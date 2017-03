Feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres (1). Y existe en tu barrio, pueblo o ciudad.





visibilizar que la violencia machista no es un problema individual sino colectivo



mostrar al agresor que su vctima no est sola, que hay un conjunto social junto a ella



mostrar a gobierno, sistema judicial, polica... que su premeditada falta de atencin y complicidad, no nos paraliza



continuar denunciando que sus mtodos no son suficientes ni eficaces y condenan a las mujeres a responsabilizarse de su situacin en lugar de a los agresores y feminicidas

rebatir las voces que mantienen la prevalencia de las denuncias falsas: segn la Memoria Anual 2016 de la Fiscala General del Estado, entre 2009 y 2015 se ha acreditado un 0,0069% de denuncias falsas







NOTAS

Cada mujer agredida o asesinada cuenta -entre otras- una historia de impunidad de su agresor o asesino urdida desde la base de un sistema de ordenamiento social patriarcal que se nutre de la perpetuacin de los roles y mandatos de gnero que sitan al varn por encima de la mujer. Hasta tal punto que ste, est dispuesto a matar para no perder sus privilegios y situacin de dominacin. Que tanto el nmero de casos como la brutalidad de las agresiones aumente es responsabilidad de los sucesivos gobiernos y sus leyes electoralistas sin dotacin de recursos, del sistema judicial, de los cuerpos de polica herramientas controladas por el patriarcado que consienten y perpetan la violencia machista.las mismas mujeres que sufrimos en todo el mundo todas y cada una de las diversas manifestaciones de la violencia machista por el hecho de ser mujeres: falta de acceso a la educacin, menor remuneracin por igual trabajo, no garanta de derechos sexuales y reproductivos, feminizacin de la pobreza, mutilacin genital, violencia psicolgica, agresiones fsicas, violaciones, matrimonios forzados, violencia digital, acoso o explotacin sexual, entre otras.cada da, en cada barrio, hay mujeres sistemtica y repetidamente agredidas o asesinadas por hombres, sin recibir respuestas tiles a su situacin, intiles muchas. stas son slo algunas de las que hemos tenido que or a la hora de poner las denuncias: ya sabes, procura no salir de casa ni vayas sola a ningn lado, no acompaes a tus hijas a clase por si un da las agrede tambin a ellas, evita llevar esas cosas porque son una provocacin -en alusin a una chapa con un lema contra la violencia machista-, cmbiate de casa -de barrio, de entorno prximo, cambia de colegio a tus hijas...).Una vez ms, estas respuestas de aparente preocupacin por las mujeres agredidas enmascaran un posicionamiento claro: que nosotras somos las culpables de lo que nos sucede y, por tanto, las que debemos cambiar y buscar las soluciones o aguantarnos y continuar con el sometimiento en el ms absoluto silencio y soledad.Necesitamos estrategias tiles y eficaces que permitan que todas las mujeres vivamos en paz y desarrollemos nuestros proyectos de vida elegidos. Creemos que es vital y prioritario hacer partcipe a la sociedad al completo: si en un barrio una mujer es vctima de violencia machista, el vecindario debe saberlo y corresponsabilizarse de esa situacin.Hacer tangible el eslogan si nos tocan a una, nos tocan a todas.En cada barrio hay asociaciones, colectivos y personas que, incluso sintiendo preocupacin por este tema, reconocen no saber qu hacer en lo concreto, ms all de adherirse a manifiestos, acudir a concentraciones o distribuir carteles o campaas por las redes sociales. Entre las consecuencias que conlleva sufrir violencia machista estn el aislamiento y la rotura del proyecto vital de las mujeres a travs del miedo. El verbo imperante pasa a ser dejar de: salir, pensar por ti misma, vivir en paz, ser dueas de nuestras vidas, en definitiva.Cada accin inversa a dejar de (continuar con, realizarse, crear, vivir) se convierte as en un acto de rebelda que el agresor no perdona ni deja pasar. Por esta razn necesitamos con urgencia un entorno consciente de lo que ocurre que facilite acompaamiento pblico a las mujeres agredidas para que puedan rebelarse y vivir.Nuestros barrios acumulan una amplia experiencia en la bsqueda de soluciones a problemas reales. Las luchas vecinales consiguieron en los aos 70 y 80 mejorar las condiciones de vivienda e infraestructuras existentes (luz, agua, asfaltado, alcantarillado, transporte), posteriormente se luch por conseguir dotaciones sanitarias, sociales y culturales, escuelas infantiles gratuitas o becas de comedor y estudios.Hoy nos seguimos organizando para afrontar las consecuencias del capitalismo siempre genocida que causan, entre otras, privatizacin de los servicios pblicos (6)(agua, sanidad, educacin...), malnutricin infantil (7), pobreza energtica (8) o desahucios (9) a nuestro alrededor.Hagmoslo ahora para contribuir a:Estas propuestas pasan por que las mujeres que sufren agresiones machistas se sientan con la confianza necesaria para expresar pblicamente lo que les ocurre y salir de su situacin de aislamiento. Si las mujeres estn en un momento en el que no se sienten con la confianza suficiente como para expresar su situacin, necesitamos recursos de atencin social y psicolgica gratuitos, con horarios amplios y adaptados a sus posibilidades, con profesionales formadas adecuadamente para abordar esta cuestin.En este punto, consideramos fundamental la autoreflexin y autocrtica en el seno del entorno laboral que acompaa a las mujeres agredidas: los equipos profesionales renen la capacitacin necesaria para abordar casos de esta complejidad? No confundamos feminismo, sensibilidad y/o militancia con disponer de las habilidades y competencias profesionales que se requieren.Otras estrategia fundamental es crear un espacio autogestionado de mujeres y escuela feminista: para el encuentro, el reconocimiento, el apoyo mutuo y el aprendizaje. Para la coordinacin de actuaciones. Para practicar autodefensa. Para adquirir la mirada violeta y reconocer las mltiples formas de opresin y subordinacin que enfrentamos las mujeres, identificarlas y combatirlas. Para encontrarnos con cuantas personas y colectivos quieran construir una alianza de no complicidad con la violencia machista.Tambin lo es coordinar acciones para exigir a los poderes pblicos el fin de su conducta cmplice, permisiva y promotora de la impunidad machista materializada de manera clara en la falta de recursos eficaces que se destinan a erradicarla. Y crear canales de difusin y comunicacin de casos, situaciones, recursos, denuncias, campaas que hagan llegar la informacin rpidamente a un conjunto amplio de personas (similar a las redes de seguimiento de casos de desahucios o arrestos en manifestaciones)En el distrito madrileo de Puente de Vallecas, ya se ha iniciado la experiencia. Desde hace semanas, acompaamos a diario a una mujer que lleva varios aos siendo agredida por su expareja. Pese a denunciar todas las agresiones y disponer de una orden de alejamiento en vigor, el resultado es que el agresor camina libremente por donde quiere y la agredida no. El acompaamiento la permite hacer la compra, acudir a sus citas (centro de salud, juzgado), salir con sus hijas, ir a la biblioteca, manifestarse junto a otras, es decir, recuperar los espacios pblicos robados.Esta experiencia nos ha permitido entender que es vital construir una red de apoyo que luche con determinacin en cada barrio de forma concreta. Un movimiento no centralizado compuesto por personas que acten en el entorno ms prximo es la nica manera de llegar a cada una de las mujeres que siguen siendo amenazadas y agredidas.