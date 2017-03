Histrico 8 Marzo en Madrid

Un clamor feminista inund las calles de Madrid

www.publico.es

La marcha de las mujeres abarrot el centro de Madrid, miles de personas han acudido a la manifestacin del Da de la Mujer promovida por el movimiento feminista de Madrid bajo el lema: "Juntas y fuertes, feministas siempre. Paro Internacional contra el heteropatriarcado". La marcha comenz en la Plaza de Cibeles, quien se ha vestido de morado para recibir a los miles de manifestantes que han decidido protestar por la situacin de las mujeres. Esta protesta buscaba reivindicar la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial o el derecho al aborto. "Las mujeres estamos hartas de tener el mismo trabajo que los hombres ganando menos dinero, de ser el 76 % que se ocupa de las tareas domsticas, y de que nos maten, sobre todo de eso estamos muy hartas", ha denunciado Chelo Hernndez, portavoz del Movimiento Feminista de Madrid.



El movimiento feminista de Madrid quiso manifestar que "si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras, si nos estn matando diariamente en todos los pases y no pasa nada, si la brecha salarial aumenta y no pasa nada, si hay violencia contra la mujer y no pasa nada, nosotras paramos y produzcan sin nosotras, pero si paramos nosotras, el mundo se para", ha comentado Ins Gutirrez de la Comisin 8 de Marzo del movimiento feminista de Madrid.



Las calles adyacentes a la plaza de Cibeles estuvieron abarrotadas y cost casi una hora poder movilizar a toda la gente, unas calles que di paso a una marea morada de gente que tena un grito unnime: "que viva la lucha de las mujeres".



Los manifestantes marcharon por la Gran Va para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. Este itinerario no fue fruto de la casualidad, "hemos elegido este recorrido porque la Gran Va es una arteria muy importante de Madrid y ah se concentra un nmero de empresas con un modelo de trabajo precario para la mujer y queramos reflejar eso" seal Chelo Hernndez, portavoz del Movimiento Feminista de Madrid. El emblemtico Metrpolis ha sido testigo de numerosos cantos en favor de las mujeres. Los ciudadanos han querido acordarse de la violencia machista, que ha ejercido de eje de la protesta.



"Ni una menos"fue uno de los gritos que ms se han podido escuchar. "Es importante dar visibilidad a un problema tan serio como esto, estamos en un momento en el que la gente se est empezando a dar cuenta de la enorme desigualdad que hay, y es una injusticia muy grande, estar aqu para luchar contra eso es fundamental" afirm la actriz Macarena Garca.



La actriz espaola aadi que "los que tienen el poder tienen mucho que hacer en esto, tienen que poner leyes que nos defiendan y protejan, es importante la educacin de los nios y concienciarles de que las mujeres no somos menos y que hay que cuidarlas". Los manifestantes tambin han querido recordar a las 'Mujeres de Sol', quienes tras 25 das abandonaron la huelga de hambre por la violencia machista tras conseguir que se les reconozcan los 25 puntos que presentaban en relacin a esta lacra, "declaramos nuestra sororidad con las compaeras en huelga de hambre en Sol".





En el recorrido, amenizado por una batucada, los asistentes corearon consignas como "No es algo aislado, es el heteropatriarcado", "Sin piernas, sin brazos, machistas a pedazos", "Queremos dinero, trabajo nos sobra". El grito feminista ha sido unnime "el feminismo est en Madrid, nos aliamos para ser ms fuertes y paramos para gritar que queremos un pas ms justo" comunicaron desde el movimiento feminista de Madrid en el manifiesto ledo al finalizar la concentracin.



La marcha de las mujeres fue un xito y as lo expresaron desde el movimiento feminista de Madrid en su manifiesto final, "hemos parado la ciudad y el mundo, es increble todas las que estamos aqu, gracias a todas por sumar". El merengue feminista cerr esta manifestacin en la que el grito de las mujeres tom Madrid para reivindicar su importancia en el mundo y afirmar que "juntas y fuertes, feministas siempre".