"Pon la fecha, la puta que te pari": el poder de la calle

Alejandro Bercovich. Diario BAE. 10/3/2017

Un mensaje nico y por momentos ensordecedor en reclamo de un paro general fue el elemento aglutinante de la masiva y heterognea multitud calculada en 500.000 manifestantes que se moviliz el martes en el centro porteo convocada por la CGT para repudiar la poltica econmica del Gobierno y exigir respuestas frente a los despidos y el deterioro del poder de compra de los salarios. Desde el escenario, el triunvirato de conduccin de la central obrera acept a medias la presin abrumadora del reclamo: anunci una huelga de 24 horas pero esquiv la definicin de una fecha.

Pero la promesa estuvo lejos de conformar la expectativa de la multitud. Los insultos se multiplicaron frente al escenario. Y el final sobrevino en medio de disturbios, golpes y corridas detrs del palco mientras se retiraban las principales figuras sindicales.

Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, anticip al da siguiente que la semana que viene se va a saber la fecha del paro general cuando se rena el Consejo Directivo.

La fecha del paro, ya en el adelanto de las declaraciones de Hctor Daer, Carlos Acua y yo, la habamos fijado en un parntesis, en un tramo que va desde el 31 de marzo hasta los primeros das de abril, remarc Schmid.

La lucha de la docencia en todo el pas no da tregua, en defensa de la escuela pblica y por salarios. El viernes, los gremios de alcance nacional anunciaron paros el 15, 16, 21 y 22 de marzo. Por otro lado, los sindicatos mayoritarios que nuclean a las y los docentes de la provincia de Buenos Aires, tambin informaron que habr paro la semana que viene.

A nivel nacional Ctera y UDA, convocaron a un paro nacional de 48 horas a cumplirse los prximos mircoles y jueves en reclamo de la convocatoria a la paritaria federal y en rechazo a los topes salariales. Por su parte, UDA anticip que habr otras 48 horas de paro la semana siguiente y se presume que Ctera acompaar esa medida.

Por otra parte desde Ctera advirtieron que iniciarn acciones judiciales contra el Ministro de Educacin Esteban Bullrich, ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. Lo que los gremios nacionales exigen es el cumplimiento de la convocatoria a la paritaria nacional docente, tal como establece la ley.

La provincia de Buenos Aires es el epicentro donde la batalla docente adquiere mayor repercusin. El viernes, la gobernadora Mara Eugenia Vidal cit nuevamente a los gremios con la promesa de realizar una oferta superadora.

La conduccin de los gremios bonaerenses haba decidido levantar el paro de cara a la mesa de negociacin convocada por Vidal. Luego de cuatro das de huelga, la medida de fuerza se sostuvo solo en las seccionales de los Suteba combativos, conducidos por la lista Multicolor.

Ratificamos la voluntad de los docentes de continuar la lucha en defensa de la paritaria, de nuestro salario y del presupuesto educativo. Vamos con la expectativa de que el gobierno cumpla con las demandas de los trabajadores, haban sealado los gremios AMET, FEB, Sadop, Udocba, Suteba y UDA, previo a la reunin con la administracin de Vidal.

Luego del encuentro con los ministros bonaerenses, los gremios anunciaron paro para el lunes, al conocer que la oferta superadora que tanto publicit el Gobierno, consista en una mejora de la oferta anterior del 1% que implicara un aumento de $ 64.

La afirmacin de que la provincia de Buenos Aires est fundida, por parte de Mara Eugenia Vidal, reforz el argumento de los gremios sobre la necesidad de convocar a la paritaria nacional docente.

Las seccionales combativas mantuvieron el paro y varias decidieron movilizarse a la paritaria que se realiz en la ciudad de La Plata el viernes, entendiendo que no puede quedar en manos de los secretarios generales la decisin de aceptar o no la propuesta del gobierno.

Mientras tanto, el Gobierno de Vidal amenaza con descontar los das de paro y dict la conciliacin obligatoria para que las clases arranquen el lunes, en un claro acto de cercenamiento del derecho a huelga.

El mircoles y jueves adherirn los gremios de la Ciudad de Buenos Aires y tambin se sum la Conadu (docentes universitarios) que exige una paritaria nacional y rechaza el techo salarial en el mbito universitario.

Movimientos sociales tambin reclamarn en las calles

Organizaciones de la Confederacin Ctep, el Movimiento Barrios de Pie y la Corriente CCC realizarn cortes de calles y compartirn ollas populares el prximo 15 de marzo, a tres meses de sancionada la Ley de Emergencia Social, que todava no se implement. "La situacin en los barrios no se aguanta ms", declar el Gringo Castro, dirigente del gremio de la Economa Popular.

La Ctep tena planificada para el prximo lunes una asamblea masiva en la Plaza de Mayo, pero decidieron posponerla y transformarla en un plan de accin con cortes de calles y ollas populares.

El Polo Obrero lanz un plan de lucha nacional contra la pobreza y por trabajo genuino, y se movilizar el prximo 14 de marzo en todo el pas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada comenzar con una movilizacin desde Puente Pueyrredn hasta el centro porteo, donde se instalar un acampe por tiempo indeterminado.

La medida fue aprobada en un plenario de ms de un centenar de delegados de Capital y el Gran Buenos Aires, y en asambleas en otras veinte provincias.

La pasada semana en General Mosconi, Salta, se manifestaron ex integrantes de la Fundacin Villa Saavedra, alarmados por la momentnea suspensin del SUAF que venan recibiendo y que se reemplazaba con la AUH (Asignacin Universal por Hijo). El jueves un grupo perteneciente a la Unin de Trabajadores de Gral. Mosconi (UTD) liderada por Jos "Pepino" Fernndez, se coloc a la vera de la Ruta Nacional 34 con idntico motivo de reclamo, pero en su caso, por la cada de planes para ms de 1.000 trabajadores, que ms all del sueldo que reciben de la ONG, reciban 2.600 pesos por hijo.

En General Motors se rebelan contra despidos encubiertos

Unos 800 trabajadores participaron de la asamblea realizada en el playn de la fbrica General Motors de Rosario, la primera despus de 8 aos. En dicha asamblea, dirigida por el Comit de Lucha, se vot por unanimidad rechazar el acuerdo firmado por la burocracia del Smata y la patronal que deja afuera a 350 obreros, pedir que saquen la polica del predio y que cesen los aprietes de la patronal.

Tambin se vot llevar al Smata, en una movilizacin, la resolucin de la asamblea para que anule el acuerdo firmado a espalda de los trabajadores.

Hicieron uso de la palabra en la asamblea diferentes representantes parlamentarios nacionales y concejales de Rosario, Villa Gobernador Glvez, Villa Constitucin y Jorgelina Signa, concejal de Capitn Bermdez por el Partido Obrero, quien salud la lucha y la resolucin de la asamblea de rechazar el acuerdo firmado por el Smata, denunci que el ajuste de Macri est acompaado por la oposicin poltica patronal y plante la necesidad de un paro regional de la CGT para apoyar la lucha de General Motors y enfrentar la ola de despidos y suspensiones en la regin.

El viernes por la maana, luego de la masiva asamblea que tuvo lugar el jueves, los obreros movilizaron a la sede del gremio en Rosario, donde se les impidi el ingreso.

El acuerdo de las suspensiones fue firmado por el gremio SMATA y la empresa e incluso establece que la automotriz podr desvincular definitivamente a los obreros a partir de diciembre. Por este motivo, los trabajadores hablan de despidos encubiertos, al tiempo que sealan la complicidad del sindicato de mecnicos. "Un sindicato debe defender a los afiliados y no a la empresa", afirm Germn Tonero, delegado gremial de General Motors, quien tambin advirti que las empresas "siempre dicen que estn en crisis, pero despus contratan gente nueva, ms barata, sin efectivizar y con contratos bajos".

La movilizacin al gremio tuvo lugar el viernes, donde -aunque entregaron un pedido de anulacin del acuerdo- se les impidi el ingreso a su propio sindicato.

Luego, los trabajadores fueron recibidos en el Concejo Deliberante de Rosario, donde lograron el apoyo del cuerpo legislativo. Desde esta dependencia, se comprometieron a tramitar ante el Ministerio de Trabajo un pedido para que se rechace el acuerdo y no se homologue.

Ms despidos

La empresa Cotapa, de Entre Ros, paraliz su produccin y unos 400 empleados podran ser despedidos. La cooperativa se suma a la crisis que se vive en el sector lcteo, por la que SanCor cerr cuatro plantas y despidi unos 500 empleados.

Adems la cooperativa lctea tendra planeado clausurar otras dos, con lo que peligra el empleo de otras 1.500 personas de forma directa y otros tantos de manera indirecta, como es el caso de camioneros que el jueves bloquearon una distribuidora.

Adems, hace unas semanas el otro gigante lcteo, La Serensima, anunci el cierre de una de sus plantas.

American Express despedir a 300 trabajadores de atencin al cliente y trasladar las oficinas del sector a Mxico, con el fin de abaratar costos. Los empresarios lo confirmaron en una audiencia conciliatoria el jueves en el Ministerio de Trabajo. Adems aseguraron que garantizarn los empleos hasta el 30 de junio.

Buscan abaratar costos y al mismo tiempo desmantelar el sector ms organizado sindicalmente dentro de la empresa, asegur David Aguilera, delegado gremial en la compaa.

La empresa cit a los delegados gremiales el mircoles por la maana y les confirm que el 30 de junio cerrar el sector, aunque ofrecieron una gratificacin por retiro voluntario que superara la suma de dinero que les correspondera cobrar a los trabajadores como indemnizacin legal, para evitar un posible conflicto a causa de los masivos despidos.

Lo que nosotros pedimos es que se reubique a los trabajadores en otra rea, explic el delegado de American Express, David Aguilera, quien asisti en representacin de los trabajadores junto al secretario de Asuntos Gremiales del Sindicato de Comercio, Oscar Tedesco y Harold Bernal, otro delegado de American Express.

El sindicato exigi, a travs de una carta, una audiencia urgente con el Gobierno, e incluso amenaz con tomar medidas de fuerza. Ayer las partes no llegaron a un acuerdo, pero Trabajo ofreci constituir una mesa de dilogo para tratar de avanzar de cara a una segunda reunin que acordaron para el prximo lunes.

La Asociacin Obrera Textil (AOT) denunci que en los ltimos tiempos sufri ms de 3.600 suspensiones y cerca de 1.500 despidos por el cierre de casi una decena de establecimientos, como consecuencia de la acumulacin de stocks y la apertura de las exportaciones.

As lo afirm el secretario general del gremio, Hugo Bentez, segn un relevamiento puntual que llev a cabo la AOT en todo el pas y 108 empresas.

Luis Barrionuevo seal que en el gremio gastronmico cerraron ms de 5.000 establecimientos y 25.000 compaeros estn en la calle.

Paritarias

La Federacin Sindical de Profesionales de la Salud de la Repblica Argentina (FESPROSA), gremio presidido por el mdico Jorge Yabkowski y compuesto de ms de 30.000 mdicos, profesionales y trabajadores de la salud de alrededor de 600 hospitales ms cientos de centros de salud de todo el pas, vot el viernes 10 de marzo una nueva Jornada Nacional de Lucha para el jueves 16 de marzo prximo, lo que es la continuidad del plan de lucha comenzado los das 6 y 7 de marzo pasados con el objetivo central de romper el techo salarial de 18% en cuatro cuotas que el gobierno nacional quiere imponer como pauta de negociacin para el conjunto de las provincias y a nivel nacional en el sistema pblico de salud, por una paritaria nacional de salud, por el fin de la precarizacin laboral y el 82% mvil para los trabajadores de la salud pblica".

Todas las regionales confirmaron su participacin de la Jornada Nacional de Lucha convocada por su gremio nacional FESPROSA, con las modalidades que sus asambleas decidirn en los prximos das. Algunos de los gremios que ya confirmaron que participarn con paros son la Asociacin Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), con un paro de 48 horas los das 15 y 16 de marzo; el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS) de la provincia de Santa Fe, con una Jornada de Lucha y movilizacin con paro el 16; la Unin de Trabajadores de la Salud (UTS) de la provincia de Crdoba, con una Jornada de Lucha y movilizacin con paro el 16; y la Asociacin de Profesionales Tcnicos, Auxiliares, de la Salud del Chaco (APTASCH), con paro los das 13 y 14 de marzo prximos, adelant Yabkowski.

El gremio de los porteros de edificio arrancar sus paritarias en mayo y va por un acuerdo del 21% semestral.

Segn el relevamiento que Tendencias Econmicas (TE) realiza desde 1986, las huelgas se duplicaron el ao pasado en relacin al promedio mensual del 2015, ya que pararon mensualmente 2,5 millones de trabajadores cuando en 2015 haban sido 1,2 millones. Del mismo informe surge que el promedio mensual de despidos fue 7,1 veces ms alto que durante el 2015, llegando a 17.000 con picos de 66.000 en febrero y 41.000 en enero. Las suspensiones mensuales crecieron un 65% ya que alcanzaron a 13.000 trabajadores contra 7.700 en 2015.

Para Luis Campos, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, lo principal no fue el aumento de los conflictos sino su intensidad y duracin. En el sector pblico provincial hubo conflictos que duraron todo el ao como en Tierra del Fuego, Santa Cruz y en la provincia de Buenos Aires.

Para Jos Luis Blanco, director de TE, la conflictividad le puso un lmite al ajuste que pretenda el gobierno. Es cierto que hubo una prdida del poder adquisitivo de alrededor del 8%, pero el gobierno buscaba que las paritarias se acotaran al 25% y no pudieron hacerlo, en gran medida, por la respuesta sindical. Algunos gremios terminaron cerrando por ms del 40%.

Seiscientos efectivos policiales desalojan empresa recuperada

Desde las 4 de la maana del viernes 3, un par de horas antes que los trabajadores llegaran, centenares de efectivos policiales desalojaron a los trabajadores de la fbrica recuperada Acoplados del Oeste.

Con casi 600 de policas, entre los que se encontraban quince camionetas del Cuerpo de Infantera, Infantera Montada, polica local y provincial cercaron la planta de la ex Petinari, al costado de la ruta 200 en Merlo, para evitar el ingreso de los trabajadores y permitir el de los antiguos dueos, con el peligro que implica esta medida para la continuidad productiva y la fuente de empleo de ms de un centenar de familias. La empresa es una cooperativa desde el 2015 en la que trabajan 120 operarios que fabrican carroceras chicas.

Los dueos adeudaban sueldos y aguinaldos y los trabajadores iniciaron una inhibicin de bienes en el 2014. Diputados y Senadores aprobaron una Ley de expropiacin, pero la gobernadora Vidal la vet, dos horas antes de que se terminara de convertir en ley, poniendo como argumento que el estado provincial no tena plata para solventar una cooperativa, a pesar que los trabajadores le respondieron que no queran plata, porque la cooperativa era solvente. Nosotros ponamos la antigedad de cada uno de nosotros y el resto pedamos un plan de pago. Al gobierno provincial de Vidal no le interes nuestra propuesta, sostuvo Nahuel Mndez, que trabaja hace 5 aos en el lugar.

Actualmente, los trabajadores junto a familiares se encuentran acampando en las inmediaciones del predio de la fbrica en avenida Balbn 2951, de la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense.

Ahora van por el desalojo del BAUEN

Tras el veto de Macri a la Ley que expropiaba el emblemtico hotel recuperado, la jueza de la causa dict una orden de desalojo para el viernes 14 de abril.

El Jefe de Estado rechaz que el edificio situado en pleno microcentro porteo pase a manos de la cooperativa de trabajadores que lo autogestionan tras su proceso de vaciamiento.

En lnea con el veto presidencial, la jueza Paula Hualde dict una orden de desalojo dando poco margen a los trabajadores que buscaban que la Ley de Expropiacin vuelva a tratarse en el Congreso y dispuso un operativo policial para un feriado, el Viernes Santo.

Los empleados autogestionan el hotel desde que los empresarios lo abandonaron, sin pagar una deuda millonaria con el Estado argentino y dejando a todos los trabajadores a la deriva, hace 15 aos.

Ante la resolucin judicial y el veto de la expropiacin realizado por el presidente Mauricio Macri antes de fin del ao pasado, los trabajadores anunciaron que seguiran la "lucha para que este ao el Congreso Nacional vuelva a acompaarnos, tanto en la Cmara de Diputados, como en la de Senadores, para rechazar el veto presidencial.

Adems, con el objetivo de delinear un plan de accin para la defensa del Bauen, convocaron a todas las organizaciones sociales, polticas y sindicales a una reunin abierta el jueves pasado.

Nueva recuperada

La puesta en produccin en la Textil Neuqun fue anunciada el jueves por medio de una conferencia de prensa en la que participaron las Madres de Plaza de Mayo, Noem Labrune de APDH, el Diputado Ral Godoy, el prroco Rubn Capitanio, y cont adems con la presencia de los sindicatos ATEN, Ceramistas, ADUNC y Municipales.

En la conferencia las trabajadoras destacaron que la puesta en produccin es a raz de la falta de respuestas de parte del gobierno provincial. Queremos respuestas serias y concisas, sostuvo Marina Catrilao quien adems recalc que las trabajadoras son jefas de familia y con hijos, y por esa razn hoy hacen este lanzamiento, porque no van a permitir que sus hijos pasen necesidades ni que las quiebren por hambre. Tambin llamaron a mantener la solidaridad de los diferentes sectores que vienen acercando su apoyo a la lucha de las obreras textiles.

Revocan la personera gremial al sindicato de los Metrodelegados

El fallo de la Cmara Nacional de Apelaciones del Trabajo dej sin efecto la resolucin 1601/2015, firmada el 26 de noviembre de 2015, que otorgaba la personera gremial a la Asociacin Gremial de Trabajadores del Subterrneo y Premetro (AGTSyP), que nuclea a los Metrodelegados. Segn sealaron, esta revocacin se da por irregularidades formales durante la gestin de la personera.

Los camaristas indicaron que corresponde revocar la resolucin impugnada y devolver las actuaciones a la sede de origen para que, una vez subsanadas las irregularidades formales sealadas y luego de haber cumplido rigurosamente con las reglas adjetivas aplicables, se expida nuevamente en relacin a la cuestin sustancial de la contienda. De este modo, la solicitud ser evaluada por la cartera laboral encabezada por Jorge Triaca. Ser entonces el gobierno de Cambiemos el que determine si le corresponde o no la personera gremial a los Metrodelegados.

Cabe sealar que la personera gremial de la AGTSyP haba sido objetada judicialmente por la Unin Tranviarios Automotor (UTA), cuyo secretario general es Roberto Fernndez. La UTA era el sindicato que concentraba la representacin gremial en el subterrneo hasta el surgimiento de los Metrodelegados.

"Este fallo judicial es un ataque poltico a la libertad sindical, a la organizacin y a las conquistas de los trabajadores del subterrneo, impulsado por la UTA, el Ministro (de Trabajo) Triaca y Metrovas", declar Christian Paletti, metrodelegado de la lnea C.

Por su parte Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo del sindicato de los trabajadores del subte, afirm que "es un fallo claramente poltico, detrs del cual estn el Gobierno y la UTA. A nadie le caben dudas de que la AGTSyP es la representacin legtima y aplastantemente mayoritaria de los trabajadores del subte. Se trata de un ataque a nuestra organizacin, en momentos en los que comienza la discusin paritaria. Le quieren dar una mano a la burocracia sindical de la UTA y a Metrovas. Tampoco es casual el momento del fallo, es otra prebenda ms que el Gobierno y su Justicia amiga le dan a la burocracia sindical para intentar frenar un paro general. Nosotros vamos a apelar el fallo en la Justicia y en los prximos das nos vamos a reunir para discutir qu respuesta damos desde la AGTSyP en todos los terrenos. Desde hace aos que venimos luchando y lo seguiremos haciendo. El Gobierno kirchnerista nos dio miles de vueltas para darnos la personera y ahora lo hace el Gobierno de Macri. Pero la lucha y organizacin democrtica de los trabajadores ser ms fuerte que ellos".

Desde la AGTSyP, informaron que adems de apelar el fallo, la prxima semana convocarn a una conferencia de prensa.

Los trabajadores de AGR-Clarn, en el da 54 de la ocupacin de la imprenta grfica ms grande y moderna del pas llamaron a un estado de alerta y movilizacin al conjunto del pueblo trabajador, y a las organizaciones obreras, sociales, polticas y de DDHH que vienen acompaando la lucha, ante noticias de una inminente provocacin de las fuerzas represivas y lmpenes al servicio del Estado.

Macri coron la celebracin de las patronales agrarias

El presidente Mauricio Macri particip el viernes de la exposicin de las patronales agrarias "Expoagro", que organizan La Nacin y Clarn en la localidad bonaerense de San Nicols. En su discurso, manifest apoyos a las entidades del "campo" y aprovech para referirse a los an insuficientes "brotes verdes" de la economa.

Macri afirm que si bien el campo es "alegra y entusiasmo" por el dinamismo que ofrece esta actividad a la economa, "hay sectores que recin estn comenzando a ponerse en marcha" tras cinco aos de "estancamiento".

El presidente asegur que el pas est "creciendo" y defendi la gestin econmica al sealar que se trata de "cinco meses consecutivos de crecimiento" despus "de ms de cinco aos".

"Yo les digo: no aflojen", dirigindose a los productores agrarios. "Hoy ms que nunca ratifiquen que podemos construir la Argentina que nos merecemos, un camino que no se detiene, ya que esa Argentina unida es imparable: Aguante el campo! Aguante Argentina!", exclam el mandatario, en un breve discurso en el que no realiz anuncios para el sector.

Asimismo, dados los preocupantes nmeros de pobreza que public la propia Iglesia Catlica mediante los informes de la UCA, el presidente debi referirse a los mismos: "Hemos dejado de ocultar nuestros problemas, empezando por el principal, el altsimo nivel de pobreza que hay en la Argentina", sostuvo, y reiter que pretende ser evaluado en su gestin por "si tuve o no la suerte del xito de poder reducir la pobreza" en la Argentina.

Para la UCA, hay 32,9% de pobres

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Catlica Argentina (UCA) sostuvo que la tasa de pobreza en Argentina es del 32,9%, medida hasta setiembre del ao pasado, y que tiene como principal afectado a segmentos de clase media baja o sectores populares vinculados a la economa informal.

En tanto, advirti que la desigualdad persistente y la pobreza estructural son resultado de un modelo econmico-productivo concentrado y desequilibrado con efectos de exclusin y desigualdad a nivel socio-laboral.

Adems, plante que, aunque vengan inversiones, no habr derrame hacia los sectores menos dinmicos si no hay polticas activas de desarrollo local-regional, hacia el sector informal y las economas sociales.

As lo afirm la UCA en un nuevo informe difundido el jueves pasado, titulado Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana 2010-2016, que fue presentado en conferencia de prensa en la sede de la Universidad por el director de Investigacin del Observatorio, Agustn Salvia.

La tasa de pobreza ascendi de 29% a fines de 2015 a 32,9% en el tercer trimestre de 2016, lo cual significara un aumento de 1,5 millones de nuevos pobres (cerca de 13 millones de personas por debajo de la lnea de pobreza). Estos niveles seran los ms altos de los registrados desde 2010 a la fecha, precisa el informe. En tanto, ubica la indigencia en el 6,9%.

Segn el Informe, durante el ltimo ao, las medidas de ajuste econmico, el contexto internacional adverso, la poltica anti-inflacionaria y la rezagada inversin privada y pblica habran agravado el escenario de crisis, ms recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales.

Si bien este shock habra sido mucho ms fuerte durante el primer semestre del ao, la situacin no se habra revertido durante la segunda parte del ao. El proceso habra generado un mayor deterioro laboral y en los ingresos de los sectores medios bajos informales, as como una profundizacin de la indigencia en los sectores ms vulnerables, sostiene.

Aclara que los niveles actuales de pobreza se asemejan a escenarios como los de 1983, 1987, 1994 o 2009, y seala que la actual coyuntura parece remitir a procesos recesivos generadas por efectos de crisis financieras como la del Tequila o dinmicas inflacionarias post-devaluacin como en los 80 o en 2014.

En tanto, destaca que si bien en el segundo semestre se registr una baja notoria en el ritmo inflacionario y, al final del mismo, habra tenido lugar una efectiva recuperacin del empleo, hacia el tercer trimestre del ao no se evidenciaban cambios significativos en el nivel de actividad ni en la demanda laboral.

A modo de conclusin, la UCA indica que durante el perodo del Bicentenario los indicadores laborales muestran la persistencia de la pobreza y desigualdades estructurales y que todava estamos lejos de garantizar los derechos mnimos de inclusin social para una parte importante de la sociedad.

La evolucin de distintos indicadores de las condiciones materiales no ha sido equitativa al interior de la estructura social. Los ms perjudicados en lo que respecta a las capacidades de subsistencia fueron los hogares de estratos muy bajos y de espacios segregados, concluye.

Las cmaras patronales tambin desmienten al presidente

Un informe de la Asociacin de Industriales Metalrgicos de la Repblica Argentina (ADIMRA) seala que en noviembre la produccin metalrgica se contrajo -2,0% interanual, pero si se descuenta el sector de maquinaria agrcola, que dio un salto de +36% ese mes, la cada de noviembre llegara a -5,7%. En el acumulado de los primeros once meses de 2016 se registr un desplome de la actividad de -8,2% respecto del mismo perodo de 2015.

Tambin preocupan otros indicadores como el nivel de empleo que acumula una contraccin interanual de -3,2% y la utilizacin de la capacidad instalada, que llega al 58% (-9,3% en los once meses), muy por debajo del promedio del sector manufacturero que ronda el 65%. Entre las pymes metalrgicas apenas alcanza el 35%. Si bien la facturacin creci un 9,1% interanual, lo hizo mucho menos que la inflacin del 40%.

Desde la Cmara de Industriales Fundidores de la Repblica Argentina (CIFRA) advierten que la apertura indiscriminada de importaciones provenientes de China, el aumento de costos y el impacto de las tarifas ponen en estado de emergencia a 400 pymes metalrgicas, que estn en problemas para sostener los ms de 8.000 empleos que generan en forma directa.

Brasil y China tiene sobrantes industriales que regalan a precios viles, sostiene Guillermo Susini, gerente general de Cifra. Admiten que la fundicin perdi participacin en la actividad porque hay una tendencia a concentrarla en pases de bajos salarios como China, en un contexto en el que el kilo de fundicin sale en el pas de tres a cuatro veces ms que en el exterior.

Segn el ltimo informe de coyuntura de Adimra, en el perodo enero-noviembre de 2016, las exportaciones metalrgicas llegaron a U$S 2.342 millones (-11,2% de cada interanual), en tanto que las importaciones treparon a U$S 19.685. As la balanza comercial sectorial arroj un dficit de U$S 17.344 millones.

La produccin industrial cerr 2016 con una cada del 4,9%, segn los clculos de la Unin Industrial Argentina (UIA), siendo el tercer ao consecutivo de signo negativo. Para el INDEC la actividad disminuy algo menos: 4,6%.

Los rubros ms afectados fueron la produccin de acero y los vinculados a la construccin (cemento, insumos y otros materiales), tambin la automotriz y metalmecnica por la situacin de Brasil, la contraccin de la demanda interna y la mayor presin importadora.

Otros rubros, ms intensivos en trabajo, como edicin e impresin y textil, tambin registraron una menor actividad (-8,5%) que en 2015.

Tambin cay Alimentos y Bebidas (1,5%), pero si se excluyen los aceites, la cada ronda el 3,3%. Sin embargo, aumentaron Sustancias y Productos Qumicos (1,3%).

A fines de 2017, de darse los pronsticos optimistas del gobierno, veremos el mismo nivel de actividad, igual tasa de inflacin, idntico dficit fiscal y un similar atraso cambiario que a fines del 2015.

Brasil complica la recuperacin

Brasil es por lejos el mayor comprador de bienes manufacturados argentinos: se lleva un tercio de las exportaciones totales.

En 2016, el 57% de las ventas totales a Brasil fueron industria, pero tratndose de un porcentaje alto, resulta pobre contra el 75% de los aos anteriores. All figuran autos, qumicos, plsticos y metales.

En el sector automotriz el ao pasado sumaron 190.000 unidades contra 433.000 en 2013 y el pico de 507.000 anotado en 2011. La consecuencia es que cada vez se fabrican menos autos, que hay paradas forzosas en las plantas y abundan los problemas laborales.

En 2016, el PBI de Brasil cay 3,6%, segn el informe del Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica, y el consumo de las familias un 4,2%. La recesin de los dos ltimos aos acumula un 7,2% y el PBI per cpita declin 9,1% desde 2014. Los medios brasileos sealan para el primer semestre del ao la inflacin todava ser alta, se acelerar el desempleo (12,9% actualmente) y se reducirn los salarios, lo que conspira contra el poder de compra de los brasileos. Se espera que Brasil recin recupere su nivel de demanda interna dentro de cuatro o cinco aos, con lo cual no ser posible contar con uno de los motores que podra ayudar a la recuperacin de la economa nacional.

Volvi a subir la inflacin

El INDEC estim en enero un aumento del costo de vida del 1,3%, muy inferior al calculado por consultoras, gobiernos y centros de estudios independientes. Qu lo mantuvo tan abajo? El captulo "vivienda y servicios bsicos", que incluye a las tarifas y que segn sus encuestas se mantuvo clavado en cero durante el primer mes del ao. El gobierno porteo, del mismo signo poltico, inform una inflacin del 1,9% para el mismo mes y un incremento del 2,4% en ese mismo rubro. El de Santa Fe, que calcul un 2,1% de alza general, anot un 6% arriba en el rengln de la controversia.

Al informar la inflacin de febrero (un 2,5% demoledor para el tope salarial), el INDEC pareci compensar esa subestimacin de enero y admiti un aumento del 8,4% en el costo de la vivienda y los servicios.

Fuentes: Clarn, Pgina 12, Tiempo Argentino, Diario BAE, www.infogremiales.com.ar , www.po.org.ar , Copenoa, Indymedia Argentina, Anred, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, APU, www.ansol.com.ar y www.cronista.com

