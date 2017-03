La inversin extranjera directa en Amrica Latina

Con polticas activas e integradas, los pases pueden sacar provecho de la Inversin Extranjera Directa (IED) para diversificar sus economas, potenciar la innovacin y responder a los desafos por venir. Sin embargo, es importante que todo el flujo de IED quede supeditado al estado de derecho y respete la soberana nacional, teniendo en cuenta que la IED debe tener un marco regulatorio especial, principalmente aquella que se dirige a sectores estratgicos del Estado como son el financiero, los recursos naturales, la energa, la electricidad, las telecomunicaciones, etc., por citar algunos de los ms importantes. Una vez cumplida esta premisa, la IED puede convertirse en un importante componente que ayude al desarrollo productivo nacional.

A pesar de su importancia como complemento a la inversin nacional y la labor del Estado para el desarrollo econmico, en el caso concreto de los pases latinoamericanos hemos observado como en los ltimos aos los flujos de IED han disminuido. Cules son los factores detrs de este resultado? La principal causa ha sido la recesin econmica global que ha desviado los flujos de inversiones hacia los pases desarrollados en desmedro de Amrica Latina. Con esto, tenemos que en el ao 2015, Amrica Latina recibi la Inversin Extranjera Directa ms baja del quinquenio.

Segn un informe de la CEPAL[1], el monto concreto de la IED que se dirigi a la regin en el ao 2015 fue de USD$179.100 millones, lo que represent un descenso respecto al ao precedente del 9,1%, y la peor suma registrada desde 2010. Este pobre desempeo se explica por diversas variables:

En primer lugar, la cada de la inversin en sectores vinculados a los recursos naturales, principalmente minera e hidrocarburos. En 2015, las entradas en estos sectores econmicos primarios perdieron relevancia debido al periodo decreciente en sus cotizaciones, lo que visiblemente afect la composicin sectorial de la IED de 2015 en la regin.

Otro de los factores que con ms fuerza incidi fue la ralentizacin del crecimiento econmico de los pases de la regin, sobre todo en Brasil, que actualmente atraviesa la peor recesin en 25 aos con una cada del PIB en 3,6% segn datos de Instituto de Geografa y Estadstica Brasileo (IEGB).

En este escenario, Amrica Latina y el Caribe han perdido protagonismo como receptores de IED. El descenso registrado en 2015 contrasta con el dinamismo observado a nivel global. En 2015 los flujos mundiales de IED aumentaron en un 36%, empujados por una intensa ola de fusiones y adquisiciones, sobre todo transfronterizas, focalizada en los pases desarrollados, en particular Estados Unidos.

A su vez, este pas se posicion como el principal inversor de la regin, responsable del 25,9% de los ingresos de IED, en tanto que a continuacin se ubicaron las inversiones desde los Pases Bajos y Espaa. Si bien, hay que tener en cuenta que la relevancia de los Pases Bajos en las estadsticas no corresponde necesariamente a la presencia de empresas neerlandesas en las economas latinoamericanas, ya que muchas empresas transnacionales establecen filiales en ese pas aprovechando sus ventajas fiscales, para luego invertir en terceros pases.

En conclusin, los efectos positivos de la Inversin Extranjera Directa pueden impulsar el desarrollo de las economas receptoras; en particular, pueden complementar el ahorro nacional mediante nuevos aportes de capital y estimular las transferencias de tecnologa y sistemas de gestin para la modernizacin productiva. Sin embargo, estos efectos no son automticos y pueden dar lugar a brechas entre las expectativas y los resultados obtenidos. A este respecto, la CEPAL reitera la necesidad de focalizarse en la calidad de la IED, en particular en su capacidad de aportar a la formacin del capital intangible de la economa local. He aqu el cuestionamiento sobre la posibilidad de que para gozar de estos beneficios depende de la formacin de la fuerza laboral, de la competitividad de la industria local y su capacidad para proveer a las empresas extranjeras, y de la existencia de un conglomerado asociado. En este sentido, el desafo est en que los pases receptores capten estos beneficios, ya que, de no mediar las condiciones necesarias, existe la posibilidad de que la empresa extranjera sea un enclave dentro del pas y que solo una fraccin nfima de sus beneficios se transfiera a la economa local.

