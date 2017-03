Marxismo probancario

El Telgrafo

El Manifiesto Comunista de K. Marx y F. Engels fue la primera obra conocida en Ecuador y solo a partir de 1910. Con la Revolucin Rusa (1917) se difundieron textos de Lenin. Y en esas escasas fuentes se formaron los primeros marxistas, que fundaron el Partido Socialista (1926) y despus el Comunista (1931).Ambos partidos desplegaron una labor admirable para organizar a trabajadores, campesinos e indgenas.En la dcada de 1960, la Revolucin Cubana (1959) y el conflicto chino-sovitico influyeron en la divisin de los grupos marxistas, entre los que surgieron URJE, PSRE, MIR y el PCML (prochino); y en los 70 se multiplicaron. Todos disputaban la pureza marxista, la lnea poltica correcta y la verdad revolucionaria.Hasta fines de los aos 80 el marxismo adquiri prestigio intelectual, porque lo mejor de la ciencia social ecuatoriana provino de investigadores marxistas.El derrumbe del socialismo y la debilitacin mundial del marxismo desmoronaron a las agrupaciones ecuatorianas, de modo que en 2006 los partidos, dirigencias y hasta movimientos sociales influidos por ellos, haban perdido su antigua significacin social y poltica. Los principales lderes estaban integrados a la partidocracia, como se evidencia en sus actuaciones en los congresos. No es cierto, por tanto, que desde 2007 se acab con la izquierda y se liquid a los movimientos sociales. La historia real contradice esas interpretaciones.En todo caso, el partidismo marxista tradicional rompi con el socialismo del siglo XXI, no solo por razones ideolgicas, sino porque las reformas emprendidas por el gobierno de la Revolucin Ciudadana afectaron antiguas prebendas e intereses de esas izquierdas.El marxismo poltico se reduce a la militancia. Los seguidores tericos son incuantificables; pero el activismo y el discurso anticapitalista lucen radicales e inspiradores. Sin embargo, durante las ltimas dcadas, el viejo partidismo marxista no ha podido generar la alternativa histrica que ofrece, ha perdido legitimidad social y hoy es electoralmente irrelevante.Hay pocos acadmicos marxistas destacables; pero demasiados escritores panfletarios y analistas polticos, en los que predomina el dogmatismo interpretativo, la ideologizacin de la realidad que termina por tergiversarla, y el manejo repetitivo del mismo esquema conceptual, con todo lo cual se suplanta a la investigacin rigurosa y empricamente fundamentada, que exige el pensamiento cientfico.En la polarizacin electoral del presente, las organizaciones de izquierda y del viejo partidismo marxista agrupadas en el ANC han convocado a votar por el banquero neoliberal Guillermo Lasso en la segunda vuelta presidencial (2/abril/2017). Los intelectuales que dan fundamentos tericos a esta posicin sostienen que se enfrentan dos derechas y que, en definitiva, la bancaria permitir recobrar la democracia supuestamente perdida.De este modo, el sui gneris nuevo marxismo probancario de Ecuador ha creado una lnea de pensamiento y accin que representa una corriente indita en la historia del marxismo latinoamericano.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/marxismo-probancario