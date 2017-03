De marchas, violencias y retornos

Pgina/12

Era previsible, y es todo un sntoma: la semana pasada las tres multitudinarias marchas fueron pacficas, pero objeto de provocaciones. Los docentes fueron acusados por los mentimedios poco menos que de destituyentes por el supuesto intento de debilitar a la gobernadora bonaerense, lo que les pareci ms importante que las gravsimas amenazas a Roberto Baradel, sus hijos y nietos. Las mujeres por un show de provocadores y violencia para acusarlas de atacar a la iglesia catlica. Y la sindical del martes 7 empaada por dirigentes que adelantaron la hora del acto y se negaron a poner fecha a la huelga general que ya no saben cmo dilatar para contento del Gobierno.

Como frutilla del postre de la semana, ayer la violencia arruin el impresionante concierto del Indio Solari en Olavarra, que termin con dos muertos, varios heridos y un horrible final con acusaciones implcitas que circulan ya en las redes y al que La Nacin y Clarn dedicaron casi toda la edicin digital del domingo con textos sutilmente condenatorios.

Y ni una palabra sobre los incumplimientos de leyes que expuso ayer Horacio Verbitsky en estas pginas; ni una sobre las relaciones de la ministra de (in)Seguridad con algunos provocadores; ni una acerca de la violencia de los uniformados o las distracciones y discriminaciones de funcionarios judiciales.

Es el pas que vienen preparando. De un antiperonismo tan visceral y necio que reluci, ayer, en la columna de Morales Sol en la que admite que liquidar para siempre al monstruo maldito es imposible.

Y lo ms paradjico, y hasta gracioso, es que en algunos medios del interior se acusa de destituyentes o golpistas a quienes opinan que un juicio poltico al presidente est ya harto justificado.

La otra cara, virtuosa, de la moneda de esta semana est en el hecho de que las marchas multitudinarias y contundentes al punto de que algunos cagatintas debieron reconocer que fueron las ms numerosas en muchos aos fueron tan masivas como pacficas.

En ese contexto, resultan cada vez ms peligrosos los dislates del Gobierno. Por un lado los aumentos tarifarios, la inflacin tan galopante como negada, los negocios espurios con el patrimonio colectivo y los escndalos del presidente en su afn de ocultar riquezas y negocios benficos para familiares y amigos, son hechos violentos en s mismos. Y no han acabado con lo ya conocido (cuentas offshore, soterramiento del ferrocarril, Correo, Avianca y las desfinanciaciones de Aerolneas, la ANSES, Arsat y sigue la lista) sino que fuertes rumores hablan de un nuevo negociado con cloacas licitadas en supuesto beneficio de... quin creen? Y todo eso mientras ya huele mal otro posible foco de corrupcin; el desguace del avin presidencial Tango 01 y la compra de otro, innecesario, por unos 60 millones de dlares. Y todo eso mientras ya es vox ppuli que estos tipos no pararn hasta aumentar el IVA al 25 por ciento, impuesto que afecta al pueblo mientras disminuyen los de los sojeros y otros privilegiados.

En ese contexto resulta infame el procesamiento selectivo a algunos ex jefes de Gabinete, entre ellos Jorge Capitanich, incuestionado ex gobernador del Chaco y hoy intendente de la capital de esa provincia con una gestin hasta ahora ejemplar. El principio de todos o ninguno aqu no corre, porque al parecer la jueza que alguna vez fue definida con gracia como Buruburubuda por quien ahora funge como mariscal de campo del Grupo Clarn, estara cumpliendo la orden macrista de destruir polticamente a futuros candidatos presidenciales en 2019 mientras se premia a los amigos. Y es claro que el 19 est muy lejos pero se lo agita a modo de distraccin de los comicios de octubre prximo. Que son los que cuentan porque definirn el camino de recuperacin o entierro de las instituciones de la repblica.

Mientras se camina hacia octubre algunos colectivos kirchneristas insisten acrticamente en que vamos a volver. Lo que denota, vista desde el campo nacional y popular, cierta ceguera dirigencial. Porque la cuestin no es volver o no, sino recuperar el poder (por ahora legislativo) para detener y revertir la ola neoliberal. Para eso no bastan consignas voluntaristas; hacen falta inteligencia, grandeza y honestidad para que los candidatos de octubre, en todas las circunscripciones, sean de una vez los mejores, o sea los respetados, los decentes, los sin prontuario, los que no traicionarn la voluntad popular. De lo contrario el riesgo ser insistir con nombres cuestionados o quemados, que los hay en cada ciudad y cada provincia y componen un archirrepudiado elenco que el pueblo argentino rechaza aunque los vote, jams por conviccin sino porque siempre los otros son peores.

Hace falta trabajar duro dentro del campo popular, que est todava disperso y cuesta reordenar. Esa es una tarea tan compleja como urgente. Con Cristina acosada y rodeada de una dirigencia que le es fiel pero no est sobrada de prestigio ciudadano, que eso tambin es parte del problema. Porque ella lidera, sin dudas, pero no est conduciendo. Al menos as lo vemos en El Manifiesto Argentino, que acompaa los procesos de recomposicin de una oposicin firme, decente y profunda frente a las tropelas del gobierno y los retorcidos manejos de dirigencias que cacarean dialoguismo y gobernabilidad como hacen el massismo, el peronismo complaciente e incluso muchos que hasta ayer no ms eran kirchneristas de hueso colorado.

Ms all de la torpeza y la prepotencia de este Gobierno de estafadores (dicho en el sentido de que estafaron la voluntad popular porque mintieron diciendo que iban a hacer lo que saban que no iban a hacer, y por supuesto no hicieron), ms all de eso el problema de la recomposicin del campo nacional y popular es nuestro. Y no es pequeo problema. Es toda una tarea.

