Entrevista al senador Alexander Lpez sobre la Jurisdiccin Especial para la Paz

"La aplicacin de la Jurisdiccin Especial para la Paz puede tener graves consecuencias"

Radio Nizkor

Ante la inminente aprobacin parlamentaria del Proyecto de Acto Legislativo N. 02/17 (Senado), "Por medio del cual se crea un ttulo de disposiciones transitorias de la Constitucin para la terminacin del conflicto armado y la construccin de una paz estable y duradera", la corresponsal en Colombia de Radio Nizkor, Claudia Julieta Duque, ha entrevistado al senador Alexander Lpez Maya sobre su posicin frente a este proyecto de reforma constitucional que se da en el marco de la llamada

El senador Alexander Lpez explica qu es lo que se plantea en este proyecto legislativo y qu le ha llevado a presentar una ponencia alternativa al proyecto que se pretende aprobar.

En relacin con el proceso penal y los miembros de la fuerza pblica y los paramilitares -responsables de desplazamientos masivos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc.- expone que la ponencia gubernamental incumple los estndares internacionales... Se crea una jurisdiccin especial para los miembros de la fuerza pblica incursos en estos crmenes atroces que deja a las vctimas en una condicin de revictimizacin y que viola sus derechos. Por eso la ponencia alternativa, rechazada en el debate plenario del Senado celebrado el 08mar17, quera garantizar los derechos de las vctimas y evitar la impunidad.

Las fuerzas militares, estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecucin penal gracias a esta reforma. En este momento hay unos 5.000 miembros de las Fuerzas Militares procesados por crmenes contra poblacin civil. Ya de por s en el acuerdo de paz se establece un juzgamiento especial mediante un mecanismo de justicia transicional, pero adems, el Gobierno ha llegado a un acuerdo especial y diferente, y desconocido para el pas, con las Fuerzas Militares, el cual ha sido negociado por fuera del proceso de La Habana.

Es as como se incluy un Captulo 7 excepcional que protege penalmente a los militares y a todos aqullos en una posicin de mando frente la aplicacin del principio de responsabilidad del superior jerrquico, al requerirse para determinar esta responsabilidad la concurrencia de 4 requisitos que hace inoperante de hecho este principio, conduciendo pues a la ms absoluta impunidad de responsables militares en el marco de esta JEP. Esto vulnera los estndares internacionales e incluso las obligaciones de Colombia al ser estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Otro aspecto de gran preocupacin es el hecho de que esta reforma va a generar una discriminacin entre vctimas al haber una calificacin de que slo sern reparadas las vctimas "graves", vocablo indefinido. Tampoco este diseo de JEP garantiza la participacin de las vctimas en el proceso y, en cuanto a la reparacin integral, el Estado determina que sern reparadas con los "recursos disponibles". Como hay 8.400.000 vctimas registradas, tomando los datos del informe de la Comisin de Seguimiento de la Ley de Vctimas, donde se dice que se dispone para el 2017 de 700.000 millones de pesos para reparacin, a cada vctima le correspondera en 2017 por este concepto 28 USD. Esto dista mucho de reparacin integral...

El senador plantea tambin otro aspecto preparatorio del escenario de impunidad, y es que el artculo transitorio 10 de este Acto Legislativo abre la puerta a la revisin y revocacin de sentencias ya pronunciadas por la justicia ordinaria frente a violaciones de los derechos humanos. Por esta va, con total seguridad, las condenas ya pronunciadas por la justicia ordinaria en casos tan trgicos como la masacre de Mapiripn, los falsos positivos de Soacha, los del Eje Cafetero, los hechos del Palacio Justicia, la masacre de Barrancabermeja, etc., podran ser revocadas y llevar a la impunidad.

Por ltimo, el Senador Alexander Lpez lamenta lo absolutamente minoritaria que es su posicin, incluso entre las organizaciones no gubernamentales. La carta que envi al Presidente Santos y a las FARC manifestando todas estas preocupaciones no ha tenido respuesta de ninguna de estas partes. "Estamos muy solos en esta pelea", manifiesta. "No se trata slo de un acuerdo con las FARC, sino que tal y como estn dadas las cosas en este modelo de justicia transicional, esto va a llevar a grandes escenarios de impunidad... Hay 1.200 miembros de la fuerza pblica esperando a las puertas de las crceles para que esto se apruebe y reclamar su libertad." La paz y la reconciliacin son necesarias, pero no a costa de dejar por fuera el reconocimiento de los derechos de las vctimas y el cumplimiento de los estndares internacionales para este tipo de crmenes.

Se trata pues de una normativa que define un modelo de impunidad especfico para Colombia y que tendr efectos muy graves, tanto para las vctimas como para la justicia colombiana.

