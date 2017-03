Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

Para poder criticar a Marx y a Hegel honestamente es preciso haber comprendido y entendido cabalmente lo que queran decir

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn, ex profesor, es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y Estado republicano.

***

Decas que te "gustara traer aqu a consideracin otros muchos pasajes de la misma obra". Hablamos de El Capital. Pues adelante, lo que pienses oportuno.

El deslumbrante paso en que Marx nos explica el paso de la "subsuncin formal a la subsuncin real del trabajo al capital, en el captulo XlV, por ejemplo. Una transformacin/subsuncin que nunca aparece en los libros de economa, ni tan siquiera en los que trabajan la sociologa y la historia de la materialidad econmica, o los cambios tecnolgicos. Una explicacin que parte de la nocin de aufhebung "subsuncin"- y que pone por delante las relaciones sociales. Una vez unas las nuevas relaciones sociales interhumanas se instauran, stas, desde esta nueva realidad, retroaccionan sobre todo el legado pasado y lo retransforman. Las relaciones sociales, no las fuerzas productivas y sus "evolucionismos seculares" a partir de instituciones ahistricas por ser transhistricas el "mercado"-, es lo que explica la historia del capitalismo. Y Marx suele ser acusado por esta argumentacin de argumentar post hoc, ergo propter hoc, y de ser culposo de hegelianismo. Cierto, y de aristotelismo: la polis, que es lo que nos permite vivir como seres humanos, es "anterior" a la aldea y la familia. Pero solo "lgicamente", esto es, y segn el significado que adquiere aqu "lgico", en la realidad operativa actual, en la medida en que el proyecto polis, su produccin y reproduccin, es el que orienta o dirige la actividad de la totalidad de los miembros de esa comunidad; porque Aristteles sabe y declara que, en el tiempo, stas fueron anteriores. Y tambin: "el acto es anterior a la potencia" y tambin "nos hacemos citaristas tocando la ctara y constructores de casas, construyendo casas". Una vez llegamos a este ltimo caso, que revela, al poner dos ejemplos, que estamos hablando de ontologa no de relaciones analticas entre predicados de x -para todo x del que se predica ser crculo, es un x del que se predica ser redondo, o se predica ser no cuadrado-, el razonamiento se nos hace de sentido comn y vemos que no cae en absoluto en la auto contradiccin eso de que el post hoc retroaccione y se ponga como fundamento, como propter hoc, de la nueva realidad emergente. Pero es que desde la lgica analtica que relaciona predicados entre s, no sujetos, no entidades, es imposible explicar la historicidad humana.

Y por supuesto, este paso de Marx es tambin filosfico.

Remarco lo que acabas de sealar: "desde la lgica analtica que relaciona predicados entre s, no sujetos, no entidades, es imposible explicar la historicidad humana". Me esperaba lo del Marx filsofo.

Y lo es tambin el estudio sobre los verdaderos orgenes del capital, que no tiene nada de econmicoO esa admirable definicin, que nunca veremos en ningn trabajo de ciencia econmica, pero que es la que explica la verdadera fundamentacin extraeconmica del mundo econmico capitalista, segn la cual el plusvalor es una creacin ex nihilo!... ex nihilo del capital: la fuerza de trabajo "Genera plusvalor , que le sonre al capitalista con todo el encanto cautivante de algo creado de la nada "frase que est en el captulo Vlll, y cuyo subrayado pongo yo. La disciplina econmica no puede trabajar intelectualmente en los fundamentos anteriores, ms all, de la realidad entitativa objeto de su estudio. Etctera.

En la obra de Marx hay mucha, mucha ciencia, y hay muchas ciencias. Su articulacin unitaria es la de un tratado de filosofa crtica, praxeolgica, de inspiracin hegeliana, tal como Marx, convicto, l mismo confiesa.

Vale, de acuerdo. "Mucha ciencia y muchas ciencias", un buen lema. Pero, y Althusser? Estaba la obra y su mala interpretacin, ese era el tema.

Bueno, una vez me he explicado sobre esto, creo que lo que puedo decir respecto de Althusser, y de todos los reduccionismos cientifistas de la obra filosfica de Marx, incluidos los que consideran a Marx un discpulo aventajado de Ricardo, lo dijo en su da mucho mejor que yo Edward Palmer Thompson.

Nada menos!

Althusser es la miseria de la teora.

El ttulo de su obra. Un poco fuerte en mi opinin.

Tambin el gran Romn Rosdolsky escribi cosas muy valiosas en este mismo sentido contra el cientifismo marxista anglosajn, en especial el de Joan Robinson. Puede verse el apndice dedicado a ella, dentro de la ltima parte, "Ensayos crticos" al final de la clebre, extraordinaria, obra de Rosdolsky, Gnesis y estructura de El Capital de Marx.

He hecho referencia a la nocin hegeliana de Wirlichkeit, que procede de Hegel, que se traduce como "realidad efectiva", y que procede de "wirken", en castellano, "acto" y que es la denominacin tcnica que Hegel da a la sociedad, al "espritu", intersubjetividad social organizada en actividad comn, intersubjetividad auto productora o auto creadora de s misma mediante su praxis elaborada en comn. Esta palabra tiene, adems, sus trastienda, claro: prioridad ontolgica de la realidad social, del nivel relacional de la realidad social, como generadora de la antropognesis y de la consciencia y la autoconsciencia. El "espritu" solo emerge y nos auto constituye, nos auto genera como seres humanos, cuando estamos en comunidad, y surge, se genera, como resultado de la interaccin en comunidad pero lo vamos a dejar aqu.

La terminologa hegeliana est empleada constantemente en toda la obra de Marx "abstracto", "concreto", "Realidad efectiva"- y no se puede entender la misma sin conocer el significado de tales trminos.

No hay duda sobre eso.

No hay duda. Por eso, para concluir con ello, deseo proponer al lector un pequeo ejercicio de bsqueda como ejemplo emprico de esto que digo, y de cmo, sin tener en cuenta el sentido de las palabras empleadas, los textos de Marx no nos son accesibles por entero. El lector puede repasar las Tesis sobre Feuerbach, que es un escrito muy breve de Marx, y contabilizar las veces que Marx usa la expresin que, en las buenas traducciones algunas-, aparece como "realidad efectiva", esa voz tan sumamente cargada de sentido especfico. Esta voz, y, en un caso, un derivado de la misma, aparece siete veces en tan breve texto.

El lector puede contar a continuacin, si lo desea, las veces que aparece en ese mismo breve texto la voz "abstracta/o/in", que posee, tanto en esta obra como en El Capital, etc., un sentido hegeliano, muy diferente del habitual dejamos ahora cul sea aquel-. Y podemos pensar, ahora, si estamos aferrando cabalmente lo que Marx expresa en ese texto tan exiguo sin manejarnos con un utillaje que nos de explicacin a lo menos- del lenguaje hegeliano.

Dos preguntas sobre esta ltima reflexin. Dnde est la grandeza de Rosdolsky en tu opinin? Antes aludas a ella. Por qu su obra es tan extraordinaria, un ensayo, importante en su momento, que ahora apenas es citado?

Roman Rosdolsky es quiz el primer estudioso de El Capital de Karl Marx, que integra la parte del libro publicada por l y los borradores que Engels utiliza para publicar la segunda y tercera partes, como elementos que no son sino una parte dentro de una masa integral de trabajos que comienza con los manuscritos del 57 y 58, los que nosotros hoy da conocemos por Grundrisse.

Aqu fueron traducidos por Prez Royo, si mi memoria no me falla, para las OME que diriga Sacristn.

S, efectivamente. Una masa de borradores que constituyen una sola obra. Explica que Marx llega a escribir hasta cuatro veces la obra y que reformula el esquema de la misma en otras tantas ocasiones si mal no recuerdo. El Capital se nos presenta como un "ciclo" u obra compuesta de miles de pginas, todas las escritas desde el 57, hasta las notas tomadas en vsperas de su muerte. Habitualmente, para el primer volumen, el nico publicado por el mismo Marx, manejamos la segunda edicin, muy revisada y reescrita por el mismo Marx. Pero hay, por tanto, dos versiones del primer libro de El Capital. Tambin hay una versin francesa de esta obra, en la que Marx introdujo elementos nuevos. Todo ese cmulo de borradores escritos desde el 57 al 82, ms estas ediciones, hoy da se publican, en la nueva edicin de obras completas bajo el rtulo de El capital, en 15 volmenes dobles.

Pues como introduccin no est mal. Apenas cinco o seis aos de estudio. Al alcance todos y todas!

No es una edicin de introduccin. Bueno, es Rosdolsky el primero, segn creo, que postula todo esto. Adems para Rosdolsky esta obra de Marx es un libro de filosofa, en el que Marx integra ciertamente mucha investigacin de ciencia econmica propia as como historiografa etc. Y es una obra de filosofa, segn Rosdolsky, empapada de filosofa hegeliana. Rosdolsky seala las influencias.

Estas ideas se han hecho de curso comn, al menos entre la minora de marxlogos estudiosos de la obra de Marx. Pero es Rosdolsky quien lo explica por vez primera, y explica cul es el papel de la ciencia econmica en la obra capital de Marx. Una obra que es de crtica del capitalismo y en primer lugar de la escuela burguesa de economa que la estudia, la "economa poltica"

Deseo evitar reiteraciones, pero s quiero aadir que esta obra no es un libro al uso de los de economa, que pretenden ayudar a pensar tcnicas econmicas de intervencin en la realidad econmica a travs de los tcnicos especializados. Es una obra que trata de ayudar al pblico a desnaturalizar su visin del mundo material, econmico social, burgus, y a comprender que eso que parece naturaleza, cosa, no es sino actividad intersubjetivamente producida, que puede ser transformada intersubjetivamente

Robinson, si no ando errado, antes hablabas de ella, no se presenta propiamente como marxista, sino como inspirada en la obra de Piero Sraffa, el gran amigo de Gramsci, el que, segn dicen, fue causa de un giro copernicano en la filosofa del lenguaje del autor del Tractatus. Por lo dems, cules seran las principales crticas a su obra segn Rosdolsky?

Es cierto, Robinson es una economista keynesiana; pertenece a lo que se ha dado en denominar una "keynesianismo de izquierdas". Tiene publicada, sin embargo, una interpretacin sobre la obra de Marx, que ha sido difundida y uno de sus libros, al menos, se presenta como una obra de acceso al pensamiento marxista.

Sacristn habl de ella en una conferencia de la que ya hemos hablado: "El trabajo cientfico de Marx y su nocin de ciencia".

La crtica de Rosdolsky a Robinson, la que est traducida al castellano, y que yo conozco, es un artculo de unas veintitantas pginas, publicado en la parte sptima de su gran obra, Gnesis y estructura de El Capital, de Marx, Ed Siglo XXl, Mxico, 2004 (7 edicin. Primera edicin en alemn, 1968) pp. 580-603. Esta parte es un apndice, y se compilan en l ensayos de Rosdolsky que tratan sobre diversos debates habidos en relacin con la obra econmica de Marx, los neomarxismos, etc.

La crtica de Rosdolsky se centra en el intento de Joan Robinson de desmontar la teora del valor trabajo de Marx. Rosdolsky muestra mediante citas que Robinson parte de un error de interpretacin: Robinson cree que mediante la teora del valor trabajo Marx trata de encontrar un patrn inalterable, ahistrico que le permita medir las magnitudes econmicas: "una medida de valor inalterable" intrnseca a alguna realidad fsica. Es fcil de comprobar que Marx no trata de buscar nada semejante, sino que, segn Marx, el propio valor, es una resultante de unas determinadas relaciones sociales, es, por ello mismo, una realidad relacional o social e histrica; inexistente en otras relaciones sociales previas e inexistente en otras posibles, posteriores. Y de ah parte tambin la crtica de Rosdolsky contra la que Robinson trata de elaborar sobre la explicacin de Marx, sobre conversin del valor en precios.

Un punto siempre citado.

Rosdolsky subraya que la liquidacin de la teora del valor sirve para convertir a Marx en un economista tcnico, "fabianizado y keynesificado". Por el contrario, sostener la teora del valor trabajo implica que ste es consecuencia de un orden sociohistrico que cosifica las relaciones sociales entre personas, y que la solucin al mismo no est en la introduccin de medidas tcnicas en el orden o serie econmica de actividades humanas, sino en que los agentes sociales explotados descubran que lo que parece relaciones entre cosas no son sino las relaciones sociales entre ellos, que asuman que este orden es histrico, y que ellos mismos, los que dan soporte a este orden, lo cambien, pues son los que pueden cambiarlo.

La causa fundamental de los errores de interpretacin que Rosdolsky encuentra en Robinson as lo declara desde el mismo comienzo de su texto- se fundan, precisamente en el desconocimiento del pensamiento de Hegel, sin cuyo conocimiento no es posible interpretar a Marx y por tanto, en la incapacidad de comprender el fundamento constitutivo de la obra de Marx.

Una de las tesis en que ms insistes.

S. Me permito extraer un fragmento de la pgina 581 de la obra de Rosdolsky:

La razn [de la incomprensin de la obra de Marx por parte de Robinson] (...) radica en la propia manera en que [ella] encara su tarea. Pues un crtico de Marx que confiesa no apreciar en absoluto la metodologa marxiana, desdendola de antemano como "tonteras y disparates hegelianos", tambin debe malentender forzosamente y malinterpretar incluso sus principios elementales. Comprender (quiz) lo que Marx dijera textualmente, pero jams "lo que quiso decir en realidad".

Resulta, a mi juicio, mucha, la osada de una Joan Robsinson que declara chatarra el hegelianismo de Marx, pero que se encontrara en graves dificultades si se le preguntara por el sentido preciso de las ideas y de las palabras que constituyen ese discurso; me remito al ejemplo puesto arriba sobre las Tesis sobre Feuerbach. Y es que, hasta para poder criticar a Marx, y tambin a Hegel, -"honestamente", habra que aadir- es preciso haber comprendido y entendido cabalmente lo que queran decir, sin lo cual no se puede ejercer crtica y, antes, desde luego, es necesario haberlos ledo. Claro.

S, s, claro. Lo dejamos por ahora. Te parece? Por hoy, seguro que los lectores me dan la razn, ya es bastante.

De acuerdo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.