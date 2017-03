Autopista para las patentes del norte

Las patentes aprobadas en la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos (USPTO, por su sigla en ingls) ahora tienen tratamiento preferencial en la Argentina. Desde la semana pasada y por un perodo de prueba de tres aos, hasta el 2 de marzo de 2020, comenz a regir un convenio bilateral denominado Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH, por su sigla en ingls), firmado entre dicha oficina y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de la Argentina.

De ese modo, cuando las solicitudes presentadas en Estados Unidos pasen el denominado examen de fondo, pueden tener prioridad para ser examinadas de modo acelerado en la Argentina, lo que si bien puede ayudar a acelerar los procesos de patentamiento en ambos pases, a nivel local deja en clara desventaja a las solicitudes de patentes presentadas por investigadores e innovadores argentinos o de otros pases no incluidos en el acuerdo, que seguirn atravesando el proceso de aprobacin actual que suele demorar aos, ms estricto y con criterios de evaluacin diferentes a los estadounidenses.

Los criterios de patentabilidad en la Argentina se actualizan constantemente y en su definicin participan especialistas de diversos ministerios que puedan estar involucrados, como salud, ciencia o produccin, por ejemplo. Si bien los evaluadores locales an debern analizar las solicitudes estadounidenses, cuando se aceleran los procedimientos para aprobar una patente sin tener suficiente tiempo para hacer un examen de fondo o revisarlo bajo criterios propios, se puede tener un problema, advierte el especialista en propiedad intelectual Juan Ignacio Correa, investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Econmico (CEIDIE), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Correa destaca que en algn punto lo que hace este acuerdo es relegar algo de soberana, porque si bien la oficina argentina tiene que volver a evaluar, estas prioridades por lo general terminan impulsando modificaciones a las leyes, para que terminemos adoptando los criterios de otros pases.

A esto se le suma otra problemtica, en este caso a nivel formativo. Segn una especialista que prefiri mantenerse en el anonimato, este tipo de acuerdos en general incluyen capacitaciones a los examinadores locales, en este caso por parte de la oficina norteamericana, en las que imparten sus propios mtodos y conceptos.

Patentes para qu?

Los derechos de patente datan del siglo XVIII. Surgieron con el espritu de incentivar a inventores e innovadores a generar nuevos descubrimientos. Por eso, se los premiaba otorgndoles un permiso de exclusividad para su comercializacin por determinado tiempo, es decir, un monopolio temporal pero que, una vez concluido, el descubrimiento pasase a dominio pblico para que la sociedad toda se beneficiase de l.

Si bien estos derechos se han ido modificando acorde a las caractersticas de cada poca, este concepto subyace detrs de cada patente otorgada hasta la actualidad, y por eso implica una excepcin frente a la libre circulacin del conocimiento, aunque esta idea tienda a quedar escondida detrs de otra que se presenta como motivo y justificacin para incentivar el uso de estos ttulos: su potencial para atraer inversiones extranjeras.

En verdad no hay ninguna prueba cientfica ni emprica que demuestre que esto mejora la innovacin o la inversin. La innovacin depende de muchas herramientas pero la propiedad intelectual no es un fin en s mismo, no es que automticamente, por patentar, se genere innovacin ni inversin, sino que tiene que estar acompaado de muchas otras polticas, explica Correa.

Por otro lado, la supuesta reciprocidad del flamante acuerdo no parece tener un correlato en los hechos, ya que las solicitudes de patentes presentadas en la Argentina son mnimas comparadas con las de Estados Unidos. Al respecto, Correa se refiere a la experiencia de Colombia, que en 2012 aprob un convenio similar: El resultado despus de unos aos fue que hubo ms solicitudes norteamericanas que se beneficiaron del sistema que a la inversa, porque Estados Unidos es uno de los principales pases que solicita patentes en el mundo, mientras que los de Amrica Latina tienen muy pocas.

Formulario para participar del programa piloto de tratamiento preferencial para las patentes estadounidenses en la Argentina.

Segn cifras de la Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual, en 2015, por ejemplo, hubo 546 solicitudes de patentes de residentes argentinos y 321 de residentes colombianos, pero 288.335 de residentes estadounidenses y 258.839 de residentes japoneses. El dato de Japn es relevante, ya que en los prximos meses comenzar a regir un convenio similar entre la Argentina y ese pas, tal como figura en una declaracin conjunta firmada el 27 de noviembre del ao pasado.

Ambos acuerdos tienen un precedente que tambin se defini el ao pasado. Se trata de la resolucin 56/2016, que establece un trmite acelerado similar para solicitudes de patentes de oficinas de referencia internacional, aunque en este caso no queda en claro de qu pases se trata ni tampoco genera reciprocidad. Esa resolucin gener tanto conflicto en la industria farmacutica que se tuvo que hacer una resolucin aparte, que es la 125/2016, aclarando que este examen acelerado no funciona para los productos farmacuticos, recuerda Correa.

Por ltimo, Correa menciona otro caso que puede sumarse a esta lista de acuerdos. Se trata de otro programa piloto de PPH que se firm en Santa Marta, Colombia, el 6 de mayo de 2016, en el marco del Sistema de Cooperacin en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL, entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Per y Uruguay, que establece un vnculo similar para ayudar a acelerar los plazos, evitar la duplicacin de esfuerzos y reducir los costos del proceso de evaluacin. Pero, en este caso, tiene una diferencia sustantiva porque solo es de intercambio de informacin y no establece trmites prioritarios, dice el especialista.

