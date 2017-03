Partidos y ecologistas reclaman que se detenga la "constante matanza de lobos"

Detener la constante matanza de lobos. Esto es lo que reclaman asociaciones ecologistas como Lobo Marley, Equo, Ecologistas en Accin, WWF, European Greens y la Alianza Europea para la conservacin del Lobo, que denuncian la situacin crtica que vive el Lobo Ibrico y la falta de voluntad que la administracin muestra para salvaguardar el futuro de una especie que ha sido declarada de inters comunitario por la Unin Europea. Por ello, han convocado este domingo la segunda manifestacin por la proteccin del lobo en Madrid, que partir a las 12 del medioda desde la plaza de Atocha hasta Sol.

Las cifras que maneja el Ministerio de Agricultura hablan de un aumento del 20% de las manadas que habitan en Espaa. Sin embargo, las asociaciones animalistas sospechan que las cifras son infladas desde la administracin por las presiones que sufren desde ciertos entornos ganaderos.

Uno de los principales problemas, segn Ecologistas en Accin, es la falta de un control profesionalizado a la hora de abordar los censos del Lobo, que lejos de basar sus datos en procesos cientficos, estn fundamentados en estimaciones difusas. Por ello, los defensores de los animales exigen un censo basado en trabajos de campo realizados por cientficos y bilogos acreditados.

Segn denuncian organizaciones ecologistas, la situacin de la especie ya es irreversible en Extremadura donde parece haber desaparecido, al igual que en Andaluca donde ya es considerado como especie en peligro de extincin.

Una de las zonas donde el lobo vive su mayor riesgo est en la frontera con Portugal, pas donde es considerado como especie protegida. Muchos de los lobos son asesinados al cruzar desde el pas luso a Espaa, tal y como denuncian las principales asociaciones ecologistas de Espaa y Portugal.

Conflicto con los ganaderos

Los ganaderos ven en el lobo un enemigo por el peligro que supone para sus rebaos y granjas. En aquellos territorios donde hay lobos, las administraciones autonmicas indemnizan a los campesinos que pierden animales por el ataque de estos carnvoros.

Este sistema de compensacin no satisface ni a ecologistas ni a ganaderos. Segn Ecologistas en Accin, el dinero debe invertirse en crear infraestructuras y sistemas que aseguren el ganado y no en la reparacin del dao. Argumentan que su causa no va contra los intereses de los granjeros, sino que buscan medidas preventivas que permitan la coexistencia del lobo y animales agropecuarios.

El origen de la estigmatizacin

Hasta inicios de los aos 70 el lobo era considerado por las administraciones espaolas como una plaga , algo que siempre ha sido vinculado a pases sin industrializar y atrasados. Es por ello, que la caza fue justificada y aceptada por la poblacin, tanto rural como urbana.

Los cambios econmicos que Espaa vivi durante los inicios de los aos setena explican el aumento de asociaciones ecologistas que comenzaron a luchar por preservar la identidad y el futuro de esta especie que hoy sigue siendo perseguida.

Pese a la concienciacin ciudadana en torno al problema del lobo, los casos de caceras contra el lobo ibrico no dejan de aparecer en los medios. Asociaciones como Fapas denuncian la constante aparicin de ejemplares asesinados en caminos rurales o, incluso, colgados de arboles y postes mostrando claras seales de ensaamiento.

