8M: La huelga mundial de mujeres y el creciente movimiento contra Donald Trump

Democracy Now!

El martes, la Estatua de la Libertad qued casi completamente a oscuras, un da despus de que el presidente Donald Trump firmara su nueva orden ejecutiva contra el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de seis pases de mayora musulmana, un decreto conocido como Prohibicin contra musulmanes 2.0. El apagn pareci tambin un presagio de lo que ocurrira al da siguiente, el Da Internacional de la Mujer, que este ao cont con la organizacin de la huelga Un da sin mujeres. La dama de la Libertad, que durante ms de 130 aos ha proclamado al mundo Dadme vuestros seres pobres y cansados / Dadme esas masas ansiosas de ser libres, desapareci, al menos por unas horas, del horizonte de la ciudad de Nueva York.El Da Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo desde hace ms de un siglo, pero el da de accin mundial de este ao tuvo un valor agregado de urgencia. Un hombre que fue filmado mientras alardeaba de cometer acoso sexual termin siendo el actual presidente de Estados Unidos.En una grabacin del programa Access Hollywood de 2005 que se hizo pblica el pasado mes de octubre, Trump le dice a Billy Bush, ex presentador de la cadena NBC: Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo Puedes hacer cualquier cosa. Agarrarlas por el chocho. Billy Bush perdi su trabajo a causa del escndalo, pero Trump fue electo presidente pocas semanas despus.Al otro da de la asuncin de mando de Trump, ms de cuatro millones de personas participaron en manifestaciones en todo Estados Unidos, en lo que quiz sea la mayor protesta poltica en la historia estadounidense. La Marcha de las Mujeres en Washington, por ejemplo, congreg una cantidad de gente tres veces mayor que la multitud que asisti a la ceremonia de asuncin de Trump el da anterior, lo que claramente enfureci al presidente.Dos das despus, Trump firm una orden ejecutiva que impuso una ley mordaza mundial que prohbe a Estados Unidos financiar a cualquier organizacin de salud que realice abortos o que incluso lo mencione como opcin. Trump tambin est presionando a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley republicano que tiene como objetivo derogar la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare. La ley dejara sin fondos a la organizacin Planned Parenthood, que brinda anualmente una amplia gama de servicios de salud a ms de dos millones y medio de mujeres estadounidenses. Solo el 3% de sus servicios estn vinculados al aborto, y los fondos federales no financian los abortos.Con manifestaciones en ms de 50 pases, la huelga de mujeres de este ao es la ms importante en la historia reciente. El sitio web de la organizacin seala: El 8 de marzo ser el comienzo de un nuevo movimiento feminista internacional que organice la resistencia no solamente contra Trump y sus polticas misginas, sino contra las condiciones que dieron lugar a Trump; concretamente, dcadas de desigualdad econmica, violencia racial y sexual, y guerras imperiales en el exterior.Esta misma semana, un documento filtrado revel que el Departamento de Seguridad Nacional est considerando una propuesta para separar a las madres refugiadas de sus hijos en caso de que sean capturados al cruzar la frontera entre Mxico y Estados Unidos.En un video realizado para dar difusin a la accin mundial del 8M, distintas personas declaran sus motivos para participar:Voy a hacer huelga el 8 de marzo porque creo que las mujeres deben tener libertad para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos... Voy a hacer huelga el 8 de marzo... por la igualdad salarial y de oportunidades... porque el trabajo de las mujeres hace posible el resto de los trabajos... y porque ya es hora que comencemos a valorar el trabajo de la mujer. Voy a hacer huelga el 8 de marzo... porque quiero sentirme libre cuando salgo, no valiente... porque las mujeres importan.Al despuntar el alba en Washington DC, en el Da Internacional de la Mujer, Donald Trump tuite: Tengo un enorme respeto hacia las mujeres y los numerosos papeles que desempean, que son vitales para la estructura de nuestra sociedad y nuestra economa. Esto proviene de un hombre que ha sido acusado de asalto y acoso sexual por al menos 15 mujeres, la mitad de ellas durante su reciente campaa electoral.Las mujeres del mundo, junto con los hombres que apoyan su lucha, juzgan a Trump por sus acciones, no por sus palabras. Estn comprometidas, estn enfurecidas y se estn organizando para abordar cada tema. Entre los carteles de las manifestaciones por el Da Internacional de la Mujer haba uno que deca: Nada de mordaza, nada de prohibicin, nada de muro. Otro deca: El lugar de la mujer es la revolucin. Todos los das, Trump afecta los pilares de los logros progresistas por los que tantas personas han luchado, han sido encarceladas e incluso han muerto a lo largo de ms de un siglo. Pero la resistencia est creciendo y brinda esperanzas en esta era de oscuridad.2017 Amy GoodmanTraduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected] Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/3/10/8m_la_huelga_mundial_de_mujeres