas claves pertenecientes la dinasta Rothschild que encabeza a la fraccin dominante del capital financiero anglo-estadounidense globalizado con sede en Wall Street y el centro financiero (City) de Londres.

Esta fraccin, que rene las principales bancas de inversin del mundo con transnacionales como Cargill-Monsanto, Shell, etc., se hallaba ya en franca disputa con la fraccin financiera estadounidense que maneja sobre todo a la banca comercial de los EUA, fraccin que aspira conservar la hegemona de este pas en el mundo y para ello se sustenta fuertemente en el complejo industrial y militar de los EE.UU.

La lucha entre las dos fracciones del capital improductivo (como veremos) salt a la vista con ocasin del traspaso de la presidencia de la Reserva Federal, en febrero de 2006. En esa fecha Ben Bernanke asumi la presidencia. Con ello cambi la correlacin de fuerzas entre las dos fracciones de capital a favor del ncleo del poder financiero continental.

La poltica de alzas repetidas en las tasas de inters golpe de manera directa al sistema financiero. Lehman Brothers una de las mayores bancas financieras de inversin y parte de la red del Citigroup, (principal grupo del capital financiero anglo-estadounidense globalizado) no fue rescatada por el Estado sino, se cay el 15 de setiembre de 2008 al dejarlo caer para que as arrastrar a toda la banca de inversin.

La cada del Lehman Brothers guarda, entonces, relacin directa con la intencionalidad de desarticular la red financiera global. Meses antes ya haban cado el Bear Stearns (un banco de inversin global) y el Merryll Linch (otro banco de inversiones), que fueron adquiridos de inmediato a precios de ganga (10% de su valor) con el apoyo financiero de la Reserva Federal por el J.P. Morgan y el Bank of Amrica respectivamente, ambos parte del grupo opositor y conservador.

En la actualidad, los pases emergentes se articulan como el territorio por excelencia de la subsuncin real al capital productivo globalizado. Este proceso no fue llevado a cabo por el capital financiero-regional-continental, sino por el capital financiero globalizado. Signific la fragmentacin del proceso productivo, haciendo que muchos oficios desaparezcan o se mecanicen an ms y que emerjan empresas pequeas que producen segmentos particulares del producto final determinado.

El proceso es una cadena de subcontrataciones, donde en la cola proliferen los trabajadores autnomos, que lejos de tener un mayor control sobre el proceso productivo se encargan de segmentos particulares del producto final con tiempos de trabajo que, aunque ms flexibilizado, no manejan ellos mismos sino se subordinan cada vez ms directamente al capital (Vea, Azpillaga; de Miguel; Zallo; Las industrias culturales en la economa informacional; http://www.ehu.eus; 1999).

Sin embargo, a partir de la crisis financiero de 2008, el capital financiero globalizado se vuelve cada vez ms improductivo, especulativo y parasitario. En 2014 el conjunto de pases BRICS-ampliado-Multipolar que forman parte del G20, presentan, un esquema alternativo productivo a los dos esquemas transnacionales financieros unipolares que se han vuelto cada vez ms improductivos como veremos.

Este proyecto alternativo pasa a denominarse nueva arquitectura financiera-productiva BRICS-Multipolar, compuesto por un Banco de fomento y desarrollo, un Fondo de reservas monetarias de los Estados miembros y un sistema de compensacin de intercambios (CIPS) para comerciar en monedas propias. Este proyecto se concibe a partir de Bloques regionales continentales soberanos sin prdida de soberana nacional. Los pases se encuentran en varios esquemas de uniones aduaneras o reas de libre comercio. Conforman en conjunto un globalismo multipolar productivo en su desarrollo. Podemos mencionar: China-OCS, Rusia-Unin Aduanera Euroasitica, Brasil-Unasur- Celac, India-, Sudfrica-, Iran-Egipto-Siria.

Las contradicciones entre fuerzas de capital productivo e improductivo van al extremo con el nacionalismo industrialista de Trump cuya poltica choca frontalmente con el capital financiera global pero tambin tiene contradicciones con la oligarqua financiera continentalista. Es nuestra tesis que el nacionalismo industrialista antioligrquico tiene ms probabilidades de ser contenido o subsumido por el universalismo multipolar industrialista de los BRICS-Ampliado que por el capital financiero globalizado. He aqu el punto de partida de nuestro anlisis.

Conceptualizacin de trabajo productivo e improductivo

Una conclusin a sacar del Captulo VI-indito de Marx, es que la categora de trabajo productivo-improductivo se confunde con la de trabajo subsumido directamente al capital, ya sea a travs de la subsuncin formal o real. Marx trata de la categora trabajo productivo en varios lugares de su obra. Lo hace en diversos pasajes de los Grundrisse (cuadernos manuscritos de 1857-1858) y un estudio ms amplio sobre el tema aparece publicado como anexo en las Teoras de la plusvala (Libro primero), bajo el ttulo Productividad del capitalTrabajo productivo e improductivo. Tambin lo elabora, aunque no sea de manera expresa, a travs de su obra maestra El Capital.

Una pregunta que se puede hacer incluso a partir del Captulo VI-indito es: por qu la necesidad de dos expresiones diferentes para el mismo tema: trabajo productivo para el capital y trabajo productivo en general cuando parece importar es si es o no trabajo subsumido directamente al capital?

Para definir trabajo productivo visto por el contenido se hace abstraccin de la relacin social vigente, sea esta capitalista o no. Es preciso, entonces, abordar los conceptos de trabajo productivo e improductivo desde dos ngulos posibles: por la forma o relacin social existente y por su contenido. Trabajo productivo en general, o trabajo abstracto, es aquel trabajo que crea riqueza material o espiritual, es decir, valores de uso materiales o inmateriales, con abstraccin de las relaciones sociales.

Sin embargo, toda produccin humana se enmarca a la vez dentro de relaciones sociales (la forma) y estas hoy por hoy son ms que nunca capitalistas. Para mejor entender los conceptos de trabajo productivo e improductivo es importante vincular los conceptos con la teora de la reproduccin y la lgica reproductiva del capital a nivel de la totalidad.

Las relaciones capitalistas suponen ante todo relaciones mercantiles para su funcionamiento aunque no son idnticas a las ltimas. Con ello vara tambin el significado del trabajo productivo visto por la forma. Desde el punto de vista de una economa mercantil, el trabajo productivo es aquel que crea valores de cambio, o sea, aquellos valores de uso que en el mercado encuentran su equivalente, es decir, su valor de cambio. Aqu se excluyen entonces aquellos valores de uso que no se transformen en mercancas como suelen ser los productos y servicios resultado de trabajo domstico o voluntario. Dentro del marco de las relaciones capitalistas, el trabajo productivo se estrecha an ms todava al reducirse exclusivamente al trabajo que genera plusvala.

En ese contexto, el quehacer de los funcionarios del Estado es considerado improductivo ya que si bien sus ingresos entran en la contabilidad de una economa monetaria, su trabajo no se encuentra subsumido directamente al capital.

Tenemos la situacin aparentemente absurda que un mismo trabajo productivo por su contenido puede ser productivo o improductivo por su forma, segn la relacin social vigente, y vice versa. Una persona que trabaja como asalariado en una fbrica para hacer un producto (comida, bebida, zapatos, vestidos, etc.) es productiva desde todos los ngulos, pero si lo hace para venderlo por su cuenta ya no lo es para el capital y si solo lo hace para el consumo familiar, esta persona deja de ser productiva tambin desde el punto de vista del mercado.

Su trabajo solo es productivo desde la ptica del contenido, pero no se registra, ni se toma en cuenta en una economa de mercado. As el trabajo domstico y todo trabajo voluntario, al no ser contabilizados, no se observa que aumentan la productividad general del trabajo, desde la ptica del contenido.

Desde la ptica de las economas monetizadas, o sea, visto por la relacin social dominante, sin embargo, dichos trabajos no forman parte de la riqueza de las naciones, a pesar de medio siglo de crticas a las cuentas nacionales por las organizaciones en torno al tema de gnero.

Como las relaciones sociales se nos aparecen como relaciones naturales, el concepto de trabajo productivo visto por la forma dominante se nos aparece como concepto absoluto. Esto significa que aparece como forma y contenido a la vez. As tenemos que el trabajo improductivo por su contenido pero productivo por la forma, se nos aparece como productivo en trminos absolutos, es decir por forma y contenido. As se habla de subsuncin real al capital de toda forma de trabajo, sea este productivo o no por su contenido. Esto nos lleva a la identificacin necesaria del trabajo que solemos clasificar como improductivo desde el punto de vista del contenido. Es un tema generalmente mal comprendido pero muy importante por las implicaciones geopolticas de hoy.

La comercializacin es una actividad improductiva al referirse a la transferencia estrictamente formal de (ttulos de) propiedad. Esta transferencia formal por ms til que sea, es improductivo, ya que por s sola no genera valor de uso alguno. Los trabajos relacionados al transporte o bodegaje son trabajos que se realizan, muy a menudo por el mismo capital comercial, pero no forman parte del traspaso formal de mercancas. Estas actividades existen independientemente de la relacin social y, por tanto, se refieren al contenido de la produccin. Son productivos por su contenido, aunque a menudo son realizados por el mismo capital comercial.

El acto de compra y venta de un inmueble y el trabajo notarial que implica no incrementan la riqueza ni en un tomo, por ms veces que se venda y vuelve a transferirse. Esta transaccin podr generar ganancias jugosas para el intermediario y el notario, a nivel social global, no hubo incremento de la riqueza social, sino una simple transferencia formal de la riqueza ya existente.

Para el capital individual podr ser ms productivo obtener sus ganancias en el comercio que en la esfera productiva. A nivel social global, sin embargo, no es trabajo productivo al no generar riqueza. Solo a partir de la lgica reproductiva del capital a nivel social global es posible comprender el carcter improductivo de un trabajo que realiza determinado capital. Con ello tambin se logra definir el carcter ficticio de un capital.

Desde el punto de vista del capital individual es productivo todo aquel trabajo que genere ganancia y realmente no le importa la clase de trabajo que sea. Lo anterior no significa que un trabajo improductivo por su contenido, no sea til ya que el comercio contribuye indirectamente a aumentar la riqueza a nivel de la sociedad en su conjunto.

El seguro en general y el seguro contra incendio, por ejemplo, significan la socializacin de prdidas individuales. Lo anterior permite que el proceso de reproduccin social no se vea obstruido. A nivel del capital individual que vende seguros, vender seguros contra incendios, podr ser una fuente de ganancia espectacular, sin embargo, visto por el contenido y a nivel social global, tratase de una prdida de riqueza.

La lotera, los casinos o las apuestas, significan una redistribucin de la riqueza ya existente y no aumentan la riqueza social en nada, solo re-distribuyan la existente. En materia de seguros y desde la ptica del contenido, como en el caso de un seguro de enfermedad o contra terremotos, por ejemplo, es ms eficaz la seguridad preventiva (como la salud pblica, o normativas de construccin) que la curativa.

Para el capital individual en cambio, resulta ser ms lucrativa la medicina curativa. Los seguros contra accidentes, incendios, etc. significan una cobertura de prdidas. El capital que se dedique a estas actividades podr obtener ganancias. En materia de seguros existe adems el reaseguramiento en cadena.

La pregunta que pide una respuesta es: de dnde se sale la ganancia al cubrir prdidas? El capital comercial, el bancario o de seguros, en si no son es productivos aunque se apropian de una parte de la plusvala generada en el sector productivo. Sin embargo al contribuir de modo indirecto a fomentar y agilizar el proceso de reproduccin de capital y riqueza real, su presencia tiende a aumentar la produccin de riqueza a nivel social global. En pocas palabras, el seguro al igual que el capital comercial y el capital a inters aumentan la productividad del trabajo mientras no se independicen del ciclo de reproduccin.

Trabajo productivo e improductivo en los servicios

Podramos llamar a la mercanca no material un servicio o mercanca-servicio. La mercanca-servicio se caracteriza como aquella cuyo consumo debe realizarse en el instante exacto de su produccin. Desde la ptica del contenido hay servicios productivos e improductivos.

El transporte es un servicio productivo y por el contenido se refleja en actividades de traslado de personas o materiales que no son inherentes a un modo de produccin determinado. La mercanca traslado se produce y se consume a la vez. Despus de haberse realizado no queda ninguna sustancia, pero la ausencia de una sustancia no determina su carcter productivo o improductivo visto por el contenido. As como el transporte hay una gran cantidad de servicios que son productivos por su contenido. Podemos mencionar los espectculos (el cine, teatro, conciertos, etc.), la diversin (los hoteles, restaurantes, actividades de recreacin, etc.), el deporte (el ftbol, bsquetbol, etc.) y muchos ms.

Desde el punto de vista de la forma, los trabajadores contratados por el capital para brindar estos servicios, a la vez son productivos por la forma. Es, por ejemplo, el caso de los jugadores profesionales de grandes clubes de futbol. Desde la ptica de la forma, los trabajadores del transporte pblico no son productivos para el capital al no generar ganancias. Solo lo son los trabajadores de las empresas privadas.

Tampoco lo son los jugadores de un club de futbol amateur, ni los actores de un teatro subsidiado por el Estado, etc.

La improductividad de un servicio (como el comercio), vista por su contenido, no se altera si es realizado por el propio empresario productivo, por asalariados contratados especficamente para ese tipo de operaciones o, por empresas especializadas en las tareas comerciales. Estas formas de capital surgen como formas funcionales autonomizadas: capital comercial, bancario, empresas de seguro, etc. separados del capital productivo y en conjunto aumentan la productividad general del trabajo. El trabajo no pagado de estos empleados, aunque no cree plusvala, le permite al capital apropiarse de plusvala generada en el mbito productivo, lo que para ese capital es la misma cosa.

La ganancia del capital improductivo sale de una deduccin de la plusvala producida por los trabajadores del sector productivo. Con ello queda claro que cuanto ms se desarrolle el capital improductivo por su contenido mayor ser tambin la presin sobre la redistribucin del plusvalor generado en la economa real. Mientras estos trabajos contribuyan a una reproduccin ampliada del capital y de la riqueza, aumenta tambin la productividad general de trabajo.

Una pregunta que siempre surge cuando se habla del capital improductivo (comercial, bancario o de los seguros), es si dichos trabajadores son explotados parecen ser trabajadores productivos como cualquier otro.

El trabajo no pagado de estos empleados, aunque no cree plusvala, le permite al capital individual improductivo (comercial, etc.) participar en la apropiacin de plusvala generada, a nivel de la sociedad en su conjunto. Para ese capital individual es la misma cosa obtener ganancia en una u otra actividad. Este trabajador es subsumido por el capital ya que no es pagado por su trabajo sino por el equivalente necesario para reproducir su fuerza de trabajo. Tratase de una subsuncin real del trabajo improductivo por el capital.

Trabajo vivo y materializado y su consumo improductivo

Si aceptamos que el trabajo relacionado con la forma social es considerado, por su contenido, trabajo improductivo lo es tanto el trabajo vivo como el materializado. El trabajo materializado en edificios, equipos, materia prima, etc. producido en un ciclo determinado e invertido en ciclos posteriores en esferas improductivas como el comercio, las finanzas o los seguros, es riqueza consumida improductivamente. Es riqueza extrada a la esfera de produccin e invertida en la esfera de circulacin, es decir en la relacin social inherente a ese modo de produccin.

Solo la visin burguesa, al considerar que las relaciones del mercado son relaciones naturales, absolutas y eternas, puede confundir esta forma social con el contenido, viendo trabajo productivo en todo aquel que genera ganancia, aunque no genere valor de uso o riqueza alguna.

Los edificios y la maquinaria producidos en un ciclo determinado y bajo relaciones capitalistas, son portadores de valor y plusvala que se realizan en la venta de los mismos. Son el resultado materializado de trabajo productivo bajo forma y contenido.

El producto social generado durante este ciclo incrementa la riqueza social existente. Aquella parte de la riqueza material consumida improductivamente en el siguiente ciclo (tambin llamado trabajo muerto), al destinarse aquellos edificios y equipos (ms precisamente los gastos relacionados con la depreciacin del capital fijo) en la esfera de circulacin, estos aparecen como riqueza sacrificada para fines no productivos.

Constituyen un consumo improductivo del producto y riqueza real generada en un ciclo anterior. Lo anterior no impide el carcter til de la actividad de circulacin para elevar el nivel de reproduccin del capital a nivel social global. Con una mejor circulacin de mercancas, ms pronto podr iniciarse el siguiente ciclo de produccin, es decir, aumenta la productividad del trabajo en general (Vea, Reinaldo Carcanholo, La categora marxista de trabajo productivo, Revista Economa y Desarrollo, La Habana, 2013).

Mientras no adquiere autonoma relativa, el capital de circulacin contribuye de manera indirecta al incremento de la reproduccin material a nivel social global En la medida que la esfera de circulacin sea funcional al mbito productivo, cuesta percibir su impacto distinto en el crecimiento econmico.

En tanto que se torne relativamente autnomo (en el caso de la especulacin con bienes y races por ejemplo) suele desarrollarse una burbuja especulativa que tarde o temprano colapsar. Esta autonoma relativa se ha dado precisamente en la era de la globalizacin que pareciera no tener lmites. Es ms, con la financierizacin de la economa, el trabajo improductivo procura subordinar al productivo y con ello adquiere relevancia geopoltica.

Del consumo improductivo al destructivo

El consumo destructivo de medios de consumo: prdida de productividad de trabajo por su contenido

Al incrementarse el desgaste fsico o moral de los valores de uso, disminuye la vida media de los valores de uso destinados al consumo duradero y aumenta la llamada propensin al consumo. Al disminuir la vida media de estos valores de uso se tiene que el trabajo necesario para producir una mercanca reducido por el desarrollo tecnolgico, ha de ser repetido con frecuencia creciente por haberse acortado la vida media de esos valores de uso. La riqueza producida, bajo forma de valor, aumenta a costa de la reduccin de la vida media de la riqueza como valor de uso. Tenemos que la riqueza producida y presente en la sociedad visto por su contenido e incrementada por el desarrollo tecnolgico, se ve reemplazada por el descenso de la vida media til de los valores de uso.

En trminos de contenido hay que repetir la creacin de (casi) iguales valores de uso ya que su vida socialmente til se torna ms rpidamente obsoleta. Por el contenido la productividad del trabajo ha disminuido debido al incremento en la velocidad de la rotacin del capital. Por la forma en cambio, aumenta la productividad del trabajo, al aumentar la rotacin del capital, pues, en un mismo perodo de tiempo (generalmente un ao) aumenta la creacin de riqueza en trminos de valor. Una mayor rotacin del capital significa una mayor realizacin de valor y plusvala en un tiempo determinado, o sea una mayor productividad general del trabajo visto por la forma.

Con la obsolescencia programada, las cualidades de contenido de un producto tienden a supeditarse a las posibilidades de su valorizacin. Hay diferentes modalidades para que los valores de uso pierdan su vida til social antes de perder su vida til tcnica. El proceso de valorizacin puede ser repetido con productos sujetos a la moda, pues aunque la riqueza existente est an presente, socialmente ya no cuenta. La obsolescencia puede programarse tambin tcnicamente a partir de la falta de repuestos. La obsolescencia programada, sea la modalidad que sea, significa una prdida de productividad general del trabajo visto por el contenido, aunque visto por la forma sucede precisamente lo contrario.

Esta subordinacin del valor de uso al de cambio va an ms lejos. Conforme se desarrolla la sociedad de consumo, el valor de uso de todo lo que se produce se deriva cada vez ms exclusivamente dentro de los lmites que se manifiesta como valor de cambio. En la medida en que se logra vender un artculo (sea este lo que sea), al venderse o valorizarse se comprueba su utilidad ante los ojos del mercado.

Las necesidades desde entonces ya no son definidas por el sujeto individual y menos an por el sujeto colectivo, es el propio capital que genera deseos artificiales que se aparten de las necesidades reales de las mayoras. Por ms intil o nocivo que sea un valor de uso, el solo hecho que se venda compruebe haberse valorizado y entra en la Riqueza de las Naciones. Aqu realmente llegamos al fetichismo puro de la mercanca.

En el capitalismo tardo, el valor de cambio resulta cada vez ms ser testimonio nico del valor de uso. Justamente gracias a su superior posicin tecnolgica, el capital monoplico puede permitirse el lujo de producir productos que a la vez son intiles, baratos y poco duraderos. Son productos cuya utilidad solo consiste en haberlos logrado colocar mediante otro trabajo improductivo desde la ptica del contenido: la publicidad. Bajo esta lgica las necesidades parecen infinitas. As el capital monoplico expande su mercado no solo en el espacio (nuevos mercados geogrficos), en el tiempo (mayor rotacin de capital al acortarse la vida media de los valores de uso) sino tambin por la creacin de deseos mediante la publicidad. Es aqu donde podamos hablar de la subsuncin del consumidor al capital. Desde la ptica del contenido y de la vida misma, es una economa de derroche. Desde la ptica de la forma, sin embargo, aumenta la riqueza de una manera considerable.

Esta acelerada valorizacin del capital significa una espiral de despilfarro de riqueza material (desechos) y de recursos naturales (saqueo). La permanente acumulacin mediante la realizacin cada vez ms agresiva de valor significa un consumo en forma de espiral de materias primas, es decir un asalto cada vez ms grande sobre la naturaleza. Sin embargo, mientras la riqueza natural se reproduce por s sola o resulta sustituible en el espacio o reemplazable por otra materia, esta destruccin visto por el contenido de la riqueza no significa prdida de valor y por lo tanto no entra como prdida en la contabilidad de una economa monetizada.

El despilfarro de recursos y la generacin de montaas de desechos que contaminan son prdidas visto por el contenido. El capital no los concibe como una prdida o destruccin de riqueza, sino como fuente importante del proceso de valorizacin. El capital concibe la naturaleza, al igual que a la poblacin, como simple factores externos de la economa.

La destruccin natural y el deterioro del medio ambiente y el deterioro de la salud de la poblacin, no se contabilizan en las cuentas nacionales. El mismo desarrollo econmico por la forma est acabando as con el contenido bsico de toda riqueza. En trminos de valor hay desarrollo, pero en trminos de contenido y desde la ptica del contenido y de la vida misma, suele haber cada vez ms destruccin de riqueza que produccin de la misma. Las cuentas nacionales, al hacer un balance entre la riqueza generada y la destruida, por el contenido, bien podran dar un balance negativo. La productividad general del trabajo visto por el contenido alcanzara, en otras palabras, valores negativos.

La regeneracin de los recursos naturales finitos o de recursos biticos requiere tiempos mucho ms largos que los impuestos por la reproduccin del capital, causando un desequilibrio cada vez ms grande entre ambos procesos de reproduccin. El desequilibrio entre ambos procesos de reproduccin conllevar al desarrollo sostenible del propio capital. La incapacidad de sustitucin de recursos naturales y las limitaciones de la reproduccin de la misma naturaleza, obligarn al capital, inevitablemente, a la conservacin de la primera. Es decir, tarde o temprano el contenido y valor de uso se impondrn sobre el valor de cambio y la relacin social o forma vigentes.

El consumo destructivo de medios de produccin y prdida de productividad de trabajo por la forma

El consumo de los medios de produccin tambin est sujeto a la tendencia de la obsolescencia programada. La misma lucha por la competencia conduce a la situacin de sustitucin cada vez ms rpida de los medios de produccin. Cuando la vida tcnica como valor de uso no se ha agotado an, los medios de produccin ya son sustituidos por otros que suele llamarse la tecnologa de punta del momento.

Desde el punto de vista del contenido ya podamos hablar de una prdida de productividad, al tiempo y visto por la forma, aumente ms bien la tasa de ganancia y con ello, la productividad del trabajo por la forma. La tendencia anterior ha dado un enorme impulso al capital productivo en la posguerra as como a los inventos tecnolgicos. El resultado ha sido que Investigacin y Desarrollo (I&D) se ha transformado en un sector productivo aparte.

Para conservar la capacidad de competencia por un tiempo, o sea debido a la relacin social existente, el conocimiento adquirido de I&D suele patentarse. Tener el patente significa vivir de la renta monoplica sobre el conocimiento. Es una forma improductiva y parasitaria de obtener una ganancia extraordinaria temporal. Es una renta improductiva.

Cada vez ms patentes suelen no tener aplicacin alguna en el mbito productivo. En tanto que los costos de I&D no encadenen con el mbito productivo, estas inversiones se tornan improductivas visto por la forma. A mediano plazo, la poltica de patentes no garantiza, en otras palabras, una tendencia duradera al realce de la tasa de ganancia. Con ello cada vez ms costos de I&D han de ser transferidos al producto o servicio, contribuyendo a la tendencial cada de la tasa de ganancia en los dems sectores productivos, bajando la productividad general de trabajo por la forma.

En los aos veinte del siglo XX, la vida media de las edificaciones era, segn datos estimados por Ernesto Mandel, de 50 aos para las fbricas e incluso de 100 para las granjas. La vida media de la maquinaria era de unos 30 aos. En 1965, la vida media de las edificaciones de las fbricas haba bajado a 35 aos y la maquinaria a valores oscilando entre 16 y 20 aos, segn el tipo de maquinaria. Sonders estima la vida media del capital fijo (maquinaria y edificios) de las corporaciones estadounidenses en 1960 en 21.3 aos, alcanzando su mnimo de 18.7 aos en 1981 para luego subir a 22.5 aos en 2012, es decir superando la vida media alcanzada en los aos sesenta.

Koji estimaba a partir de tasas de depreciacin que para el ao 2005 la vida media de las edificaciones de las fbricas en Japn era de 15.8 aos y la maquinaria robotizada menos de 10 aos, cifras bien por debajo de la media observada para EUA y Canad (Vea, Ernest Mandel, Het Laatkapitalisme, van Gennep, Amsterdam, pp182 y 183); Sonders, Corporate Americas capital equipment is getting seriously old (www.businessinsider.com, 30 de setiembre de 2014; Koji Nomura et. al., Asset service live and depreciation rates in Japan, www.cs.reitaku-u.ac.jp).

Podemos afirmar que a principios de los setenta la sustitucin tecnolgica lleg al lmite posible para aumentar e incluso sostener la tasa de ganancia en Occidente y primero que todo en EUA. El costo de depreciacin de capital fijo (maquinaria, edificios y hemos de incluir hoy I&D por unidad de valor de uso producido sube ms rpidamente que el ritmo con que baja costo, o tiempo de trabajo necesario, para producir un producto determinado.

Cuando a pesar de las inversiones en Investigacin y Desarrollo no se logra incrementar la productividad del trabajo, hablamos de la llamada paradoja de productividad del trabajo: a mayor innovacin tecnolgica menor crecimiento en los niveles de productividad del trabajo visto por forma y contenido. Hoy por hoy se observan computadores y robots en toda parte, menos en las estadsticas de la productividad del trabajo. La capacidad de reemplazo tecnolgico (el desarrollo de las fuerzas productivas) se manifiesta como un estorbo para aumentar la tasa de ganancia, es decir, para la propia relacin de produccin vigente.

Cuando los costos de Investigacin y Desarrollo no suelen incrementar la productividad del trabajo, estas inversiones se tornan improductivas, o sea, constituyen un costo falso de la produccin. El capital productivo se da a la fuga hacia pases donde an es posible sostener la tasa de ganancia en el mbito productivo.

Como consecuencia, el capital fijo residente en los pases centrales tiende a envejecerse. La transnacionalizacin del capital a partir del llamado outsourcing (doble deslocalizacin del capital- de un pas a otro- de las secciones de una empresa que producen respecto de las que ensamblan partes y piezas) no se dio, entonces, debido al aumento en el costo de la fuerza de trabajo, como suelen plantearlo las tesis neoliberales. La obsolescencia programada de la tecnologa empleada en las empresas ha contribuido ms al proceso de outsourcing que el propio aumento en el costo de la fuerza laboral. El discurso neoliberal solo habla del elevado costo laboral ya que polticamente no conviene sealar el otro.

Es en este contexto que surgen la Unin Europea y el NAFTA al otro lado, crendose Estados-Regionales- Continentales que incorporan mano de obra barata dentro de sus propios fronteras, con la diferencia que la UE no limita la libre circulacin de fuerza de trabajo y el NAFTA si lo hace. Paralelo a esto se desarrolla el capital financiero globalizado que invierte sin lmites de fronteras ni compromisos con ciudadanos, creando su propia estructura por encima de las naciones. Es un Estado-Global en proyecto (Estado-Red Global de Cities Financieras) con su centro en las Cities de Wall Street y Londres, pero tambin presentes en Hong Kong, Bombay, Buenos Aires, Sao Paolo, etc. Los pases en donde ms invierten son los llamados pases emergentes.

En la actualidad los BRICS-Ampliado, como conjunto, se vislumbran como paises emergentes con China como el nuevo milagro econmico. China aparece como actual taller del mundo que triunfar como el nuevo lder mundial capitalista. Sin embargo, se repite la historia de Japn de hace unas dcadas. De acuerdo con las estadsticas oficiales, la tasa de inversin de China en 2009 fue de casi 50% del PIB.

Colocar ese capital fijo exclusivamente en la ampliacin y diversificacin de la economa real es insostenible. Las inversiones en aos ms recientes se orientan cada vez ms en aumentar la rotacin del capital fijo y menos hacia la expansin de plantas industriales. Gaulard estima que la intensidad del uso de capital fijo ms que se duplic en el perodo de 1980-84 a 1990-94 y ms que se quintuplic entre las primeras fechas a 2000-204. Con ello la tasa de ganancia adquiri su mximo en 1991 oscilando unos aos alrededor de ello para luego, entrando al nuevo milenio, mostrar una tendencia a la baja (Vase Mylne Gaulard, Los problemas de sobreacumulacin en China, ISTOM, Paris, www.revistaeconomacritica.org, marzo de 2011).

La tendencia a la baja de la tasa de ganancia en el mbito productivo en China no solo se est dando a partir de una veloz sustitucin del capital fijo. A esto le agregamos un costo ascendiente en Investigacin y Desarrollo y el encarecimiento de la mano de obra. En el ao 2013 no menos de 629 mil patentes fueron publicados en China, 200 mil ms de lo que public EUA en el mismo ao.

El desarrollo tecnolgico en China demanda una fuerza de trabajo cada vez ms calificada. En 2014 haba 9.4 millones de estudiantes aplicando para la educacin superior en China y la poblacin en edad de estar en la educacin superior era de 150 millones de personas contra 32 millones en EUA. Ms del 20%, o sea 30 millones de jvenes (el doble de EEUU), estaban en un programa de educacin superior. La mayor inversin en la educacin de la fuerza de trabajo demanda su mejor conservacin. La mayor cobertura de la salud es consecuencia de este estado de desarrollo.

Debido a lo anterior, China oficialmente report en 2014 una tasa de crecimiento de 7%, la ms baja en 24 aos. Esta cifra, en la opinin de Kurt Cobb, es claramente sobreestimada. Cuando se observa la tasa de crecimiento de 3.8% en el consumo de electricidad, la tasa real de crecimiento econmico ha de ser ms baja al haber una estrecha correlacin entre ambos comportamientos.

Segn Bloomberg, el PIB de China, expresado en dlares, subi en un 4.25% durante el cuarto cuatrimestre de 2015. De ser as parece que las posibilidades de realizar una plusvala relativa a escala global estn agotndose. El nico modo de competir en la economa real ser, entonces, volver ms agresivamente a la plusvala absoluta. Lo anterior significa abaratar salarios, prolongar la jornada, de trabajo, desmantelar el rgimen de seguridad social y de las pensiones, etc. (Bloomberg, Chinas Other Growth Figure Is Flashing a Warning, 2 de marzo de 2016).

Debido a la aparente tendencia a la baja de la tasa de ganancia a nivel ms global, el capital se ve enfrentado a una creciente imposibilidad de reconectarse con el mbito productivo, sin que descienda la tasa de ganancia. Hasta en China el endeudamiento ha sido la receta para fomentar la demanda interna. El Banco Popular de China aplica hoy ya la misma poltica de comprar sus propios bonos para emitir dinero sin respaldo.

Es un hecho que el endeudamiento de China lleva ya varios aos aumentando a un ritmo ascendente. Entre noviembre de 2014 y octubre del ao 2015, el banco central chino rebaj seis veces los tipos de inters.

(Vea, Jeremy Warner, Negative interest rates put world on course for biggest mass default in history, www.investmentwatchblog.com , 14 de mayo de 2015 y Daniel Morley, China y la economa mundial en 2016, www.argentina.elmilitante.org , 17 de enero de 2016).

El consumo de medios de destruccin; prdida de productividad de trabajo por forma y contenido

Ante la tendencia a la baja de la tasa de ganancia en la economa real-civil, la economa de guerra constituye una alternativa y explica el tendencial desarrollo de un complejo industrial y militar a partir de la posguerra en EUA. Es aqu que se desarrolla el capital financiero estadounidense sustentado en el complejo industrial y militar. Lo anterior requiere la creciente vinculacin entre polticos y gran empresa.

El Estado sombra es liderada en esta poca por la dinasta Rockefeller con sus inversiones en el petrleo, la industria farmacutica, pero tambin en la aviacin y el complejo industrial y militar. Si se logra vender mejor un avin o barco para fines de defensa, que tales mercancas en la esfera civil, la realizacin de la plusvala extraordinaria es un hecho garantizado para este sector militar.

La importancia del Estado Profundo no solo es clave para vender los productos blicos al gobierno sino tambin para negociar el mejor precio posible de los mismos. De esta forma se garantice una tasa de ganancia extraordinaria en comparacin con la tasa media en la economa civil.

La demanda de armas es condicin necesaria para garantizar al menos la reproduccin simple del sector. Una reproduccin ampliada a su vez conlleva fcilmente a un mayor desarrollo en Investigacin y Desarrollo (I&D) de productos blicos que en la economa civil.

A fin de garantizar dicha reproduccin, es necesaria la generaracin de una demanda permanente de productos blicos. Ahora bien, la forma por excelencia de generar dicha demanda es la guerra ms o menos permanente, fenmeno inherente al capitalismo estadounidense. El trabajo en el complejo industrial y militar para la guerra, con la destruccin programada de vidas humanas, riqueza natural y material, este trabajo improductivo por el contenido se transforma en el sector ms productivo, visto por la forma, para dicho sector que tiende a abandonar su esfera civil.

Visto por el contenido, la venta de productos blicos y los medios de destruccin en general permiten en un ciclo determinado la realizacin de plusvala y ganancia. Durante ese ciclo fueron producidas mercancas que cuentan como riqueza real a nivel nacional. Incluso cuando los productos destructivos vendidos al Estado no sean consumidos destructivamente, es decir, sin usarlos en la guerra y por lo tanto, sin causar destruccin directa, en el ciclo econmico siguiente, estos productos guardados no contribuyen a la reproduccin ampliada del capital a nivel social global.

En un ciclo de produccin siguiente, dichas armas no figuran entre los medios de produccin para renovar o ampliar el capital fijo de la economa real ni entre los medios de consumo necesarios para volver a contratar la misma o ms fuerza de trabajo en dicha economa. Por su contenido, la riqueza o capital real generada en un ciclo, se transforma en capital o riqueza ficticia en el ciclo siguiente.

El desarrollo relativamente autnomo del capital en el complejo industrial y militar conlleva a la reproduccin limitada del capital a nivel social global a travs de diferentes ciclos de produccin. Su desarrollo hace declinar la tasa de inversin en la produccin civil que afecta al crecimiento econmico y, por ende, hace bajar la productividad general de trabajo por forma y contenido.

La reproduccin limitada no se manifiesta tan inmediatamente, sino podr manifestarse muchos aos despus. El consumo de trabajo muerto que reaparece en el ciclo siguiente en otro subproducto blico y as en cadena durante ciclos sucesivos y varios aos (eventualmente hasta una dcada), no significa otra cosa que acumulacin de capital y trabajo durante aos pero finalmente, al terminar el producto final (misiles, portaviones, etc.) este no encadena con la espiral de reproduccin de la economa como un todo.

La industria de defensa se transforma en un sector con aparente autonoma, pero su excesivo desarrollo impactar, en ltima instancia, negativamente sobre la reproduccin ampliada de la economa en su totalidad. La reproduccin ampliada del complejo industrial y militar significa el fomento de un creciente gasto falso para la sociedad en su conjunto. Al constituir el gasto de defensa un gasto falso, este s puede ser transferido a terceros, segn el grado de apertura de una economa.

En una economa cerrada la transferencia del gasto de defensa suele realizarse mediante el sistema tributario. Las grandes empresas vinculadas con el complejo industrial y militar pueden realizar sus ganancias (generalmente por encima de la media), mediante la compra ms o menos garantizada del material blico por el Estado.

El gasto que ello implica es transferido a los ciudadanos y las empresas ubicadas en la economa civil mediante el sistema tributario. Cuanto mayor el gasto de defensa y el desarrollo del complejo industrial y militar, mayor tambin la generacin de capital ficticio y ms limitada ser la reproduccin ampliada del capital real o civil y a la inversa. En este sentido hay que entender por qu pases con un reducido gasto de defensa en la postguerra como Japn y Alemania (al haber sido derrotados en la segunda guerra), han mostrado mayores tasas de crecimiento econmico que pases con un gasto militar relativamente fuerte como Estados Unidos y la URSS e incuso que Francia y Gran Bretaa.

En una economa abierta existe una modalidad de transferir los gastos improductivos de la economa de guerra a terceras naciones: mediante la exportacin de armas. La exportacin de armas significa para el pas productor, la realizacin de las mercancas producidas por el complejo industrial-militar sin que el Estado (y por ende, los ciudadanos y el capital invertido en la economa civil), tenga que asumir esa parte del gasto improductivo. Al trasladarse el gasto improductivo a naciones compradoras de armas, las ltimas asumen los efectos negativos de la reproduccin limitada. El pas exportador de armas obtiene los ingresos para importar los medios de produccin y de consumo necesarios para as poder mantener la reproduccin ampliada de la economa en su conjunto.

El pas que exporta las armas transforma de esta manera el capital ficticio (armas exportadas) en capital real (productos civiles importados) y el pas que exporta riqueza real lo hace a cambio de recibir riqueza ficticia. La reproduccin ampliada se ve menos frenada en el pas productor de armas y se transfiere una reproduccin ms limitada a terceras naciones que las importaron. Conforme EUA logre cierta posicin monoplica en la industria blica, ms poder de negociacin tendr el Estado incluso para mejorar su posicin de competencia en todas las esferas.

Lo anterior explica el gran inters por exportar armas a terceras naciones pero no todava su demanda. Una supuesta amenaza a escala internacional de las relaciones de produccin existentes, resulta una coyuntura favorable para la transferencia del gasto improductivo del complejo industrial militar a terceras naciones. Durante la guerra fra, la amenaza de la expansin del comunismo desde la Unin Sovitica constituy el mayor argumento para transferir el gasto de defensa a los aliados de EEUU.

En nombre de la defensa del mundo libre contra el peligro rojo se dio origen a la OTAN. Son precisamente los pases miembros de la OTAN los que en la posguerra garanticen una demanda significativa de productos blicos. Europa era la regin ms militarizada del mundo en esas primeras dcadas, hacia donde se destinaba ms del 50% del gasto militar a nivel mundial en la confrontacin este-oeste. Los pases con menos desarrollo en el complejo industrial-militar como Alemania, Japn, Blgica, Luxemburgo u Holanda, eran importadores netos hacia donde ms se transfiri dicho gasto militar.

Guerra fra y reproduccin limitada

La comprensin del ascenso y cada del socialismo real no es posible sin tomar en cuenta el concepto de trabajo productivo por su contenido, pues, desde la ptica del contenido, el gasto militar constituye un gasto improductivo tanto para el capitalismo como para el socialismo. En palabras ms concretas, la cada del socialismo real no se puede entender sin concebir el efecto de la carrera armamentista sobre la reproduccin limitada de la economa sovitica. Toda riqueza sacrificada para la economa de guerra significa un costo falso de la produccin. Es riqueza ficticia ya que es un costo que no vuelve a pagarse a s mismo en el prximo ciclo de produccin porque no retorna al proceso reproductivo sino que es extrado de l para, en el mejor de los casos, no ser usado nunca.

Este costo resta fuerza a la reproduccin ampliada de la riqueza real futura y, por ende, limitar el desarrollo de la economa civil. Los estantes vacos en la URSS han sido la ilustracin ms clara del fenmeno. Llevando ms all de cierto punto, habr un espiral econmico hacia abajo conllevando a la reproduccin limitada, afectando incluso la potencialidad de seguir produciendo armas. Si a partir de una reproduccin limitada se invirtiera en ms armas, la economa como un todo colapsara.

Cuanto ms cerrada sea una economa, ms difcil es, como vimos, la transferencia de este gasto improductivo a terceras naciones. Es cierto que en los aos setenta del siglo pasado la URSS export ms armamentos al llamado Tercer Mundo que los EUA. Esta ventaja desapareci en aos posteriores. En los ochentas, la capacidad de la URSS de transferir este gasto improductivo a terceras naciones era menor que para EUA.

Ahora bien, alrededor de 1980 el PIB de la Unin Sovitica se estimaba entre un tercio y la mitad del de los Estados Unidos. Los EUA gastaban en 1955 todava el doble en defensa de lo que gastaba la URSS para ser alcanzados en 1975 y superados por la ltima nacin a principios de los ochentas. A partir de lo anterior podamos concluir que, para poder mantenerse una carrera armamentista, la Unin Sovitica tena que gastar, en trminos relativos a su PIB, unas 2 a 3 veces de lo que EUA gastaba lo que significaba el camino acelerado a la reproduccin limitada de la economa sovitica.

El crecimiento econmico negativo y un aumento simultneo en el gasto de defensa en los aos ochenta, llev la URSS al abismo. En los ochentas, la economa sovitica efectivamente se encontraba en un ciclo vicioso hacia el derrumbe. En sntesis, la guerra fra, significaba para la URSS un auto-entierro econmico, social y poltico cada vez ms seguro. La conversin de la economa militar en civil se hizo necesaria. Aqu se explica la aparicin de Mijail Gorbachov con su poltica conocida como la perestroika.

La economa basada en el pesado complejo industrial y militar haba llevado a una fuerte centralizacin econmica, con la corrupcin que conlleva y a costa de los planes de desarrollo en las repblicas. Levantar la economa civil en las repblicas requera una mayor descentralizacin, autonoma y democratizacin. El resultado no esperado fue el fomento de nacionalismos en las repblicas, y con ello se dio su separacin del poder central. La cada del Muro de Berln fue el smbolo de esta desintegracin del bloque socialista.

Con la crisis del socialismo a finales del decenio de los ochenta, pareciera que el capitalismo era el nico sistema posible. Las grandes potencias en su conjunto, aunque sobre todo los EUA, se presentaron como gloriosos triunfadores de la Guerra Fra. Esta perspectiva, promovida por Francis Fukuyama, cerraba cualquier alternativa de desarrollo para los pases del Sur, e implic su subordinacin a un mundo unipolar. El Consenso de Washington somete los pases emergentes al fundamentalismo del mercado. Es el momento histrico de la formacin del Estado Continental EUA/NAFTA con el Tratado de Libre Comercio entre Canad EUA y Mxico y la Unin Europea como Estado Continental a partir del Tratado de Maastricht.

Fue muy simblico al celebrarse en noviembre de 2009 el vigsimo aniversario de la cada del Muro de Berln, que el expresidente sovitico Mijail Gorbachov se refiri a la cada de otro muro, esta vez en Nueva York (Wall Street). Aludiendo a la crisis financiera del ao 2008 y afirmaba que Estados Unidos necesitaba su propia Perestroika. Finalmente expres que Occidente (Unin Europea y EUA) se prepare ante su eventual desintegracin, que despus de Brexit y Trump ya no parece estar muy lejos de la realidad.

Capital ficticio o acumulacin sin trabajo

Breve definicin de capital ficticio

El capital se lanz al capital ficticio como remedio para contrarrestar la baja en la tasa de ganancia a soportar desde la dcada de los 70. Analizar el capital ficticio permite mejor caracterizar la etapa actual del capitalismo, al resaltar la contradiccin entre produccin y apropiacin de riqueza. Lo anterior no slo en cuanto a la relacin entre capital y trabajo, sino tambin entre las diversas fracciones del capital en relacin a la redistribucin del o disputa por el excedente-valor. Con el desarrollo del capital ficticio la suma total en valor del patrimonio del conjunto de los agentes de la economa, es decir, la riqueza patrimonial social, suele apartarse cada vez ms del valor total de las existencias de riqueza real capitalista.

El capital ficticio se refiere a aquella parte de la riqueza nominal o patrimonial, no constituida directamente por bienes reales que se comporta como capital rentista remunerado exclusivamente por los intereses.

A mediados de los aos 90, el volumen de sus operaciones financieras era de 25 veces el PIB mundial. En 2013 oficialmente ya era 70 veces y si incorporsemos al cmputo todos los flujos financieros que van por fuera de las bolsas de valores, los llamados mercados extraburstiles, el volumen sera de 250 veces el PIB mundial.

De estas operaciones no hay obligacin de rendir cuentas, ni a publicar sus estadsticas y han crecido exponencialmente durante la ltima dcada, segn el Banco de Basilea (BIS). Si entre 1998 y 2008 su valor se multiplic por cinco (50% anual), a partir de 2008, la tendencia ha se sido creciente, aumentando el riesgo de bancarrota o default para los tenedores de estos activos (Alejandro Inurrieta, Cerramos bancos y abramos indstrias, www.cafereggio.net, 17 de junio de 2013).

Es preciso anotar que el capital ficticio no es lo mismo que el capital a inters. El ltimo en si no es productivo aunque se apropia de una parte de la plusvala generada en el sector productivo y contribuye de modo indirecto a fomentar la riqueza real, es decir, tiende a aumentar la produccin del excedente as como la velocidad de reproduccin del ciclo del capital. En pocas palabras, aumenta la productividad del trabajo en general.

El capital financiero ficticio procura participar en la acumulacin sin necesidad de relacionarse siquiera con el factor trabajo, aunque lo anterior no implica que no contrate mano de obra. El capital ficticio no genera ninguna sustancia real porque no contribuye en nada a la produccin o la circulacin de riqueza, en el sentido de que no financia ni el capital productivo ni el comercial. Exige remuneracin pero no contribuye en nada a la produccin del excedente econmico, de plusvala. En otras palabras, el capital ficticio es un capital parasitario que no aumenta la productividad del trabajo en general.

La derogacin de la Ley Glass Steagall en 1995 borr la lnea entre banca de inversin y banca comercial lo que fue el motor por excelencia para el desarrollo del capital ficticio. La derogacin de la ley abri el camino para que los bancos estadounidenses emitan, negocien y creen mercados de acciones y deudas. La derogacin llev a permitir a las compaas de holding bancario que poseen una variedad de filiales por el mundo y cada cual con su balance independiente. Es la implementacin firme de la red global de Cities Financieras con su centro en Wall Street y Londres, pero con sus cities en Hong Kong, Bombay, Buenos Aires, Sao Paolo, etc.

Los grandes bancos servan no solo como proveedores de fondos a las empresas transnacionales en los pases emergentes y como comisionistas en el proceso de fusiones y adquisiciones, sino tambin operaban como agencias calificadoras. Como tal daban informacin sobre la capacidad de pago de deudas pblicas y privadas. Las propias obligaciones de los grandes bancos sirven como medio de cambio, ttulos que pueden ser negociados como dinero.

Carcanholo y Sabadini distinguen dos tipos de capital ficticio. El primer tipo de capital ficticio est, como ejemplo, constituido por acciones con valor igual al del patrimonio real de empresas productivas. El capital est dos veces representado, una vez en forma fsica y otra en forma ficticia. Lo llaman capital ficticio de tipo 1 por ser respaldado por capital real. Es real desde la ptica del capital individual que lo puede vender a fin de obtener riqueza real. Desde la ptica de la sociedad en su conjunto sin embargo es capital ficticio.

La valorizacin especulativa de las acciones, mediante la obtencin de un prstamo a tasa de inters cero, invertido luego en la compra de las acciones propias, constituye un incremento del volumen total del capital ficticio. Por detrs de l no hay ninguna sustancia real. Ese incremento lo llaman los autores de capital ficticio de tipo 2. As, y por extensin, clasifican diferentes valorizaciones especulativas de activos reales o mobiliarios como capital ficticio de tipo 2.

Con una reduccin especulativa del valor de activos, nos encontramos con una destruccin de capital ficticio. Marx tambin destaca que los ttulos de la deuda pblica constituyen capital ficticio, que hoy es ms importante que nunca. Los autores distinguen aqu tambin los tipos 1 y 2. Cuando los ttulos pblicos son emitidos para financiar inversiones reales, tales como carretera, puertos, puentes, tneles, ferrocarriles, edificios, se trata de capital ficticio de tipo 1.

En ltima instancia tratase emisiones que permiten una reproduccin ampliada de la riqueza real y por ende estimulan la productividad general del trabajo por su contenido. Al contrario, cuando el incremento de la deuda pblica ocurre en razn de gastos improductivos o gastos corrientes o an de transferencias, estamos frente a la creacin de un nuevo capital ficticio de tipo 2, ya que no habr nada sustancial despus de ese incremento de la deuda.

La geopoltica hoy: formas de capital ficticio en lucha

El capital financiero anglo-americano globalizado es una nueva forma de capital que necesita negar al estado-nacin del pas central (o estado-corporacin multinacional) como modo de organizar y producir el Estado del poder-valor. Es un Estado-Global (Estado-Red Global de Cities Financieras) con su centro en Wall Street y la City de Londres, pero presentes tambin en Hong Kong, Bombay, Buenos Aires, Sao Paolo, etc. Este capital est liderado por bancos como City Group (la mayor empresa de servicios financieros del mundo con sede en Nueva York), HSBC (la segunda de estas empresas, con sede en Londres), Lloyds (el principal mercado de seguros y reaseguramientos, con sede en Londres) y Barclays (la cuarta mayor compaa de servicios financieros, con sede igualmente en Londres).

La red financiera internacional de la Gran Banca Global Rothschild, que est detrs de HSBC y Lloyds Bank, y detrs de los ltimos aparecen empresas transnacionales como Cargill-Monsanto, Shell y Unilever. Es interesante saber que los Rothschild controlan adems los principales medios de comunicacin (CNN, BBC, Reuters News, Associated Press, ABC, CBS, NBC, CNBC, y otros canales de televisin y diarios en todo el mundo). Son los opositores ms visibles del gobierno de Trump hoy en da. Es preciso saber asimismo que los Rothschild controlan la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la OTAN como su brazo armado, y que hay pocas naciones donde no controlan el banco central.

El aumento de las obligaciones de la banca financiera, permite al capital financiero global invertir directamente a travs de sus empresas transnacionales ubicadas en pases emergentes y primero que nada en China, para transformarlo en capital real. Es decir crean capital ficticio de tipo 1 a fin de transformarlo en capital productivo. Ya en 2007 un informe del Instituto McKinsey sealaba que los mercados financieros en las economas emergentes representaron ese ao la mitad del crecimiento del total de los activos financieros.

Como demuestra un reciente estudio de la OCDE el crecimiento global del PIB en la primera dcada del siglo XXI se debe ms a las inversiones en los pases emergentes que a las invertidas en economas avanzadas. Se destaca la transcendencia de las cuatro nuevas potencias (BRIC) que en su conjunto superaban la riqueza de los pases ms desarrollados de Occidente. China por si sola super la riqueza de Alemania en 2007, la de Japn en 2010 y superar la de los EUA en 2027.

El momento unipolar que sucedi a la bipolaridad propia de la guerra fra, entonces, no fue ms un episodio pasajero. La multipolaridad caracteriza las actuales relaciones de poder en el mundo (Vea, Instituto Espaol de Estudios Estratgicos, Las potencias emergentes hoy: hacia un nuevo orden mundial, www.ieee.es, marzo de 2011).

Para imponer un estado global es preciso acabar con la soberana de las naciones lo que significa a la vez una lucha contra el multipolarismo y el unipolarismo del capital financiero continental. Uno de las armas del capital financiero globalizado son los derivados: el capital ficticio tipo 2 por excelencia.

Los derivados son productos financieros que cubren el riesgo de un activo principal subyacente, el cual puede ser un bien fsico (oro, plata, cereales), un activo financiero como divisas o ttulos, o incluso una cartera de activos. Su desarrollo se da particularmente a partir de 1995, luego de legalizar la banca de inversin al derogar la Ley Glass Steagal. Su dinmica se dispara ms an a partir de 2009, con la ley Dodd Frank, que legaliza la emisin de dinero sin respaldo para financieras a la banca demasiado grande para quebrar.

El ejemplo ms sencillo y elemental de un producto derivado se desarroll con las deudas hipotecarias. Estas fueron revendidas en paquete por los grandes bancos de EUA y ofrecidas como nuevos productos financieros muy seguros a otros bancos en el mundo y as sucesivamente. Con ello se liberaba capital para una nueva ronda atrayendo gente cada vez menos solvente al tiempo que los bienes e inmuebles subieron sin cesar y de manera especulativa. Cuando subieron las tasas de inters a partir de 2006, estas deudas se tornaron impagables y explot la crisis inmobiliaria.

Los precios del activo subyacente (los inmuebles) se desplomaron al disminuir la demanda de casas, generando la destruccin de capital ficticio. Al peligrar la cada de los bancos demasiado grandes para quebrar, el Estado tuvo que intervenir para rescatar a la banca y asumir las prdidas del capital ficticio fallido. La deuda bancaria se transform en deuda pblica.

A partir de entonces entran de lleno los seguros contra el riesgo de impago de la deuda pblica: llamados Credit Default Swaps (CDS). Al haber salvado a los bancos demasiado grandes para dejarlos caer, estos mismos bancos comienzan a manipular la deuda pblica. Existe la Asociacin Internacional de Derivados y Seguros (ISDA).

Su objetivo es determinar cundo un estado tiene un problema de pago de la deuda, o si ms bien se encuentra en bancarrota o incapacidad total de pago (default en ingls). Cuando un pas se encuentra en bancarrota se aplicara el seguro (CDS) y los bancos que vendieron esos seguros tendran que pagar una indemnizacin. Los directivos y oficiales de la ISDA son representantes de los mayores bancos del mundo en general y de Wall Street y la City de Londres en particular. En vez de declarar un estado en bancarrota, sealan que ese pas tiene dificultades de pago a fin de poder imponer condicionamientos como la privatizacin de empresas estatales en beneficio de dichos bancos. Es una forma de acumulacin originaria en el siglo XXI.

Aqu entran los megabancos con sus agencias calificadoras de riesgo de pago. Si una agencia como Standard&Poors (la ms grande en el mundo) califica la capacidad de pago de la deuda de un pas hacia arriba (algo intermedio entre AAA y CCC), da seales de una mayor capacidad de pago y el pas obtendr con ms facilidad crdito.

La agencia calificadora recibe comisiones para ello. Si ms adelante seala que el pas est demasiado endeudado, la calificacin va hacia abajo. Las consecuencias sobre la tasa de inters son inmediatas. Para conseguir nuevos crditos el pas ha de pagar tasas de inters superiores. Las empresas calificadoras de riesgo tienen mrgenes de manipulacin de la capacidad de pago de la deuda. En su conjunto constituyen una palanca para la subordinacin de economas enteras al pequesimo club de capital financiero que controla ese proceso.

En la Unin Europea est la agencia calificadora Fitch y en EUA la Moodys como agencias menores. En 2010, el FMI acus estas agencias de calificacin de riesgo de contribuir involuntariamente a la inestabilidad financiera en el mundo. Se trata de una poltica de subordinacin de la economa real de pases enteros a la gran banca en la Unin Europea y en EUA pero sobre todo al capital financiero globalizado de Wall Street y la City de Londres.

En Wall Street existe cierta regulacin respecto a las rehipotecas. En la City de Londres no existe regulacin alguna y los bancos pueden rehipotecar las veces que lo deseen. Al rehipotecar la deuda de un gobierno la banca de inversiones da una seal de alerta. A partir de ah las calificadoras de riesgo suelen calificar hacia abajo la capacidad de pago de la deuda. Suben las tasas de inters y se complica an ms la capacidad de pago de dicha deuda.

La re-aseguracin del riesgo de una bancarrota o re-hipotecar dicho riesgo genera as una pirmide invertida de ttulos anclados, en ltima instancia, en una garanta: la riqueza real generada. En otras palabras, el peso del capital ficticio en la parte superior de la pirmide invertida se torna cada vez ms desmesurado en relacin con la economa real. El excedente a repartir entre una creciente cantidad de ttulos buitre, tiende a fraccionarse cada vez ms. Al disminuir los rendimientos disminuye tambin el inters de nuevos potenciales compradores para participar.

El capital financiero ficticio posee su propia lgica y puede demorar aos para que se manifieste su carcter improductivo y desastroso para la sociedad en su conjunto. Todo esto funciona como un esquema Ponzi: mientras se agrande la parte superior de la pirmide invertida (los nuevos compradores de ttulos) hay sostenibilidad. Conforme los pases emergentes como China comenzaron a mostrar tasas de crecimiento a la baja, el plusvalor a repartir tambin crece a menor ritmo.

El esquema Ponzi todava puede prolongarse en el tiempo al bajar las tasas de inters a valores negativos (-0% como viene haciendo la Fed despus de la crisis de 2008). Es pedir prestado sin costo alguno para seguir invirtiendo en ttulos. Todo indica que la destruccin de este capital ficticio no est lejos de suceder. Quien tiene en ese momento el control efectivo sobre la economa real no perder, pero quien se qued solo con el capital ficticio y particularmente derivados, bonos del Tesoro, etc. sufrir las prdidas.

Con el Brexit y las elecciones de EUA el capital financiero globalizado sufri un serio revs. El Globalismo Financiero es fuerte en el plano global pero dbil dentro de EUA y con el Brexit tambin se debilit en la UE. Ah s son fuertes el Continentalismo financiero conformado por las multinacionales que controlan el Nafta (EUA, Mxico y Canada) y la UE.

La poltica de Donald Trump se confronta con el globalismo financiero y tiene divergencias con el continentalismo financiero, pero no tiene otra opcin que establecer alianzas con el Continentalismo y con los Multipolarismos, tendencias que hemos abordado con mayor detalle en textos anteriores y que veremos en sntesis ms abajo.

Ahora ya no solo es exclusivamente una crisis financiera global (Septiembre de 2008) que luego se volvi crisis econmica global, sino que adems, con el nacionalismo anti-oligarqua financiera transnacional de Trump, la crisis se extiende y conmociona lo social, lo ideolgico-cultural, lo jurdico-institucional y tambin lo poltico institucional de partidos polticos apoyados en las corporaciones meditico financieras Global (con CNN/BBC/Al Jazzera/ Euronews/etc.) y Continental con (NewsCorpFox /Clarn/OGlobo/TV Azteca, etc.).

Como respuesta al capital ficticio parasitario que est acabando con la soberana de EUA, Trump introdujo un nacionalismo industrialista anti-oligarquas financieras. El capital financiero global no se ha quedado inmvil en EUA. La Reserva Federal (FED) estar bajo su control al menos hasta febrero de 2018. La Fed ya subi las tasas de inters das despus del triunfo de Trump y lo hace otra vez en marzo de 2017. La Fed considera que ahora es el momento para aumentar las tasas de inters con ms celeridad.

Se programaron dos aumentos ms para 2017 y se proyecta otros tres tanto en 2018 como en 2019. El gobierno de EUA gastar en este ao 400 mil millones de dlares en intereses por concepto de la deuda nacional. Si la tasa de inters subiese como programado, el servicio a la deuda por concepto de intereses sobrepasara un billn de dlares.

Est claro que Trump y sus apoyos en el Continentalismo financiero neoconservador y en el nacionalismo industrialista, tambin necesita aumentar la tasa de inters para atraer el crdito de todo el mundo. El alza en las tasas de inters que tuvo lugar en diciembre de 2016 y la perspectiva de otras ms ya orient el flujo de capital ficticio y especulativo hacia EUA, y esta vez ese capital pasar de la especulacin a la produccin. El reflujo tambin incluye el regreso de las inversiones de Empresas Transnacionales, para financiar su plan de reindustrializar EUA con nueva infraestructura y reposicionarlo como potencia industrial mundial.

Una acelerada alza en las tasas de inters, sin embargo, bien podr provocar el colapso financiero y la explotacin de todas las burbujas y de todo ese capital ficticio.

Sin duda la fraccin del capital financiero globalista y su red de medios de comunicacin en lnea atribuirn dicho colapso al fracaso de las polticas nacionalistas de Trump y presentaran al Estado global como su alternativa. As aparecen los megabancos como los salvadores de la depresin. Sin embargo, el da que Janet Yellen, la actual presidencia de la FED, acelere el aumento en las tasas de inters, Trump har la presin posible para frenarla y de ser necesario no esperara hasta febrero de 2018, para reemplazarla.

La fraccin financiera estadounidense conservadora unipolar y unilateral.

A la poltica de desmantelamiento de la soberana nacional se opone un fuerte bloque conservador dentro de los EE.UU. Estas fracciones conservadoras buscan perpetuar el viejo imperialismo del pas central y para ello promueven la estrategia de un unipolarismo unilateral, sustentado por el brazo fuerte del Pentgono y el complejo industrial y militar. Este bloque de poder cuenta con la fraccin financiera de J.P. Morgan (la primera banca comercial de los EUA), y el Bank of America (la segunda).

Luego est Goldman Sachs (uno de los mayores grupos de banca de inversin y valores del mundo). Este capital financiero depende de la sobrevivencia del dlar como moneda internacional de referencia, defendida por su complejo industrial y militar. Su proyecto es otro siglo americano con un mundo unipolar con bloques continentales de poder como la UE bajo su hegemona.

A este capital financiero pertenecen adems las grandes empresas multinacionales del imperio Rockefeller. El vnculo del complejo industrial y militar con el Chase Manhattan Bank, ahora fusionado en J.P. Morgan Chase, ha sido muy directo. As como los Rothschild manejan a la OTAN como su brazo armado, los Rockefeller trabajan con el Pentgono. El J.P. Morgan Chase controla la ESSO y Halliburton. El imperio petrolero de los Rockefeller se expresa adems a travs de empresas petroleras como Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco y Marathon Oil.

Los Rockefeller controlan asimismo grandes empresas farmacuticas, la constructora de aviones Boeing y las aerolneas United Airlines, Delta y Northwest Airlines. En trminos polticos la dinasta ha sido mejor representada por los republicanos.

Estas fuerzas conservadoras buscan mantener a toda costa la soberana y fortaleza del poder estadounidense como potencia hegemnica. Este proyecto poltico defiende el concepto de Estado-nacin-Estado-regin hegemnica con sus controles geogrficos. La debilidad y retraso en trminos econmicos de esta fraccin estadounidense de poder, ha sido compensada por su poder militar. La cada de las Torres Gemelas en 2001, as como la cada de Lehman Brothers provocada en 2008 fueron el medio para detener el avance de la fraccin del capital financiero global, que pretende acabar con la soberana nacional de los propios EUA.

Esta gran fraccin del capital financiero ha florecido mediante crecientes inversiones en el complejo industrial militar. Despus de la cada del Muro de Berln dichas inversiones se realizan, sobre todo, a partir de una deuda creciente en dlares, es decir a partir de otra forma de capital ficticio. En tanto que han logrado transferir su deuda, mediante los bonos del Tesoro, a terceras naciones que aceptaban dichos bonos (capital ficticio) a cambio de importaciones por EUA de riqueza real (productos y servicios en el mbito civil), los pases exportadores a EUA se quedan con ese capital ficticio.

El capital financiero Estado continental y unipolar ha tratado de mantener el control sobre el petrodlar a punta de guerras. Estas guerras se han dado sobre todo en Medio Oriente donde se concentre el negocio de petrleo en dlares. El petrodlar, sin embargo, sufre la competencia de la alianza entre Rusia (mayor productor de energa fsil) y China (mayor consumidor de dicha energa) ya que estos pases compran y venden el petrleo fuera del mbito del dlar. A este plan se integr Irn cuando dej de vender petrleo en dlares.

Debido a ello el pas fue sancionado. No se repiti el caso de Irak con Sadam Hussein por la potencia econmica y militar que resulta ser Irn. Las sanciones tuvieron adems un efecto contrario a lo esperado, ya que desde entonces Irn vendi ms petrleo hacia el Este de Asia y fuera del mbito del dlar. Con Rusia, China e Irn cada vez ms naciones de Eurasia dejaron de negociar el petrleo y gas en dlares.

Por lo anterior la fe en el petrodlar se vino hacia abajo. Al no ocupar ms dlares como moneda de cambio internacional, la posicin del dlar como moneda internacional de reserva queda afectada. La venta de bonos del Tesoro ha sido masiva en los ltimos aos. Las tenencias chinas de bonos del Tesoro (el mayor tenedor) han bajado desde su mximo en junio de 2014 en no menos de 25% (algo ms de un billn de dlares).

Al minar uno de los dos pilares del poder hegemnico de EUA (el dlar como moneda de referencia internacional) se acaba tambin el sostn militar. Cuando los bonos del Tesoro dejen de tener demanda tambin viene hacia abajo la capacidad de financiar el complejo industrial y militar. La poltica de Trump es aumentar la tasa de inters para poder elevar el gasto de defensa. Al exigir a los pases aliados de la OTAN que eleven su contribucin, se liberara presupuesto para invertir en el complejo industrial y militar (Vea, Wolf Richter, Foreign governments dump US Treasuries as never before, en www.wolfstreet.com, 9 de febrero de 2017).

Economa de guerra, Economa especulativa o Economa productiva

Los BRICS nacen como los pases emergentes con peso mundial, por volumen de poblacin, de materias primas y por ser territorio de deslocalizacin de los capitales financieros globales desde el ao 1995. Los BRICS expresan en su primer momento una relacin estratgica subordinada a los intereses financieros globalistas. Luego, cuando China no es aceptada como verdadero socio en el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscan agresivamente su propio espacio geopoltico.

Originalmente, el FMI haba propuesto en 2010 anunciar un cambio de moneda internacional en 2014 a partir de los Derechos Especiales de Giro (DEGs). Luego, bajo presin de los globalistas, se pospuso a una fecha a finales de 2015. El 11 de Agosto de 2015 en el FMI decidieron posponer una vez ms la inclusin del Yuan. La aceptacin del Yuan finalmente se dio el 30 de setiembre de 2016. Es el primer paso en firme para que el Yuan sea considerado como una moneda de reserva internacional.

A los BRICS los podemos caracterizar como proyecto estratgico no-financiero, como opcin estratgica desde los pases dependientes-subdesarrollados-perifricos-no alineados. Surge en el marco de la guerra financiera transnacional inter-imperialista. Es a partir de las decisiones del FMI que se pone de pie con un proyecto propio en confrontacin con los capitales financieros unipolares. El mundo dependiente-emergente se manifiesta como centro dominante de produccin y consumo de riqueza social, en sntesis, como el lugar donde impera el trabajo productivo y el capital real enfrentado a dos formas de capitales financieros unipolares basando su fuerza en el capital ficticio.

La presencia de Rusia y el acuerdo militar con China y otros pases de Asia, otorga mayor fuerza geopoltica disuasiva al proyecto BRICS-Ampliado. La propuesta cuenta con un Banco de Desarrollo y Fomento como con un Fondo de Compensacin entre los instrumentos ms importantes. Cuenta con un Banco Asitico de Inversiones en Infraestructura con su plan econmico-estratgico de la nueva Ruta comercial-industrial de la Seda (NRS). El proyecto de la Ruta de la Seda es una especie de keynesianismo/desarrollismo productivo a escala mundial. China y Rusia agregan, a su nueva arquitectura econmico-financiera y poltico estratgica, la nueva arquitectura econmica comercial y productiva.

El proyecto de la Ruta de Seda es una respuesta a la baja de la tasa de ganancia en los pases emergentes y primero que nada en China. China ya sufre la enfermedad japonesa que despus de ser el milagro econmico por dcadas, muestra tasas de crecimiento cada vez ms dbiles, pasando de cifras de dos dgitos a una tasa de 4% en el ao 2016 (como hemos sealado en Geopoltica de la crisis econmica mundial).

Tasas de crecimiento ms bajas son un reflejo de menores inversiones en capital fijo debido a una tasa de ganancia a la baja. Los perfiles de las tasas de ganancia micro y macroeconmicas son bastante similares, y bsicamente caracterizados por una tendencia a la baja en el largo plazo afirma Rmy Herrera. Se observan ligeras oscilaciones en la tendencia a la baja de la tasa de ganancia hasta la dcada 1990.

La tasa de ganancia a nivel micro en China contina su descenso en los aos 1990. En la segunda mitad de la dcada, despus de la derogacin de la Ley Glass Steagall, se observa una marcada recuperacin, hasta el ao 2008, para luego reanudar su tendencia a la baja (Vea, Rmy Herrera y Zgiming Long, Acumulacin del capital y ciclos en la economa china de 1952 a 2014: Dos mtodos de anlisis con tasas de ganancias industriales, Universidad de Paris, 2016).

Con la creacin del Banco de Inversiones e Infraestructura se logr obtener inversiones de muchos pases incluyendo las principales economas europeas a fin de darle vida al proyecto de la Ruta de Seda. Es un proyecto de corte desarrollista/keynesiano productivo a escala global.

Los ausentes ms llamativos en este proyecto han sido EUA y Japn. Con la llegada del gobierno de Trump y dada la decisin y necesidad de su gobierno de reindustrializar EUA, se abre la posibilidad y, en nuestra opinin, se da la necesidad que ambas naciones apunten a este desarrollo de proyectos de infraestructura a escala mundial.

Es interesante e importante saber que hay otra fuerza poltica que no hemos de subestimar para que salga adelante el proyecto Universal Multipolar de BRICS-Ampliado. Fines de febrero de 2017 el papa Francisco estuvo en comunicacin con China para abrir espacios para la iglesia catlica en China y pblicamente mencionaron la necesidad de un mundo ms igual y ms justo y la urgencia de una redistribucin de la riqueza mundial.

Estamos claros que China opera, al igual como todos los pases capitalistas, en la economa de mercado a nivel mundial, pero tampoco podemos dejar de un lado que tiene un gobierno central con fundamentos socialistas. El Vaticano del papa Francisco se alinea con China y el Proyecto Universal Multipolar de BRICS-Ampliado y comparte el proyecto de un Nuevo Orden Monetario en el cual el Yuan sea una moneda de reserva internacional anclada en oro. Hoy en da China es el principal poseedor de oro a nivel mundial, con ms de 20 toneladas en lingotes y muy a sorpresa de muchos, el Vaticano es el nmero dos. (Vea, Bill Holter, The world is about to be hung on a cross of gold, www.silverdoctors.com, 27 de febrero de 2017).

Hemos de sealar que tambin Rusia se encuentra en una posicin de fuerza ms all de su podero militar. Como gran productor de oro, las reservas internacionales rusas en oro han aumentado sin cesar. Rusia podr llegar a ser una fuerza importante en la definicin del precio del oro y no solo por sus reservas en oro. Pues, a pesar del colapso en el precio del petrleo, las finanzas del Estado ruso se encuentran en una posicin muy saludable al no contar con deuda externa. Todava en este ao, Rusia habr cancelado todas las deudas entabladas en el perodo sovitico.

Esto significa que el capital financiero unipolar no tendr ninguna capacidad de maniobra para subordinar al pas por la va econmica. De ah tambin la amenaza concreta de una confrontacin militar con Rusia si Clinton y los globalistas hubiesen ganado las elecciones. Rusia est en una posicin de atacar al dlar, si as lo deseara, comprando oro. (Vea, Alasdair Macleod, Will Russia attack the dollar by buying gold,www.silverdoctors.com, 26 de febrero de 2017).

Finalmente est cada vez ms claro que EUA no posee el oro que oficialmente afirma tener. De acuerdo a la documentacin que recibieron expertos como Koos Jansen en la materia de US Mint, (el organismo encargado de producir la moneda estadounidense) hace dcadas que no hay auditoras serias ni completas del stock de oro en bodega. Lo que queda claro de la pobre documentacin recibida es que US Mint ha hecho de todo para mantener la informacin fuera del dominio pblico.

Lo anterior no necesariamente significa que todo el oro hubiese desaparecido, pero una buena parte bien puede estar comprometido por una poltica de leasing. As, por ejemplo, Alemania ha recibido parte de su oro que no llevaban las marcas del caso. Obtuvieron lingotes sin marcas probablemente de otros tenedores con menos influencia.

Si la administracin Trump quisiera pasar al patrn oro muy probablemente ha de adquirir oro tambin mediante la poltica de leasing. Y quienes poseen el oro suficiente para poder prestarlo son China, el Vaticano, India y Rusia. Para poder definir el prximo sistema monetario internacional el poder real est en quien posee la riqueza real necesaria para anclar su moneda y no en quien ms posee riqueza ficticia para hacerlo. (Vea, Koos Jansen, US Mint releases New Fort Knox Audit Documentation, en www.silverdoctors.com, 27 de febrero de 2017 y Koos Jansen, 9 must see gold charts, www.silverdoctord.com, 2 de marzo de 2017).

Y la administracin Trump qu?

A principios de 2017, Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva federal afirm: Regresar hoy al patrn oro sera percibido como un acto de desesperacin. El capital financiero globalista efectivamente calificara esta decisin como un acto irresponsable. Sin embargo, seala Greenspan, si hubiramos tenido el patrn oro no estaramos en la misma situacin en la que nos encontramos hoy. Con el patrn oro, sigue, nunca hubiramos alcanzado esta situacin de endeudamiento extremo ya que el patrn oro no permite que la poltica fiscal se descarrile.

El retorno al patrn oro significara muy probablemente un colapso para los banksters de Wall Street y dejara sin poder al Estado Profundo en Washington. Este retorno, afirma Rory Hall, quien cita a Greenspan, transformara la economa norteamericana profundamente y entregara el poder democrtico de nuevo al pueblo, tema central de la campaa de Trump (Vea, Rory Hall, Why do all developed countries have gold reserves?, www.silverdoctors.com, 23 de febrero de 2017).

El desarrollo del capital financiero ficticio ha dado espacio para la guerra de clases desde arriba al prescindir del factor trabajo, pero al tener problemas cada vez ms serios para volver a la esfera productiva, una fraccin del capital financiero unipolar apunta cada vez ms agresivamente contra el otro. Conforme ha pasado el tiempo la guerra entre estos capitales financieros dentro del propio pas hegemnico. En medio de esta lucha llega Trump quien apuesta al capital productivo, buscando fortalecer la economa real de EEUU. El capital financiero globalista har todo lo posible para que Trump sea derrotado y su arma principal son las aceleradas alzas en las tasas de inters.

Lo anterior llevara el proyecto Trump a su derrota econmica. Su nica salida, en nuestra opinin, es apostar al multipolarismo productivo. Con la otra fraccin del capital financiero unipolar y conservador Trump ha hecho alianzas para poder sobrevivir en el poder, hecho que se refleja en la composicin de su gobierno.

La administracin Trump pretende reactivar el desarrollo de Estados Unidos rompiendo con el ideal de ser el primero. Para lograrlo no puede perder el tiempo, afirma Thierry Meyssan.

Se necesitarn aos para abrir las rutas de la seda, aunque su construccin ya est ampliamente iniciada. Por consiguiente, Estados Unidos no tiene tiempo para ponerse a renegociar los grandes tratados comerciales multilaterales ya existentes. Tiene que lograr sin demora acuerdos bilaterales para que los mega-contratos se apliquen de inmediato. Hay seales que Trump busca integrarse al Banco de Inversiones en Infraestructura para poder participar en el proyecto de la Ruta de la Seda (Vea, Thierry Meyssan, Los negocios contra la guerra, http://www.voltairenet.org, 14 de febrero de 2017).

La tesis de Trump de invertir un billn de dlares en infraestructura parece cuadrar con el desarrollismo/keynesianismo productivo a escala mundial de la Ruta de Seda en Eurasia. Con la participacin de la administracin Trump dicho proyecto alcanzara escala global. Esta salida probable significara un golpe mortal para el capital financiero globalizado. No queremos afirmar que es una salida segura, pero las oportunidades del proyecto Universal Multipolar van en aumento.

El peso de la geopoltica se traspasara de Occidente a Oriente, pero as se garantizara la sobrevivencia de EUA como gran nacin. En tanto que esas mega-inversiones en infraestructura se desarrollen habr creacin de capital real por unos cuantos aos hasta que terminen dichos proyectos financiados.

La gran pregunta, sin embargo, es si las mismas obras luego encadenarn con el proceso de reproduccin ampliada de la economa real. De no ser as, dichas inversiones se transformaran en capital ficticio. La productividad general del trabajo a escala global tendera a la baja a partir de entonces. No habra retorno posible a un alza en la tasa de ganancia ni a partir del multipolarismo productivo a escala global.

En tal caso estamos frente a una crisis sistmica y la transicin hacia una sociedad post-capitalista ser inevitable. Surge inmediatamente la pregunta sobre las alternativas. En trminos de trabajo productivo e improductivo creemos que con el descenso de la productividad general por la forma, nos encontramos en un perodo de transicin de una sociedad donde el trabajo productivo regulado por la forma, estar en un proceso de subordinacin al trabajo productivo visto por el contenido. Estamos ante la transicin hacia una racionalidad econmica donde el contenido se sobrepondr a la forma, es decir donde el valor de uso se sobrepondr al valor de cambio.

*Agradezco los aportes de Walter Formento para este artculo

Wim Dierckxsens es socilogo y economista holands, integrante del Observatorio de la Crisis.

Fuente: http://socialismo21.net/como-categorizar-la-geopolitica-hoy-trabajo-productivo-vs-trabajo-improductivo/