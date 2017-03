"La Unin Sovitica ya no existe. Como dicen algunos, "es historia", o lo que es lo mismo, "olvdenla". La clase poltica, los acadmicos y los medios de comunicacin trabajan a partir de esta frmula conforme a sus propios intereses y puntos de vista. Pero la palabra "historia" es polismica, y la era sovitica an pertenece a un pasado reciente. Aunque cada vez son menos, continan siendo mayora los ciudadanos de Rusia y del resto de repblicas de la antigua Unin Sovitica que se formaron bajo el paraguas de la URSS, y que incluso aoran aquellos tiempos. Porque forma parte todava de la biografa de millones de personas. En este sentido, el "pasado" todava es un elemento relevante en su vida cotidiana".

Con estas certeras palabras se abre El siglo sovitico de Moshe Lewin. Muchos historiadores suelen hacer una recomendacin que aqu recogemos: si alguien se quiere introducir en la revolucin de octubre y, ms en general, en la historia de la URSS y no tiene tiempo para muchas lecturas, El siglo sovitico del autor de El ltimo combate de Lenin es ms que recomendable. Estoy de acuerdo; coincido en esta recomendacin.

El objetivo de estas -prometo- breves aproximaciones -dos pginas y media de extensin como mximo- es dar cuenta de algunos de los grandes asuntos asociados a aquella "revolucin imposible" de subalternos, que intent y logr asaltar los cielos un siglo, tomando pie bsicamente en esta obra editada en ingls por en 2003 por Columbia University y publicada por Crtica en castellano en 2006 con traduccin de Ferran Esteve (La edicin francesa, a partir de la inglesa, es tambin de 2003: "Notice bibliographique. Moshe LEWIN, Le sicle sovitique. Paris, Fayard/Le Monde diplomatique, 2003, 526 p". No hay referencia alguna a ningn editor en esta edicin. En la versin castellana de habla de una edicin inglesa -The Soviet Century- de 2005, probablemente posterior).

Gregory Elliott figura como responsable de la edicin en la traduccin castellana. Lewin falleci en 2010 y, como se ver, no hay en el siglo sovitico ninguna referencia a Vladimir Putin. No es imposible, por tanto, que el ensayo fuera finalizado algo antes de la fecha de edicin y que fuera finalmente preparado por el editor. Desconozco las tareas realizadas por este ltimo.

La estructura del El siglo sovitico: Prefacio, introduccin y tres partes, ms cuatro apndices, un glosario de trminos rusos, una nota sobre fuentes y las referencias ms un ndice onomstico. En la edicin castellana, 510 pginas.

Forman la primera parte -"Un rgimen y su psique"- una introduccin y trece captulos. Los siguientes: 1. Stalin sabe lo que quiere... Y lo est consiguiendo; 2. Autonomizacin frente a federacin; 3.De cuadros a herejes; 4. El Partido y sus aparatos; 5. Flujo social y "paranoia sistmica"; 6. El impacto de la colectivizacin; 7. Entre la legalidad y la bacanal; 8.Cmo gobern Stalin? 9. Las purgas y sus "razones"; 10. La dimensin de las purgas; 11. Los campos y el imperio industrial del NKVD; 12. El final; 13. Despotismo agrario?.

La segunda parte -"Los aos sesenta y adelante: de un nuevo modelo a un nuevo impasse"- est dividida en seis captulos: 14. "Eppur si muove". 15. El KGB y la oposicin poltica; 16. La avalancha de la urbanizacin; 17. Los "administradores": una clase tocada pero pujante; 18. Algunos lderes; 19. Kosigin y Andropov.

La tercera parte -"El siglo sovitico: Rusia en su contexto histrico"- se despliega en 8 apartados. Los siguientes: 20. El tiempo y los mundos de Lenin; 21. Atraso y recada; 22. Una modernidad sui generis; 23. Exitos y fracasos de la urbanizacin; 24. El problema de la mano de obra y de la demografa; 25. El laberinto burocrtico; 26. Luces y sombras?, y, finalmente, el captulo sustantivo con el que cierra el ensayo: 27. "Qu fue el sistema sovitico"?

Las palabras con las que Lewin cierra el libro pueden servirnos como aperitivo-incitacin a la lectura:

"Es bien sabido que la historia est constantemente sometida a usos y abusos. Escuchar al alegato de alguien ajeno a la historia a favor de un conocimiento objetivo histrico como rasgo indispensable para una nacin, bien en momentos poco propicios, bien en sus das de esplendor, no es algo habitual en una era dominada por los ordenadores y los medios de comunicacin y obsesionado por el presente. Pero el instante es eso mismo, fugaz, y la historia permanece. Y contina siendo el proveedor de ladrillos, slidos o defectuosos, con los que se construye el futuro. La historia son los cimiento sobre los que descansa una nacin y que la hacen crecer. No es una estupidez pensar que la historia, junto con las ciencias aplicadas, tiene una dimensin prctica, aun cuando no pueda dar soluciones inmediatas y absolutas."

ltimas palabras, deca, que se complementan con estas otras que forman parte de la introduccin de la obra:

"La Rusia sovitica sigue siendo uno de los principales pilares de la tradicin cultural y poltica de Rusia, una tradicin cuya influencia sobre el pas se deja notar todava en la actualidad, si bien de un modo diferente a como lo haca el pasado zarista, uno de los modelos que dio forma a la URSS. Puede pasar por alto este hecho quien se interese por el destino de su pas y reflexione sobre ello?"

Empecemos pues.

Las fuentes usadas por Moshe Lewin (da cuenta de ellas en la introduccin del libro) y la represin sern nuestro primeros temas.