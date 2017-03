El ALBA, eficiente modelo integrador

Si algn movimiento de integracin regional latinoamericana ha tenido xito en los ltimos aos ese, innegablemente, ha sido la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) junto con su hijo mayor, PETROCARIBE.

La XIV cumbre extraordinaria del ALBA se efectu el pasado 5 de marzo en Venezuela con especiales homenajes a sus fundadores, Hugo Chvez, a propsito del cuarto aniversario de su deceso y Fidel Castro, a cuatro meses de su desaparicin fsica. En el cnclave se aprob la Declaracin final, Defendamos la unin, la dignidad y la soberana de Nuestra Amrica.

En esta ocasin la Cumbre dedic su sesin a unir fuerzas para combatir los numerosos programas de desestabilizacin econmica y poltica que han lanzado las fuerzas de derecha, impulsadas desde Estados Unidos, para tratar de destruir los adelantos alcanzados en los ltimos aos por los gobiernos progresistas de la regin.

En las palabras de bienvenida a las delegaciones asistentes, el presidente Nicols Maduro destac que la organizacin tiene como tarea la creacin y el desarrollo de un modelo econmico productivo integrador e integral en funcin del bienestar de los pueblos.

Los participantes en la Cumbre dejaron bien claro que en un mundo marcado por la globalizacin neoliberal impuesta por un sistema capitalista en declive, pero agresivo, no se pueden llevar a cabo acciones econmicas a favor de las grandes mayoras sin tener inters y valenta polticas.

En ese sentido, el Presidente cubano, Ral Castro Ruz seal: estamos en una etapa crucial de nuestra historia, en la que un retroceso a escala regional tendra impactos muy negativos para nuestros pueblos. Fidel nos ense a recurrir siempre a la historia, a ser audaces y a la vez realistas, y que lo que parece imposible se puede alcanzar si nos lo proponemos con firmeza y actuamos de manera consecuente.

La declaracin final del evento, esclarece la situacin actual que viven los gobiernos progresistas de la regin e indica que en todos estos aos y contra nuestra resistencia, el neoliberalismo no ha cejado en su empeo de extender su lgica financiera: no se trata de una teora de desarrollo, es la doctrina del saqueo total a nuestros pueblos. Con el neoliberalismo, la economa mundial no ha crecido en trminos reales y en cambio se ha multiplicado la inestabilidad, la especulacin, la deuda externa, el intercambio desigual, las crisis financieras cada vez ms frecuentes, la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el abismo entre el Norte opulento y el Sur desposedo. Su retorno ha resucitado al peor conservadurismo, reactiv el fundamentalismo, la xenofobia, el racismo y el militarismo.

La unidad y la integracin regional de la Amrica Latina y El Caribe es una necesidad impostergable, en este complejo entorno. El ALBA-TCP, junto con bloques como el MERCOSUR, la UNASUR, CARICOM, y otros que recobraron su protagonismo en la ltima dcada, deben continuar contribuyendo a la integracin regional.

Y contina, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos (CELAC), es nuestra obra ms preciada. Es el mecanismo para fraguar la unidad en la diversidad a travs de la concertacin poltica. Debemos preservarla. Ratificamos nuestro compromiso para profundizar una agenda de trabajo social, econmica y productiva que fortalezca la Alianza y facilite a nuestros pueblos las condiciones adecuadas para su desarrollo integral y complementario.

El ALBA ha tenido grandes avances desde su fundacin y en su andar ha demostrado que con voluntad econmica soberana se pueden erradicar los peliagudos problemas que viven millones de seres humanos en Amrica Latina.

Los programas sociales han sido impulsados con fuerza sobre todo la atencin mdica de los habitantes, extensin de la educacin, eliminacin de poblados insalubres, servicios de agua potable y de alcantarillado y solucin de los problemas alimentarios

Amplios programas de atencin mdica pblica, coordinado entre sus miembros y en los que Cuba ha sido un puntal fundamental, han beneficiado a millones de pacientes en los pueblos del ALBA.

Datos proporcionados recientemente por el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra, indican que ms de siete millones y medio de personas han recibido atencin directa de la salud, que la mortalidad infantil se ha reducido en un 5,1 % desde el 2004 hasta la fecha, o que ms de 21 mil jvenes han sido formados como mdicos comunitarios integrales.

Cerca de seis millones de personas han sido alfabetizadas a travs de los esquemas del ALBA, con un programa de alfabetizacin promovido por Cuba, y han tenido continuidad de estudios de post-alfabetizacin. Al mismo tiempo, varios pases de la regin como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, se han declarado como territorios libres de analfabetismo.

La Operacin Milagro, ha permitido que desde su aplicacin hasta la fecha, fueran intervenidos quirrgicamente ms de 3 300 000 personas, y resueltas sus patologas oculares. Seis pases del ALBA, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Cuba, pudieron realizar estudios clnicos genticos de discapacidad e identificar a ms de un 1 200 000 personas con distintas discapacidades para ser atendidas por programas posteriormente implementados por estos gobiernos.

En meses recientes se han creado empresas grannacionales en las reas de educacin, salud, energa, minera, comunicacin, transporte, vivienda, vialidad, alimentacin, y se promueve la ampliacin del Tratado de Comercio de los Pueblos con intercambios justos y equilibrados.

El ALBA, desde su fundacin en 2004, se ha convertido en un bloque de importancia geoestratgica que impulsa la eliminacin de las injusticias, inequidades y pobrezas dejadas durante dcadas en la regin por el saqueo de gobiernos estadounidenses, las compaas transnacionales, el FMI y el BM.

Asimismo, auspiciado por el ALBA y por iniciativa del presidente Chvez, en 2005 surgi PETROCARIBE mediante el cual Petrleos de Venezuela S.A. (PDVSA) financia parte de la factura a mediano y largo plazos a cerca de 20 miembros, e incluye la posibilidad de hacer pagos en bienes y servicios.

Si la voluntad solidaria de la Revolucin Bolivariana con los pases de la regin no se hubiera puesto de manifiesto a travs de PETROCARIBE, la situacin econmica de sus integrantes sera sumamente grave, debido al desmedido aumento en los precios de los hidrocarburos.

Ese convenio promueve el desarrollo en infraestructura de los Estados miembros e importantes programas sociales, todo lo cual apunta al fortalecimiento en la lucha por la independencia y por la soberana de nuestros pueblos

No cabe la menor duda que el ALBA, creado en La Habana el 14 de diciembre de 2004, por los presidentes Hugo Chvez y Fidel Castro, se ha convertido en uno de los mecanismos de integracin y desarrollo ms importantes para la regin.