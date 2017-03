La rusofobia oculta el mega negociado demcrata del uranio

Sputnik

(Lucas, 6, 41-42)Desde cundo Rusia es enemigo de Estados Unidos? Hace 16 aos en junio del 2001, durante una reunin en Eslovenia entre el presidente George W. Bush y su homlogo Vladmir Putin, el presidente norteamericano dijo "mir al hombre a los ojos, lo encontr muy directo y digno de confianza y me hice cierta idea de su alma". Diez aos despus, en 2011 algo pas con el alma de Putin en la percepcin del vicepresidente norteamericano Joe Biden, segn el semanario(21-07, 2014). Declar este lder del Partido Demcrata que al observar los ojos de Putin le haba dicho "Le estoy mirando a los ojos y creo que usted no tiene alma", a lo que Putin le haba contestado "nos entendemos".Y por lo visto, de verdad 'se entendieron' porque el embajador ruso Sergui Kisliak fue recibido ms de 20 veces en la Casa Blanca entre 2011 y 2016. La ltima vez, en setiembre 2016, el representante ruso estuvo reunido con uno de los principales asesores de Barack Obama, John Paul Holdren. Tambin los demcratas han sido asiduos visitantes de la Embajada rusa en Washington. Inclusive, tras asumir Donald Trump la presidencia, sus visitas se incrementaron de tal manera que el presupuesto de la embajada en febrero se excedi ampliamente pues a todos les gustaba uno que otro trago de vodka. El 27 de febrero de 2017, una numerosa delegacin de los lderes del Partido Demcrata visit al embajador, buscando datos sobre las relaciones de Trump con Putin y prometiendo que si Rusia ayudaba a los demcratas a deshacerse del actual presidente, las relaciones entre los dos pases mejoraran notablemente.Este juego de los demcratas con los rusos no es nada nuevo.inform el 2 de febrero de 1992 que el senador demcrata Edward 'Ted' Kennedy busc en los aos 1980 contactos con el Gobierno de la Unin Sovitica, e inclusive con la KGB, para no permitir la reeleccin de Ronald Reagan en 1984 y as parar su "poltica militarista". Segn Paul Kengor, el autor del libro 'The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism' (2006), el emisario de Ted Kennedy, John Tunney, hizo 15 viajes a la URSS y que "Ted Kennedy crea honestamente que era lo mejor para los intereses de EEUU porque pensaba que Reagan era peligroso".La historia reciente podra abrir muchas de sus pginas mostrando que los demcratas han buscado no solamente la ayuda, primero sovitica y despus, la de Rusia, para sus planes polticos, sino tambin hicieron buenos negocios con Rusia y uno de ellos era el negocio de uranio, considerado un activo estratgico con implicaciones para la seguridad nacional. Esto significa que cada tratado de este tipo tiene que ser aprobado por el Departamento de Estado, a cuyo cargo estuvo Hillary Clinton entre 2009 y 2013. Se sabe que Norteamrica dispone de 66 plantas nucleares todas construidas antes de 1977, cuyos 100 reactores producen el 20% de la electricidad en el pas. La quinta parte del uranio que extrae el pas en forma de una 'torta amarilla', que es una mezcla impura, est ubicado en el estado de Wyoming en un rancho de 35.000 acres que hasta 2009 era propiedad de la corporacin canadiense Uranium One, uno de los ms grandes productores de uranio en el mundo. En el 2009, la Corporacin Estatal de la Energa Nuclear de Rusia, Rosatom, empez a asumir gradualmente el control de Uranium One en Estados Unidos a travs de sus subsidiarias indirectas Uranium One Holding N.V. y JSC 'UI Group', logrando el acuerdo final en 2013 que tambin otorg a Rusia el 100% de las acciones de Uranium One en Kazajistn.​El 22 de enero de 2013, el medio ruso Pravda public el artculo 'La energa nuclear rusa conquista el mundo'. Posteriormente, The New York Times lanz un artculo de Jo Becker y Mike McIntire sobre el negocio de uranio que benefici a la Fundacin Clinton ('Cash flowed to Clinton Foundation amid Russian Uranium Deal', el 23 de abril de 2015). Segn el artculo de NYT, Rusia se convirti en el dominante proveedor de uranio para EEUU y est controlando la quinta parte de la capacidad productiva norteamericana de uranio. Estados Unidos est consumiendo 40 millones de libras de uranio, 20 millones de los cuales provienen de Rusia.Esta dependencia de Norteamrica del uranio ruso no es nada nuevo. Despus del colapso de la Unin Sovitica, Rusia se qued con dos millones de libras de uranio altamente enriquecido (HEU) utilizado para cabezas nucleares de bombas atmicas. En 1993, se firm el Programa de Megatones a Megavatios entre Mosc y Washington lo que signific la venta de combustible para unas 20.000 cabezas nucleares hasta 2013. Esto implica que las armas nucleares norteamericanas dependen tambin del uranio enriquecido ruso.En relacin a Uranium One Inc., adquirida por Rosatom por 2.800 millones de dlares para tener el control del 51% de las acciones de la compaa en EEUU, ya surgieron varias preguntas en las que est involucrada Hillary Clinton, quien como secretaria de Estado autoriz la venta de Uranium One a Rosatom. El periodista Peter Schweizer sugiere en su libro 'La historia no contada de cmo y por qu los Gobiernos extranjeros ayudaron a Bill y Hillary a enriquecerse' ('Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses helped make Bill and Hillary Rich'). En este libro indica que la familia Clinton y Rusia se habran beneficiado por esta transaccin del tipo 'pay-for play' (pagar-por jugar). De acuerdo con Schweizer, la transferencia de las reservas norteamericanas de uranio, considerado como un mineral vital para la seguridad nacional, fue realizada a cambio de 145 millones de dlares en donaciones a la Fundacin Clinton. Y lo curioso fue que el Comit de Inversiones Extranjeras en EEUU (CFIUS, por sus siglas en ingls) una entidad vigilante de los tratados que pueden perjudicar a la seguridad del pas aprob el negocio de uranio con Rosatom.Tambin en junio 2010, el mismo mes cuando Rosatom obtuvo el control del 51% de Uranium One, Bill Clinton fue invitado por el banco de inversiones ruso Renaissance Capital a Mosc donde recibi 500.000 dlares por su discurso. Parece que todo ha quedado en familia pues siete de los ejecutivos de Uranium One hicieron respetables donaciones a la Fundacin Clinton. Con este negocio, Rusia se convirti en el primer productor de uranio en el mundo. El autor del libro, 'La guerra ms fra: Cmo el comercio mundial de energa se escapa de la comprensin de Amrica' ('The Colder War: How the Global Energy Trade slipped from America' Grasp'), Marin Katusa, llam a este fenmeno como la "putinizacin del uranio". La dependencia de EEUU del uranio ruso alcanz el 50% y la de la Unin Europea es alrededor del 58%.Rusia est proyectando producir en el 2020 unos 64 millones de libras de uranio (40 millones en Rusia y 24 millones en Kazajistn, Uzbekistn y Mongolia). Esto significa que las armas nucleares norteamericanas sern cada vez ms dependientes del uranio de Rusia y en la misma situacin estarn sus socios belicosos de la OTAN. El investigador Marin Katusa considera tambin que el mismo proceso de 'putinizacin' est ocurriendo con el petrleo y el gas. Lo interesante es que el promotor de las marchas contra Donald Trump a base de las denuncias contra la intromisin de Putin en los asuntos internos del Gobierno norteamericano, el llamado representante de la 'izquierda' norteamericana, George Soros, est acomodndose, segn Marin Katusa, "para aprovecharse de la 'putinizacin' de los recursos energticos, viendo mayores oportunidades en el uranio, petrleo y gas para su fondo de cobertura (hedgefund)".Entonces, las amenazas de los demcratas norteamericanos a las que se est uniendo aparentemente Donald Trump para su sobrevivencia, la campaas rusofbicas de The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times anunciando la propagacin en EEUU del 'Trastorno Mental de Trump', que consiste en perder el contacto con la realidad, tratando de acomodarse con Putin, las amenazas de nuevas sanciones contra Rusia, la belicosidad verbal en crecimiento de la OTAN contra Rusia son actos desesperados de los globalizadores neoliberales que perdieron su enfrentamiento geoestratgico con Rusia y realmente no saben qu hacer. Sin embargo, se dan cuenta perfectamente que no estn en condiciones de lanzar una nueva guerra mundial.Lo nico que les queda para asegurar su supervivencia, no a base de sus dlares que estn imprimiendo sin lmites, sino a base de un dilogo con Rusia y por supuesto con China. Si tomamos en cuenta la descripcin del alma norteamericana hecha por el poeta britnico D. H. Lawrence (1885-1930): "El alma norteamericana es dura, aislada, estoica y es asesina. Nunca se ha derretido", va ser un proceso difcil para los estadounidenses, pero finalmente lo que manda no es la poltica, sino la economa que hace derretir hasta a las almas ms duras.Fuente: http://mundo.sputniknews.com/firmas/201703091067454061-amenaza-rusa-eeuu/