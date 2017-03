Cmo capt Steve Bannon el espritu rebelde de los EEUU

The Guardian / El Diario (Espaa)

Nuestro presidente multimillonario cuelga un retrato de Andrew Jackson en la pared, se escupe en las palmas de las manos y coge un mazo para golpear la ley Dodd-Frank. El retrato es del mayor enemigo de los bancos en toda la historia de los EEUU; pero, en realidad, se va a desregular otra vez el sistema bancario. Y esa yuxtaposicin descabellada simboliza casi todos los aspectos del populismo de derechas: hostilidad verbal contra las lites combinada con generosos favores gubernamentales a esas mismas lites.Stephen Bannon, consejero de Donald Trump, ofrece una combinacin an ms llamativa. Bannon es un antiguo ejecutivo de Goldman Sachs, y tambin es el producto de lo que elllama "una familia de trabajadores y sindicalistas demcratas" con un "concepto recalcitrante de la clase social o un sentimiento de amargura o traicin". Miembro fundador de la ofensiva y ultraconservadora web Breitbart, estuvo entre los arquitectos de la victoria electoral de Trump y se ha convertido en la mano derecha del poder. Pero no hay prcticamente nadie en Washington que entienda cmo lo ha conseguido.Permtanme que les sugiera una explicacin parcial de su xito: Bannon logr unir las dos mitades separadas de la indignacin populista estadounidense, la cultural y la econmica.Empecemos con la primera. En el ao 2014, durante una entrevista sobre la reciente crisis financiera, afirm: "El hecho de que nunca se haya pedido responsabilidades reales a los directivos de los bancos y los fondos de cobertura ha alimentado gran parte de la furia del movimiento Tea Party". Y es cierto. A m tambin me indigna que no se pidieran explicaciones a los financieros por sus muchos y evidentes errores ni por los posibles fraudes que pudieran cometer. Pero, si nos fijamos en los detalles que subyacen bajo la acusacin de Bannon, el asunto se vuelve algo borroso: cuatro aos antes, Bannon haba escrito, dirigido y producido un documental sobre la crisis financiera del 2008que intentaba exculpar explcitamente al neoliberalismo de aquel desastre colosal. Se acuerdan de la reduccin de normas bancarias que se llev a cabo durante los mandatos de Bill Clinton y George Bush? Se acuerdan de las desventuradas agencias regulatorias que acabaron llenas de antiguos directivos de bancos y ejecutivos de grupos de presin? Evidentemente, eso ya no importaba. Como deca uno de los muchos expertos del documental, "la desregulacin no es el problema". Y la primera frase que aparece en la parte trasera del CD promocional es igualmente tajante: "La crisis econmica actual no es un fracaso del capitalismo, sino un fracaso de la cultura".A qu cultura se refiere Bannon? A la cultura aventurera de los negociantes de Wall Street? A la cultura corrupta de los tasadores inmobiliarios y las agencias de calificacin? A la cultura de las hipotecas como medio para hacerse rico tan rpidamente como fuera posible? No, no y no. Se refiere a la contracultura de la dcada de 1960; a los pantalones de campana, los solos de batera y la marihuana. La desregulacin de los derivados no tiene nada que ver con los rescates y la crisis financiera. La culpa de todo la tienen esos chicos que se divertan en Woodstock en 1969.No es una broma; es el argumento de Bannon, que ilustra una y otra vez encon grabaciones de hace 40 aos donde se mezclan hippies que bailan y hacen el tonto, mercados burstiles donde se cuentan billetes, dibujos animados antiguos, casas desocupadas y tiburones de aspecto verdaderamente terrible para volver otra vez a los hippies felices.Se podra afirmar quees la transicin de las guerras culturales al trumpismo. El documental es un intento de unir las distintas hebras de la indignacin. Bannon nos est diciendo que las guerras culturales y la crisis financiera comparten el mismo villano: los malos valores que contaminaron supuestamente nuestra sociedad en la dcada de 1960. Las mismas fuerzas que convirtieron el cine y la msica pop en algo vulgar destrozaron despus la economa y nos dejaron sin sustento. Roger Kimball, de, lo expresa as: "Muchas de las cosas que acabamos de ver son una dramatizacin en el mundo real de ideas que se ensayaron y se volvieron populares en los aos sesenta y setenta. Y, en mi opinin, han funcionado como receta para el desastre en varios aspectos de lo ms concretos. Piensen en la crisis financiera. Los irresponsables prstamos de los bancos y el irresponsable comportamiento de muchos fondos de alto riesgo no son ms que una abdicacin de responsabilidad".En la lgica de Bannon, la dcada de 1960 empuj a los estadounidenses a la irresponsabilidad y la autocomplacencia; y como ahora, cincuenta aos despus, sufrimos una epidemia de irresponsabilidad y autocomplacencia, no hay duda de la culpa recae en los ciudadanos de aquella dcada distante. El pecado ya no es de las autoridades financieras del Gobierno de Bush, por ejemplo, sino de unos universitarios fumetas de los tiempos de la guerra de Vietnam.Desgraciadamente, el hecho de que algo tenga sentido moral no significa que sea cierto. Tomemos el fenmeno de los "ingresos declarados", tambin conocidos como "prstamos de mentirosos", el fraude que simboliza gran parte de lo que ha ido mal durante la ltima dcada. Peter Schweizer, autor dey uno de los expertos que aparece en el documental, echa la culpa de todo el asunto a Saul Alinsky, un escritor y agitador comunitario que falleci en 1972. Desde su punto de vista, Alinsky "aplauda a los activistas que mentan a sabiendas, y de ah se pasa a que los solicitantes de prstamos mintieran en sus solicitudes, las inmobiliarias mintieran a las aseguradoras con las hipotecas y las hipotecas se vendieran en Wall Street como si estuvieran completamente respaldadas. Una cadena de mentiras termina por socavar hasta el ms eficaz de los sistemas".Schweizer tiene razn al decir que los crditos basados en mentiras socavan el sistema. En el ao 2005, ya eran una parte gigantesca del mercado hipotecario. La historia de lo que pas es verdaderamente fascinante, y se han escrito muchos libros al respecto, pero el cineasta Bannon no se interes por ninguno; no se esforz por saber quin conceda esos crditos, qu tipo de casas queran comprar con ellos (mansiones de nuevos ricos?), quin los converta en valores burstiles y cmo es posible que las autoridades no hicieran nada por detener el proceso. Su documental lo pasa por alto y se limita a insinuar que el diablico Alinksy tuvo algo que ver. Pero eso no es historia: es una forma descarada de desplazar las responsabilidades.No obstante, Generation Zero tiene bastantes argumentos vlidos y algunos momentos buena. Es obvio que a su director le preocupan los trabajadores que se arruinaron por culpa de la recesin. Acusa correctamente al Partido Demcrata de haberse acostado con Wall Street en los noventa (aunque resta importancia a las hazaas amorosas de los republicanos) y comprende la connivencia del Gobierno con las altas finanzas; de hecho, una de sus fuentes describe acertadamente el sistema reflotado como "socialismo para los ricos y capitalismo para todos los dems", en una frase digna de un viejo radical de los sesenta, Bernie Sanders.tiene una supuesta enseanza moral: que tenemos que madurar y ser responsables de nuestros actos; pero, cuando lo vi, me qued sorprendido con lo profundamente irresponsable que es. Al margen de las viejas grabaciones de hippies y de una cita de la revista Time de 1969, Bannon ni siquiera intent precisar qu significaron o representaron "los sesenta". No entrevist a ninguno de los participantes ms destacados de aquellas juergas. Salt directamente a la crisis financiera, y el espectador se qued sin saber quines eran los hippies, si los deshonestos compradores de casas, los prestamistas chanchulleros o los inversores de Wall Street. Con qu tipo de hippies debamos acabar? No lo dijo.Bannon slo dijo que hubo algo horrible llamado "los sesenta", que cuatro dcadas ms tarde se produjo una terrible crisis financiera y que, como la primera es anterior a la segunda, fue causa de esta. Sin embargo, el documental no incluye prcticamente nada que explique esa afirmacin. En uno de sus momentos ms tpicos, Bannon nos muestra al republicano Hank Paulson (entonces secretario del Tesoro) mientras intenta detener desesperadamente la hemorragia monetaria de septiembre del ao 2008; y, justo despus, mete una grabacin de los Black Panthers durante una manifestacin de hace dcadas. Por qu? Dnde est la conexin? Insina que Paulson, un devoto de la iglesia de la Ciencia Cristiana, un abstemio que fue estrella del ftbol universitario, est secretamente relacionado con el radicalismo de los sesenta?Para empeorar las cosas,tambin tiene declaraciones de Dick Morris, un antiguo consejero presidencial que fue algo as como el Steve Bannon de Bill Clinton. Y esto es lo que dice el indignado Morris sobra la amenaza de una hiperinflacin, que los derechistas del 2010 daban por prcticamente segura: "La verdadera catstrofe llegar dentro de un ao, de ao y medio o de dos, cuando todo el dinero que la Reserva Federal est imprimiendo salga de su escondite y provoque una inflacin explosiva".La afirmacin ms disparatada del documental es, al mismo tiempo, la ms reveladora. Tras afirmar que la Historia tiene un patrn cclico que se repite constantemente,dice que crisis como la gran depresin y la II Guerra Mundial dieron paso a generaciones triunfantes y ambiciosas (piensen en el Levittown de alrededor de 1952) que cometieron el error de malcriar a sus hijos, quienes destrozaron la sociedad con su decadencia y narcisismo y provocaron que el ciclo se volviera a repetir. El vdeo promocional lo expresa as: "La Historia tiene cuatro fases. La crisis, la expansin, el despertar, el desenlace. La Historia se repite. Esta es la historia no contada del hundimiento financiero".La teora de Bannon es, en una palabra, ridcula; tan vaga, sentimental y fcil de desmentir que el espectador se pregunta por qu la incluira en el documental. Y entonces, lo comprendes. Incluy esa imitacin de marxismo porque casi es la nica forma de conseguir su objetivo: exculpar al capitalismo desregulado y culpar de la crisis financiera a las mismas fuerzas de las que se quejan desde hace aos los defensores de los valores familiares. Responsabilizar a los hippies de lo que hizo el archidesregulador Phil Gramm cuarenta aos despus y darle categora de teora histrica: la "cuarta fase", o cualquier tontera por el estilo. Y huelga decir que los seguidores de Bannon se lo creen. Para ellos, tiene todo el sentido del mundo.Hay algo gracioso en esa apestosa mezcolanza de exageraciones y alucinaciones: que, en trminos ms amplios, es cierta. Efectivamente, la contracultura tuvo algo que ver con el acelerado capitalismo moderno y con el giro a la derecha del Partido Demcrata. Es un asunto sobre el que he escrito bastante, desdeEs verdad que el Gobierno de Clinton se ali con Wall Street, y que dicha alianza puso al Partido Demcrata en una nueva y catastrfica direccin. Es verdad que la Bolsa ayud mucho a desindustrializar el pas, y que la desindustrializacin es sin duda terrible. Es verdad que los banqueros se salvaron en los aos 2008 y 2009 gracias a sus amigos del mundo de la poltica, en el acto ms indignante de este estpido siglo. Y tambin es verdad que el capitalismo moderno tiene una fuerte dosis de narcisismo, como demuestra el hombre para el que Bannon trabaja en la actualidad.reconoce la existencia de esos hechos indiscutibles, pero une los puntos con una enorme y serpenteante lnea de confusin y evasin de responsabilidades. Es una fantasa que slo busca exculpar a los culpables. Pero hay otra forma de juzgar la teora alternativa de Bannon y todos sus factores alternativos: usarla contra lo que dijo la lite demcrata por aquel entonces, es decir, casi nada.Los centristas del Partido Demcrata no quieren hablar de su alianza con Wall Street. Es algo as como un secreto vergonzante del que no se puede debatir con franqueza. Intenten preguntar a Obama, Geithner (ex secretario del Tesoro) o Holder (ex fiscal general) por qu fueron tan generosos con los banqueros y por qu se negaron a pedirles responsabilidades, y ya vern lo que dicen.Este es, en resumidas cuentas, el mtodo que utiliz la derecha para captar el espritu de rebelda en el periodo ms flagrantemente populista de nuestra poca. Quieren recuperarlo, progresistas? Pues empiecen por comprender su propia Historia.(Kansas, Estados Unidos) es un escritor y periodista estadounidense que ha escrito en importantes publicaciones como. Lo definen como un historiador de las ideas y la cultura y es, adems, un gran analista de las tendencias polticas de EEUU.Fuente: http://www.eldiario.es/autores/thomas_frank/