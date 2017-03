La guerra no convencional y de IV generacin contra Venezuela (II)

En consecuencia, un escenario de confrontacin creciente en el que Estados Unidos y su comparsa imperialista, utilizando como brazo armado a la muy viral y desacreditada ultraderecha nacional, emprenden una Guerra de IV Generacin, No Convencional y contra la Revolucin Bolivariana, en la que la principal estrategia de combate ser el diseo de operaciones de ndole psquico y emocional, teniendo como soporte a los ya mencionados medios de comunicacin: se organiza la guerras meditica, y sus componentes, la psicolgica, y el psico-terrorismo.

Guerra de IV Generacin y Guerra no Convencional, a qu responden?

En una taxonoma de la historia militar formulada por analistas estadounidenses, la Guerra de IV Generacin aparece como un mtodo novedoso, integral y eficaz para planificar y desarrollar un posible conflicto blico entre su propio pas y ciertos enemigos identificados por ste, esencialmente gobiernos y naciones; en la praxis, aplicable tambin a movimientos, grupos sociales, partidos, etc., que con cierta cuota de poder poltico, no comulguen con los designios imperiales y sus sempiternas maniobras de despojo. Se trata adems de la ltima fase de la guerra en la era de la tecnologa informtica y de las comunicaciones globalizadasi, las dcadas finales del siglo XX y el siglo XXI.

La tesis fue enunciado en 1989 por William Lind ii y cuatro coautores del Ejrcito y del Cuerpo de Infantera de Marina de Estados Unidos, en el ensayo El rostro cambiante de la guerra: hacia la cuarta generacin iii . Dos aos ms tarde, en 1991, Martn Van Creveld, profesor hebreo, en su obra "La Transformacin de la Guerra" iv realiz significativos aportes a esta doctrina, hoy subscrita y en ejercicio por las fuerzas armadas estadounidenses en sus actos de conquistas neocoloniales, concebida esta ltima expresin en su sentido ms amplio.

En ese contexto, las Guerras de IV Generacin se reconocen como conflictos sin grandes definiciones espaciales, en los cuales la distincin entre la guerra y la paz, lo "civil" y lo "militar se torna borrosa, por cuanto el campo de batalla, el objetivo estratgico de la contienda, es la sociedad civil donde opera el enemigo al que se desea derrotar, destruir, aplastar; solo que el principal instrumento para lograrlo no ser ms el choque armado frontal, sino la Guerra Psicolgica, toda vez que de acuerdo con esta doctrina las operaciones psicolgicas pueden convertirse en el arma estratgica y operacional dominante en la forma de intervencin a travs de los medios de comunicacin y la informacinv.

Una doctrina recurrente y peligrosa a la que se suma otra tambin altamente innoble, la de la Guerra no Convencional de las Fuerzas Especiales del Ejrcito de los Estados Unidos publicada en noviembre de 2010 en la Circular de Entrenamiento 18-01vi de dichas Fuerzas, de acuerdo con el cual la Guerra no Convencional se define como el conjunto de actividades dirigidas a posibilitar el desarrollo de un movimiento de resistencia o la insurgencia, para coaccionar, alterar o derrocar a un gobierno, o a tomar el poder mediante el empleo de una fuerza de guerrilla, auxiliar y clandestina, en un territorio enemigovii.

En sntesis, una teora que combinada con la praxis, est dirigida a explotar las vulnerabilidades sicolgicas, econmicas, militares y polticas de un pas adversario, para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir los objetivos estratgicos de EEUU; un escenario en el que si bien el concepto militar para el empleo de la Guerra no Convencional () mantiene su valor, el ambiente operacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial requiere, cada vez ms, que las fuerzas estadounidenses lleven a cabo la Guerra no Convencional en escenarios de guerra limitadaviii; tomando en consideracin, adems, que el propio del Departamento de Defensa reconoce que este tipo de guerra es estratgicamente importanteix.

Una guerra cuyo xito depender de dos esfuerzos combinados: el conflicto armado y la subversin. En el caso del conflicto armado mediante la guerra de guerrillas contra el aparato de seguridad de una nacin anfitriona o las fuerzas de ocupacin militar. En el segundo, incluyendo la realizacin de operaciones subversivas encaminadas a atacar y degradar la moral del adversario, su cohesin organizacional y efectividad operacional, as como a lograr distanciar al adversario de la poblacinx, tomando en consideracin tambin, que la propio Circular define a la subversin como el conjunto de Acciones destinadas para socavar la moral o fuerza poltica, sicolgica, econmica o militar de un gobiernoxi, acciones entre las que se encuentran las que se suman los esfuerzos por demostrar que el gobierno objeto de las agresiones, es incapaz de gobernar con efectividadxii.

En resumen, las guerras de Cuarta Generacin y No Convencional, con su variante de "Guerra Contraterrorista, sobre todo despus del 11 de septiembre de 2001, tienen en la Guerra Psicolgica, su columna vertebral y en los medios de comunicacin, en la Guerra Meditica, los nuevos ejrcitos de conquistaxiii.

Concebida entonces como una operacin blica, en la que participan elementos de orden poltico, ideolgico, militar y religioso, que permiten ir moviendo elementos de lo psicolgico para ponerlos al servicio de ciertos intereses, en este caso del imperioxiv, las guerras Psicolgica y Meditica, constituyen el estadio superior de las estrategias de control y dominacin ensayadas hasta ahora por los sistemas imperialistas () que se fueron sucediendo hasta llegar al sistema capitalistaxv.

Y es que si bien las conquistas imperiales persiguen los mismos propsitos de expropiar a las naciones y pueblos de sus espacios geogrficos o reas fsicas que le son inherentes, de sus recursos, de sus bienes, de sus culturas y tradiciones, en la era de las guerras de IV Generacin y No Convencional, los modos para lograr dichos designios se desarrollan en el frente de lo psicolgico-social, instrumentado mediticamente.

As, se trata de operaciones trascendentes dirigidas a lograr el control mental, el control del cerebro, como subterfugios para lograr lo que es el objetivo esencial, el control social masivo final; operaciones en las que las consignas y las imgenes sustituyen a las bombas, misiles y proyectiles del campo militar, toda vez que el campo de batalla ya no est en el exterior, sino dentro de las mentes, a fin de alcanzar el plan supremo: aniquilar, controlar o asimilar al enemigoxvi.

Guerra Meditica?

Para ello, utilizan como armas estratgicas las mediticas, las Guerras Mediticas, a travs de las cuales se intenta crear el descrdito hacia el adversario, ya sea un partido poltico, las instituciones y representantes del poder gubernamental o determinadas personalidades claves, utilizando la combinacin oportuna de las propagandas blanca y gris, o lo que es lo mismo, proporcionando verdades factuales, sin ponerlas en perspectiva y sin mencionar hechos que pudieran restar valor al mensaje, mezcladas con falsedades, de manera que la primera otorgue credibilidad a la segundaxvii.

En ese contexto, se produce la manipulacin de hechos reales o ficticios que conmoviendo a la opinin nacional y/o internacional, promueven la ingobernabilidad, la desobediencia cvica, y la violencia con fines polticos. Circunstancias fabricados artificialmente, con la nica intencin de generar escenarios de terror emocional o fsico en la poblacin, creando la inseguridad ciudadana ya sea a travs del montaje de hechos intimidatorios y brutales, o de maniobras que, como la guerra econmica, siembran la angustia y la desesperanza. De esta forma, se incita a la destruccin, a la muerte, (), al magnicidio, con lo que solamente en la poblacin general aumenta el riesgo de enfermedades sicolgicas, de trastornos emocionales, entre un 30% y un 60%xviii.

En resumen, un proyecto de conquista por parte de los grupos de poder imperialista, con EEUU al frente y sus acompaantes, los oligarcas nacionales y sus fuerzas polticas, dirigido al control intelectual, reflexivo, racional y emocional de aquellas poblaciones de las sociedades a las que se desea someter, entre otras medidas, erosionando la moral, el consenso, la credibilidad y legitimidad de sus lderes, devenidos adversarios -alta direccin ejecutiva, legislativa, etc.-, a fin de lograr con ello el divorcio entre stos y el pueblo que como consecuencia, progresivamente deber privarles del apoyo. Misiones para lo cual los medios masivos - televisin, radio, prensa, internet, y la redes sociales manipuladas-, constituyen el arma estratgica , mientras que la informacin se convierte en las municiones, proyectiles o misiles que harn detonar el instrumento blicoxix.

Pero, cmo se ha instrumentado este proceso, o mejor, este engendro?, cmo se ha logrado? La clave est en la simbiosis o articulacin que han alcanzado los poderes econmicos y mediticos como efecto, de esencia, de la globalizacin neoliberal, una de cuyas salidas, quizs la principal, es la suplantacin de los poderes de los Estados y gobiernos por los poderes de los grandes grupos econmicos internacionales, devenidos actores principales a nivel planetario, y para los cuales la correspondencia con los inters estatales ha dejado de ser totalmente irrelevante, o lo que es ms, inaceptable, cuando se oponen a sus ejercicios de expansin y lucro. As, de acuerdo con Ignacio Ramonet, los actores de la globalizacin no son los Estados, que hasta ahora haban sido los actores de la dinmica poltica. Quines son los actores importantes en el seno de la globalizacin? Pues son los grandes grupos econmicos, las grandes empresas mundiales o los grandes fondos monetarios, que son los que estn en el rea del sector financiero. Y entre los grupos empresariales dominantes estn los grupos mediticos que, evidentemente, hoy da son actores centrales de la globalizacinxx.

Grupos econmicos, generalmente transnacionales aunque tambin regionales o nacionales-, que con su frrea lgica de ganar, ganar, han logrado penetrar el sector de los medios, esencialmente a travs de adquisiciones y fusiones, para convertirse en grandes emporios empresariales. Y es que el proceso de globalizacin neoliberal tambin ha favorecido el establecimiento global de una economa basada en el libre mercado, por lo que el papel que antes tena el Estado en el desarrollo de los medios de comunicacin ha pasado a un segundo plano, dejando que sea la iniciativa privada la que dinamice el desarrollo de los nuevos mediosxxi. A su vez, y siguiendo el mismo procedimiento, las entidades mediticas constituyen sus propias asociaciones, pretendido agrupar a todas las actividades que configuran lo comunicacional en el amplio espectro del concepto:

La transmisin de informacin propiamente dicha, tanto a travs de los medios tradicionales, la televisin, la radio y la prensa, como por medio de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TICs), y con ellas, lo que hoy constituye un potente recurso, las redes sociales.

La ms negativo de la llamada cultura de masas, en el capitalismo, con una endmica vocacin comercial y particularmente mercantilista: la pseudo cultura del kitschxxii, trasmitiendo mensajes estandarizados, ajenos a los valores y tradiciones culturales de los pueblos, notoriamente frvolos, anodinos, banales, totalmente apolticos y desideologizados, o lo que es lo mismo, intensamente manipulados en funcin de dichos intereses, esencialmente los de carcter econmico-financiero, y poltico-ideolgico, y que se vale de los mismos soportes, el cine, la televisin, la radio, unido al baile, la msica, etc.

La publicidad, con herramientas como el marketing, la propaganda, la retrica de la persuasinxxiii.

En consecuencia, a la globalizacin econmico-financiera, se le suma la mundializacin o globalizacin de la comunicacin, en su ms completo diapasn, con lo cual surge un nuevo poder, simbitico, mucho ms abultado, robusto, activo, dinmico e influyente: el gran poder econmico plus el gran poder meditico, y que en los anlisis holsticos, suele englobarse bajo la denominacin del primero, el poder econmicoxxiv.

Se trata de oligopolios que, con su poderes econmico y meditico, en este ltimo caso, con sus desleales argucias, han logrado comprar al poder poltico siempre que esto ha sido posible; cuando no, han atentado y atentan contra l para deslegitimarlo o empequeecerlo en el mejor de los casos-, y en ltima instancian, sustituirlo por otro ms obediente. Con ello, dicho poder poltico ha quedado desplazado hacia el tercer lugar de la pirmide, antecedido en orden de potencia, influencia, y eficacia, por los poderes, econmico y meditico, respectivamente.

Algo, que no han podido ni podrn lograr con la Repblica Bolivariana de Venezuela, vctima, desde su triunfo, de una ilegtima, brutal y desproporcionada guerra meditica, violatoria de las normas del Derecho Internacional Pblico. Una guerra que cumple con todos los componentes clsicos del gnero, y pudiera ser que hasta con innovaciones: manipulacin, tergiversacin, falsedades, estigmatizacin, descrdito hacia los lderes, lavado de cerebro para tratar de intoxicar la mente de la gentexxv, con el fin de anular sus convicciones ideolgicas y principios ticos, etc. Un arma utilizada muchas veces, mayoritaria y lamentablemente con gran xito; vencida, sin embargo, por nuestra propia Revolucinxxvi.

En fin, una Guerra No Convencional, de IV Generacin, esencialmente ideolgica, de ideas, de pensamiento, la guerra mayor que se nos hace, que puede utilizar dismiles instrumentos en esos campos de batallas a los que nos enfrenta el enemigo -ese Norte, revuelto y brutalxxvii- y la que, no obstante, como nos ense Mart, debemos de ganarla a pensamientoxxviii.

Pero cmo se estructura esta Guerra No Convencional, de IV Generacin, contra la Venezuela bolivariana y chavista, por parte del imperio y su oligarqua nacional, junto a los grupos de poder global? A este anlisis, se dedica la tercera parte de este trabajo.

La Habana, 22 de febrero de 2017



Notas



i Freytas, Manuel. Guerra de Cuarta Generacin: cuidado, su cerebro est siendo bombardeado Parte I; 21 de marzo de 2006. IAR. Sitio WEB : [email protected] Vase del mismo autor : Operaciones psicolgicas: Su mente est siendo controlada por expertos. Parte II; 31 marzo de 2006. Opus Cit.

ii William S. Lind es un autor conservador estadounidense, precursor de la doctrina de la Guerra de IV Generacin. Tambin ha utilizado el seudnimo Thomas Hobbes en sus trabajos.

iii Lind, William S.; Nightengale, Keith; Schmitt, John F.; Sutton; Joseph W.; Wilso, Gary I. The Changing Face of War: Into the Fourth Generation; Oct 1989 . Marine Corps Gazette. ProQuest Direct Complete pg. 22-26.

Vase adems : Aznar Fernndez-Montesinos, Federico. Las Generaciones de Guerras. Guerras de Primera Generacin I; 25 noviembre de 2015. Documento de Anlisis 54/2015. Instituto Espaol de Estudios Estratgicos (IEEE). Sitio WEB : ieee.es; Aznar Fernndez-Montesinos, Federico; Gonzlez Martn. Las Generaciones de Guerras. Guerras de Segunda y Tercera Generacin II y III; 30 diciembre de 2015. Documento de Anlisis 59/2015 1. Instituto Espaol de Estudios Estratgicos (IEEE). Sitio WEB : ieee.es

iv Vase: Van Creveld, Martin . La transformacin de la guerra . Libro de Edicin Argentina, Buenos Aires, 2007.

v Lind, William S., et alt . Opus Cit.

vi EEUU. Estado Mayor Departamento del Ejrcito. La Guerra no Convencional. Fuerzas Especiales. Circular de Entrenamiento Estado Mayor No. 18-01; noviembre de 2010. Washington, DC. En este contexto, se precisa que las Guerra Irregular, Guerra de Cuarta Generacin, Golpe Suave, Guerra Asimtrica, Guerra Antiterrorista muchas otras denominaciones encierran conceptos que estn directamente relacionados con la esencia y el contenido de la Guerra No Convencional. Prez Marrero, Arnold. La Guerra No Convencional -Unconventional Warfare-. Un acercamiento a su esencia; mayo de 2014. Departamento Docente de Preparacin para la Defensa. Universidad de Matanzas.

Por otra parte, resulta significativo que los fundamentos de la doctrina de la Guerra No Convencional estn contenidos en la Estrategia Nacional de Estados Unidos, conformada por tres documentos bsicos: la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Defensa Nacional y la Estrategia Militar Nacional.

vii Lind, William S., et alt . Opus Cit., pg. 6.

viii Ibd., pg. 7.

ix Ibd.

x Ibd.

xi Ibd., pg. 8.

xii Ibd.

xiii Vase: Freytas, Manuel. Opus Cit.

xiv Barrero, Edgar. La mirada tico-poltica de la resistencia antiimperialista , pg. 133 En : Conjura Meditica contra Venezuela . Ministerio del Poder Popular para la Comunicacin y la Informacin (MIC). Repblica Bolivariana de Venezuela, julio de 2014. Edgar Barrero es psiclogo social colombiano y director de la Ctedra Libre Martn-Bar.

xv Freytas, Manuel. Opus Cit.

xvi Ibd.

xviiLemoine, Maurice. Guerra psicolgica contra Venezuela, pg. 153 En : MIC 2014. Opus Cit . Maurice Lemoine es periodista francs y ex editor de Le Monde Diplomatique.

xviii Rodrguez, Jorge . La Vacuna Contra El Odio Es Hugo Chvez , pg. 164. En : MIC 2014. Opus Cit . Jorge Rodrguez es psiquiatra y alcalde de Caracas

xix Vase: Ramonet, Ignacio ( 2011) . El poder financiero meditico hoy domina a los gobiernos. Entrevista de Jorge Fontevecchia. Revista Perfil, 14 septiembre 2011. Sitio WEB : www.cubadebate.cu

xx Ramonet, Ignacio. (2008) L a tirana de la televisin. Connivencia entre los medios de comunicacin y el poder. Universidad de Santiago de Compostela, 6 de septiembre 2008. / Vase tambin, del mismo autor : ( 2003), El quinto poder. Le Monde diplomatique, edicin espaola, octubre 2003.

xxi Edo T., J. La concentracin meditica limita la democracia?, noviembre 2012 Sitio WEB : otro-punto-de-encuentro.blogspot.com

xxii



Vase al respecto : Eco, Umberto. Apocalpticos e integrados. Madrid, Espaa, 7ma edicin, 1984.

xxiii Vase: Chomsky, Noam y Ramonet, Ignacio. Cmo nos venden la moto, Icaria editorial, s.a., Barcelona, octubre 2002.

xxiv Ramonet, Ignacio (2003). Opus Cit.

xxv Ibd.

xxvi Vase al respecto : Britto Garca, Luis. Dictadura meditica en Venezuela. Editorial Correo del Orinoco, Repblica Bolivariana de Venezuela, Febrero de 2012; /Born, Atilio. Los medios y la batalla por la democracia en Amrica Latina, 2015

En : www.telesurtv.net ; /Golinger, Eva y Guy Allard, Jean. USAID, NED y CIA. La Agresin Permanente , Repblica Bolivariana de Venezuela, 2009.

xxvii Mart, Jos. Carta a Manuel Mercado, 18 de mayo de 1895. En : Obras completas , tomo 20, pp. 161-164.

xxviii Mart, Jos. Carta del 10 de abril de 1895, desde Cabo Haitiano, a Benjamn Guerra y Gonzalo de Quesada. En : Valds, Ramiro. Diccionario del Pensamiento Martiano. (Idea No. 3939). Notas sobre Centroamrica, tomo 19, p. 96. Editora Ciencias Sociales, La Habana, 2002.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



CENTRO DE INVESTIGACIONES DE POLTICA INTERNACIONAL

MSc. Gloria Teresita Almaguer Gonzlez

Centro de Investigaciones de Poltica Internacional - CIPI

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.