La trama de Luxemburgo

Un agujero fiscal tolerado en el corazn de la Unin Europea

La Unin Europea se jacta de representar uno de los espacios supranacionales con una regulacin ms avanzada en el marco de la evasin fiscal y del lavado de dinero. Una Unin Europea que tiene como presidente de su Comisin al mismsimo Jean Claude Juncker, que estuvo 18 aos en el gobierno luxemburgus. Sin ser suficiente poner al lobo al mando del gallinero, el diseo de la Unin Europea, favorable a la competicin y devaluacin fiscal permanente, permisivo con la regulacin fiscal laxa de numerosos pases, acepta en su seno agujeros gigantescos por los que el capital y el patrimonio de grandes empresas y familias acaudaladas se mueve, generando uno de los mayores privilegios econmicos que se conocen desde la exencin de la que disfrutaba la nobleza en la Edad Media, y de la que ahora slo disfrutan las oligarquas a costa de servicios pblicos y el esfuerzo fiscal del contribuyente medio.

Debemos recordar que, la ingeniera tributaria o lo que viene a ser lo mismo el desplazamiento de beneficios de multinacionales a parasos fiscales, explica dos terceras partes de la evasin fiscal internacional. El otro tercio obedece a la carrera por la competencia fiscal. Mientras tanto, los principales actores polticos miran hacia otro lado, o negando su responsabilidad, admitiendo su impotencia o incompetencia para actuar, o bien acusando a pases terceros o confundindonos con ancdotas y malas excusas sobre lo inevitable del fenmeno

En nuestra participacin en el Comit de Investigacin de los Papeles de Panam, una y otra vez escuchamos acerca de la excelencia regulatoria de la UE. Se seala que, si acaso, el problema, es la falta de su aplicacin en algunos pases. Asociaciones de banqueros, de abogados, consultoras y auditoras, todas ellas facilitadoras de este tipo de servicios -gestin de activos, planificacin fiscal, asesora legal- una y otra vez advierten que todo se hace al amparo de la ley y que la confidencialidad forma parte de un trabajo bien hecho, para proteger los intereses personales de sus clientes.

Sin embargo, nosotros hemos visto una potente trama que involucra a diferentes jurisdicciones en el marco de la UE. Entre todas ellas el caso ms extremo, dentro de la UE, es el de Luxemburgo. Luxemburgo ha hecho de su especializacin en la materia su principal industria nacional. Un pas con uno de los tipos impositivos ms bajos de la UE, recauda ms en proporcin a su PIB (4,9%, en 2013, segn la OCDE) que pases que le rodean (Blgica 3,1%, Francia, 2,6% o Alemania el 1,8%) cuyas autoridades dejan hacer a beneficio de las numerosas corporaciones privadas que deciden poner su base en Luxemburgo, y en detrimento de la capacidad fiscal.

Luxemburgo, es conocido por su obstruccin a la implantacin de regulaciones avanzadas que eviten la evasin fiscal. Al mismo tiempo suele realizar cambios cosmticos peridicos para sostener su imagen internacional de refugio seguro para el capital internacional, modificando algunos aspectos de su regulacin dejando la puerta en otros. Se afirma que Luxemburgo cuida de que no haya actividades ligadas al narcotrfico en su jurisdiccin, pero debemos recordar que todo el entramado offshore que facilita la evasin fiscal es empleado por muchos delincuentes y terroristas financieros. As que, aquellos que slo piensan que el problema es el lavado de dinero debieran plantearse que el problema est en las estructuras que lo facilitan.

La falta de colaboracin habitual del Ducado, donde es tab de tratar estos asuntos, en aras de proteger su trama de empresas pantalla -la mayor parte de ellas abiertas por 10 grandes bancos a peticin de sus clientes-, los fondos fiduciarios y fideicomisos que impiden revelar quienes son los propietarios reales, se trata de compensar con el desarrollo de iniciativas que se anuncian para dar a entender que se acta. Los acuerdos de intercambio de informacin fiscal con EEUU, Alemania o Francia, algunos con efecto a partir de 2015, son anunciados como grandes avances, cuando a da de hoy los resultados de su aplicacin son an desconocidos en la prctica, si bien la declaracin formal de su cumplimiento permite al pas quedar fuera de las listas negras de parasos fiscales y quedar dentro de las listas de pases cooperadores. Tambin ha aadido en su regulacin, transponiendo la cuarta Directiva sobre lavado de dinero y terrorismo financiero, nuevas tipificaciones de delito, en referencia a la evasin fiscal grave o de fraude fiscal, o por ejemplo afirmaciones para mejorar la coordinacin transfronteriza, pero que deja inclume el secretismo con que se opera en las actividades financieras en lo concreto.

En el Ducado se maneja al menos 300.000 millones de euros en cuentas offshore, muchas de ellas vinculadas a operaciones de la banca suiza. En ese pequeo territorio hasta 150 bancos se alojan siendo abrumadoramente la mayora de ellos alemanes, franceses o belgas, pues apenas cinco son de Luxemburgo en s. Asimismo, el pequeo Ducado, segn las revelaciones de LuxLeaks, llega a acuerdos a la carta con empresas multinacionales -se han datado al menos 548 acuerdos fiscales, que deciden situar su sede all, con tipos sobre los beneficios de apenas del 1%. Una de ellas es Inditex, que dispone all dos de sus sedes. La frmula es trasladar all a sedes artificiales mediante mecanismos de transferencia de precios o de prstamos, movimientos econmicos, para hacer posible declarar all los beneficios obtenidos en otro lugar, o en otros casos que sirvan como lugar de paso a otros destinos an ms favorables. Todo ello sin mencionar que muchos otros impuestos gravan en un porcentaje muy bajo la actividad all formalmente realizada. En torno al 20% de los ingresos del sector financiero responden a la gestin de la banca privada de patrimonios particulares. Otros de los ncleos de negocio son los fondos de inversiones, que gozan tambin de un tratamiento fiscal muy favorable, y ya en un muy segundo plano el mercado de seguros.

Luxemburgo ha desarrollado numerosos tratados fiscales bilaterales, hasta con 70 pases, as como otros 15 acuerdos con 15 pases ms que estn ahora en discusin, para prevenir la doble imposicin. Prcticamente toda la OCDE menos Chipre. En suma, una frmula que le permite escoger un amplio men a las empresas su circuito financiero fiscalmente ptimo.

Qu propuestas para el combate contra la evasin fiscal y el lavado de dinero?

Cabe preguntarse cules son las soluciones ante ejemplos como este, que se dan a otra escala en otras jurisdicciones europeas (Mnaco, Andorra, Gibraltar, Chipre, Irlanda, Holanda, las dependencias de la corona britnica), y que tiene como caso ms sobresaliente a Suiza. Debemos sealar que cuando entidades que operan como Luxemburgo afirman cumplir la ley, pero las leyes entraan una maraa que abre camino, esconde o da amparo a prcticas ilcitas y que perjudica sistemas fiscales y sus sistemas de derechos y servicios pblicos de pases enteros, cabe afirmar con rotundidad que comporta una lacra a erradicar, si no es desde ese pas, desde todos los que le rodean.

Gabriel Zucman viene suscitando algunas alternativas, que seran especialmente robustas si hubiese un marco homogneo, convergente hacia la armonizacin fiscal, en un mercado integrado como es el europeo.

Entre las reformas necesarias cabra sealarse un tratamiento de los beneficios bien distinto, que supusiese no slo una armonizacin de sus bases imponibles, sino tambin la generalizacin de la norma de hace pagar a las empresas su impuesto de beneficios en cada pas en las que operan en funcin de su facturacin o, de manera ms fidedigna an, la presencia de personal empleado.

Otra frmula que debiera plantearse habra de ser el establecimiento de tipos y bases imponibles armonizadas en el impuesto de beneficios a escala internacional que desincentive el uso de los precios de transferencia internacionales. En el caso de los bancos la solucin habra de pasar por la retirada de permisos bancarios y la interposicin de crecientes obstculos a los bancos que operen con jurisdicciones consideradas como refugio fiscal.

Pero aparte de estas medidas, cabe recordar otras. La necesidad de establecer un registro internacional de propietarios reales actualizado, o frmulas de intercambio de registro nacional automtico, en la que hayan de darse los nombres de estas personas. Otro aspecto fundamental es la exigencia del cumplimiento de pautas de diligencia debida a los diferentes facilitadores, hacindoles responsables de declarar el nombre de sus clientes, acabando con la detestable prctica del secreto. Ni que decir tiene que un agujero especialmente negro son las acciones al portador, que deberan de dejar de admitirse, porque permiten operar sin responsabilidad a los capitalistas. Tambin habra que explorar el tratamiento fiscal de los Credit Default Swaps (CDS) sealados por algunos expertos, como Ronen Palan, como una frmula de evasin fiscal cada vez ms importante.

Daniel Albarracn, economista, forma parte del Consejo Asesor de viento sur

Miguel Urbn, europarlamentario por Podemos, forma parte del Consejo Asesor de viento sur

