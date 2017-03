Carta antidemocrtica de la OEA

Una y otra vez se ve Venezuela en la obligacin de defender la soberana que sus propios gobiernos inadvertidamente entregan. Desde hace dcadas llevo adelante una campaa para que denunciemos todos los tratados que violan nuestra inmunidad de jurisdiccin, y declaran incompetentes a nuestros tribunales para resolver nuestras controversias de orden pblico, sometindonos al veredicto de tribunales, cortes, rbitros u organismos extranjeros. Pero siguen pendiendo sobre la Repblica los Infames Tratados contra la Doble Tributacin, en virtud de los cuales las transnacionales no pagan impuestos en Venezuela. Nos retiramos por fin del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) pero quedan pendientes unos treinta litigios con relacin a los cuales nuestro pas soporta ruinosas condenas. Finalmente denunciamos la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, pero la OEA sigue redactando libelos condenatorios contra nuestro pas, y tratando de aplicarnos su injerencista Carta Democrtica.El nefasto 11 de septiembre de 2011, cuando Estados Unidos sufre sospechoso atentado que le servir de excusa para invadir pases que nada tuvieron que ver con l, se suscribe en Washington la Carta Democrtica de la OEA. Estados Unidos no la suscribe: la Carta no es para controlarlo a l, sino a sus vctimas. Su finalidad se aclara justamente ocho meses despus, el 11 de abril de 2002, cuando el embajador estadounidense James Shapiro aparece en las primeras planas afirmando que Venezuela estara fuera de la Carta Democrtica, pretendiendo as legitimar el golpe de Estado que reventara horas despus.Perdimos la oportunidad de retirarnos de ese instrumento intervencionista cuando tenamos la mayora parlamentaria; ahora debemos atenernos a las consecuencias. El Ministerio de Colonias de Estados Unidos, la OEA, trata una vez ms de usar la Carta Democrtica para acabar con la democracia.Al respecto, segn el artculo 19 de la citada Carta Democrtica, la ruptura del orden democrtico o una alteracin del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrtico en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstculo insuperable para la participacin de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunin de Consulta, de los Consejos de la Organizacin y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y dems rganos de la Organizacin.Pero, cmo se declara este supuesto obstculo insuperable? Segn el artculo 21 ejusdem, Cuando la Asamblea General, convocada a un perodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrtico en un Estado Miembro y que las gestiones diplomticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomar la decisin de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participacin en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensin entrar en vigor de inmediato. Ntese que se requieren ruptura del orden democrtico o alteracin del orden constitucional que lo afecte gravemente, ms votos de los dos tercios de los Estados Miembros. Ninguno de dichos supuestos se cumple. Para invocar la Carta necesitaran reunir las dos terceras partes de los votos, 23 de 34, cosa improbable. Y en el supuesto negado de que se aplicare, ello slo puede acarrear la decisin de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participacin en la OEA, lo cual, ms que castigo es un premio. Slo cuando dejemos de estar sometidos a sentencias de jueces, juntas, cortes, tribunales, rbitros o ministerios de colonias y otros entes extranjeros recuperaremos la plenitud de nuestra soberana!PD: No se pierda el estreno de La Planta Insolente: un hombre contra seis imperios, con direccin de Romn Chalbaud y guin de un servidor, que cuenta cmo Venezuela defendi su soberana contra la agresin de seis potencias imperiales.Fuente: http://luisbrittogarcia.blogspot.com.es/2017/03/carta-antidemocratica-de-la-oea.html

