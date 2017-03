Banqueros al acecho

@FEGAGSG: Ese es el resultado del estado de propaganda en un pas de ignorantes. (Reaccin de Fidel Egas Grijalva, a travs de su cuenta de twitter, sobre el resultado de la Consulta Popular del 19 de febrero de 2017*)Esta afirmacin en redes sociales del banquero Fidel Egas tiene razn, porque al pueblo se lo ha mantenido en la ignorancia de lo que ocurra tras bastidores en el poder poltico desde la fundacin como Repblica.Cuando en el Ecuador del siglo XXI se dan seales de superar el subdesarrollo y su gente puede experimentar que la educacin y la salud por ejemplo, son derechos fundamentales, se cierne un peligro, la presencia de los banqueros que estn detrs del control del Estado.La pregunta que surge inmediatamente es: Cundo los banqueros han estados lejos del poder poltico?Una brevsima revisin de la historia del Ecuador, que naci como repblica en 1830, nos indica que la Asamblea Constituyente reunida en Quito en 1884, cre la moneda nacional, el Sucre y aqu cabe la siguiente pregunta Quines controlaban su circulacin?Si bien la Revolucin Alfarista logr grandes cambios en el orden poltico, social y de infraestructura, los grupos dominantes controlaban la economa, basta recordar la creacin de algunos bancos a inicios del siglo XX y sus acciones realizadas hasta mediados de los aos 20, cuando la Revolucin Juliana prcticamente evit que el Ecuador desaparezca.En la obra la Revolucin Juliana: nacin, ejrcito y bancocracia del historiador Juan J. Paz y Mio, se destaca que el movimiento juliano tiene que ser rescatado por la memoria histrica del Ecuador, por la trascendencia de sus reformas, destinadas a garantizar la existencia del Estado-Nacin, frente al rgimen antipatritico de la bancocracia de inicios de los aos 20.Rebeca Almeida, en su trabajo de tesis sobre la Misin Kemmerer en el Ecuador (FLACSO 1994), resea la situacin econmica del pas en la dcada de los aos 20 y la necesidad de crear un Banco Central el Ecuador, las luchas que entonces tuvieron que realizar personajes histricos como Victor Emilio Estrada, Luis Napolen Dillon y claro est la oficialidad de jvenes militares que participaron en la Revolucin Juliana. No debemos pasar por alto los reclamos de los trabajadores y la masacre del 15 de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil.Almeida seala que el Banco Comercial y Agrcola, uno de los bancos emisores de billetes, actuaba al margen de la ley, con emisiones inorgnicas socapadas por el propio Gobierno. Incluso el gerente general de esa institucin, Francisco Urbina Jado (hijo del Presidente general Jos Mara Urbina), habra sostenido que ante la necesidad de fundar un Banco de la Nacin, lo nico que habra que hacer es cambiar el rtulo de la puerta principal del Banco Comercial y Agrcola, porque ste ya es el Banco de la Nacin. Pero sus deseos no prosperaron y tuvo que ir a la crcel y pagar multas.De esta manera se demuestra cmo los banqueros estn cerca de las decisiones econmicas y polticas, porque su inters es nicamente el lucro.En dnde ms estn los desafueros de los banqueros? Considero que en la SUCRETIZACIN DE LA DEUDA EXTERNA.Oswaldo Hurtado Larrea en 1983, asumi la deuda externa que mantena el sector privado nacional, con la banca privada internacional, hecho que a todas luces fue un atraco al bolsillo de los ecuatorianos, porque todos afrontamos las minidevaluaciones, el incremento del precio de los combustibles y luego con el Gobierno de Febres Cordero se mantuvieron las medidas de ajuste, se liberaron las tasas de inters, se increment el precio del gas, se devalu la moneda en el 330% y se incrementaron las tarifas elctricas.Aqu cabe recordar el papel que cumpla la llamada Junta Monetaria que cre regulaciones y resoluciones que beneficiaban directamente a los banqueros, destacan algunas entidades como Filanbanco, Banco del Pacfico, Continental, de Guayaquil, Popular, La Previsora, Amazonas, del Azuay, de Cooperativas, Financiera del Sur. Los nombres vinculados a esas instituciones que sobresalen son Jaime Nebot, hermanos Isaas, Guillermo Laso entre otros.La sucretizacin de la deuda externa fue entonces otra accin de los banqueros contra el pueblo ecuatoriano.Cmo se comprueba que los banqueros han actuado en contra de la sociedad y han cuidado sus espaldas y se han beneficiado de las decisiones polticas?Una publicacin del diario El Telgrafo del 20 de julio de 2015, sac a luz las actas reservadas de la sesin de la Junta Monetaria del 19 y 20 de marzo de 1996.El reporte indica que entre las 16h40 del martes 19 y las 06h30 del mircoles 20 de marzo de 1996, los 16 miembros de la Junta Monetaria, presidida por Ana Luca Armijos, aprobaron un crdito subordinado de 485.400 millones de sucres en favor del Banco Continental. El argumento era que con esa accin se protegan los intereses de los depositantes, pero sabemos que ellos fueron los ltimos en beneficiarse.Ana Luca Armijos, presidenta de la Junta Monetaria. VOCALES: Ivn Andrade, Ministro de Finanzas; Marcela Proao, vocal designada por el Presidente Sixto Durn Balln; Alfonso Trujillo Bustamante, vocal principal en representacin de las Cmaras de Agricultura, Comercio, Industrias, Pequea Industria de la Costa y Galpagos; GUILLERMO LASSO MENDIETA, vocal en representacin de los bancos privados; Alfredo Gallegos, vocal suplente en representacin de las cmaras de agricultura. VOCALES CONSEJEROS: Mauro Intriago Dunn, Superintendente de Bancos; Pablo Crdova Cordero, Secretario de Planificacin; Augusto de la Torre, Gerente General del BCE.Este listado nos indica cmo la banca privada poda tomar las decisiones polticas porque el Gobierno estaba en las manos de ste grupo de poder. Nuevamente en evidencia el poder de los banqueros en este que fue el inicio del salvataje bancario. Ningn banquero perdi sus bienes, a pesar que se demostr la forma cmo usaban el dinero de los depositantes para comprar bonos de la deuda externa y venderla luego al mismo Estado. Un grueso manto de impunidad rodea el proceso de salvataje bancario.Vendr otro momento en el desafuero de la banca y ahora el dolor para los ecuatorianos fue muy dramtico porque perdieron no solo dinero, perdieron la vida, muchos de infartos, otros prefirieron el suicido y otros se consumieron lentamente hasta que la pena por el robo de los banqueros los llev a la tumba, no haban esperanzas y pareca que estuviramos condenados al olvido.Fue un 8 de marzo del 1999, hace 18 aos, cuando miles de cuenta habientes con impotencia presenciaron cmo el dinero honestamente trabajado quedaba prisionero en los bancos, mientras los banqueros fueron protegidos y el pueblo pagaba sus desaciertos.Luego, la dolarizacin nos quit la cuarta parte de nuestros recursos, de un solo tajo el dinero de los ecuatorianos perdi su valor y fue entonces que sali la solidaridad del pueblo porque fueron los migrantes los que nos mantuvieron varios aos. Paradoja cruel, los perjudicados por los grupos de poder salvando a su pas, va remesas, mientras los banqueros enviaban el dinero de sus ahorristas a parasos fiscales.Los banqueros en Ecuador han sido parte del desarrollo o del despojo? El candidato de Movimiento Pas, Lenin Moreno, plantea crear un Banco del Pueblo, los banqueros que estn al acecho de volver al control del poder poltico deben haber puesto el grito en el cielo y seguramente saldrn con respuestas iracundas que descalifiquen la propuesta.La poca de la bancocracia termin y aunque es necesario el servicio bancario es posible que su transformacin sirva a la gente y ahora eso tambin se juega en Ecuador, o vuelven los rabiosos banqueros a controlar el Gobierno o el pueblo se revela para generar cambios en el sistema financiero porque otro tipo de banca es posible.Que los banqueros estn inconformes es absolutamente comprensible, porque este pueblo que para ellos es ignorante, est dispuesto a pedirles cuentas, porque no estn claros los procesos de sucretizacin de la deuda, los prstamos vinculados, el salvataje bancario y la dolarizacin.Para que caiga el manto de impunidad hace falta profundizar el proceso vivido en estos diez primeros aos de transformacin social.En esta consulta popular la mayora de ecuatorianos vot S a la prohibicin de que funcionarios pblicos tengan cuentas en parasos fiscales.